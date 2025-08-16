Cel mai nou trend de beauty de pe TikTok: să pari obosită. Cum se realizează un astfel de machiaj și ce vedetă a dat startul | VIDEO
SpyNews, 16 august 2025 13:00
Încă un trend face furori pe TikTok, dar de această dată, unul cât se poate de bizar. "Să pari obosită" este noua modă în rândul femeilor mai ales. Acestea postează numeroase videoclipuri pe rețelele sociale în care arată cum se machiază pentru a părea epuizate.
Acum 5 minute
13:00
Cel mai nou trend de beauty de pe TikTok: să pari obosită. Cum se realizează un astfel de machiaj și ce vedetă a dat startul | VIDEO
Încă un trend face furori pe TikTok, dar de această dată, unul cât se poate de bizar. "Să pari obosită" este noua modă în rândul femeilor mai ales. Acestea postează numeroase videoclipuri pe rețelele sociale în care arată cum se machiază pentru a părea epuizate.
Acum 2 ore
11:40
Un obiect misterios se apropie de Pământ și, conform unui profesor de la Harvard, ar putea fi mai mult decât o simplă cometă. Cercetătorul nu exclude ipoteza că ar fi o navă extraterestră, însă studiul său nu a fost încă confirmat de alți specialiști.
Acum 4 ore
11:00
Maria de la Insula Iubirii s-a schimbat radical. Blondina și-a făcut o intervenție cosmetică la nivelul feței, care îi transformă total chipul. Iată la ce servicii a apelat soția lui Marius!
10:20
Diana Munteanu arată demențial în costum de baie! Prezentatoarea de la Neața îți taie răsuflarea cu silueta de vis, în vacanța din Santorini | FOTO # SpyNews
Diana Munteanu arată senzațional la cei 46 de ani ai săi! Prezentatoarea de la Neața a făcut furori pe Instagram, cu ultimele fotografii postate, în costum de baie. Iată ce siluetă de invidiat are blondina!
09:40
Geanina Ilieș, experiență inedită la o petrecere. Prezentatoarea s-a distrat cu Naomi Campbell | FOTO # SpyNews
Geanina Ilieș s-a fotografiat într-un outfit complet alb și a plecat la petrecere! Prezentatoarea s-a întâlnit în club cu nimeni alta decât celebra Naomi Campbell. Iată în ce circumstanțe s-au întâlnit cele două!
Acum 6 ore
08:50
Sofia Vergara și-a făcut apariția în Sardinia, Italia, fapt care nu a putut trece neobservat de internauți. Utilizatorii platformei TikTok au filmat vedeta și au postat-o îndată. Iată cât de bine arată fotomodelul, la 53 de ani!
08:20
Donald Trump și Vladimir Putin, duel în roșu la summitul din Alaska! Ce au transmis, de fapt, prin cravatele lor # SpyNews
Cravatele roșii purtate de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska ascund mesaje puternice. Descoperă semnificația nuanțelor alese!
Acum 12 ore
04:30
Imagini rare cu Gabriela Cristea, de când a renunţat la televiziune pentru a petrece mai mult timp cu familia! Cum a fost surprinsă vedeta # SpyNews
Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, se bucură de o viață mai liniștită de când a renunțat la televiziune. Iată în ce ipostaze a fost surprinsă vedeta!
02:20
Atmosferă de sărbătoare în familia lui Pepe. Artistul își sărbătorește fiica cea mare, pe Maria, care împlinește astăzi 13 ani. Iată cum sărbătorește fetița!
Acum 24 ore
23:30
Misha, vacanță de vis cu fiica ei și a lui Connect-R! Ce destinție au ales cele două | FOTO # SpyNews
Misha se bucură de momente speciale alături de fiica ei, în cadrul unei vacanțe de vis. Cele două au ales o destinație superbă, perfectă pentru relaxare și distracție, iar imaginile postate pe rețelele de socializare dovedesc clar acest lucru.
23:20
Alexia Talavutis, în lacrimi! Cine este bărbatul care a facut-o pe cântăreață să se emoționeze atât de mult! # SpyNews
Alexia Talavutis își împărtășește emoțiile legate de o fotografie veche, care îi stârnește mereu nostalgie și amintiri frumoase. Iată cine este bărbatul care o face să se simtă așa!
22:30
Ioana Grama recunoaste ca iubeste din nou! Nu s-a intors la fostul! “Este cel mai frumos barbat pe care l-am iubit vreodata” # SpyNews
După despărțiri repetate și o relație consumată, Ioana Grama își regăsește fericirea și liniștea într-o poveste de dragoste neașteptată. Creatoatea de conținut vorbește deschis despre trecut și noul partener, pe care îl descrie ca fiind „cel mai frumos bărbat pe care l-am iubit vreodată”.
22:20
Polițistul pensionar Cătălin Coman, care a rămas fără pistoalele cu muniție letală abia la al treilea dosar de amenințare, a cerut să i se returneze armele, după ce vecina terorizată și-a retras plângerea.
22:20
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, pregătiți pentru adolescență? Fiica lor începe să interacționeze cu băieții # SpyNews
Denisa Nechifor a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Sunt sau nu vedeta și Adrian Cristea pregătiți pentru adolescență? Fiica lor începe să interacționeze cu băieții, iar Denisa Nechifor ne-a spus cum gestionează această etapă.
22:20
Imagini rare cu Gabriela Cristea, de când a renunţat la televiziune pentru a petrece mai mult timp cu familia! Cum a fost surprinsă vedeta
Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, se bucură de o viață mai liniștitp de când a renunțat la televiziune. Iată în ce ipostaze a fost surprinsă vedeta!
22:20
Ionela şi Teodor, foştii concurenţi de la MPFM, au aflat sexul celui de-al doilea copil! Când e programată nașterea # SpyNews
După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu au aflat și dacă vor avea băiețel sau fetiță. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Teodor ne povestește cum a reacționat în momentul în care a primit marea veste, când urmează să nască soția sa, Ionela, și cum decurg pregătirile în așteptarea bebelușului.
21:50
Cine e Alexandra Gheorghe, românca moartă în Italia! Tânăra avea 38 de ani și s-a stins din viață odată cu partenerul ei | FOTO # SpyNews
O tragedie cutremurătoare a avut loc în Italia, unde Alexandra Gheorghe, o româncă în vârstă de 38 de ani, și-a pierdut viața împreună cu partenerul ei. Tânăra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore.
21:30
Zi importantă pentru Adrian Șut și soția lui, Bianca. Cei doi au devenit astăzi părinți pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță, iar fotbalistul și partenera lui sunt în culmea fericirii.
21:20
Carmen Grebenișan, singură acasă cât timp Cristi este plecat în Dolomiți: „Am zis să-mi fac de cap…” # SpyNews
Carmen Grebenișan le-a împărtășit fanilor pe Instagram două povești total diferite, dar la fel de pline de savoare. Iată cum „și-a făcut de cap” fosta concurentă Asia Express în timp ce Cristi era plecat în Dolomiți!
21:20
Imagini emoționante de la malul mării! Turiștii au sărit în ajutorul unui salvamar, au format un lanț uman | VIDEO # SpyNews
Imagini emoționante surprinse la malul mării, unde turiștii au sărit imediat în ajutorul unui salvamar aflat în dificultate. Într-un gest de solidaritate rar, oamenii au format un lanț uman. Momentul a emoționat internauții și arată cât de important e ca oamenii să își sară în ajutor.
20:20
Atmosferă de sărbătoare în familia lui Pepe. Artistul își sărbătorește fiica cea mare, pe Maria, care împlinește astăzi 13 ani. Iată cum sărbătorește fetița!
20:00
Alex Bodi și Anca radiază de fericire și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, dovadă că iubirea lor este mai puternică ca oricând.
19:20
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un Cod galben de ploi torențiale pentru mai multe localități din șase județe. Iată care sunt acestea!
19:10
Claudia Pătrășcanu își sărbătorește ziua de nume! Ce dorință are artista de Sfânta Maria Mare | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Claudia Pătrășcanu! Artista își serbează onomastica de Sfânta Maria Mare, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre dorința ei cea mai mare: liniște sufletească, echilibru și momente frumoase alături de cei dragi.
18:30
Ricky Martin și alte nume mari, prezente la concertul lui Bad Bunny! Distracția a atins cote maxime în Puerto Rico | VIDEO # SpyNews
Seară explozivă la în Puerto Rico! Bad Bunny a scris istorie cu un show memorabil, iar printre invitați s-au aflat nume mari precum Ricky Martin, care s-a bucurat din plin de atmosferă. Distracția a atins cote maxime, iar momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.
18:00
Philipp Plein și Andreea Sasu, surprinși în Monaco! Imagini rare cu milionarul, românca și fiul lor | VIDEO # SpyNews
Philipp Plein și Andreea Sasu au fost surprinși într-o apariție discretă, dar elegantă, pe străzile din Monaco, alături de fiul lor. Imaginile rare cu cei trei au atras rapid atenția fanilor. Mulți sunt curioși cum se comportă cuplul în viața de familie, atunci când nu sunt în lumina reflectoarelor.
17:50
Simona Gherghe revine la Mireasa, la Antena 1, începând de luni, 18 august: “Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare” # SpyNews
Începuturile pot să aducă diferite emoții, dar și promisiuni, iar cel mai recent sezon de la “Mireasa. Iubire mediteraneeană” aduce în fața publicului povești inedite și concurenți care sunt pregătiți de provocările pe care le poate aduce dragostea. În platoul de televiziune care îi găzduiește pe tinerii care au captat deja atenția publicului se întoarce Simona Gherghe, care este pregătită să contureze capitole importante din viața celor care se vor afla în fața ei.
17:40
Doliu în lumea muzicii din România! O cântăreață a murit la doar 34 de ani, răpusă de o boală nemiloasă # SpyNews
Lumea artistică din România este zguduită de vestea tristă a trecerii în neființă la doar 34 de ani a unei artiste cunoscute. Iată cine este și de ce a murit!
17:30
Penélope Cruz și Javier Bardem, moment viral la concertul lui Bad Bunny. Cei doi s-au distrat pe cinste și au atras toate privirile | VIDEO # SpyNews
Penélope Cruz și Javier Bardem au fost în centrul atenției la concertul susținut de Bad Bunny în San Juan, Puerto Rico. Cei doi actori s-au distrat pe cinste, au urcat pe scenă și nu s-au sfiit să-și arate afecțiunea în public, stârnind reacții entuziaste din partea fanilor.
16:50
Anunț important al poliției de frontieră. Ce se întamplă cu un punct de trecere începând de astăzi, 15 august # SpyNews
Poliția de Frontieră anunță modificări importante care vizează un punct de trecere a frontierei, începând de astăzi, 15 august. Autoritățile le recomandă cetățenilor care intenționează să călătorească în această perioadă să verifice din timp condițiile actualizate de trecere.
16:40
Delia, apariție surprinzătoare în plină vară! Cât costă perechea de cizme cu care s-a afișat # SpyNews
Artista a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce și-a prezentat noua achiziție în materie de încâlțăminte. Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă!
16:00
Deseori, oamenii sunt încurajați să facă zilnic 10.000 de pași, dar, de fapt, în spatele acestei idei se ascunde o idee preluată dintr-o campanie de marketing din Japonia, din urmă cu zeci de ani. Un medic demontează acest mit.
15:30
Zi importantă pentru Adrian Șut și soția lui, Bianca. Cei doi au devenit astăzi părinți pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță, iar fotbalistul și partenera lui sunt în culmea fericirii.
15:00
Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță cu Victor Slav și iubita lui. Cât de bine se înțeleg Sofia și Selina | FOTO # SpyNews
Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a fost în vacanță cu tatăl ei și iubita acestuia. Cei trei au mers alături de câțiva prieteni în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, iar Victor Slav a făcut publice câteva imagini din vacanță.
14:20
Marius Elisei și iubita lui, Gabriela, s-au împăcat! Primele imagini cu cei doi din vacanță, după ce au revenit la sentimente mai bune | FOTO # SpyNews
Marius Elisei și iubita lui s-au afișat din nou împreună, după ce s-au împăcat. După ce au șters orice urmă care arăta că formează un cuplu, cei doi par că au revenit la sentimente mai bune, iar acum se află în vacanță.
14:00
Ștefana Peev, imagine impresionantă! Imediat după ce a născut, și-a filmat soțul în timp ce tăia cordonul ombilical | FOTO # SpyNews
Ștefana Peev și soțul ei au devenit zilele trecute părinți pentru a treia oară, după ce ea a născut un băiețel. Cei doi i-au pus numele Atlas și a adus multă bucurie în familia lor. Influencerița a vorbit despre experiența celei de-a treia naștere, proces pe care l-a filmat.
Ieri
12:50
Gyros de pui și tzatziki, după rețeta lui Chef Horia Manea. Preparatul delicios pe care să îl încerci # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, sandwich cu caşcaval şi avocado, un fel principal, gyros de pui şi tzatziki, şi un desert, fâşii de clătite cu fructe şi ciocolată.
12:40
Vladimir Putin și Donald Trump se numără în topul președinților cu avere impresionante, dar se crede că președintele Rusiei are o avere mult mai mare decât liderul de la Casa Albă. Există informații potrivit cărora Vladimir Putin ar avea acces la case de lux și avioane private. Totuși, speculațiile nu au fost niciodată confirmate.
12:20
Ada Condeescu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre vacanța departe de agitație: ”Am vrut confort, locuri dragi și multă apropiere” # SpyNews
Pentru Ada Condeescu, interpreta Sandrei din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta nu a fost despre noutăți, ci despre reconectare. După luni intense de muncă și filmări, repetiții pentru o nouă premieră la Teatrul Act, pregătirea unui lungmetraj și viața de mamă cu doi copii, actrița a simțit că are nevoie de o pauză în care să petreacă timpul cu oameni dragi și să revină în locuri familiare.
12:00
De ce Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska? Regiunea aleasă nu este deloc întâmplătoare # SpyNews
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni, astăzi, în Alaska. Delegația rusă a început să ajungă la summit. Locul nu a fost deloc ales întâmplător, ci are o importanță majoră atât pentru Ucraina, cât și pentru SUA.
11:30
Mănăstirea Nicula, locul unde mii de pelerini sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Atmosferă emoționantă și tradiții vechi de sute de ani # SpyNews
Mii de credincioși au ajuns la Mănăstirea Nicula pentru Adormirea Maicii Domnului. Tradiții, procesiuni și imagini emoționante din inima Ardealului.
11:20
Mara Bănică și fiica ei își sărbătoresc onomastica. Ce mesaj i-a transmis prezentatoarea micuței # SpyNews
Mara Bănică și fiica ei, Donca Maria, își sărbătoresc astăzi ziua de nume. Prezentatoarea i-a transmis un mesaj fetiței. Vedeta se întoarce astăzi din vacanța din Maldive în care a fost cu toată familia.
10:50
Ce au hotărât judecătorii în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Decizia instanței, după ce artista a făcut apel # SpyNews
Pe 12 august, a avut loc un nou termen în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Cântăreața a făcut apel, după ultima decizie a instanței și a avut câștig de cauză parțial, hotărârea judecătorilor fiind definitivă.
10:30
Din 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars # SpyNews
Începând cu data de 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida și Adrian Velea revin pe Antena Stars cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, pregătiți să ofere telespectatorilor după-amieze pline de informație, emoție și surprize. Difuzată de luni până vineri, emisiunea continuă să fie un punct de reper pentru cei care vor să fie la curent cu subiectele momentului, dar și pentru cei care caută povești de viață impresionante, care inspiră, emoționează sau provoacă dezbateri aprinse. În fiecare ediție, echipa „Acces Direct” aduce în prim-plan interviuri în exclusivitate, reportaje realizate la fața locului și investigații care scot la lumină adevăruri ascunse.
10:10
Ai grijă la ce dai like și la comentezi pe Instagram! De acum, toți prietenii tăi vor ști ce faci. Ce nouă funcție a fost introdusă # SpyNews
Au apărut noi funcții pe Instagram, printre care și cea care îți permite să vezi ce fac prietenii tăi în mediul online. De acum, toți vor ști cui dai like, dar și cui lași comentarii. Au apărut schimbări și în ceea ce privește partajarea locației.
09:40
Fiica Laurei Cosoi, Vera, a împlinit cinci ani. Cum a sărbătorit-o vedeta, în vacanța din Bali | FOTO # SpyNews
Laura Cosoi își sărbătorește una dintre fiice, pe Vera. Fetița a împlinit astăzi cinci ani, așa că vedeta și soțul ei s-au gândit să îi organizeze o petrecere. Cei doi se află alături de copii în continuare în Bali, unul dintre locurile lor preferate de vacanță. Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant, de ziua de naștere a fiicei ei.
09:00
Ce a șocat-o pe o româncă ce locuiește în Anglia când a ieșit pe stradă. Femeia trage un semnal de alarmă | VIDEO # SpyNews
o româncă stabilită în Anglia a rămas surprinsă neplăcut de o scenă cel puțin bizară, care a avut loc într-o intersecție. Femeia, mamă la rândul ei, trage un semnal de alarmă, în rândul părinților.
08:30
Soție de fotbalist, bătută într-un supermarket. Nimeni nu ar fi sărit să o ajute pe Luminița. De la ce s-a iscat scandalul # SpyNews
Soția unui fotbalist din Craiova susține că a fost bătută până la leșin într-un supermarket. Totul s-ar fi petrecut duminică, pe 10 august 2025. Luminița a declarat că a fost lovită fără să facă ceva greșit.
14 august 2025
23:30
Ianca Simion, fiica prezentatorului Răzvan Simion, a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 21 de ani, împărtășind cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva momente speciale de la aniversare.
23:10
Hamude Dawoud, în doliu. Una dintre persoanele din familie a murit: „Toată această situație...” # SpyNews
Hamude Dawoud este în doliu, după ce una dintre cele mai dragi persoane a murit. Astăzi, a plecat spre Iordania, pentru înmormântare. Cântărețul a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă din viața lui.
