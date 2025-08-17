Pensia medie pentru cei 113.408 pensionari din Neamț a fost de 2.508 lei, sub media națională

12:30

Află care sunt cele mai frecvente cauze pentru care se usucă butașii de trandafiri și ce poți face ca să îi salvezi rapid, fără să pierzi planta. De ce se usucă butașii de trandafiri este o întrebare pe care o au mulți grădinari amatori. Dacă vrei să înmulțești trandafirii din curte și să eviți uscarea […] Articolul De ce se usucă butașii de trandafiri și cum îi poți salva fără costuri mari apare prima dată în Monitorul de Neamț.