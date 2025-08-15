Universitatea Craiova trăiește periculos. Meci de povestit nepoților cu Spartak Trnava. Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”
Gândul, 15 august 2025 19:00
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă de Spartak Trnava cu 4-3. Au fost prelungiri pe Stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, în meciul din manșa secundă a turului al treilea preliminar. Universitatea s-a impus în Bănie cu 3-0, iar în retur a deschis scorul și avea 4-0 la general. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:10
Avionul lui Vladimir Putin se îndreaptă spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu Donald Trump # Gândul
Avionul președintelui rus, Vladimir Putin, se îndreaptă, în aceste momente, spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump. Conform datelor oferite de site-ul Flight Radar 24, avionul a decolat de la Magadan, din Rusia, la ora 12:00 AM (ora locală a Rusiei), unde liderul rus făcuse o […]
Acum 10 minute
19:00
Universitatea Craiova trăiește periculos. Meci de povestit nepoților cu Spartak Trnava. Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” # Gândul
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă de Spartak Trnava cu 4-3. Au fost prelungiri pe Stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, în meciul din manșa secundă a turului al treilea preliminar. Universitatea s-a impus în Bănie cu 3-0, iar în retur a deschis scorul și avea 4-0 la general. […]
19:00
România, vedetă într-un documentar BBC. Imagini cu locul în care se varsă Dunărea, prezentat de o actriță care joacă în Wednesday # Gândul
Povestea Dunării, transpusă într-un documentar de excepție la BBC, a fost prezentat pentru prima dată în România, chiar în locul în care Dunărea se varsă în Marea Neagră. Documentarul este prezentat de Joanna Lumley, actrița care joacă în rolul lui Grandmama, bunica personajului principal din serialul Wednesday. Autorul recomandă: „Wednesday” revine: Netflix lansează trailerul sezonului […]
Acum 30 minute
18:40
PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei # Gândul
Zeci de persoane au participat, vineri, la un protest în fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Kiev. Potrivit Le Figaro, manifestanții se opun ideii unui acord în contextul în care Ucraina nu este reprezentată la summit-ul la care participă președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Protestatarii, printre care se […]
Acum o oră
18:30
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că va discuta despre schimburi teritoriale la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, precizând însă că deciziile vor aparține Ucrainei. ”Se va discuta despre schimburi teritoriale. Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua o decizie adecvată. Eu nu mă aflu aici […]
18:30
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine […]
18:20
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă” # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, a lansat un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta cu privire la buget și la incapacitatea de plată. Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. „Dacă ai da jumătate din banii ăștia pentru școli, spitale, drumuri, […]
18:20
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns” # Gândul
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric. Șeful diplomației ruse a fost surprins pe camerele video, purtând în mod sfidător un pulover alb pe care era scris „СССР” ) versiunea rusă a „URSS” = acronimul de la Uniunea Republicilor Sovietice […]
18:20
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș” # Gândul
Și Banatul are, de câțiva ani, un Transfăgărășan al lui. Se numește Transluncani și este un drum șerpuit care urcă muntele, croit prin stâncă, pe urmele unui fost drum agricol pe care numai carele trase cu boi puteau ajunge. Traseul de cinci km este acum un drum asfaltat și căutat de turiști pentru peisajul mirific, […]
18:20
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita” # Gândul
După ce a participat la festivitățile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, Ilie Bolojan, premierul României, a făcut o vizită și la Academia de Fotbal Gigă Hagi și la Baza Sportivă Farul Constanța. Mai apoi, Gheorghe Hagi a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii din timpul vizitei și un mesaj scurt. […]
18:10
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat fabrica de producție a capsulelor cu omega-3 „Omega-Si” din Magadan, anunță Kremlinul. Se menționează că întreprinderea funcționează din 2023. Acolo se prelucrează și se rafinează ulei de pește, iar apoi se produc capsule cu omega-3. În Rusia, aceasta este prima întreprindere care produce trigliceride reesterificate din pește alb (sardine […]
18:10
Un incendiu puternic a izbucnit în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha și există pericolul de propagare la case. „Acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagarii incendiului în […]
18:10
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție” # Gândul
Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, critică proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi de Ministerul Muncii. Fostul preșdinte al CCR l-a catalogat ca fiind „brutal” și „dăunător per total.” Acesta a avertizat că adoptarea legii ar putea genera un val de pensionări înainte de 1 octombrie 2025. „Vor pleca […]
18:10
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, taxezi suplimentar, săracii de care nu-ți pasă” # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, a lansat un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta cu privire la buget și la incapacitatea de plată. Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. „Dacă ai da jumătate din banii ăștia pentru școli, spitale, drumuri, […]
Acum 2 ore
18:00
CNA își depășește atribuțiile! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere” # Gândul
Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare. Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca […]
17:50
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizitat o fabrică de ulei de pește # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat fabrica de producție a capsulelor cu omega-3 „Omega-Si” din Magadan, anunță Kremlinul. Se menționează că întreprinderea funcționează din 2023. Acolo se prelucrează și se rafinează ulei de pește, iar apoi se produc capsule cu omega-3. În Rusia, aceasta este prima întreprindere care produce trigliceride reesterificate din pește alb (sardine […]
17:40
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America” # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care se declară încrezător în șansele de reușită ale președintelui american privind medierea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska, ucrainenii își întăresc linia frontului în jurul orașului Pokrovsk. Președintele […]
17:30
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, chiar de Sfânta Maria, deoarece a preferat să meargă la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Făgărașului. Lăcașul de cult este, de fapt, unde Fundația neolegionară „Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri de […]
17:20
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil” # Gândul
Dacă Trump ar fi „arhitectul păcii”, Hillary Clinton l-ar nominaliza pentru Premierul Nobel. Fosta adversară democrată a lui Donald Trump, Hillary Clinton, l-a tachinat pe președintele american cu Premiul Nobel pentru Pace, recunoscând că ar face această propunere, dacă liderul de la Casa Albă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina. Însă, fără a-i permite președintelui […]
17:10
Muncitorii străini din România rămân dependenți de birocrația hibridă a autorităților, care prelungește timpii de așteptare și întârzie integrarea pe piața muncii, atrage atenția Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM). Organizația solicită implementarea unor proceduri exclusiv online pentru schimbarea angajatorului și a funcției, considerând măsura vitală pentru protecția lucrătorilor și eficiența angajatorilor. […]
17:10
Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi # Gândul
Înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a discutat cu „respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko”. Președintele american spune că a fost o „discuție minunată”. Trump l-a sunat pe Lukașenko să-i mulțumească „pentru eliberarea a 16 prizonieri”. Acesta a scris pe Truth Social că așteaptă „cu nerăbdare” să-l întâlnească pe Lukashenko în viitor. „Am […]
17:10
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii # Gândul
Iată ce s-a ales de bărbatul care a câștigat peste un milion de euro la loto. Pe ce a dat banii, de fapt. Bărbatul a mărturisit că a făcut o donație, precizând în ce anume a investit premiul. Davie Crowder este renumit acum pentru că a câștigat fabuloasa sumă de 1,02 milioane de lire sterline. […]
Acum 4 ore
17:00
Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există respect de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta # Gândul
Președintele american Donald Trump a făcut declarații pentru reporteri în timp ce se află în Air Force One, în drum spre Anchorage, Alaska, destinația unde se va întâlni cu Vladimir Putin. Trump susține că a remarcat prezența multor oameni de afaceri ruși la summit și se declară încântat de șansele de reușită ale întâlnirii cu […]
16:50
Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # Gândul
Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate” și „deficit”, iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme. […]
16:50
Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax. Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump […]
16:40
Întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, „o cursă contracronometru” pentru serviciile de securitate # Gândul
Serviciile de securitate din Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au o misiune dificilă azi: să le asigure paza președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin, liderii celor mai puternice puteri nucleare. Cei doi lideri se vor întâlni la cea mai mare bază militară din Alaska, Joint Base Elmendorf-Richardson, pentru a […]
16:30
Ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
16:30
Scene înfricoșătoare au avut loc în după-amiaza zilei de vineri, la o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Conform primelor informații, mai mulți oameni au fost răniți. Potrivit SVT News, mai multe focuri de armă au fost raportate în această după-amiază, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de […]
16:30
CNA aruncă nucleara pe scena POLITICĂ din România! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere” # Gândul
Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare. Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca […]
16:20
Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul # Gândul
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere cu Ciprian Marica. „La Baza Sportivă […]
16:20
EXCLUSIV (VIDEO) / Momentul cu Ilie Bolojan, huiduit și fluierat de mulțime, la ziua Marinei # Gândul
Ceremomniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
16:00
Dan Negru a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile sunt goale. Ce a descoperit prezentatorul TV # Gândul
Dan Negru (54 de ani) a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile de la Marea Neagră sunt goale. Prezentatorul TV a postat, pe rețelele de socializare, un scurt videoclip prin care le arată prietenilor virtuali cum arată plaja din Eforie Nord, pe 14 august 2025 (joi). De-a lungul timpului, Dan Negru […]
16:00
Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova un avans semnificativ în procesul de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, depășind astfel Ucraina pentru prima dată, potrivit surselor citate de Politico. Conform scenariului studiat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea unui prim „grup de negocieri” pentru Moldova – un pas juridic cheie […]
15:50
Educația renunță și ea, pe bandă, la proiecte din PNNR pentru a reduce riscul penalizărilor. Se stopează inițiative de sute de milioane de euro # Gândul
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis că, în cadrul renegocierilor între Guvern şi Comisia Europeană, pe tema PNNR-ului, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. În urma acestei strategii, Ministerul Educației şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro […]
15:50
În ziua întâlnirii Trump-Putin, președintele Nicușor Dan, aflat în concediu, dă INTERVIURI de la mănăstire # Gândul
„E o întâlnire foarte importantă pentru toată lumea”, afirmă președintele Nicușor Dan, aflat în concediu, în ziua întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa se află la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. Șeful statului, aflat la mănăstire, a fost întrebat de Antena 3 CNN, cât de […]
15:50
Mihai Fifor critică ABSENȚA președintelui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Un gest urât față de Armata României” # Gândul
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, declarând că nu își amitește ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit vreodată de la astfel de manifestări. „Nu îmi amintesc ca un şef […]
15:40
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false # Gândul
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Prin intermediul acestei escrocherii, persoanele ajung să investească în criptomonede false. Acestea ajung să fie ademenite printr-o serie de mesaje atractive prin care li se „promit” câștiguri rapide și imediate. În realitate, este un mod prin care atacatorii cibernetici își „devalizează” victimele, […]
15:40
Adevărul despre cremele solare: sunt sau nu periculoase? Avertismentul lansat de medicii specialiști # Gândul
Mulți oameni se întreabă cât de sigure sunt, de fapt, cremele solare. Oferă ele, cu adevărat, protecție împotriva radiațiilor UV? Pe rețelele sociale din Marea Britanie, acolo unde acest subiect a generat discuții aprinse, unii utilizatori au ridicat semne de întrebare privind așa-numitele ingrediente „toxice”. Prins în poveste, un medic american specialist a îndemnat părinții […]
15:30
Câteva ore până la întâlnirea ce ar putea schimba lumea! Avionul lui DONALD Trump e în drum spre Alaska # Gândul
Avionul în care se află președintele Donald Trump și delegația americană a decolat spre Alaska și urmează să ajungă la Baza Comună Elmendorf-Richardson, pe aeroportul Anchorage, pentru summit-ul bilateral cu Vladimir Putin ce va avea loc azi, 15 august. Donald Trump și delegația americană se îndreaptă la acest moment spre Alaska, potrivit informațiilor oferite de […]
15:10
Donald Trump, în drum spre Alaska – „Mize mari” / Trump și Putin ar putea decide viitorul Ucrainei # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde vor discuta, printre altele, despre războiul din Ucraina. GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, principalele momente ale evenimentului, dar și concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri. Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a […]
15:10
Muncești din greu tot timpul, așa că astăzi relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 16 august 2025. Berbec Nu te mira dacă astăzi mintea ta va zbura cu o mie de kilometri pe secundă. Va fi dificil să încetinești ritmul și va trebui să găsești o modalitate de a exprima ceea […]
15:10
Marius Tucă Show – Ediție Specială – începe sâmbătă, 16 august, de la ora 18.00, live pe Gândul # Gândul
Întâlnirea care resetează lumea poate fi urmărită doar pe Gândul vineri, 15 august, de la ora 22.00, iar sâmbătă analizăm cele mai importante declarații ale celor doi lideri, Trump și Putin, dar și reacțiile europene care vor redefini geo-politica mondială a următorilor ani. În această seară se rescrie istoria contemporană în cel mai îndepărtat colț […]
15:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive […]
Acum 6 ore
15:00
George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă” # Gândul
George Simion, președintele AUR, este prezent vineri la Broșteni, localitate afectată grav de inundații, acolo unde a anunțat un proiect pe care partidul îl demarează „pentru toți locuitorii din Valea Bistriței”. Mai exact, liderul AUR a precizat că partidul său a cumpărat o clădire din Broșteni, pe care vrea să o transforme într-un centru comunitar […]
15:00
Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro # Gândul
Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, la începutul anilor 2000, este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Datele indică restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro, însă suma totală nu ar apărea pe platforma ANAF, arată EVZ. Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de […]
15:00
Un român în vârstă de 31 de ani este acuzat că ar fi ademenit și abuzat sexual o fetiță de numai șase ani în incinta complexului turistic Europa-Park Resort, din orașul Rust, Germania. Potrivit presei locale, bărbatul ar fi fugit deja în România. În acest sens, autoritățile naționale au declanșat o urmărire la nivel european. […]
15:00
Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet # Gândul
Guvernul Bolojan se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din noua taxă, supranumită public „taxa Temu”. Aceasta va fi aplicată prin conlucrare cu toate companiile de curierat pentru coletele comandate de pe platformele non-UE. Ministerul Finanțelor a publicat joi noapte proiectul de lege şi nota de fundamentare privind taxele şi măsurile fiscale din pachetul 2 de […]
15:00
Situație fără precedent! Prosumatorii, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele # Gândul
Panourile solare montate pe case reprezentau vineri, la orele prânzului, cea mai mare parte din consumul țării, potrivit datelor Transelectrica. Această situație s-a ivit în contextul în care consumul la nivel național este mai redus având în vedere că este sărbătoare legală (Sfânta Maria). Potrivit estimărilor pentru vineri, 15 august, începând cu ora 12:00, prosumatorii […]
14:40
FOTO / Otilia Bilionera face NUNTĂ. ”Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă” # Gândul
Cântăreața Otilia Bilionera face nuntă luna aceasta. Artista și soțul său turc vor avea parte de două nunți. Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o […]
14:40
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacțiile care au apărut în spațiul public, după ce Nicușor Dan, președintele României, nu s-a prezentat la parada organizată de Ziua Marinei. „De dimineață, în redacțiile inexistente ale presei românești, deoarece astăzi este Sfânta Maria și nu lucrează nimeni în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.