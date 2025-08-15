Gloria Bistriţa – Szombathelyi, scor 40-29, în primul meci de la Turneul „Poarta Transilvaniei”
Echipa Gloria Bistriţa a câştigat, vineri, primul meci al Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care îl găzduieşte. Gloria a învins formaţia ungară Szombathelyi Kezilabda, scor 40-29... G4Media.ro.
Compania Reporting Center lansează un modul AI care simplifică munca departamentelor juridice ale băncilor # G4Media
Compania românească Reporting Center, specializată în dezvoltarea de soluții și servicii informatice de analiză și raportare către instituțiile financiare, anunță că lansează un modul AI... G4Media.ro.
Pacienta internată în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă la un spital din Belgia, a reuşit să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special # G4Media
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii,... G4Media.ro.
Partidul extremist AUR, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan: România nu are nevoie de un preşedinte turist # G4Media
Purtătorul de cuvânt al formațiunii extremiste AUR, Dan Tanasă, afirmă că Nicuşor Dan „arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor... G4Media.ro.
Stareţul Mănăstirii Putna din Suceava cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile” # G4Media
Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii... G4Media.ro.
Prim ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a pierdut controlul asupra extremiștilor din coaliția sa # G4Media
În momentul în care armata israeliană (IDF) se pregătește să dea asaltul asupra Gaza City pentru a neutraliza focarul de rezistență Hamas, premierul Netanyahu și-a... G4Media.ro.
O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate”: DNA lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept # G4Media
Publicația maghiară hungarytoday.hu, a cărei linie editorială este pro administrație Viktor Orbán, lansează o serie de acuzații la adresa conducerii UE, într-un material de opinie cu... G4Media.ro.
Charles al III-lea evocă preţul conflictelor la marcarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la Pacific # G4Media
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea... G4Media.ro.
Trump a discutat la telefon cu preşedintele belarus Lukaşenko, aliat al lui Putin, înainte de summitul din Alaska # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a... G4Media.ro.
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a... G4Media.ro.
CFR: Trenurile care circulă pe secţia Feteşti-Dunărea pot înregistra întârzieri din cauza unei avarii. Călătorii care au bilete pentru garniturile feroviare care trec prin zonă, sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor # G4Media
CFR anunţă că trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia... G4Media.ro.
Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe # G4Media
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.... G4Media.ro.
Apa potabilă în Stockholm: populației i s-a cerut să limiteze consumul de apă, inclusiv pentru duș / Iulie – cea mai caldă lună din ultimii 100 de ani, nordul fiind cel mai afectat # G4Media
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri... G4Media.ro.
Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii din Cluj Napoca, proiect de 1 miliard de euro care se construiește de la zero # G4Media
Au demarat lucrările de construcție a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc, la Cluj Napoca, după ce administrația județeană a alocat pentru... G4Media.ro.
De la Sarmale la Tapas | Restaurante din Aragon, adesea menționate și în ghidurile gastronomice/ Tot ce trebuie să știi despre bucătăria acestei regiuni spaniole, preparate emblematice și unde le poți testa # G4Media
Aragonul se află printre cele mai apreciate regiuni spaniole atunci când vorbim de gastronomie: restaurante cu stele Michelin, meniuri inovatoare sau localuri cu un bun... G4Media.ro.
Putin aclamă, de Ziua Naţională a Eliberării Coreei, într-o scrisoare transmisă lui Kim, trupele nord-coreene ”eroice” care luptă în Ucraina. El evocă ”legături de prietenie militantă solide şi fiabile” # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene... G4Media.ro.
Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu sute de participanți, antrenamente, lupte între romani și daci și spectacole cu gladiatori. Program # G4Media
Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia începe vineri. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc demonstrații comune de tehnică militară ale... G4Media.ro.
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # G4Media
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una... G4Media.ro.
Țările în care este restricționat sau blocat accesul la WhatsApp și modul în care se întâmplă # G4Media
Rusia a început miercuri să restricționeze anumite apeluri efectuate prin WhatsApp, acuzând platforma deținută de Meta că nu furnizează informații în cazuri legate de fraudă... G4Media.ro.
Chatboții AI, noua breșă de securitate / Un nou studiu îți arată cât de ușor îți poți pierde intimitatea online # G4Media
Chatboții cu inteligență artificială, folosiți zilnic de milioane de oameni pentru conversații rapide și răspunsuri „umane”, pot fi transformați în adevărate capcane de confidențialitate. Un... G4Media.ro.
O nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber / Festivalul este dedicat cinematografiei românești și celei maghiare # G4Media
Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a... G4Media.ro.
Industria europeană de hrană pentru animale de companie continuă să crească spectaculos! Potrivit celui mai recent raport FEDIAF – Facts & Figures 2025, piața de hrană... G4Media.ro.
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după... G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi de la Constanța, a transmis Gheorghe Hagi, într-o postare pe Facebook.... G4Media.ro.
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune... G4Media.ro.
Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei pentru că se afla la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în apropiere de orașul său natal / Aici organizează Fundația neolegionară ”Ion Gavrilă Ogoranu” întâlniri anuale / Președintele Dan a stârnit reacții internaționale după ce a anunțat că va retrimite în Parlament legea anti-extremism, deși CCR a declarat-o constituțională # G4Media
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru că se afla în concediu, a... G4Media.ro.
Summit Trump-Putin, Alaska | Președintele SUA, Donald Trump, a postat pe platforma sa Truth Social mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de decolare # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a postat, vineri, pe platforma sa Truth Social: „MIZE RIDICATE!!!”. Acest mesaj, în care sugerează importanța întâlnirii pentru viitorul relațiilor dintre... G4Media.ro.
În trecut, moda haute couture era sinonimă cu exclusivitatea. Hainele create de cei mai renumiți designeri din lume erau accesibile doar unei elite restrânse, vedete,... G4Media.ro.
„Ne bazăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a publicat o declarație pe rețelele de socializare la scurt timp după ce Donald Trump... G4Media.ro.
Tadej Pogacar, gest de excepție – Campionul mondial la ciclism a donat un sfert din salariul său pe un an pentru a combate foamea în Slovenia # G4Media
Ciclistul sloven Tadej Pogacar a făcut un gest de excepție și a donat un sfert din câștigurile sale pe un an la UAE Team Emirates... G4Media.ro.
Incident pe stadion: Suporterii Maccabi Haifa acuzați de afișarea unui banner „Ucigași din 1939” la un meci de fotbal împotriva unei echipe din Polonia / MAE polonez condamnă ferm și cere reacție UEFA # G4Media
Ministerul polonez de Externe a condamnat vineri în mod ferm acţiunile suporterilor clubului de fotbal israelian Maccabi Haifa, acuzaţi că au afişat un banner pe... G4Media.ro.
Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător” # G4Media
Vladimir Putin se pregătește să testeze o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska, scrie The... G4Media.ro.
Un câine în familie modifică sistemul imunitar al copiilor, arată un nou studiu. Ce au descoperit oamenii de știință despre câini, gene și boli # G4Media
Un nou studiu, realizat pe un eșantion impresionant de peste 280.000 de persoane, sugerează că micuții care prezintă un risc genetic ridicat de eczeme ar putea beneficia... G4Media.ro.
Companiile care aduc muncitori străini din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipine și India cer digitalizarea completă a procedurilor în România # G4Media
Muncitorii străini din România depind în prezent de digitalizarea proceselor birocratice gestionate de autorităţi, în condiţiile în care lipsa unor proceduri exclusiv online prelungeşte timpii... G4Media.ro.
Avionul de vânătoare rus Su-35 „Super Flanker” își distruge reputația pe cerul Ucrainei: Kievul susține că a distrus un sfert din flota rușilor / Expert: Excelează doar la spectacolele aeriene # G4Media
În ciuda faptului că este comercializat ca un avion de vânătoare de top din „generația 4++”, avionul rus Su-35 a suferit pierderi semnificative în conflictul... G4Media.ro.
Edupedu.ro: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%, arată o analiză pe ultimii 10 ani a ANOSR / Alianța organizațiilor studențești cere Guvernului burse acordate 12 luni pe an, majorarea fondului și reincluderea studenților de la taxă # G4Media
Fondul de burse pentru studenți a fost subfinanțat constant în ultimul deceniu, arată o analiză a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), citată... G4Media.ro.
Roboții se întrec, joacă fotbal, se ciocnesc și se prăbușesc la „Olimpiada roboților” din China # G4Media
China a dat startul, vineri, celor trei zile ale World Humanoid Robot Games, un eveniment menit să evidențieze progresele sale în domeniul inteligenței artificiale și... G4Media.ro.
FOTO Am mers prin cele mai populare stațiuni de pe litoral să vedem câți oameni au venit în vacanță, în săptămâna de Ziua Marinei / Cum arată Vama Veche, Costinești și Eforie Nord, comparativ cu anii trecuți # G4Media
Stațiunile din sudul litoralului românesc nu erau aglomerate în plin sezon estival, cu doar câteva zile înainte de minivacanța de Sfânta Maria, perioadă în care,... G4Media.ro.
Petiţie pentru anularea concursului de tracţiune pentru cai dintr-o comună din Covasna: Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment # G4Media
Comunitatea Declic cere Primăriei Barcani din judeţul Covasna să renunţe la cursa de cai organizată anual în cadrul unui festival local, cursă în cadrul căreia... G4Media.ro.
Calea ferată strategică Rinul de Fier ar putea reveni la viață pentru a contracara amenințarea Rusiei # G4Media
Belgia, Țările de Jos și Germania poartă discuții pentru a reînvia calea ferată a Rinului de Fier, o linie care datează din secolul al XIX-lea,... G4Media.ro.
Summitul Puțin – Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici. Componenta economică atrage atenţia # G4Media
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice... G4Media.ro.
Incident aviatic lângă Insula Șerpilor / Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-ar fi prăbușit în condiții bizare, dezvăluie interceptări ucrainene # G4Media
Forțele ucrainene susțin că un avion de vânătoare Su-30SM al armatei ruse s-a prăbușit la sud-est de Insula Șerpilor, în Marea Neagră, în circumstanțe neclare,... G4Media.ro.
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie # G4Media
Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul... G4Media.ro.
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, pentru a vizita monumentul prieteniei cu SUA # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre... G4Media.ro.
Un avocat australian își cere scuze după ce AI a generat citate false într-un caz de crimă # G4Media
Un avocat a fost nevoit să își ceară scuze după ce AI a creat citate false și hotărâri inventate în concluziile pe care le-a depus... G4Media.ro.
Italia, țara unde câinii devin „copiii” familiei: Legea Bruno le protejează drepturile mai mult ca niciodată # G4Media
Realitatea ultimilor ani arată că, în Italia, natalitatea este în scădere dramatică, iar rata de abandon a crescut. În acest context, câinii au devenit mai... G4Media.ro.
Eşec al negocierilor pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic / Planeta a produs după anul 2000 mai mult plastic decât în precedenţii 50 de ani # G4Media
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional,... G4Media.ro.
Moşteanu, despre summit-ul Trump-Putin: Orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă. Sunt foarte importante garanţiile de securitate. Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi a reporni un război # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu summit-ul Trump – Putin, din Alaska, de vineri seară, că orice discuţie despre pace trebuie... G4Media.ro.
După ce a stabilit un nou record mondial, „Mondo” Duplantis este gata să depășească din nou limitele: „Pasul firesc ar fi 6,30” # G4Media
Imediat după ce a stabilit un record mondial și cu al treilea titlu mondial consecutiv în vizor, săritorul cu prăjina Mondo Duplantis este pregătit să... G4Media.ro.
