Inteligența artificială creează miliardari într-un ritm record: există deja 498 de unicorni AI, cu o valoare totală de 2.700 de miliarde de dolari
G4Media, 15 august 2025 20:30
Creșterea rapidă a startup-urilor din domeniul AI creează miliardari într-un ritm fără precedent, un fenomen care depășește chiar și era dot-com în ceea ce privește... G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
20:40
O persoană a fost ucisă în atacul armat comis în apropierea unei moschei din Orebro, Suedia # G4Media
O persoană a fost ucisă şi o alta rănită în atacul armat comis vineri în apropierea unei moschei din oraşul suedez Orebro, despre care se... G4Media.ro.
20:40
De ce sistemul nostru alimentar defect rămâne un dezastru climatic. „Prăjim planeta doar ca să ne umplem burțile”, spune Michael Grunwald, autorul unei anchete jurnalistice de proporții # G4Media
De ce sistemul nostru alimentar actual reprezintă un dezastru pentru clima planetară și cum putem ieși din această situație sunt întrebările centrale din noua carte... G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:30
VIDEO Specificațiile pentru noul Google Pixel 10 Fold au fost scurse pe internet, cu câteva zile înainte de lansarea oficială / Baterie de peste 5.000 mAh, ecran de 3.000 de niți și zoom optic 10x # G4Media
Google a prezentat noul lor pliabil, Pixel 10 Fold, în urmă cu câteva zile, urmând ca lansarea oficială să aibă loc pe 20 august, unde... G4Media.ro.
20:30
Acum 30 minute
20:20
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion,... G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile... G4Media.ro.
20:10
Scandalul bannerului cu mesajul „Criminali din 1939” la meciul Maccabi Haifa – Rakow: UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva celor două cluburi # G4Media
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul... G4Media.ro.
20:10
Fost consilier județean PSD din Alba, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri europene # G4Media
Un fost consilier județean PSD Alba a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri europene în formă continuată, scrie Alba24.ro. Este vorba... G4Media.ro.
20:10
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului # G4Media
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit... G4Media.ro.
20:00
Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi. Invocă, de asemenea, listele de deţinuți, activiştii şi jurnaliştii ruşi care trebuie eleiberați # G4Media
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în... G4Media.ro.
19:50
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi din Dâmbovița, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti / Unul dintre ei este minor # G4Media
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # G4Media
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al ”violenţei tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta... G4Media.ro.
19:40
În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News. Zelenski afirmă pe... G4Media.ro.
19:30
ANALIZĂ Un document intern al Meta detaliază practici imorale ale chatboților AI / Au permis creatorilor să „angajeze un copil în conversații romantice sau senzuale” – Reuters # G4Media
Un document intern al Meta Platforms, deținută de Mark Zuckerberg, detaliază politicile privind comportamentul chatboților companiei, care sunt îndoielnice pe puțin. Conform unei analize Reuters, chatbotul... G4Media.ro.
19:30
Gala de deschidere a celei de-a 16-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare la Cluj Napoca va avea loc luni, 18 august, de la ora 19:00,... G4Media.ro.
19:20
Nouă ţări din Regiunea Dunării se alătură unei iniţiative pentru monitorizarea şi conservarea sturionilor # G4Media
O iniţiativă transfrontalieră denumită „MonStur in the Danube”, pentru monitorizarea şi conservarea speciilor de sturioni, debutează în nouă ţări, a declarat WWF Bulgaria, confo Agerpres.... G4Media.ro.
19:20
O tânără de 32 de ani a transformat iubirea pentru animale în afacere. Jemma învață câinii să participe la nunta stăpânilor: întâmpină invitații, poartă inelele sau participă la ședințe foto # G4Media
Jemma Graham, o iubitoare de câini din York (Marea Britanie), a lansat un proiect inedit ce promite să revoluționeze modul în care animalele de companie participă la... G4Media.ro.
19:20
Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina,... G4Media.ro.
19:20
19:10
Compania Reporting Center lansează un modul AI care simplifică munca departamentelor juridice ale băncilor # G4Media
Compania românească Reporting Center, specializată în dezvoltarea de soluții și servicii informatice de analiză și raportare către instituțiile financiare, anunță că lansează un modul AI... G4Media.ro.
19:10
Pacienta internată în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă la un spital din Belgia, a reuşit să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special # G4Media
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii,... G4Media.ro.
19:10
Partidul extremist AUR, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan: România nu are nevoie de un preşedinte turist # G4Media
Purtătorul de cuvânt al formațiunii extremiste AUR, Dan Tanasă, afirmă că Nicuşor Dan „arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor... G4Media.ro.
19:00
Gloria Bistriţa – Szombathelyi, scor 40-29, în primul meci de la Turneul „Poarta Transilvaniei” # G4Media
Echipa Gloria Bistriţa a câştigat, vineri, primul meci al Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care îl găzduieşte. Gloria a învins formaţia ungară Szombathelyi Kezilabda, scor 40-29... G4Media.ro.
19:00
Stareţul Mănăstirii Putna din Suceava cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile” # G4Media
Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii... G4Media.ro.
19:00
Prim ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a pierdut controlul asupra extremiștilor din coaliția sa # G4Media
În momentul în care armata israeliană (IDF) se pregătește să dea asaltul asupra Gaza City pentru a neutraliza focarul de rezistență Hamas, premierul Netanyahu și-a... G4Media.ro.
18:50
O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate”: DNA lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept # G4Media
Publicația maghiară hungarytoday.hu, a cărei linie editorială este pro administrație Viktor Orbán, lansează o serie de acuzații la adresa conducerii UE, într-un material de opinie cu... G4Media.ro.
18:50
Charles al III-lea evocă preţul conflictelor la marcarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la Pacific # G4Media
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea... G4Media.ro.
18:50
Trump a discutat la telefon cu preşedintele belarus Lukaşenko, aliat al lui Putin, înainte de summitul din Alaska # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a... G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:20
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a... G4Media.ro.
18:00
CFR: Trenurile care circulă pe secţia Feteşti-Dunărea pot înregistra întârzieri din cauza unei avarii. Călătorii care au bilete pentru garniturile feroviare care trec prin zonă, sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor # G4Media
CFR anunţă că trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia... G4Media.ro.
18:00
Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe # G4Media
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.... G4Media.ro.
17:50
Apa potabilă în Stockholm: populației i s-a cerut să limiteze consumul de apă, inclusiv pentru duș / Iulie – cea mai caldă lună din ultimii 100 de ani, nordul fiind cel mai afectat # G4Media
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri... G4Media.ro.
17:40
Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii din Cluj Napoca, proiect de 1 miliard de euro care se construiește de la zero # G4Media
Au demarat lucrările de construcție a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc, la Cluj Napoca, după ce administrația județeană a alocat pentru... G4Media.ro.
17:40
De la Sarmale la Tapas | Restaurante din Aragon, adesea menționate și în ghidurile gastronomice/ Tot ce trebuie să știi despre bucătăria acestei regiuni spaniole, preparate emblematice și unde le poți testa # G4Media
Aragonul se află printre cele mai apreciate regiuni spaniole atunci când vorbim de gastronomie: restaurante cu stele Michelin, meniuri inovatoare sau localuri cu un bun... G4Media.ro.
17:40
Putin aclamă, de Ziua Naţională a Eliberării Coreei, într-o scrisoare transmisă lui Kim, trupele nord-coreene ”eroice” care luptă în Ucraina. El evocă ”legături de prietenie militantă solide şi fiabile” # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene... G4Media.ro.
17:40
Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu sute de participanți, antrenamente, lupte între romani și daci și spectacole cu gladiatori. Program # G4Media
Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia începe vineri. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc demonstrații comune de tehnică militară ale... G4Media.ro.
17:40
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # G4Media
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una... G4Media.ro.
17:30
Țările în care este restricționat sau blocat accesul la WhatsApp și modul în care se întâmplă # G4Media
Rusia a început miercuri să restricționeze anumite apeluri efectuate prin WhatsApp, acuzând platforma deținută de Meta că nu furnizează informații în cazuri legate de fraudă... G4Media.ro.
17:30
Chatboții AI, noua breșă de securitate / Un nou studiu îți arată cât de ușor îți poți pierde intimitatea online # G4Media
Chatboții cu inteligență artificială, folosiți zilnic de milioane de oameni pentru conversații rapide și răspunsuri „umane”, pot fi transformați în adevărate capcane de confidențialitate. Un... G4Media.ro.
17:30
O nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber / Festivalul este dedicat cinematografiei românești și celei maghiare # G4Media
Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a... G4Media.ro.
17:20
Industria europeană de hrană pentru animale de companie continuă să crească spectaculos! Potrivit celui mai recent raport FEDIAF – Facts & Figures 2025, piața de hrană... G4Media.ro.
17:10
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după... G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi de la Constanța, a transmis Gheorghe Hagi, într-o postare pe Facebook.... G4Media.ro.
16:40
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune... G4Media.ro.
16:20
16:20
Summit Trump-Putin, Alaska | Președintele SUA, Donald Trump, a postat pe platforma sa Truth Social mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de decolare # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a postat, vineri, pe platforma sa Truth Social: „MIZE RIDICATE!!!”. Acest mesaj, în care sugerează importanța întâlnirii pentru viitorul relațiilor dintre... G4Media.ro.
16:10
În trecut, moda haute couture era sinonimă cu exclusivitatea. Hainele create de cei mai renumiți designeri din lume erau accesibile doar unei elite restrânse, vedete,... G4Media.ro.
16:10
„Ne bazăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a publicat o declarație pe rețelele de socializare la scurt timp după ce Donald Trump... G4Media.ro.
16:00
Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei pentru că se afla la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în apropiere de orașul său natal / Aici organizează Fundația neolegionară ”Gavrilă Ogoranu” întâlniri anuale / Președintele Dan a stârnit reacții internaționale după ce a anunțat că va retrimite în Parlament legea anti-extremism, deși CCR a declarat-o constituțională # G4Media
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru că se afla în concediu, a... G4Media.ro.
15:30
Tadej Pogacar, gest de excepție – Campionul mondial la ciclism a donat un sfert din salariul său pe un an pentru a combate foamea în Slovenia # G4Media
Ciclistul sloven Tadej Pogacar a făcut un gest de excepție și a donat un sfert din câștigurile sale pe un an la UAE Team Emirates... G4Media.ro.
