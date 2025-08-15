Trump anunță OBIECTIVUL principal al întâlnirii cu Vladimir Putin /„Nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar vor fi implicați”

15:10

Muncești din greu tot timpul, așa că astăzi relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 16 august 2025. Berbec Nu te mira dacă astăzi mintea ta va zbura cu o mie de kilometri pe secundă. Va fi dificil să încetinești ritmul și va trebui să găsești o modalitate de a exprima ceea […]