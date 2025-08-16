Misterul sfârșitului lui Mircea cel Bătrân. Cum a murit unul dintre cei mai faimoși voievozi români
Adevarul.ro, 16 august 2025 22:30
Voievodul cu cea mai misterioasă moarte din istoria românilor este Mircea cel Bătrân. Deși unul dintre cei mai faimoși lideri medievali români, cauza morții lui Mircea este necunoscută iar informațiile privind decesul acestuia sunt aproape inexistente.
Deputatul AUR Călin Matieș îl acuză pe Ilie Bolojan că, în perioada în care a lucrat la Finanțe, a semnat împrumuturi care au dus la creșterea datoriei publice a României.
Deputatul AUR Călin Matieș îl acuză pe Ilie Bolojan că, în perioada în care a lucrat la Finanțe, a semnat împrumuturi care au dus la creșterea datoriei publice a României.
Tudorel Toader, explicații despre proiectul privind pensiile magistraților: „Eu cred că va trece de CCR” # Adevarul.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader este convins că proiectul de lege referitor la pensiile magistraților nu va întâmpina probleme la Curtea Constituțională a României. Guvernul își dorește ca modificările să fie adoptate până la 1 octombrie 2025.
Care ar fi fost meniul prânzului anulat de la întâlnirea lui Trump cu Putin. Documente secrete ale summitului, uitate la hotel din Alaska # Adevarul.ro
Documente guvernamentale ale SUA, lăsate din greșeală într-un hotel din Alaska, au dezvăluit detalii secrete și sensibile despre summitul dintre Trump și Putin, inclusiv locațiile întâlnirilor, numerele de telefon ale oficialilor și meniul care ar fi urmat să-i fie servit președintelui rus.
„Putin a câștigat deja, nu numai războiul, ci și pacea. Pace care va dura foarte puțin” - Istoric, despre Summitul din Alaska # Adevarul.ro
Istoricul Mădălin Hodor a reacționat la cald după negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că Rusia a obținut deja un avantaj istoric, prin revenirea la logica înțelegerilor dintre marile puteri.
Un alt lider european reacționează după summitul Trump–Putin: „Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos” # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, a confirmat încă o dată „viclenia” liderului de la Kremlin și faptul că Moscova respectă doar forța.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 17 august.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 17 august.
Fenomenul de întunecare biologică: Microbii polari accelerează topirea gheții și, automat, schimbările climatice # Adevarul.ro
Ghețarii arctici se află într-un declin „terminal”, accelerat de microbii care trăiesc pe și în gheață. Acești microbi, deși minusculi, contribuie la topirea rapidă a gheții prin fenomenul de întunecare biologică, iar impactul lor ar putea afecta miliarde de oameni.
Legislația privind infecțiile nosocomiale va fi schimbată. Rogobete: „Cazurile nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea legislației privind infecțiile asociate asistenței medicale, cu scopul de a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele de raportare și control. „Infecțiile nosocomiale – nu se mai ascund!”
Putin, surprins mișcându-și spasmodic picioarele în timp ce-și lua la revedere de la Trump # Adevarul.ro
O înregistrare video difuzată de televiziunea rusă surprinde momentul în care Vladimir Putin s-a despărțit de Donald Trump, după summitul din Alaska. Internauții au observat însă ceva neobișnuit: un spasm al picioarelor și o statură vizibil ajustată, pentru a părea mai înalt, relatează Daily Mail.
UE ar putea relaxa sancțiunile împotriva Rusiei în schimbul păcii. Germania vrea ca summitul Trump-Putin-Zelenski să aibă loc în Europa # Adevarul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse Rusiei dacă Moscova acceptă un armistițiu în Ucraina, au relatat surse citate de The Daily Telegraph. Germania propune organizarea unui summit între Trump, Putin și Zelenski în Europa.
Netflix a surprins publicul din România cu un videoclip special publicat pe Facebook, în care doi actori din serialul Wednesday recită versuri din celebra poezie Plumb, scrisă de George Bacovia.
Netflix a surprins publicul din România cu un videoclip special publicat pe Facebook, în care doi actori din serialul Wednesday recită versuri din celebra poezie Plumb, scrisă de George Bacovia.
Primarul Cănănău, la masa de joc a Cazinoului, cu „demimondena“ Mița Biciclista: „Ambii într-o dulce companie încep a ponta cu multă adresă sume importante“ # Adevarul.ro
Presa vremii scrie că, la un an după inaugurarea Cazinoului, primarul Constanței, Titu Cănănău, Mița Biciclista și avocatul Vasile Mielescu au încins o partidă de ecarte. Edilul a petrecut și zilele următoare în satul Mamaia alături de Mița Biciclista și de mulți alți prieteni veniți din București.
Putin, primele comentarii după summitul cu Trump. „Vizita a fost oportună și foarte utilă”. Ce spune despre război # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a calificat întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată vineri în Alaska, drept „oportună și foarte utilă”. Liderul de la Kremlin a subliniat că discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și o posibilă rezolvare pașnică a crizei din Ucraina.
Un ieșean și-a pierdut animalul neobișnuit de companie, un râs, pe străzile din Fălticeni, în timp ce plecase în vizită la rude.
Un ieșean și-a pierdut animalul neobișnuit de companie, un râs, pe străzile din Fălticeni, în timp ce plecase în vizită la rude.
Tânăr R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # Adevarul.ro
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2.
Nicușor Dan, prima reacție după summitul Trump–Putin: „O primă etapă pentru a începe negocierile de pace” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat summitul desfășurat în Alaska între liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin. Șeful statului a spus că reuniunea reprezintă „o primă etapă pentru a începe negocierile de pace” în războiul din Ucraina.
Elena Udrea și familia, la un pas de tragedie. S-au întâlnit cu un urs la cabana de la munte. Au fost momente de panică # Adevarul.ro
Fostul ministru Elena Udrea a povestit clipele de panică prin care a trecut în vacanța petrecută la Sinaia, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Familia s-a trezit față în față cu un urs sălbatic, în timp ce aceștia se aflau în cabană. Au scăpat cu ajutorul unui câine.
Evaziune și contrabandă uriașă în România. Poliția economică a pus sechestru pe 132 milioane de euro, în doar 7 luni # Adevarul.ro
Un prejudiciu uriaș a fost blocat de Poliția Economică în primele șapte luni ale anului: bunuri în valoare de 132 de milioane de euro au fost puse sub sechestru, în dosare de evaziune fiscală și contrabandă. Acțiunile vizează destructurarea rețelelor care provoacă pierderi masive bugetului de stat.
Pe secțiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Pitești se lucrează cu aproximativ 900 de persoane şi 150 de utilaje.
Pe secțiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Pitești se lucrează cu aproximativ 900 de persoane şi 150 de utilaje.
Tragedie în stațiunea Jupiter. Un bărbat a murit înecat, după ce a intrat în apă să salveze doi copii. Steagul roșu era arborat # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în mare pentru a salva doi copii aflați în pericol de înec. Incidentul s-a produs sâmbătă, 16 august, pe plaja Delta, unde cei doi minori au fost surprinși de valurile puternice.
Putin i-ar fi spus lui Trump că ar putea ceda teritorii daca primește regiunea Donețk. SUA sprijină garanțiile de securitate pentru Ucraina, afirmă Merz # Adevarul.ro
În urma discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk. SUA și aliații europeni, potrivit cancelarului Germaniei, sunt pregătiți să facă parte din garanțiile de securitate pentru Ucraina.
Românii și bulgarii au împărțit coasta de argint a Mării Negre, iar Regina Maria și-a lăsat într-un loc inima și în altul sufletul. Acum, popoarele de la nord și de la sud de Dunăre se bat pe turiști.
Românii și bulgarii au împărțit coasta de argint a Mării Negre, iar Regina Maria și-a lăsat într-un loc inima și în altul sufletul. Acum, popoarele de la nord și de la sud de Dunăre se bat pe turiști.
Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a criticat gesturile președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska.
Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a criticat gesturile președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska.
Alertă în Cernavodă: O explozie puternică a rănit un bărbat și a dus la la evacuarea locatarilor, inclusiv copii # Adevarul.ro
O explozie puternică a avut loc într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul de 60 de ani a fost rănit, iar deflagrația a dus la evacuarea a zeci de locatari, printre care și copii. Autoritățile intervin de urgență.
Trump invită liderii europeni la întâlnirea de la Washington cu Zelenski. Întâlnire crucială luni la Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni la întâlnirea de luni de la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Întâlnirea are loc după summitul de vineri dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska.
Nicușor Dan își va întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a „Coaliției de Voință” | SURSE # Adevarul.ro
Liderii „Coaliției de Voință”, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, se vor reuni duminică prin videoconferință pentru a coordona acțiunile înaintea vizitei președintelui Zelenski la Washington, programată luni.
Un fost ministru PSD îl pune la zid pe Bolojan: „Dacă n-ai bani, n-ai bani nici pentru arme. Altfel, minți!” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe din partea PSD, Adrian Câciu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză pe șeful Guvernului că „ori nu înțelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști”, după declarațiile privind riscul de incapacitate de plată al României.
Ministrul Sănătății a găsit bani și anunță modernizarea ambulatoriilor. 120 mil. de euro pentru extinderi, modernizări și dotări # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate pentru a facilita accesul rapid al pacienților la diagnostic și tratament, fără internări inutile. Printr-un proiect de 120 milioane euro din fonduri europene, acestea se vor moderniza, extinde și dota.
Un turist englez și-a găsit sfârșitul pe Platoul Bucegi. Bărbatul nu a mai putut fi salvat # Adevarul.ro
Un turist englez în vârstă de 70 de ani, aflat în vacanță pe Valea Prahovei, a murit sâmbătă, 16 august, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla pe Platoul Bucegi.
Zelenski, al doilea mesaj după summitul din Alaska: „Trebuie să se ajungă la o pace reală, nu doar o altă pauză între invaziile rusești” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 16 august, un al doilea mesaj după summitul din Alaska, menționând că țara sa are nevoie de o pace reală și durabilă, nu doar de o nouă pauză între invaziile Rusiei.
Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru o încetare a focului în Ucraina. Summitul are semnificații diferite pentru Trump, Putin și Ucraina.
Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru o încetare a focului în Ucraina. Summitul are semnificații diferite pentru Trump, Putin și Ucraina.
Scenă penibilă la Vaslui: un motociclist este urmărit fără succes de un echipaj de poliție # Adevarul.ro
Un motociclist a sfidat poliția într-o urmărire spectaculoasă pe malul barajului din Solești. În plină zi, a pus în pericol martorii și a luat-o la fugă fără nicio remușcare.
Cancelariile europene reacționează după summitul din Alaska. Ce transmit Macron, Meloni, Fico, Orban și alți lideri # Adevarul.ro
După summitul din Alaska între Trump și Putin, cancelariile europene au transmis reacții privind perspectivele de pace în Ucraina. De la angajamentul Franței și Italiei pentru negocieri și garanții de securitate, până la scepticismul liderilor precum Robert Fico și Viktor Orban.
Șofer de 71 de ani, surprins circulând pe contrasens. A rămas fără permis după ce imaginile au apărut în mediul online # Adevarul.ro
Un bărbat de 71 de ani a fost identificat și sancționat de polițiști după ce a fost surprins conducând pe contrasens pe Autostrada A4. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, anunță sâmbătă, 16 august, IPJ Constanța.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit un val de comenzi pentru hanoracul alb cu inscripția „URSS" purtat la summitul din Alaska, modelul epuizându-se în câteva ore și fiind disponib
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit un val de comenzi pentru hanoracul alb cu inscripția „URSS” purtat la summitul din Alaska, modelul epuizându-se în câteva ore și fiind disponibil acum doar la precomandă, cu un timp de așteptare de până la o lună și jumătate.
Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele” # Adevarul.ro
Decizia de a implica soldați americani în ceremonia de primire a președintelui rus Vladimir Putin a stârnit reacții puternice în Statele Unite. Meaghan Mobbs, fiica lui Keith Kellogg – reprezentant special al SUA pentru Ucraina – a criticat public gestul.
Gest de omenie al unui polițist. A sărit în ajutorul unei femei care leșinase și i-a plătit combustibilul: „Mi-a demonstrat că binele încă există” # Adevarul.ro
Un bărbat a sărit în ajutorul unei femei care se simțea rău într-o stație de carburant din Baia Mare, oferindu-i sprijin și mai mult, achitând contravaloarea combustibilului. După ce femeia s-a simțit mai bine și a apelat la 112 pentru identificarea celui care a ajutat-o, a aflat că bărbat este poli
Consiliul European, declarație comună după summitul Trump-Putin. Liderii europeni cer garanții de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii europeni reacționează după summitul Trump-Putin: Ucraina trebuie să primească garanții solide de securitate, iar Rusia nu are voie să își impună voința prin forță. Consiliul European transmite sprijin Ucrainei și solicită includerea președintelui Zelenski într-un viitor summit trilateral.
Daniel David, despre măsurile de reformă în Educație: „Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză” # Adevarul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că modificările recente din sistemul educațional sunt reflexia constrângerilor bugetare acute și nu pot fi considerate, cu adevărat, reforme.
Jacklyn Gise Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos, a încetat din viață joi, 14 august, la vârsta de 78 de ani, după o lungă luptă cu o tulburare neurologică. Fondatorul Amazon a anunțat pierderea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.
Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de diamante, aur și ceasuri de lux # Adevarul.ro
Hoții au dat lovitura într-un magazin de bijuterii din Seattle. Au sustras în doar 90 de secunde diamante, ceasuri de lux și aur în valoare totală de aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit autorităților locale.
A crescut numărul beneficiarilor de pensii speciale. Cine primește acum cei mai mulți bani? Anunțul Casei Naționale de Pensii # Adevarul.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de persoane, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice. Majoritatea beneficiilor se acordă magistraților și altor categorii cu statut special.
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Zeci de artiști cunoscuți sunt vizați # Adevarul.ro
Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu.
Prima reacție oficială de la București după summitul din Alaska. Oana Țoiu: „România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după întâlnirea dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Această subliniază într-o postare pe X, că România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii și că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor.
Un fost șef SIE îl critică pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei: „Un șef de stat nu poate fi «alături de români în altă parte»” # Adevarul.ro
Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei, acuzându-l că transmite „un semnal periculos” prin lipsa sa de la un eveniment cu o importanță strategică.
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au efectuat un atac cu drone asupra portului Olia de la Marea Caspică, în regiunea Astrahan, la peste 800 km de Ucraina, lovind o navă de marfă despre care Kievul susține că era destinată transportului de echipamente militare provenind din Iran.
Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska. Cine a luat parte la conferința telefonică de la primele ore ale dimineții # Adevarul.ro
După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina.
Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Cine sunt elevii premiați în China, la IESO 2025 # Adevarul.ro
România s-a întors cu un palmares impresionant de la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (International Earth Science Olympiad – IESO), desfășurată în perioada 7–16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză.
UE în alertă maximă după summitul Trump-Putin. Ambasadorii se reunesc de urgență la Bruxelles # Adevarul.ro
Ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska, a relatat o sursă a agenției TASS.
