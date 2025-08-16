Dispariția lui Ion Iliescu. Câtă indignare, câtă manipulare, câtă cunoaștere?

21:10

Subiectul interviului nostru de azi este răspunsul pe care i l-a dat Putin lui Trump vineri, 1 august. Cum poate fi interpretat acest discurs și la ce ne putem aștepta din partea Kremlinului, după ce expiră ultimatumul lui Trump? Cum s-au întâmplat lucrurile: președintele american a declarat pe 28 iunie că reduce termenul privind […] Articolul Ce va face Trump peste 4 zile, când expiră ultimatumul dat Rusiei? De ce spune Putin că Europa este un pitic politic? Interviu cu istoricul Armand Goșu