Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintatrapid în ultima perioadă
G4Media, 15 august 2025 22:00
, transmite News.ro.p>Ucraina a recucerit şase sate într-un sector strategic în est, cucerite de către unităţi ruse în ultimele zile într-o avansare extrem de rapidă,... G4Media.ro.
Acum 5 minute
22:10
LIVE Trump și Putin au ajuns în Alaska pentru summitul istoric / Întâlnirea începe la ora 22.30 ora României / Marco Rubio și Steve Witkoff din partea americană și Serghei Lavrov și Iuri Ușakov din partea rusă vor participa la discuții # G4Media
Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe... G4Media.ro.
22:00
Acum 30 minute
21:40
VIDEO Acura a prezentat conceptul pentru noul SUV electric RSX / Debutul va avea loc la prestigiosul eveniment Monterey Car Week # G4Media
Acura va prezenta oficial conceptul noului SUV electric RSX la evenimentul Monterey Car Week, din Statele Unite ale Americii. Noul model electric va fi primul... G4Media.ro.
Acum o oră
21:30
Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel şi în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile... G4Media.ro.
21:20
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca / Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat # G4Media
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi... G4Media.ro.
21:10
Ce înseamnă “superpremium” în hrana pentru animale și cum citești corect eticheta produselor # G4Media
Un animal de companie nu este o jucărie, ci un prieten devotat care merită grijă, respect și hrană de cea mai bună calitate. Alegerea hranei... G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral / Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute # G4Media
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs... G4Media.ro.
20:50
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului, transmite Agerpres. Potrivit informaţiilor comunicate... G4Media.ro.
20:40
O persoană a fost ucisă în atacul armat comis în apropierea unei moschei din Orebro, Suedia # G4Media
O persoană a fost ucisă şi o alta rănită în atacul armat comis vineri în apropierea unei moschei din oraşul suedez Orebro, despre care se... G4Media.ro.
20:40
De ce sistemul nostru alimentar defect rămâne un dezastru climatic. „Prăjim planeta doar ca să ne umplem burțile”, spune Michael Grunwald, autorul unei anchete jurnalistice de proporții # G4Media
De ce sistemul nostru alimentar actual reprezintă un dezastru pentru clima planetară și cum putem ieși din această situație sunt întrebările centrale din noua carte... G4Media.ro.
20:30
VIDEO Specificațiile pentru noul Google Pixel 10 Fold au fost scurse pe internet, cu câteva zile înainte de lansarea oficială / Baterie de peste 5.000 mAh, ecran de 3.000 de niți și zoom optic 10x # G4Media
Google a prezentat noul lor pliabil, Pixel 10 Fold, în urmă cu câteva zile, urmând ca lansarea oficială să aibă loc pe 20 august, unde... G4Media.ro.
20:30
Inteligența artificială creează miliardari într-un ritm record: există deja 498 de unicorni AI, cu o valoare totală de 2.700 de miliarde de dolari # G4Media
Creșterea rapidă a startup-urilor din domeniul AI creează miliardari într-un ritm fără precedent, un fenomen care depășește chiar și era dot-com în ceea ce privește... G4Media.ro.
20:20
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion,... G4Media.ro.
20:10
Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile... G4Media.ro.
20:10
Scandalul bannerului cu mesajul „Criminali din 1939” la meciul Maccabi Haifa – Rakow: UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva celor două cluburi # G4Media
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul... G4Media.ro.
20:10
Fost consilier județean PSD din Alba, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri europene # G4Media
Un fost consilier județean PSD Alba a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri europene în formă continuată, scrie Alba24.ro. Este vorba... G4Media.ro.
20:10
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului # G4Media
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit... G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:00
Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi. Invocă, de asemenea, listele de deţinuți, activiştii şi jurnaliştii ruşi care trebuie eleiberați # G4Media
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în... G4Media.ro.
19:50
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi din Dâmbovița, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti / Unul dintre ei este minor # G4Media
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu... G4Media.ro.
19:40
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # G4Media
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al ”violenţei tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta... G4Media.ro.
19:40
În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News. Zelenski afirmă pe... G4Media.ro.
19:30
ANALIZĂ Un document intern al Meta detaliază practici imorale ale chatboților AI / Au permis creatorilor să „angajeze un copil în conversații romantice sau senzuale” – Reuters # G4Media
Un document intern al Meta Platforms, deținută de Mark Zuckerberg, detaliază politicile privind comportamentul chatboților companiei, care sunt îndoielnice pe puțin. Conform unei analize Reuters, chatbotul... G4Media.ro.
19:30
Gala de deschidere a celei de-a 16-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare la Cluj Napoca va avea loc luni, 18 august, de la ora 19:00,... G4Media.ro.
19:20
Nouă ţări din Regiunea Dunării se alătură unei iniţiative pentru monitorizarea şi conservarea sturionilor # G4Media
O iniţiativă transfrontalieră denumită „MonStur in the Danube”, pentru monitorizarea şi conservarea speciilor de sturioni, debutează în nouă ţări, a declarat WWF Bulgaria, confo Agerpres.... G4Media.ro.
19:20
O tânără de 32 de ani a transformat iubirea pentru animale în afacere. Jemma învață câinii să participe la nunta stăpânilor: întâmpină invitații, poartă inelele sau participă la ședințe foto # G4Media
Jemma Graham, o iubitoare de câini din York (Marea Britanie), a lansat un proiect inedit ce promite să revoluționeze modul în care animalele de companie participă la... G4Media.ro.
19:20
Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina,... G4Media.ro.
19:20
19:10
Compania Reporting Center lansează un modul AI care simplifică munca departamentelor juridice ale băncilor # G4Media
Compania românească Reporting Center, specializată în dezvoltarea de soluții și servicii informatice de analiză și raportare către instituțiile financiare, anunță că lansează un modul AI... G4Media.ro.
19:10
Pacienta internată în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă la un spital din Belgia, a reuşit să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special # G4Media
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii,... G4Media.ro.
19:10
Partidul extremist AUR, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan: România nu are nevoie de un preşedinte turist # G4Media
Purtătorul de cuvânt al formațiunii extremiste AUR, Dan Tanasă, afirmă că Nicuşor Dan „arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor... G4Media.ro.
19:00
Gloria Bistriţa – Szombathelyi, scor 40-29, în primul meci de la Turneul „Poarta Transilvaniei” # G4Media
Echipa Gloria Bistriţa a câştigat, vineri, primul meci al Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care îl găzduieşte. Gloria a învins formaţia ungară Szombathelyi Kezilabda, scor 40-29... G4Media.ro.
19:00
Stareţul Mănăstirii Putna din Suceava cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile” # G4Media
Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii... G4Media.ro.
19:00
Prim ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a pierdut controlul asupra extremiștilor din coaliția sa # G4Media
În momentul în care armata israeliană (IDF) se pregătește să dea asaltul asupra Gaza City pentru a neutraliza focarul de rezistență Hamas, premierul Netanyahu și-a... G4Media.ro.
18:50
O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate”: DNA lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept # G4Media
Publicația maghiară hungarytoday.hu, a cărei linie editorială este pro administrație Viktor Orbán, lansează o serie de acuzații la adresa conducerii UE, într-un material de opinie cu... G4Media.ro.
18:50
Charles al III-lea evocă preţul conflictelor la marcarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la Pacific # G4Media
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea... G4Media.ro.
18:50
Trump a discutat la telefon cu preşedintele belarus Lukaşenko, aliat al lui Putin, înainte de summitul din Alaska # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a... G4Media.ro.
18:20
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a... G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:00
CFR: Trenurile care circulă pe secţia Feteşti-Dunărea pot înregistra întârzieri din cauza unei avarii. Călătorii care au bilete pentru garniturile feroviare care trec prin zonă, sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor # G4Media
CFR anunţă că trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia... G4Media.ro.
18:00
Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe # G4Media
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.... G4Media.ro.
17:50
Apa potabilă în Stockholm: populației i s-a cerut să limiteze consumul de apă, inclusiv pentru duș / Iulie – cea mai caldă lună din ultimii 100 de ani, nordul fiind cel mai afectat # G4Media
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri... G4Media.ro.
17:40
Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii din Cluj Napoca, proiect de 1 miliard de euro care se construiește de la zero # G4Media
Au demarat lucrările de construcție a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc, la Cluj Napoca, după ce administrația județeană a alocat pentru... G4Media.ro.
17:40
De la Sarmale la Tapas | Restaurante din Aragon, adesea menționate și în ghidurile gastronomice/ Tot ce trebuie să știi despre bucătăria acestei regiuni spaniole, preparate emblematice și unde le poți testa # G4Media
Aragonul se află printre cele mai apreciate regiuni spaniole atunci când vorbim de gastronomie: restaurante cu stele Michelin, meniuri inovatoare sau localuri cu un bun... G4Media.ro.
17:40
Putin aclamă, de Ziua Naţională a Eliberării Coreei, într-o scrisoare transmisă lui Kim, trupele nord-coreene ”eroice” care luptă în Ucraina. El evocă ”legături de prietenie militantă solide şi fiabile” # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene... G4Media.ro.
17:40
Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu sute de participanți, antrenamente, lupte între romani și daci și spectacole cu gladiatori. Program # G4Media
Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia începe vineri. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc demonstrații comune de tehnică militară ale... G4Media.ro.
17:40
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # G4Media
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una... G4Media.ro.
17:30
Țările în care este restricționat sau blocat accesul la WhatsApp și modul în care se întâmplă # G4Media
Rusia a început miercuri să restricționeze anumite apeluri efectuate prin WhatsApp, acuzând platforma deținută de Meta că nu furnizează informații în cazuri legate de fraudă... G4Media.ro.
17:30
Chatboții AI, noua breșă de securitate / Un nou studiu îți arată cât de ușor îți poți pierde intimitatea online # G4Media
Chatboții cu inteligență artificială, folosiți zilnic de milioane de oameni pentru conversații rapide și răspunsuri „umane”, pot fi transformați în adevărate capcane de confidențialitate. Un... G4Media.ro.
17:30
O nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber / Festivalul este dedicat cinematografiei românești și celei maghiare # G4Media
Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a... G4Media.ro.
17:20
Industria europeană de hrană pentru animale de companie continuă să crească spectaculos! Potrivit celui mai recent raport FEDIAF – Facts & Figures 2025, piața de hrană... G4Media.ro.
17:10
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după... G4Media.ro.
