Pensia medie pentru cei 113.408 pensionari din Neamț a fost de 2.508 lei, sub media națională

Monitorul de Neamț , 17 august 2025 19:40
Date oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice Numărul de pensionari din Neamț înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 113.408, iar pensia medie a acestora s-a ridicat la 2.508 lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). România, peste 4,69 milioane de pensionari Casa Națională de Pensii Publice
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost victima unui accident produs din propria lui vină. Ñ timp ce se deplasa pe un moped, a pierdut controlul şi a intrat într-un autoturism de pe contrasens. "La data de 16 august a.c., în jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe 16 august, în Horia. "La data de 16 august a.c., în jurul orei 9:12, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Horia. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul
O acţiune a poliţiştilor din Roman, Dulceşti şi Săbăoani s-a soldat cu aplicarea a 44 de amenzi, confiscarea unei autoutilitare şia lemnului transportat cu aceasta, dar şi cu premise reţinute şi certificate de înatriculare retrase. În perioada 14-16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman și ai Secțiilor de Poliție Rurală Dulcești și Săbăoani
Dezastru pentru CSM Ceahlăul care a pierdut cu 0-8 partida disputată, duminică, 17 august, în deplasare cu Concordia Chiajna. 3-0 a fost scorul la pauză, pentru cei de la Concordia, după 45 de minute în care elevii lui Marco Veronese practic nu au existat în joc. Au avut o jumătate de ocazie abia în minutul
Află care sunt cele mai frecvente cauze pentru care se usucă butașii de trandafiri și ce poți face ca să îi salvezi rapid, fără să pierzi planta. De ce se usucă butașii de trandafiri este o întrebare pe care o au mulți grădinari amatori. Dacă vrei să înmulțești trandafirii din curte și să eviți uscarea
Un bărbat în vârstă de 31 de ani a ajuns la spital după ce a fost victima unui accident rutier produs pe 16 august pe un drum judeţean din Luţca. "La data de 16 august a.c., în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment
Un bărbat care abia scăpase de arestul preventiv a fost prins în flagrant în timp ce încălca măsurile dispuse împotriva sa aşa că s-a întors după gratii. Bărbatul ajunsese în atenţia oamenilor pentru violenţă în familie, victimă fiind mama sam în vârstă de 68 de ani. "La data de 29 aprilie a.c., față de un
Având în vedere atenționările meteorologice privind vremea caniculară și disconfortul termic accentuat, valabile pentru mai multe județe din țară, autoritățile vin cu recomandări despre cum să te protejezi de caniculă. Măsuri generale pentru populație Autoritățile atrag atenția asupra riscului expunerii la soare între orele 11.00 – 18.00 și recomandă purtarea de haine lejere, pălării de
Nu le rata! Fructele și legumele lunii august! Secretul unei veri pline de vitalitate # Monitorul de Neamț
Află care sunt fructele și legumele lunii august care aduc cele mai multe beneficii pentru sănătate În plin sezon cald, fructele și legumele lunii august sunt adevărate comori naturale pline de vitamine, minerale și antioxidanți esențiali. Află care sunt cele mai sănătoase alegeri pentru mesele tale estivale, de la piersici zemoase la roșii bogate în
Drumul Talienilor, modernizat: traseu spectaculos și popas dedicat lui Nechifor Lipan # Monitorul de Neamț
Drumul Talienilor, modernizat. Cunoscut și ca Drumul Vitoriei Lipan, acesta a fost reabilitat, redeschizând o importantă cale de legătură montană între județul Neamț și județul Suceava. Legătura istorică dintre Neamț și Bucovina. Drumul Talienilor, modernizat Drumul Talienilor, una dintre cele mai spectaculoase rute montane din România, a fost finalizat, având o lungime totală de 55
Parking SA își mută sediul lângă Gara din Piatra-Neamț, în clădirea Telegondolei # Monitorul de Neamț
Parking SA își mută sediul din Piatra-Neamț, începând cu data de 25 august 2025, în clădirea Telegondolei (stația de plecare), lângă Gara Piatra-Neamț. Activitatea cu publicul va fi disponibilă doar în această nouă locație. Mutarea Parking SA în noul sediu Societatea a anunțat că, „începând cu 25 august 2025, sediul SC Parking SA se va
Riști amenzi de până la 3.000 de lei, indiferent dacă ești la oraș sau la țară. Află pentru ce # Monitorul de Neamț
Tulburarea liniștii publice se sancționează în orice moment, nu doar în intervalele orare de liniște Amenzi de până la 3.000 de lei pentru petreceri zgomotoase pot fi aplicate chiar și în afara orelor legale de liniște, conform Legii 61/1991, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Legea sancționează tulburarea liniștii și în afara
Un minor în vârstă de 17 ani a provocat un accident rutier soldat cu o victimă, vineri 15 august, pe DN 12 C. „La data de 15 august, ora 20:30, am fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. În urma verificărilor efectuate de
Doi bărbaţi care au urcat la volan deşi nu aveau permis sau îl aveau suspendat au picat în plasa poliţiştilor nemţeni. Primul caz a fost înregistrat pe 15 august, la ora 13.15. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au depistat în flagrant delict, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Borlești,
28 de amenzi în valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost aplicate în urma unor razii nocturne efectuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Borlești. „În perioada 15-16 august, între orele 21.00-02.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Borlești au acționat,
Un bărbat în vârstă de 48 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul pe care îl conducea, vineri, 15 august. „La ora 14:50, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în comuna Pipirig un tractor în care se afla doar conducătorul auto s-a răsturnat într-o poiană (zonă greu accesibilă). La
Câți bani primesc sinistrații din Neamț după inundații. Despăgubiri și pentru cei fără asigurare # Monitorul de Neamț
CNSU a stabilit criteriile și procentele pentru sprijinul financiar acordat proprietarilor din Neamț și Suceava ale căror locuințe au fost distruse de inundații. Despăgubiri inundații Neamț : Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat joi criteriile după care se vor face plățile către proprietarii ale căror case au fost afectate de inundațiile din perioada
Atreia probă scrisă din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025, proba la alegere corespunzătoare profilului şi specializării (Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Geografie, Logică şi argumentare, Economie, Psihologie, Filosofie, Sociologie) a avut loc pe 13 august. La nivelul judeţului Neamţ, rata de participare a fost de 86,27% (371 de candidaţi prezenți dintr-un total de
Bazinele pentru copii și din zona VIP din incinta Ștrandului Municipal Piatra-Neamț, închise temporar # Monitorul de Neamț
În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică Neamț, specialiștii instituției au dispus suspendarea activității la bazinul pentru copii și la cele două bazine din zona VIP din incinta Ștrandului Municipal Piatra-Neamț. Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe. În cazul în care rezultatele
Din la arest la domiciliu, la închisoare: arestare pentru pornografie infantilă în Neamț # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Neamț a fost arestat preventiv pentru pornografie infantilă, după ce Tribunalul Neamț a decis înlocuirea arestului la domiciliu cu închisoarea. Mandat pus în executare de polițiștii din Neamț Potrivit IPJ Neamț, la data de 14 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de executare a
Expoziția inedită de pictură, „Sentimente", la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" # Monitorul de Neamț
Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț vă invită, în perioada 15-30 august, la o expoziție inedită de pictură, semnată de artista Irina Maria Moldovan, intitulată „Sentimente". Expoziția va fi vernisată vineri, 15 august, ora 17:00, prilej cu care artista Irina Maria Moldovan va prezenta alături de invitații săi: actrița Maria Luca Hibovschi, regizorul Cosmin
Doi motocicliști implicați într-un accident la Poiana Largului. Unul dintre ei, rănit # Monitorul de Neamț
Doi motocicliști implic
Șoferi depistați în Neamț în trafic sub influența alcoolului sau fără permis au fost opriți de polițiști în Trifești și Traian, pe 14 august. Șofer băut depistat la Trifești Un bărbat din Trifești a fost prins la volan cu o alcoolemie peste limita legală. Potrivit IPJ Neamț, „La data de 14 august a.c., ora 22.15, […] Articolul Șoferi depistați în Neamț: unul băut la volan, altul cu permisul suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un autoturism sustras din Italia a fost identificat de polițiștii nemțeni în localitatea Rediu, în cadrul unei acțiuni pentru combaterea furtului și traficului de autovehicule. Acțiune a polițiștilor pe raza comunelor Borlești și Rediu Potrivit IPJ Neamț, la data de 14 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au desfășurat o acțiune pe […] Articolul Autoturism sustras din Italia, descoperit în Rediu de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O femeie neatentă accidentată pe DN 15B, în afara localității Pipirig, după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce traversa prin loc nepermis. Accident pe DN 15B, în afara localității Pipirig Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, evenimentul s-a produs pe 14 august, în jurul orei 11:40. Polițiștii din cadrul Poliției orașului […] Articolul Femeie neatentă accidentată după ce a traversat prin loc nepermis la Pipirig apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Plata cu cardul obligatorie și în magazinele mici din sate – dispare pragul de 50.000 de lei # Monitorul de Neamț
Toți comercianții vor accepta atât numerar, cât și plăți electronice Plata cu cardul obligatorie și în magazinele mici din sate. Ministerul Finanțelor a anunțat eliminarea plafonului de 50.000 de lei sub care comercianții nu erau obligați să accepte plăți digitale. Plata cu cardul obligatorie și în magazinele mici din sate.Eliminarea plafonului pentru plata cu cardul […] Articolul Plata cu cardul obligatorie și în magazinele mici din sate – dispare pragul de 50.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Concursul Național de Sărituri peste Obstacole Cupa TCE Agricultura, ediția a XVI-a # Monitorul de Neamț
Concursul Național de Sărituri peste Obstacole Cupa TCE Agricultura, ediția a XVI-a se va desfășura în perioada 21-24 august 2025, la Baza Hipică „Virgil Bărbuceanu“. Vor fi prezenți la Piatra Neamț cei mai valoroși sportivi călăreți ai României la categoriile copiii, juniori, tineret, amatori și seniori. Cele mai spectaculoase probe vor avea loc în zilele […] Articolul Concursul Național de Sărituri peste Obstacole Cupa TCE Agricultura, ediția a XVI-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Sfânta Maria – 15 august. Tradiții de Adormirea Maicii Domnului: flori, struguri, reculegere și credință # Monitorul de Neamț
Obiceiuri vechi și semnificații religioase pentru români Tradiții de Adormirea Maicii Domnului – 15 august (Sfânta Maria) este marcată de slujbe, cules de plante de leac, binecuvântarea strugurilor, reculegere și superstiții, obiceiuri transmise generații întregi în România. Tradiții de Adormirea Maicii Domnului – Semnificația religioasă Adormirea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mare, este o […] Articolul Sfânta Maria – 15 august. Tradiții de Adormirea Maicii Domnului: flori, struguri, reculegere și credință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, anunţă vești bune pentru siguranța pietonilor din oraș. Este vorba despre un parteneriat prin care 25 de treceri de pietoni din municipiu vor fi reamenajate pentru o siguranţă sporită. „Municipiul Piatra-Neamț, în parteneriat cu Hellas Direct, a lansat proiectul „Drumuri Sigure”, prin care 25 de treceri de pietoni din […] Articolul Treceri de pietoni mai sigure în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
CSM Ceahlăul a câştigat meciul disputat joi, 14 august în turul 3 al Cupei României. Scorul a fost 0-2 în partida disputată în deplasare, în compania celor de la FC Bacău. Simetrie la marcarea golurilor pentru CSM Ceahlăul, deschidere de scor în prima repriză, minutul 38, gol Granja din lovitură de pedeapsă, 2-0 în repriza […] Articolul CSM Ceahlăul, victorie în Cupă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Toamna este momentul perfect pentru a-ți reînnoi garderoba și a adăuga piese care reflectă starea de spirit a sezonului. Temperaturile scad, frunzele își schimbă culoarea, iar brandurile de fashion vin cu propuneri creative care să îmbine funcționalitatea cu stilul. Nike, unul dintre numele care nu lipsesc niciodată din conversația despre sneakers, a pregătit o surpriză […] Articolul Te-ai pregătit de toamnă? Nike, da apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mobilizare pentru reprezentanţii instituţiilor de forţă din Neamţ pentru ca minivancanţa de Sfânta Maria să se desfăşoare în siguranţă. „La nivelul judeţului Neamţ sunt avute în vedere sărbătorirea Zilei Marinei, în portul Bicaz și slujbele religioase de la lăcașurile de cult, unde se preconizează participarea unui număr mare de persoane. Poliţişti de ordine publică […] Articolul Minivacanţă de Sfânta Maria în siguranţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Derby de Moldova în Cupa României, turul 3. Se întâlnesc FC Bacău şi CSM Ceahlăul, într-un meci care se anunţă interesant. Partida începe de la ora 17.30, pe terenul de la Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi Ciutea. E de aşteptat ca pe teren să intre din primul minut garnituri diferite faţă de meciurile din […] Articolul Derby de Moldova în Cupă: FC Bacău – CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Grupul APT Lazarus distribuie malware prin tehnica ClickFix. Cum funcționează atacul și ce măsuri recomandă DNSC # Monitorul de Neamț
Grupul APT Lazarus distribuie malware prin tehnica ClickFix, o metodă de inginerie socială ce combină phishing-ul cu execuția de comenzi periculoase, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC). APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, vizează organizații și companii din domeniul tehnologiei „Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, este cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce […] Articolul Grupul APT Lazarus distribuie malware prin tehnica ClickFix. Cum funcționează atacul și ce măsuri recomandă DNSC apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mărturia emoționantă a unei mame: lecția de viață după accidentul fiului pe trotinetă electrică (VIDEO) # Monitorul de Neamț
Mărturia emoționantă a unei mame, care și-a văzut copilul implicat într-un accident cu trotinetă electrică, stă la baza unui clip video realizat de polițiștii din Neamț, menit să atragă atenția părinților și copiilor asupra pericolelor din trafic. Tragedie evitată în ultima clipă Polițiștii din Neamț au realizat un clip video emoționant, având la bază mărturia […] Articolul Mărturia emoționantă a unei mame: lecția de viață după accidentul fiului pe trotinetă electrică (VIDEO) apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 cu ghinion pentru un șofer beat: prins la Costișa cu aproape 1 mg/l alcool în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Controlul de rutină s-a terminat cu dosar penal 13 cu ghinion pentru un șofer beat, oprit de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț în Costișa, după ce testul cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Depistat la volan sub influența alcoolului Polițiștii au efectuat un control de […] Articolul 13 cu ghinion pentru un șofer beat: prins la Costișa cu aproape 1 mg/l alcool în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Dulcești la Școala de Vară: activități educative, autospeciale prezentate și sfaturi pentru o vacanță în siguranță Activitate în comunitate „Miercuri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au participat la activitățile desfășurate în cadrul Școlii de Vară, organizate în această localitate, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Evenimentul a avut […] Articolul Polițiștii din Dulcești la Școala de Vară: lecții de siguranță pentru cei mici apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident în Roman: șoferul nu a văzut biciclistul care semnaliza virajul și l-a lovit # Monitorul de Neamț
Nu a văzut biciclistul care semnaliza și l-a acroșat în timp ce efectua o depășire – incidentul s-a produs miercuri seară, pe strada Bogdan Dragoș din municipiul Roman. Accident pe strada Bogdan Dragoș din Roman Miercuri, 13 august, în jurul orei 19:50, un bărbat de 45 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe strada […] Articolul Accident în Roman: șoferul nu a văzut biciclistul care semnaliza virajul și l-a lovit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Gabioanele de pe râul Schit se degradează rapid – autoritățile caută soluții urgente # Monitorul de Neamț
Gabioanele de pe râul Schit, care susțin malurile afectate de torenți și ploile repetate, se află într-o stare avansată de degradare, punând în pericol locuințele din zonă și drumul județean DJ 155F. Gabioanele de pe râul Schit, afectate de ploi și torenți Potrivit Prefecturii Neamț, în zona Schit, pe strada Alunului, gabioanele care susțin malurile […] Articolul Gabioanele de pe râul Schit se degradează rapid – autoritățile caută soluții urgente apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pericol! Apă cu E-coli și coliformi – rezultate alarmante după analize în zonele afectate de inundații # Monitorul de Neamț
Pericol apă cu E-coli și coliformi confirmat de DSP Neamț în urma probelor recoltate din fântâni recent dezinfectate Pericol! Apă cu E-coli și coliformi, confirmarea vine de la Direcția de Sănătate Publică Neamț, după ce analizele probelor recoltate din fântâni din Borca și Farcașa au indicat depășiri ale limitelor admise la parametrii microbiologici. Situația din […] Articolul Pericol! Apă cu E-coli și coliformi – rezultate alarmante după analize în zonele afectate de inundații apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: amenzi de peste un milion de lei și trei accidente mortale de muncă # Monitorul de Neamț
Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: 264 de acțiuni de control soldate cu amenzi de peste 1 milion de lei și numeroase cazuri de muncă nedeclarată. Bilanț tragic: trei accidente mortale de muncă Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: 264 de controale și sancțiuni aplicate În luna iulie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, […] Articolul Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: amenzi de peste un milion de lei și trei accidente mortale de muncă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Energia electrică în topul scumpirilor: date INS despre cele mai mari creșteri de prețuri din iulie 2025 Energia electrică în topul scumpirilor înregistrate în iulie 2025, cu o creștere de 62,97% față de aceeași lună din 2024, urmată de fructele proaspete și conservele din fructe, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). […] Articolul Energia electrică în topul scumpirilor – salt uriaș de prețuri în iulie 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare # Monitorul de Neamț
„Chatboți pentru copii” oferă relații digitale fără tensiuni, dar le pot răpi celor mici experiențele esențiale de creștere emoțională. „Chatboți pentru copii” creează relații online seducătoare, dar riscă să frâneze dezvoltarea social-emoțională a celor mici, avertizează un editorial publicat de revista americană The Atlantic. Prietenie fără tensiuni, dar cu pierderi ascunse Potrivit analizei publicate […] Articolul „Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Marţi 5 august, la vârsta de 95 de ani, a decedat Ion Iliescu, care a fost primul preşedinte al României postrevoluționare. Ion Iliescu a fost preşedintele CFSN si apoi al CPUN în perioada 1990-1992 şi preşedinte al României în perioadele 1992-1996 şi 2000-2004. Acesta rămâne în memoria colectivă ca proiecţia unui amestec controversat de lumini […] Articolul Ion Iliescu, fără ură, dar şi fără părtinire (I) apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Bărbat din Neamț, prins la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute # Monitorul de Neamț
Un bărbat din județul Neamț, alături de doi tecuceni, a fost depistat de jandarmi la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute Aceștia aveau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând mărci înregistrate, dar fără documente legale de proveniență. Misiune de control la Iarmarocul Moldovenesc În timpul acțiunii de asigurare a ordinii publice la Iarmarocul Moldovenesc […] Articolul Bărbat din Neamț, prins la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Siguranța pietonilor în trafic – bilanț îngrijorător în Neamț și un apel urgent la atenție # Monitorul de Neamț
Bilanț alarmant și campanie de prevenire în județul Neamț Siguranța pietonilor în trafic revine în atenție după ce, în primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț, au fost înregistrate 21 de evenimente rutiere cu victime pietoni: patru persoane au murit, șapte au fost rănite grav și zece au suferit răni ușoare. Bilanț îngrijorător […] Articolul Siguranța pietonilor în trafic – bilanț îngrijorător în Neamț și un apel urgent la atenție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trecerea la cele veşnice a antrenorului Toader Şteţ a îndoliat fotbalul din Neamţ şi nu numai. Mulţi suporteri, foşti sau actuali reprezentanţi ai clubului de fotbal din Piatra Neamţ şi-au exprimat regretul la despărţirea de un om care a trăit pentru fotbal. „12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a […] Articolul Doliu în fotbalul din Neamţ: „Drum lin, Nea Tedi!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției. Șoferul a lovit un minor aflat pe trotinetă # Monitorul de Neamț
Accidentul pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției s-a produs marți seară, pe bulevardul Republicii, când un șofer a acroșat un minor de 15 ani aflat pe o trotinetă electrică. Evenimentul rutier de pe bulevardul Republicii Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc la data de 12 august a.c., în jurul orei 18:15, […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției. Șoferul a lovit un minor aflat pe trotinetă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un accident rutier în afara localității Gâdinți a avut loc marți seară, soldat cu rănirea ușoară a unui conducător auto, după ce două autoturisme s-au tamponat pe DN15D. Coliziune între două autoturisme Potrivit IPJ Neamț, evenimentul a avut loc la data de 12 august a.c., la ora 21:20, pe DN15D.„În urma verificărilor efectuate de polițiști […] Articolul Accident rutier în afara localității Gâdinți: un șofer rănit ușor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
