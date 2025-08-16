Litoralul românesc vs litoralul bulgăresc, odiseea unei rivalități fără sfârșit: „Au fost ani când bulgarii pipăiau roțile autocarelor noastre, iar acum ghizii o revendică pe Regina Maria“
Adevarul.ro, 16 august 2025 18:00
Românii și bulgarii au împărțit coasta de argint a Mării Negre, iar Regina Maria și-a lăsat într-un loc inima și în altul sufletul. Acum, popoarele de la nord și de la sud de Dunăre se bat pe turiști.
• • •
Acum 5 minute
18:00
Acum 30 minute
17:45
Garry Kasparov, vehement după summitul din Alaska: „Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal...” # Adevarul.ro
Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a criticat gesturile președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska.
17:45
Alertă în Cernavodă: O explozie puternică a rănit un bărbat și a dus la la evacuarea locatarilor, inclusiv copii # Adevarul.ro
O explozie puternică a avut loc într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul de 60 de ani a fost rănit, iar deflagrația a dus la evacuarea a zeci de locatari, printre care și copii. Autoritățile intervin de urgență.
Acum o oră
17:30
Trump invită liderii europeni la întâlnirea de la Washington cu Zelenski. Întâlnire crucială luni la Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni la întâlnirea de luni de la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Întâlnirea are loc după summitul de vineri dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska.
Acum 2 ore
17:00
Nicușor Dan își va întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a „Coaliției de Voință” | SURSE # Adevarul.ro
Liderii „Coaliției de Voință”, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, se vor reuni duminică prin videoconferință pentru a coordona acțiunile înaintea vizitei președintelui Zelenski la Washington, programată luni.
16:30
Un fost ministru PSD îl pune la zid pe Bolojan: „Dacă n-ai bani, n-ai bani nici pentru arme. Altfel, minți!” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe din partea PSD, Adrian Câciu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză pe șeful Guvernului că „ori nu înțelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști”, după declarațiile privind riscul de incapacitate de plată al României.
16:30
Ministrul Sănătății a găsit bani și anunță modernizarea ambulatoriilor. 120 mil. de euro pentru extinderi, modernizări și dotări # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate pentru a facilita accesul rapid al pacienților la diagnostic și tratament, fără internări inutile. Printr-un proiect de 120 milioane euro din fonduri europene, acestea se vor moderniza, extinde și dota.
16:15
Un turist englez și-a găsit sfârșitul pe Platoul Bucegi. Bărbatul nu a mai putut fi salvat # Adevarul.ro
Un turist englez în vârstă de 70 de ani, aflat în vacanță pe Valea Prahovei, a murit sâmbătă, 16 august, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla pe Platoul Bucegi.
Acum 4 ore
16:00
Zelenski, al doilea mesaj după summitul din Alaska: „Trebuie să se ajungă la o pace reală, nu doar o altă pauză între invaziile rusești” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 16 august, un al doilea mesaj după summitul din Alaska, menționând că țara sa are nevoie de o pace reală și durabilă, nu doar de o nouă pauză între invaziile Rusiei.
15:30
Fără o încetare a focului, fără niciun acord: ce rost a avut summitul din Alaska pentru Trump, Putin și Ucraina | Analiză BBC # Adevarul.ro
Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru o încetare a focului în Ucraina. Summitul are semnificații diferite pentru Trump, Putin și Ucraina.
15:30
Scenă penibilă la Vaslui: un motociclist este urmărit fără succes de un echipaj de poliție # Adevarul.ro
Un motociclist a sfidat poliția într-o urmărire spectaculoasă pe malul barajului din Solești. În plină zi, a pus în pericol martorii și a luat-o la fugă fără nicio remușcare.
15:00
Cancelariile europene reacționează după summitul din Alaska. Ce transmit Macron, Meloni, Fico, Orban și alți lideri # Adevarul.ro
După summitul din Alaska între Trump și Putin, cancelariile europene au transmis reacții privind perspectivele de pace în Ucraina. De la angajamentul Franței și Italiei pentru negocieri și garanții de securitate, până la scepticismul liderilor precum Robert Fico și Viktor Orban.
14:30
Șofer de 71 de ani, surprins circulând pe contrasens. A rămas fără permis după ce imaginile au apărut în mediul online # Adevarul.ro
Un bărbat de 71 de ani a fost identificat și sancționat de polițiști după ce a fost surprins conducând pe contrasens pe Autostrada A4. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, anunță sâmbătă, 16 august, IPJ Constanța.
Acum 6 ore
14:00
Explozie de comenzi pentru hanoracul „URSS” purtat de Lavrov în Alaska. E „sold out”, iar precomenzile durează două luni # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit un val de comenzi pentru hanoracul alb cu inscripția „URSS” purtat la summitul din Alaska, modelul epuizându-se în câteva ore și fiind disponibil acum doar la precomandă, cu un timp de așteptare de până la o lună și jumătate.
13:45
Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele” # Adevarul.ro
Decizia de a implica soldați americani în ceremonia de primire a președintelui rus Vladimir Putin a stârnit reacții puternice în Statele Unite. Meaghan Mobbs, fiica lui Keith Kellogg – reprezentant special al SUA pentru Ucraina – a criticat public gestul.
13:15
Gest de omenie al unui polițist. A sărit în ajutorul unei femei care leșinase și i-a plătit combustibilul: „Mi-a demonstrat că binele încă există” # Adevarul.ro
Un bărbat a sărit în ajutorul unei femei care se simțea rău într-o stație de carburant din Baia Mare, oferindu-i sprijin și mai mult, achitând contravaloarea combustibilului. După ce femeia s-a simțit mai bine și a apelat la 112 pentru identificarea celui care a ajutat-o, a aflat că bărbat este poli
13:15
Consiliul European, declarație comună după summitul Trump-Putin. Liderii europeni cer garanții de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii europeni reacționează după summitul Trump-Putin: Ucraina trebuie să primească garanții solide de securitate, iar Rusia nu are voie să își impună voința prin forță. Consiliul European transmite sprijin Ucrainei și solicită includerea președintelui Zelenski într-un viitor summit trilateral.
13:00
Daniel David, despre măsurile de reformă în Educație: „Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză” # Adevarul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că modificările recente din sistemul educațional sunt reflexia constrângerilor bugetare acute și nu pot fi considerate, cu adevărat, reforme.
13:00
Jacklyn Gise Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos, a încetat din viață joi, 14 august, la vârsta de 78 de ani, după o lungă luptă cu o tulburare neurologică. Fondatorul Amazon a anunțat pierderea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.
13:00
Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de diamante, aur și ceasuri de lux # Adevarul.ro
Hoții au dat lovitura într-un magazin de bijuterii din Seattle. Au sustras în doar 90 de secunde diamante, ceasuri de lux și aur în valoare totală de aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit autorităților locale.
12:30
A crescut numărul beneficiarilor de pensii speciale. Cine primește acum cei mai mulți bani? Anunțul Casei Naționale de Pensii # Adevarul.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de persoane, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice. Majoritatea beneficiilor se acordă magistraților și altor categorii cu statut special.
12:30
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Zeci de artiști cunoscuți sunt vizați # Adevarul.ro
Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu.
12:15
Prima reacție oficială de la București după summitul din Alaska. Oana Țoiu: „România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după întâlnirea dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Această subliniază într-o postare pe X, că România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii și că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor.
Acum 8 ore
12:00
Un fost șef SIE îl critică pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei: „Un șef de stat nu poate fi «alături de români în altă parte»” # Adevarul.ro
Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei, acuzându-l că transmite „un semnal periculos” prin lipsa sa de la un eveniment cu o importanță strategică.
11:45
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au efectuat un atac cu drone asupra portului Olia de la Marea Caspică, în regiunea Astrahan, la peste 800 km de Ucraina, lovind o navă de marfă despre care Kievul susține că era destinată transportului de echipamente militare provenind din Iran.
11:45
Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska. Cine a luat parte la conferința telefonică de la primele ore ale dimineții # Adevarul.ro
După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina.
11:45
Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Cine sunt elevii premiați în China, la IESO 2025 # Adevarul.ro
România s-a întors cu un palmares impresionant de la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (International Earth Science Olympiad – IESO), desfășurată în perioada 7–16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză.
11:30
UE în alertă maximă după summitul Trump-Putin. Ambasadorii se reunesc de urgență la Bruxelles # Adevarul.ro
Ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska, a relatat o sursă a agenției TASS.
11:15
Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale cu Zelenski, evitat la summitul Trump-Putin din Alaska # Adevarul.ro
Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei nu a fost abordat de Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului desfășurat în Alaska, a declarat consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe, Iuri Ușakov.
11:15
Nicușor Stanciu, debut fabulos la Genoa. Reușită spectaculoasă, sub privirile lui Șucu și Lucescu # Adevarul.ro
Căpitanul naționalei, desemnat omul meciului.
11:00
Volodimir Zelenski: „Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Casa Albă”. Ce spune liderul Ucrainei despre pacea cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.
10:45
Vladimir Putin a ignorat întrebările jurnaliștilor prezenți la summitul din Alaska, prefăcându-se că nu înțelege sau nu aude. Explicația Kremlinului # Adevarul.ro
Summitul Trump-Putin, desfășurat la Anchorage, Alaska, s-a încheiat cu o conferință de presă comună care a durat doar câteva minute și în care cei doi șefi de stat au făcut declarații, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.
10:15
Donald Trump, discuție telefonică lungă cu Zelenski și liderii NATO la întoarcerea din Alaska # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
10:15
Presa din Ucraina reacționează vehement după întâlnirea lui Trump cu Putin. „Înfiorător. Rușinos. Și, în final, inutil.” # Adevarul.ro
Presa din Ucraina reacționează dur după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska. Jurnaliștii de la Kyiv Independent au publicat la prima oră a dimineții un editorial vehement, criticând primirea “regală” oferită dictatorului rus și lipsa unor rezultate concrete în discuțiile privind Ucraina.
Acum 12 ore
09:45
Întâlnirea din Alaska - „o improvizație strategică”. Expert: „Doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească atacul” # Adevarul.ro
Întâlnirea dintre liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la o bază militară americană din Alaska, a fost „doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească agresiunea sa asupra Ucrainei”, consideră analistul militar Hari Bucur-Marcu.
09:45
De la summitul cu Trump, Vladimir Putin a plecat direct la cimitir. Omagiul adus înainte de a părăsi Alaska # Adevarul.ro
la scurt timp după întâlnirea bilaterală fără rezultat cu Donald Trump și înainte de a se îmbarca pentru a părăsi Alaska, președintele rus Vladimir Putin a depus flori la Cimitirul Memorial Fort Richardson, în semn de omagiu pentru piloții sovietici căzuți în Al Doilea Război Mondial.
09:30
Țiriac, trădat? Un campion olimpic și-a scos la vânzare mașina primită cadou de la omul de afaceri # Adevarul.ro
Nou, automobilul costă 52.500 de euro.
09:15
Fitch menține ratingul României, dar avertizează: deficitul și datoria publică pun presiune pe economie. Reacția Ministrului de Finanțe # Adevarul.ro
România își păstrează ratingul suveran în categoria investment grade, după ce agenția Fitch a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE.
09:00
După ce a dat chix din timpul meciului Drita - FCSB, PRO TV le-a făcut o surpriză abonaților Voyo # Adevarul.ro
Trustul PRO încearcă să îndulcească nemulțumirea abonaților.
09:00
Trump a părut abătut după negocierile cu Putin. De la „prieteni buni” pe pistă la o tăcere stânjenitoare. Ce a arătat limbajul corporal # Adevarul.ro
Limbajul corpului lui Donald Trump a trădat dezamăgirea după summitul cu Vladimir Putin, afirmă psihologul Peter Collett, expert în comunicare non-verbală, care a observat cum, de la o întâlnire prietenoasă pe pistă, președintele american a trecut la o atitudine abătută.
09:00
Prognoza meteo sâmbătă, 16 august. Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade Celsius în vestul țării # Adevarul.ro
Weekendul începe cu temperaturi mai ridicate decât cele din zilele precedente, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Valul de căldură va afecta o mare parte din țară, iar sâmbătă, 16 august, ploile vor fi prezente doar în zonele montane.
08:45
Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin prin intermediul soțului ei. Problema sensibilă abordată de prima doamnă a SUA # Adevarul.ro
Scrisoarea a fost înmânată de președintele Trump direct lui Putin, la Anchorage, în Alaska, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe.
08:30
Războiul patronilor din Superliga continuă. Gigi Becali a pus tunurile pe rivali: „Sunt prea mici” # Adevarul.ro
FCSB se va duela cu Rapid pe data de 17 august, de la ora 21.30, pe Arena din Giulești, într-un meci etapa a șase din Superliga.
08:30
Trump, prima reacție după discuțiile cu Putin: „Am căzut în mare parte de acord pe teritorii”. Întâlnirea, „de nota 10”. Ce au mai negociat # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare” de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA.
08:15
Un studiu recent care a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu înghețata arată că aceasta se transformă într-un aliat de încredere în momentele de relaxare, bucurie, oboseală sau nostalgie.
08:00
Dan Alexa a pus oficial capăt celei de-a două căsnicii, după ce și-a prins soția că-i pune coarne # Adevarul.ro
Fostul internațional a mai trecut printr-un divorț în anul 2016.
07:45
Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, că în România există aproape 700.000 de firme fără cont sau card bancar, a stârnit reacții în mediul de afaceri: un contabil a povestit pentru „Adevărul” cât de dificil este să lucrezi pentru o firmă fără cont bancar.
07:15
Românii, revoltați de haosul fiscal. Experții spun că PSD frânează reformele vitale: „Lumea crede că doar poporul suferă” # Adevarul.ro
Măsurile fiscale destinate celui de-al doilea pachet pe care ar urma să își asume răspunderea Guvernul trezesc nemulțumiri în spațiul public. Panichează nu neapărat existența unora dintre acestea, cât teama că se uită din nou de cheltuielile publice care trebuie reduse.
07:15
Reghecampf, pe urmele lui Contra. Românul ar pleca din Sudan la câteva zile după ce a semnat contractul # Adevarul.ro
Antrenorul a făcut o alegere ciudată, mergând în plin război civil.
05:45
Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile, în continuă creștere. Vârful transmiterii, în august-septembrie # Adevarul.ro
ECDC a anunțat că numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile în Europa, înregistrate în 2025 până la 6 august, este puțin peste media din ultimul deceniu. Șase țări europene au raportat 202 cazuri dobândite local, printre acestea și România.
