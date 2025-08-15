Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
DCNews, 15 august 2025 18:30
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
• • •
Acum 30 minute
18:30
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:30
La BIAS 2025, îți poți învinge frica de zbor. Totul e gratuit
18:30
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
Acum o oră
18:10
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video
18:00
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska
17:50
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
17:50
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
17:50
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe
Acum 2 ore
17:40
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
17:20
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
17:00
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
16:50
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
Acum 4 ore
16:20
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris
16:10
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15:40
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
14:00
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
13:50
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
13:20
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
13:00
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
12:50
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin
12:50
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
Acum 8 ore
12:20
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
11:20
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
10:50
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
Acum 12 ore
10:40
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
10:10
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
09:30
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
09:30
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
09:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
09:00
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
08:50
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
07:20
Bancuri de Sfânta Maria
Acum 24 ore
04:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
14 august 2025
23:40
Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi
23:00
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse
22:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead
22:20
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
22:10
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
21:20
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
20:20
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
20:00
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
19:50
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
19:00
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:50
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
Ieri
18:30
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an
18:20
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
18:10
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
17:50
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
