Universitatea Craiova trăiește periculos. Meci de povestit nepoților cu Spartak Trnava. Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”

15:00

Guvernul Bolojan se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din noua taxă, supranumită public „taxa Temu”. Aceasta va fi aplicată prin conlucrare cu toate companiile de curierat pentru coletele comandate de pe platformele non-UE. Ministerul Finanțelor a publicat joi noapte proiectul de lege şi nota de fundamentare privind taxele şi măsurile fiscale din pachetul 2 de […]