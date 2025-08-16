Daniel David, despre măsurile de reformă în Educație: „Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză”
Adevarul.ro, 16 august 2025 13:00
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că modificările recente din sistemul educațional sunt reflexia constrângerilor bugetare acute și nu pot fi considerate, cu adevărat, reforme.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:00
Daniel David, despre măsurile de reformă în Educație: „Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză” # Adevarul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că modificările recente din sistemul educațional sunt reflexia constrângerilor bugetare acute și nu pot fi considerate, cu adevărat, reforme.
13:00
Jacklyn Gise Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos, a încetat din viață joi, 14 august, la vârsta de 78 de ani, după o lungă luptă cu o tulburare neurologică. Fondatorul Amazon a anunțat pierderea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.
13:00
Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de diamante, aur și ceasuri de lux # Adevarul.ro
Hoții au dat lovitura într-un magazin de bijuterii din Seattle. Au sustras în doar 90 de secunde diamante, ceasuri de lux și aur în valoare totală de aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit autorităților locale.
Acum o oră
12:30
A crescut numărul beneficiarilor de pensii speciale. Cine primește acum cei mai mulți bani? Anunțul Casei Naționale de Pensii # Adevarul.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de persoane, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice. Majoritatea beneficiilor se acordă magistraților și altor categorii cu statut special.
12:30
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Zeci de artiști cunoscuți sunt vizați # Adevarul.ro
Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu.
12:15
Prima reacție oficială de la București după summitul din Alaska. Oana Țoiu: „România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după întâlnirea dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Această subliniază într-o postare pe X, că România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii și că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor.
Acum 2 ore
12:00
Un fost șef SIE îl critică pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei: „Un șef de stat nu poate fi «alături de români în altă parte»” # Adevarul.ro
Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei, acuzându-l că transmite „un semnal periculos” prin lipsa sa de la un eveniment cu o importanță strategică.
11:45
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au efectuat un atac cu drone asupra portului Olia de la Marea Caspică, în regiunea Astrahan, la peste 800 km de Ucraina, lovind o navă de marfă despre care Kievul susține că era destinată transportului de echipamente militare provenind din Iran.
11:45
Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska. Cine a luat parte la conferința telefonică de la primele ore ale dimineții # Adevarul.ro
După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina.
11:45
Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Cine sunt elevii premiați în China, la IESO 2025 # Adevarul.ro
România s-a întors cu un palmares impresionant de la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (International Earth Science Olympiad – IESO), desfășurată în perioada 7–16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză.
11:30
UE în alertă maximă după summitul Trump-Putin. Ambasadorii se reunesc de urgență la Bruxelles # Adevarul.ro
Ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska, a relatat o sursă a agenției TASS.
11:15
Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale cu Zelenski, evitat la summitul Trump-Putin din Alaska # Adevarul.ro
Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei nu a fost abordat de Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului desfășurat în Alaska, a declarat consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe, Iuri Ușakov.
11:15
Nicușor Stanciu, debut fabulos la Genoa. Reușită spectaculoasă, sub privirile lui Șucu și Lucescu # Adevarul.ro
Căpitanul naționalei, desemnat omul meciului.
Acum 4 ore
11:00
Volodimir Zelenski: „Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Casa Albă”. Ce spune liderul Ucrainei despre pacea cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.
10:45
Vladimir Putin a ignorat întrebările jurnaliștilor prezenți la summitul din Alaska, prefăcându-se că nu înțelege sau nu aude. Explicația Kremlinului # Adevarul.ro
Summitul Trump-Putin, desfășurat la Anchorage, Alaska, s-a încheiat cu o conferință de presă comună care a durat doar câteva minute și în care cei doi șefi de stat au făcut declarații, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.
10:15
Donald Trump, discuție telefonică lungă cu Zelenski și liderii NATO la întoarcerea din Alaska # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
10:15
Presa din Ucraina reacționează vehement după întâlnirea lui Trump cu Putin. „Înfiorător. Rușinos. Și, în final, inutil.” # Adevarul.ro
Presa din Ucraina reacționează dur după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska. Jurnaliștii de la Kyiv Independent au publicat la prima oră a dimineții un editorial vehement, criticând primirea “regală” oferită dictatorului rus și lipsa unor rezultate concrete în discuțiile privind Ucraina.
09:45
Întâlnirea din Alaska - „o improvizație strategică”. Expert: „Doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească atacul” # Adevarul.ro
Întâlnirea dintre liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la o bază militară americană din Alaska, a fost „doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească agresiunea sa asupra Ucrainei”, consideră analistul militar Hari Bucur-Marcu.
09:45
De la summitul cu Trump, Vladimir Putin a plecat direct la cimitir. Omagiul adus înainte de a părăsi Alaska # Adevarul.ro
la scurt timp după întâlnirea bilaterală fără rezultat cu Donald Trump și înainte de a se îmbarca pentru a părăsi Alaska, președintele rus Vladimir Putin a depus flori la Cimitirul Memorial Fort Richardson, în semn de omagiu pentru piloții sovietici căzuți în Al Doilea Război Mondial.
09:30
Țiriac, trădat? Un campion olimpic și-a scos la vânzare mașina primită cadou de la omul de afaceri # Adevarul.ro
Nou, automobilul costă 52.500 de euro.
09:15
Fitch menține ratingul României, dar avertizează: deficitul și datoria publică pun presiune pe economie. Reacția Ministrului de Finanțe # Adevarul.ro
România își păstrează ratingul suveran în categoria investment grade, după ce agenția Fitch a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE.
Acum 6 ore
09:00
După ce a dat chix din timpul meciului Drita - FCSB, PRO TV le-a făcut o surpriză abonaților Voyo # Adevarul.ro
Trustul PRO încearcă să îndulcească nemulțumirea abonaților.
09:00
Trump a părut abătut după negocierile cu Putin. De la „prieteni buni” pe pistă la o tăcere stânjenitoare. Ce a arătat limbajul corporal # Adevarul.ro
Limbajul corpului lui Donald Trump a trădat dezamăgirea după summitul cu Vladimir Putin, afirmă psihologul Peter Collett, expert în comunicare non-verbală, care a observat cum, de la o întâlnire prietenoasă pe pistă, președintele american a trecut la o atitudine abătută.
09:00
Prognoza meteo sâmbătă, 16 august. Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade Celsius în vestul țării # Adevarul.ro
Weekendul începe cu temperaturi mai ridicate decât cele din zilele precedente, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Valul de căldură va afecta o mare parte din țară, iar sâmbătă, 16 august, ploile vor fi prezente doar în zonele montane.
08:45
Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin prin intermediul soțului ei. Problema sensibilă abordată de prima doamnă a SUA # Adevarul.ro
Scrisoarea a fost înmânată de președintele Trump direct lui Putin, la Anchorage, în Alaska, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe.
08:30
Războiul patronilor din Superliga continuă. Gigi Becali a pus tunurile pe rivali: „Sunt prea mici” # Adevarul.ro
FCSB se va duela cu Rapid pe data de 17 august, de la ora 21.30, pe Arena din Giulești, într-un meci etapa a șase din Superliga.
08:30
Trump, prima reacție după discuțiile cu Putin: „Am căzut în mare parte de acord pe teritorii”. Întâlnirea, „de nota 10”. Ce au mai negociat # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare” de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA.
08:15
Un studiu recent care a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu înghețata arată că aceasta se transformă într-un aliat de încredere în momentele de relaxare, bucurie, oboseală sau nostalgie.
08:00
Dan Alexa a pus oficial capăt celei de-a două căsnicii, după ce și-a prins soția că-i pune coarne # Adevarul.ro
Fostul internațional a mai trecut printr-un divorț în anul 2016.
07:45
Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, că în România există aproape 700.000 de firme fără cont sau card bancar, a stârnit reacții în mediul de afaceri: un contabil a povestit pentru „Adevărul” cât de dificil este să lucrezi pentru o firmă fără cont bancar.
07:15
Românii, revoltați de haosul fiscal. Experții spun că PSD frânează reformele vitale: „Lumea crede că doar poporul suferă” # Adevarul.ro
Măsurile fiscale destinate celui de-al doilea pachet pe care ar urma să își asume răspunderea Guvernul trezesc nemulțumiri în spațiul public. Panichează nu neapărat existența unora dintre acestea, cât teama că se uită din nou de cheltuielile publice care trebuie reduse.
07:15
Reghecampf, pe urmele lui Contra. Românul ar pleca din Sudan la câteva zile după ce a semnat contractul # Adevarul.ro
Antrenorul a făcut o alegere ciudată, mergând în plin război civil.
Acum 8 ore
05:45
Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile, în continuă creștere. Vârful transmiterii, în august-septembrie # Adevarul.ro
ECDC a anunțat că numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile în Europa, înregistrate în 2025 până la 6 august, este puțin peste media din ultimul deceniu. Șase țări europene au raportat 202 cazuri dobândite local, printre acestea și România.
05:15
Pe 30 august 1940 se petrecea unul dintre cele mai negre capitole din istoria României. Germania nazistă și Italia fascistă făceau să dispară România Mare oferind Ungariei Transilvania de Nord. Această decizie a deschis drumul unor cumplite abuzuri maghiare în Ardeal.
Acum 12 ore
04:45
Ce legătură este între culoarea pisicii și temperamentul ei. Cercetătorii au descoperit o nouă culoare - „salmiak” # Adevarul.ro
Pisicile sunt, cu siguranță, creaturi ce stârnesc de fiecare dată curiozitatea, existând o legătură între culoarea blănii și personalitatea felinelor, potrivit unor studii de specialitate.
04:30
România copiilor lăsați acasă. Cum poate societatea să combată impactul plecării părinților în străinătate # Adevarul.ro
În România, la finalul lunii martie a acestui an, 53.214 de copii trăiau cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Pentru mulți dintre acești copii, lipsa părinților nu este doar o statistică rece, ci o realitate zilnică în care absența afecțiunii și supravegerii lasă urme adânci.
04:00
Află cum să eviți diareea călătorului, constipația și alte probleme digestive în vacanță. Sfaturi practice de la specialiști.
03:30
Putin propune următoarea întâlnire la Moscova: reacția lui Trump la invitația controversată # Adevarul.ro
Summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului, dar cu o declarație surprinzătoare a liderului rus. La finalul conferinței de presă comune, Putin i-a propus liderului de la Casa Albă ca data viitoare să se întâlnească la Moscova.
03:30
Anunțul venit de la Palatul Victoria, potrivit căruia România trebuie să fie pregătită pentru o recesiune în orice moment a tras unele semnale de alarmă. Măsurile luate de Guvernul Bolojan rămân însă criticate de membri partidelor.
02:45
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au luat prizonieri # Adevarul.ro
Luptele sunt în desfășurare de-a lungul porțiunii penetrate de infanteria rusă în sectorul de luptă Pokrovsk, unde forțele ruse încearcă să exploateze o breșă potențial periculoasă, a anunțat vineri Statul Major al Armatei Ucrainei.
02:45
Concluzia summitului dintre Trump și Putin din Alaska: „Nu există nicio înțelegere până nu se ajunge la una” # Adevarul.ro
Întâlnirea de la nivel înalt dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord concret, deși ambele părți au descris discuțiile drept productive și constructive.
02:30
Povestea grafitului românesc, resursa strategică de la Baia de Fier. Cum a fost închisă singura mină din România # Adevarul.ro
Singura mină de grafit din România a funcționat timp de jumătate de secol, până în anii '90, dar recent, zăcământul mineral a revenit în atenție, fiind considerat o resursă naturală importantă care ar putea fi valorificată în anii următori.
02:00
Imagine virală cu soldaţi americani îngenungheaţi lângă avionul lui Putin. „O capitulare istorică, rușine!” # Adevarul.ro
O imagine de la sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, în care soldați americani apar îngenuncheați în timp ce întind covorul roșu liderului de la Kremlin, a devenit virală pe reţelele de socializare şi au stârrnit un val de reacţii.
01:45
De ce Putin nu este marele maestru al șahului tridimensional, așa cum îl prezintă unii. Totuși, știe exact ce fel de lingușeli să folosească, ce ispite să ofere # Adevarul.ro
Deși este adesea prezentat drept un jucător sofisticat pe tabla geopoliticii globale, Vladimir Putin nu este neapărat maestrul infailibil de șah tridimensional pe care unii analiști occidentali îl evocă.
01:45
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i îmbolnăvește pe români # Adevarul.ro
Vlad Toma, cercetător în biologie moleculară și biotehnologie în cadrul UBB, a vorbit despre cea mai sănătoasă dietă, cele mai nocive alimente și miturile legate de alimentația sănătoasă. Tradiția alimentară românească de a mânca foarte multă pâine nu este cel mai nociv obicei alimentar.
01:30
Moscova jubilează, Occidentul se revoltă: „Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american” # Adevarul.ro
Kremlinul jubilează după primirea spectaculoasă oferită de Donald Trump lui Vladimir Putin în Alaska, în timp ce politicieni occidentali și oficiali ucraineni reacționează cu furie, acuzând „umilință națională” pe pământ american.
01:15
Înregistrări video recente, distribuite pe canale militare, arată noi îmbunătățiri aduse elicopterelor Mi-8, pentru a le fce mai eficiente în combaterea dronelor Shahed, folosite de Rusia în atacuri nocturne zilnice asupra Ucrainei.
01:00
Mesajul lui Zelenski din ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „Rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare legat de summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are ca temă centrală oprirea războiului din Ucraina.
00:45
Eroarea lui Trump în conflictul din Ucraina. Istoric britanic: „Pentru Putin, Ucraina este Rusia” # Adevarul.ro
Cu puţin timp înaintea întâlnirii istorice din Alaska, un istoric britanic avertizează că președintele american Donald Trump nu înțelege miza conflictului din Ucraina și percepe războiul ca pe o oportunitate politică și financiară.
00:15
Jurnalistă rusă disidentă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă # Adevarul.ro
O jurnalistă rusă disidentă, condamnată pentru criticarea invaziei din Ucraina, a fost spitalizată după ce a încercat de trei ori să se sinucidă în închisoare, din cauza condițiilor de detenție inumane.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.