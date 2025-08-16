De ce Putin nu este marele maestru al șahului tridimensional, așa cum îl prezintă unii. Totuși, știe exact ce fel de lingușeli să folosească, ce ispite să ofere
Adevarul.ro, 16 august 2025 01:45
Deși este adesea prezentat drept un jucător sofisticat pe tabla geopoliticii globale, Vladimir Putin nu este neapărat maestrul infailibil de șah tridimensional pe care unii analiști occidentali îl evocă.
Acum 15 minute
02:00
Imagine virală cu soldaţi americani îngenungheaţi lângă avionul lui Putin. „O capitulare istorică, rușine!” # Adevarul.ro
O imagine de la sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, în care soldați americani apar îngenuncheați în timp ce întind covorul roșu liderului de la Kremlin, a devenit virală pe reţelele de socializare şi au stârrnit un val de reacţii.
Acum 30 minute
01:45
01:45
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i îmbolnăvește pe români # Adevarul.ro
Vlad Toma, cercetător în biologie moleculară și biotehnologie în cadrul UBB, a vorbit despre cea mai sănătoasă dietă, cele mai nocive alimente și miturile legate de alimentația sănătoasă. Tradiția alimentară românească de a mânca foarte multă pâine nu este cel mai nociv obicei alimentar.
Acum o oră
01:30
Moscova jubilează, Occidentul se revoltă: „Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american” # Adevarul.ro
Kremlinul jubilează după primirea spectaculoasă oferită de Donald Trump lui Vladimir Putin în Alaska, în timp ce politicieni occidentali și oficiali ucraineni reacționează cu furie, acuzând „umilință națională” pe pământ american.
Acum 2 ore
01:15
Înregistrări video recente, distribuite pe canale militare, arată noi îmbunătățiri aduse elicopterelor Mi-8, pentru a le fce mai eficiente în combaterea dronelor Shahed, folosite de Rusia în atacuri nocturne zilnice asupra Ucrainei.
01:00
Mesajul lui Zelenski din ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „Rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare legat de summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are ca temă centrală oprirea războiului din Ucraina.
00:45
Eroarea lui Trump în conflictul din Ucraina. Istoric britanic: „Pentru Putin, Ucraina este Rusia” # Adevarul.ro
Cu puţin timp înaintea întâlnirii istorice din Alaska, un istoric britanic avertizează că președintele american Donald Trump nu înțelege miza conflictului din Ucraina și percepe războiul ca pe o oportunitate politică și financiară.
Acum 4 ore
00:15
Jurnalistă rusă disidentă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă # Adevarul.ro
O jurnalistă rusă disidentă, condamnată pentru criticarea invaziei din Ucraina, a fost spitalizată după ce a încercat de trei ori să se sinucidă în închisoare, din cauza condițiilor de detenție inumane.
00:15
16 august: Ziua în care s-a semnat Tratatul de la Speyer, interpretat în mod divergent de istoriografia maghiară și de cea română # Adevarul.ro
Pe 16 august, în 1570, a fost semnat Tratatul de la Speyer, prin care Ioan Sigismund a fost recunoscut principe al Transilvaniei și al Partium-ului. Tot într-o zi de 16 august a murit John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola, și s-au născut poetul Pan M. Vizirescu și compozitorul Florin Bogardo.
00:15
„Guruul american” al lui Putin și-a schimbat părerea despre SUA. Ce înseamnă asta pentru Ucraina și Europa # Adevarul.ro
De la prânzurile diplomatice din Washington la strategiile dure ale Moscovei privind Ucraina, traseul lui Iuri Ușakov spune mai multe despre Rusia decât ar vrea Kremlinul să recunoască.
00:00
O strângere de mână prelungită, o plimbare cu limuzina prezidențială americană și zâmbete largi surprinse de camerele de luat vederi – imaginile de la Anchorage, Alaska, dau fiori Ucrainei și aliații europeni care vor sperat, până în ultima clipă, că nu or fi vânduți.
00:00
Tom Cruise a refuzat un important premiu oferit de Donald Trump. Ce motiv a invocat actorul # Adevarul.ro
Tom Cruise ar fi refuzat premiul Kennedy Center Honors oferit de Donald Trump, într-un context marcat de controverse politice și de implicarea directă a președintelui în selecția laureaților.
00:00
Abdallah a marcat împotriva fostei sale echipe.
15 august 2025
23:15
Tăcere de gheață în Alaska. Putin evită răspunsul despre încetarea focului, Trump, neobișnuit de rezervat în declarații # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au început discuțiile bilaterale în Alaska, după o sosire marcată de gesturi prietenoase între cei doi șefi de stat și o tăcere neobișnuită din partea liderului de la Casa Albă.
Acum 6 ore
22:00
Trupul unui turist dat dispărut din Sinaia a fost recuperat de salvamontişti dintr-o râpă # Adevarul.ro
Un turist de 54 de ani, dispărut în Sinaia, a fost găsit decedat într-o râpă. Trupul său a fost recuperat de salvamontiști dintr-o zonă greu accesibilă.
22:00
Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată. Intervenție de salvare în desfăşurare la Măgura Uroiului # Adevarul.ro
Un parapantist a rămas suspendat de o stâncă, la 20 de metri înălţime, după o aterizare forțată la Măgura Uroiului, în județul Hunedoara. Acţiunea de salvare este în curs de desfăşurare.
22:00
Turiștii au luat cu asalt litoralul românesc. Grad de ocupare de 100% în cel mai aglomerat weekend din această vară # Adevarul.ro
Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa.
22:00
Cum s-a produs accidentul în care o familie a fost spulberată la Târgu Frumos. Bărbatul a murit, femeia și fiicele sunt în stare gravă # Adevarul.ro
Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt rănite grav în urma unui accident care a avut loc în afara localității Târgu Frumos.
21:30
Precizie incredibilă: un lunetist ucrainean a stabilit un record, eliminând doi ruși de la 4 km, cu ajutorul AI # Adevarul.ro
Un lunetist ucrainean ar fi doborât doi militari ruși de la 4 kilometri distanță, folosind o pușcă de calibru mare, o dronă și inteligență artificială, stabilind astfel un nou record mondial de distanță pentru o lovitură confirmată în luptă.
21:30
Regiunea Arctică devine tot mai relevantă din punct de vedere economic, geopolitic și militar pentru marile puteri, în special Statele Unite și Rusia.
21:00
Reușită românească de excepție. Katia Pascariu, premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno # Adevarul.ro
Actrița română Katia Pascariu a primit vineri seară premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, pentru prestația sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenović și produs de microFILM.
20:45
Sejururi de lux de30.000 de euro pentru angajaţii unei primării, sub pretextul cursurilor. „Sunt banii mei, merită!” # Adevarul.ro
Deşi guvernul vorbeşte despre tăieri bugetare şi reducerea cheltuielilor, Primăria comunei Dârmăneşti (Argeş) a cheltuit aproape 30.000 de euro în această vară pe sejururi la mare pentru angajaţi, sub pretextul unor „cursuri de perfecţionare profesională”.
20:45
Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Kremlinul a anunțat cât timp ar urma să dureze discuțiile dintre cei doi președinți.
20:30
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului # Adevarul.ro
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit "preluarea ostilă" de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA.
Acum 8 ore
20:15
Acuzații din partea AUR la adresa președintelui Nicușor Dan: „Reuşeşte performanţa de a fi mai absent decât Iohannis” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", iar România nu are nevoie de un preşedinte turist care "nu se deranjează să vină la festivităţile de la Constanţa".
20:15
CTP ironizează negocierile Trump-Putin din Alaska: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu privește cu scepticism summitul de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat vineri în Alaska.
20:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a efectuat o vizită de lucru în regiunea Magadan înainte de summitul programat în Alaska cu liderul american Donald Trump.
19:45
Manipulare a unei publicații maghiare pro-Viktor Orban, care acuză UE că favorizează România. „Elevul model stă în spatele profesorilor” # Adevarul.ro
Articolul subliniază că UE ar trata România cu mănuși pentru că, spre deosebire de Ungaria, este un „elev ascultător”, care respectă toate poruncile venite de la lideri europeni, în funcție de context și interese.
19:45
Un adult şi un minor, prinşi cu topoare, cuţite şi coase, la un târg tradiţional organizat de Sfânta Maria # Adevarul.ro
Un adult şi un minor care participau la Târgul tradițional de Sfânta Maria din Cornești (Dâmbovița) au fost surprinși de jandarmi având asupra lor cuțite, iar în căruţe şi alte arme albe.
19:30
O monedă biblică descoperită la Ierusalim amintește de una dintre profețiile lui Iisus # Adevarul.ro
O monedă de aproape 2.000 de ani, purtând simboluri religioase și inscripții profetice, a fost descoperită la Ierusalim. Aceasta a fost emisă la doar câteva decenii după crucificarea lui Iisus.
19:30
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata epuizată, economia stagnează” # Adevarul.ro
Propaganda pro-Kremlin încearcă să prezinte Rusia drept o putere globală capabilă să decidă, alături de SUA, viitorul lumii la summitul din Alaska. În realitate, însă, o analiză EU vs Disinfo arată că Putin dispune de resurse financiare limitate, iar armata rusă este slăbită și epuizată.
19:00
Anunțul a fost făcut la RFI de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care precizează că bucureștenii vor avea la dispoziție aparate stradale moderne.
19:00
Un bărbat de 63 de ani a rămas fără borseta în care avea 35.000 de euro. Unde a fost prins hoțul # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în urmă cu câteva zile, ar fi furat o borsetă cu 35.000 de euro şi un telefon mobil.
18:45
O româncă stabilită în Italia și-a pierdut viața într-un accident dramatic în Masivul Monte Rosa. Ea și colegul său de escaladă au fost surprinși probabil de vremea nefavorabilă.
18:45
Negocieri îndepărtate, efecte apropiate: Pacea din Ucraina și testul maturității strategice pentru România și Europa # Adevarul.ro
Pe 15 august, în Alaska - pământul american care aproape atinge Rusia peste Strâmtoarea Bering – Donald Trump și Vladimir Putin vor sta față în față pentru prima dată după o pauză de șase ani.
18:45
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: „Următoarele 6 luni sunt decisive. Riscul de incapacitate de plată e mare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani.
18:45
Trump, declarații la bordul Air Force One cu privire la obiectivele SUA: „Voi vorbi despre asta cu Putin” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a răspuns întrebărilor reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, relatează The Guardian.
18:30
Incendiu violent lângă București: locuitori din Clinceni evacuați. Misiunea pompierilor, îngreunată de lipsa apei # Adevarul.ro
Un incendiu de vegetație de mari proporții a izbucnit marți după-amiază în localitatea Clinceni, la marginea Capitalei, existând risc major de extindere către mai multe locuințe. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație.
Acum 12 ore
18:15
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi, au anunţat gruparea constănţeană şi Gheorghe Hagi.
18:00
Președintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu președintele Belarusului Alexandr Lukașenko, un important al lui Vladimir Putin, în timp ce se afla în drum spre Alaska, unde în câteva ore se întâlnește cu președintele rus pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina.
18:00
Fuego dezvăluie secretul dietei sale. Cum a slăbit cinci kilograme într-un timp record # Adevarul.ro
Fuego a dezvăluit recent secretul prin care a reușit să piardă cinci kilograme într-un timp record. Artistul susține că dieta sa este simplă, accesibilă oricui și, cel mai important, nu pune în pericol sănătatea.
18:00
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit de la comandantul său # Adevarul.ro
Un soldat japonez a continuat să lupte timp de zeci de ani după sfârșitul războiului.
17:45
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu # Adevarul.ro
Oamenii de știință din China lucrează la primul robot capabil să ducă o sarcină până la termen și să nască un copil viu. Un prototip ar putea fi lansat anul viitor.
17:45
Muzeul Beka de la Rockefeller Center a precizat că a trimis o scrisoare Casei Albe, procurorului general al Alaskăi și bazei militare care găzduiește discuțiile.
17:30
Nicușor Dan explică de ce a ales Sâmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Mănăstirea e asociată cu manifestații neolegionare # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile de Ziua Marinei Române de la Constanța, alegând să petreacă ziua alături de familie, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în județul Brașov.
17:15
Bărbat din Craiova, în pericol de înec. S-a răsturnat cu caiacul pe râul Olt. Au intervenit pompierii # Adevarul.ro
Pompierii militari din cadrul ISU Olt au desfășurat o acțiune de salvare contra-cronometru pe râul Olt, vineri, 15 august 2025. Un bărbat din Craiova s-a răsturnat cu caiacul în apele râului Olt.
17:15
Scene înfricoşătoare au avut loc vineri după-amiază lângă o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Potrivit primelor informaţii, cel puţin doi oameni au fost răniţi.
17:15
Momentul în care două persoane cu un colac, purtate de valuri în larg, au fost recuperate din mare la Constanța # Adevarul.ro
Două persoane pe un colac gonflabil au fost la un pas de tragedie, după ce au fost duși de curenți în larg, fiind salvați în cele din urmă de jandarmii din Constanța.
17:00
Avertisment oficial: Banii necheltuiți de pe cardul educațional vor fi retrași curând. Ce pot cumpăra părinții # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cecercetării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îi avertizează pe părinții beneficiari de sprijin pentru achiziția de rechizite școlare că sumele pentru anul școlar 2024-2025 necheltuite până la sfârșitul acestei luni vor fi retrase.
16:45
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite.
