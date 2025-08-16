Dispariția lui Ion Iliescu. Câtă indignare, câtă manipulare, câtă cunoaștere?
Contributors.ro, 16 august 2025 08:10
Au trecut câteva zile de la funeraliile de stat cu care ne-am despărțit de Ion Iliescu. Simt nevoia să adaug câteva gânduri despre responsabilitatea politică a lui Ion Iliescu, despre „omul Ion Iliescu" și despre atitudinea publică în ce-l privește. Pentru mai multă claritate a temelor, am pus multele detalii la subsol. Nu pun pe […]
• • •
Acum 10 minute
08:20
Întâlnirea din Alaska intre Preşedintele Trump şi Vladimir Putin a confirmat, dincolo de eticheta oficială, inexistenţa unui acord ȋn marginea conflictului din Ucraina. Poziţia de inflexibilitate a Rusiei se menţine şi, o dată cu ea, hotărârea de a atinge, prin forţa armelor, obiectivul politic niciodată abandonat: reducerea Ucrainei la statutul de protectorat ȋn cadrele unui […]
Acum 30 minute
08:10
Acum 24 ore
09:30
"Video meliora proboque, deteriora sequor." Pe vremea când eram eu student, la începutul anilor '90, politica – pe care atunci o descopeream cu toții – se învăța după manuale americane. Și acolo ni se spuneau trei lucruri de bază: mai întâi că există o legătură tare între drepturile omului (pe vremea aceea reduse la dreptul […]
Ieri
06:20
O veste nu neapărat bombă, însă nu tocmai de natură să provoace mari bucurii, combinată cu aceea că Sébastien (Marc Ruchman), iubitul de altădată, ar fi implicat într-un hold up, schimbă din temelii viața preacuvioasei și preacinstitei Soră Lucie, binișor și cu umor interpretată de Marilou Berry. Respectiva Lucie a optat, în urmă cu vreo […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Guvernul de coaliție a trecut la reducerea deficitului bugetar, cel care de fapt a generat inflația de campioni europeni. Am comite o greșeală de judecată să credem că ajustarea ar fi avut loc vreodată dacă nu ajungeam cu spatele la zid. Politicile fiscale și de venituri sunt cele responsabile pentru situația limită la care s-a […]
11:40
Noi perspective instituționale și metodologice în abordarea migrației internaționale în România # Contributors.ro
Autori: Context general și repere metodologice Libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene, alături de diminuarea progresivă a barierelor de trecere între state, a condus, în timp, la transformarea tiparelor migrației internaționale în România. Fenomenul migraționist se află într-o continuă expansiune, iar analiza mobilităților dinspre și către teritoriul național reprezintă o provocare majoră atât […]
07:50
Poate că cititorul volumului Blaga. În căutarea numelui, scris de Florina Ilis și apărut în seria Biografiilor romanțate a editurii Polirom din Iași, să fie ușor descumpănit de ponderea acordată iubirilor sau, mă rog, aventurilor amoroase ale unui mare imens, poet și filosof. Încă din primele pagini ale cărții, pagini în care ne întâlnim cu […]
12 august 2025
21:20
Donald Trump a venit la putere promițând că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Greu de imaginat pe ce se baza președintele american. Poate credea că Putin va opri agresiunea ca o favoarea personală față de el. Sau planul de la început a fost să pună presiune asupra lui Volodimir Zelenski […]
11:00
Cu 36 de ani în urmă, comunismul se prabuşise în toate ţările est-europene. Mai scrâşnit la început în Germania, cu un mort în urma manifestaţiilor din Cehoslovacia (care până la urmă s-a dovedit a fi doar butaforie), în linişte deplină în Bulgaria. În toate, mai putin România, unde Ceauşescu voia să păstreze puterea cu absolut […]
11 august 2025
09:30
„Să știți că dintr-o companie de stat care merge prost nu au toți de pierdut. Cei care sunt la comanda acestor companii, cei care sunt «clienții» acestor companii, cei de la care companiile de stat nu-și pot încasa arieratele au de câștigat. Nu sunt singuri în general și este o rezistență trans-sistemică. Și a trece […]
06:30
Dincolo de sublinierea apartenenței lor la o anumită formă de teatru poetic, extrem de în vogă în primele decenii ale secolului al XX lea (în Franța, respectivul teatru era asociat, de pildă, cu o obsesivă revenire la marile mituri ale Antichității), cele mai cunoscute piese ale spaniolului Federico Garcia Lorca sunt tragedii ale familiei strict […]
10 august 2025
14:40
Întâmplător sau nu, locul ales pentru summitul precipitat Trump-Putin este cel care simbolizează cel mai bine tranzacționalismul ruso-american de dinaintea lungului lor război politic. În 1867, Imperiul Rus a vândut Alyeska („pământul cel mare") Statelor Unite ale Americii, pentru 7,2 milioane de dolari. Rusia are o lungă istorie de război politic, informațional și hibrid împotriva […]
09:20
De la primul act de violență descris în mitul biblic al lui Cain și Abel, omenirea a purtat în sine un cod nescris al rivalității și al competiției. Rivalitatea fraternală, izvorâtă din nevoia de recunoaștere și de afirmare, a devenit matricea prin care s-au construit ierarhiile, puterile și conflictele sociale. În Evul Mediu, modelul tripartit […]
09:20
Actualul președinte american ales și-a preluat funcția în ianuarie 2025 cu promisiunea de a pune capăt războiului ruso-ucrainean în 24 de ore. Inițial, noua administrație americană a petrecut luni de zile trimițând semnale prietenoase, delegații și negociatori la Moscova. În iulie anul trecut, Donald Trump a adoptat în mod surprinzător o linie mai dură față […]
9 august 2025
09:30
Condamnarea bașcanei Găgăuziei: tăcerea Turciei și viitorul Găgăuziei între geopolitică și identitate # Contributors.ro
Pe 5 august, justiția moldovenească a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Verdictul a declanșat reacții imediate la Moscova, dar a fost primit cu o tăcere surprinzătoare la Ankara. Ce semnificație are această lipsă de reacție într-un context în care Turcia s-a prezentat mereu drept aliat și protector istoric […]
09:10
Flash de capăt de cursă. După două „bazine" înotate în patruzeci și șase și ceva de secunde, brațul de Goliat al americanului Jack Alexy, un colos de peste doi metri și 100 de kile, bate cuba cu brațul firav, de două ori mai subțire, al românului David, învingătorul său din finala „sutei". O imagine aproape […]
8 august 2025
08:50
România este angajată în cateva investiții importante în industria de apărare dar nu va fi în stare să acopere cererea mare de energie a acestora. De asemenea există planuri de ajutorare energetică a Republicii Moldova care sunt puse sub semnul întrebării. Lipsa capacităților de producție, disfuncționalitatea piețelor, legislația privind achizițiile ce este greoaie și neprofesionalismul […]
08:50
Nupțialitatea în România în perioada 1871-2023. Schimbări, factori determinanți, implicații # Contributors.ro
Introducere ● Evoluția nupțialității ● Nupțialitatea pe medii, 1930-2023 ● Câteva remarci finale ● Introducere Căsătoriile și divorțurile sunt evenimente demografice ale mișcării naturale a populației, alături de nașteri și decese. Celor patru tipuri de evenimente le corespund fenomenele demografice de nupțialitate, divorțialitate natalitate și mortalitate. Mișcarea naturală se referă la schimbările care au loc […]
08:20
Aflu că presa de peste Ocean ar fi fost cum nu se poate mai critică la adresa coproducției americano-cipriote Bride Hard care povestește cum era să se ducă pe apa Sâmbetei căsătoria dintre frumoasa Betsy (Anna Camp) și inițial cam prostuțul Ryan ( Sam Huntigton), parcă programatic mirat și încântat de toate, însă drastic maturizat […]
7 august 2025
17:40
„Iliescu a fost un Ceaușescu fără Ceaușescu. Românii l-au dorit și l-au avut.” Interviu cu profesorul Ioan Stanomir # Contributors.ro
Contributors.ro: A fost Ion Iliescu un om politic viclean? Cât de bine se potrivește acest cuvânt folosit de Tom Gallagher în titlul unui articol pe Contributors.ro, dar și de Financial Times, pentru a-l caracteriza pe Ion Iliescu? Ioan Stanomir: Ion Iliescu a fost în primul rând un om politic care a creat un sistem și […]
09:30
Cu un aer cât se poate de serios și parcă, în același timp, șugubăț, de pre-concediu, Nicușor Dan se și ne întreba despre debandada din magistratură. Este debandadă într-adevăr pe acolo, deși pe noi ăștia mai Decreței părinții și bunicii ne-au învățat că judecătorul, dascălul și doctorul sunt învățații care trebuie să aibă tot respectul […]
6 august 2025
06:30
Am mai făcut apel în cronicile mele, fie ele de carte, de film sau de teatru, la excelentul studiu al profesorului Antoine Compagnon, La vie derrière. Fins de la littérature. Concretizare editorială a ultimului curs ținut de acesta la Universitate. Cursul de dinaintea pensionării. Început în anul 2020, întrerupt din cauza pandemiei, reluat și continuat […]
5 august 2025
18:00
La întoarcerea de la Cluj în octombrie 1988 la București, socrul meu, Andrei Caracostea, profesor la Institutul de Construcții și Inginerie, mi‑a oferit oportunitatea neașteptată de a‑l cunoaște pe Ion Iliescu. Iliescu era, la acea vreme, director al Editurii Tehnice, cu care socrul meu avea un contract pentru publicarea Manualului pentru calculul construcțiilor, ediție a […]
18:00
De la bun început vreau să subliniez faptul că în acest text nu am de gând să livrez o caracterizare a omului politic Ion Iliescu și a activității sale politice. Am făcut-o de atâtea ori de-a lungul timpului astfel încât poziția mea este clară. In schimb mă voi folosi de acest prilej pentru a rememora […]
18:00
Felul cum Ion Iliescu a dobândit și și-a menținut puterea reprezintă o confirmare deprimantă a faptului că România continuă să fie victima unui progres întârziat sau a unei dezvoltări frânate. Un vârtej de schimbări a cuprins Europa de Est în urmă cu aproape patru decenii, iar soarta deloc de invidiat a României a fost aceea […]
08:30
Mozaicul vârstelor la imigranții români din Europa 2024:comparații în și între câmpuri de migrație[1] # Contributors.ro
Întrebările În materialul anterior[1] asupra avatarurilor migrației românești în Europa, din perioada pandemiei COVID-19 și după, operam cu distincții între țări de destinație principale pentru emigrația românească din „hexagonul de atracție", Sudul Global, Nordul Global al Europei, cu mai mulți sau mai puțini migranți care renunță la cetățenia română etc. Dar dacă, menținând câmpurile de […]
08:10
În luna iunie a.c., președintele Nicușor Dan a formulat un nou obiectiv de politică externă: România să devină națiunea gazdă a viitorului Hub de securitate maritimă de la Marea Neagră al Uniunii Europene. Hubul urmează să fie operaționalizat ca parte a implementării abordării strategice lansate de Comisia Europeană în această vară, care propune o viziune […]
4 august 2025
06:10
Binecunoscut în România în calitate de scriitor de literatură dramatică (în absența unor statistici riguroase, pot doar aproxima că e cel mai jucat dramaturg american de azi, în spațiul românesc, desigur), Neil LaBute a descins la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu în chip de regizor. A montat acolo un text clasic (dacă l-aș numi […]
3 august 2025
21:10
Ce va face Trump peste 4 zile, când expiră ultimatumul dat Rusiei? De ce spune Putin că Europa este un pitic politic? Interviu cu istoricul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: Subiectul interviului nostru de azi este răspunsul pe care i l-a dat Putin lui Trump vineri, 1 august. Cum poate fi interpretat acest discurs și la ce ne putem aștepta din partea Kremlinului, după ce expiră ultimatumul lui Trump? Cum s-au întâmplat lucrurile: președintele american a declarat pe 28 iunie că reduce termenul privind […]
08:10
Încă dinaintea acestui tur de scrutin, numeroase sondaje de opinie arătau faptul că sprijinul publicului pentru coaliția de guvernare formată din Partidul Liberal Democrat (LDP) și Kōmeitō (NKP) este în scădere. În 14 iulie, un sondaj coordonat de NHK scotea în evidență faptul că doar 31% din respondenți susțin guvernul condus de Shigeru Ishiba. Continuând […]
07:40
Avizul consultativ al Curții de la Haga privind clima din 23 iulie 2025 între politică și justiție # Contributors.ro

2 august 2025
13:50
Nu pot uita ziua când niște ciobani, indignați de politica împuținării câinilor ciobănești în favoarea vânătorii, au sărit gardurile clădirii Parlamentului ca să-și apere „dreptul” de a ține dulăi pentru a-și proteja turmele. Când s-a întâmplat pentru prima dată, coboram pe jos Calea 13 Septembrie, așa că am urmărit pe viu efectul nervozității oamenilor exasperați. […] Articolul Țara arde, urșii trec apare prima dată în Contributors.
13:40
Reforma economică a președintelui argentinian Javier Milei: un model demn de urmat # Contributors.ro
Înainte de Primul Război Mondial, Argentina a fost una dintre cele mai bogate țări din lume, cu un venit mediu pe cap de locuitor apropiat de cel al SUA. În ultima jumătate de secol, țara a fost subminată de inflație, recesiune și ineficacitatea instituțiilor statului. Cauza este politica economică dusă de guvernele argentiniene din perioada […] Articolul Reforma economică a președintelui argentinian Javier Milei: un model demn de urmat apare prima dată în Contributors.
1 august 2025
08:00
Inspirat din romanul lui Lois Duncan, filmul de tip slasher Știu ce-ai făcut astă- vară, regizat de Jim Gillpset și lansat pe marile ecrane în 1997, a avut parte de o primire amestecată din partea criticii de specialitate. Conform unor statistici cam 36% dintre cronici au fost pozitive. Poate chiar mai semnificativ decât părerea criticilor […] Articolul Continuări de toate felurile apare prima dată în Contributors.
31 iulie 2025
08:40
Politica externă românească este prinsă între nevoia schimbării și imperativul continuității # Contributors.ro
Politica externă românească se află la o răspântie de drumuri. Alegerea lui Nicușor Dan drept președinte și numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru de externe deschid o fereastră de oportunitate pentru o schimbare paradigmatică în politica noastră externă într-un context extern și intern aflat într-o plină metamorfoză. Însă aceasta vine în condițiile existenței unui […] Articolul Politica externă românească este prinsă între nevoia schimbării și imperativul continuității apare prima dată în Contributors.
08:30
Introducere La tema migrației românilor în străinătate este util să revenim, teoretic sau aplicat, dată fiind importanța temei, în total contrast cu fragilitatea datelor, oficiale sau de sondaj, prin care este abordată. Fiecare categorie de date are, desigur, avantaje și dezavantaje. Optăm, în acest cadru, în principal, pentru date referitoare la cetățenii români rezidenți în […] Articolul Avatarurile migrației europene a românilor în perioada post-COVID-19 apare prima dată în Contributors.
08:30
România se spală pe mâini de Ceban, dar ignoră pericolul AUR pentru relația cu Moldova # Contributors.ro
După ani de complicități cu personaje toxice precum Plahotniuc sau Ion Ceban, Bucureștiul face, în sfârșit, un gest corect, dar târziu și cu prea puține explicații. Interzicerea lui Ceban vine după ani în care a fost tratat ca un partener privilegiat, în ciuda semnalelor de alarmă. Între timp, un pericol nou, mai vocal și mai […] Articolul România se spală pe mâini de Ceban, dar ignoră pericolul AUR pentru relația cu Moldova apare prima dată în Contributors.
30 iulie 2025
14:20
La un moment dat, în curprinsul cărții “Am inventat Păltinișul” Scrisori, amintiri,evocări , apărută în ultima parte a anului trecut la editura bucureșteană Humanitas, unul dintre cei trei autori, și anume Gabriel Liiceanu (ceilalți doi fiind Constantin Noica și Andrei Pleșu), istorisește cu lux de amănunte cum s-a născut și cum s-a concretizat ideea Jurnalului […] Articolul O investiție de iubire apare prima dată în Contributors.
11:10
Suntem în anul 2050. Sunt unul dintre ultimii supraviețuitori ai unei specii intelectuale dispărute: matematicianul. Privesc în jurul meu, dintr-un birou al unei biblioteci abandonate, unde rafturile pline de tratate matematice sunt acoperite de praf, iar serverele de AI șușotesc formule într-o limbă pe care nimeni nu o mai înțelege. Nu mai am cui să explic […] Articolul 2050: Ultimii oameni de știință și cronica unei dispariții anunțate în România apare prima dată în Contributors.
10:10
„Turul este tot – pur și simplu tot. E mai mult decât ciclism. (…) Nici măcar nu e vorba despre istorie – e mai mult despre cât de unic e ca eveniment sportiv anual. Nu mai e nimic asemănător. Nu e doar un joc și gata, nu e Super Bowl. Sunt trei săptămâni. Este cel […] Articolul Le tour de france toujours dans mon cœur apare prima dată în Contributors.
08:40
Războiul de agresiune din Ucraina a accelerat transformarea totalitară a Rusiei: regimul de la Moscova este un angrenaj criminal destinat unui singur obiectiv, terorizarea populaţiei civile prin lansarea de atacuri barbare ce înseamnă tot atâte crime de război. Economia Rusiei este o economie de război, în vreme ce misiunea acoliţilor lui Putin este aceea de […] Articolul Rusia lui Putin sau angrenajul criminal apare prima dată în Contributors.
08:20
29 iulie 2025
09:20
Pe 18 iulie 2025, agenția Reuters publica o știre aparent banală: în Spania, autoritățile sanitare au confirmat un focar de gripă aviară H5N1 într-o fermă de curcani din provincia Guadalajara (Reuters, 2025). Păsările infectate au fost eutanasiate, iar zona a intrat sub supraveghere veterinară strictă. O măsură firească într-un caz care, la prima vedere, nu […] Articolul H5N1: un risc ignorat în România apare prima dată în Contributors.
09:10
Fie că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că masteratul didactic în forma supusă dezbaterii, într-un moment complet neinspirat, de altfel, nu este creația actualului ministru al Educației, profesorul Daniel David, chiar dacă acum, prin prisma deciziilor promovate de domnia-sa, o bună parte dintre cei din sistemul de educație, între care mă număr și […] Articolul Nodul gordian al masteratului didactic apare prima dată în Contributors.
28 iulie 2025
15:40
Demisia unuia dintre cei 5 vicepremieri ai guvernului Bolojan ocupă de câteva zile prima pagină a ziarelor. Faptul că prezența omului de afaceri în guvern ar aduce pierderi de imagine pentru o guvernare care cere sacrificii și solidaritate e evident. Mai puțin transparentă mi se pare natura avantajului politic consecvent mediatizării critice a mecanismelor succesului […] Articolul Oamenii sistemului apare prima dată în Contributors.
10:10
Ce au în comun un fost ofițer de securitate, un baron local, un director numit politic într-o companie de stat și o „cumnată/amantă” plantată într-un consiliu de administrație? Nimic la prima vedere. Totul, dacă privești mai profund și’n spatele cortinei. Când auzi de „Deep State” – tradus poetic prin statul paralel sau statul din umbră […] Articolul Deep State de România sau cum arată statul paralel față cu democrația?! apare prima dată în Contributors.
08:30
Masteratul didactic nu-i ajută cu nimic – dar absolut cu nimic – pe cei ce doresc să devină profesori. În schimb oferă locuri de muncă și extinde exponențial aria de activitate a unor funcționari care nu sunt în stare decât de niște ridicole teorii ale chibritului citite de pe power-point-uri, de așa manieră că – în câțiva ani – resturile învățământului se vor identifica cu această castă de impostori. Articolul Instituționalizarea imposturii: masteratul didactic apare prima dată în Contributors.
06:30
O serie întreagă de festivaluri desfășurate în mai toate zonele din țară. Unele cu nume englezite, însă fără profiluri și identități clare. Cu selecționeri remunerați, pe alocuri chiar cu salarii nesimțite și în disprețul legii, însă cu selecții aproximative în care producții de dată recentă se amestecă de-a valma cu altele de dinainte de pandemie. […] Articolul Stagiunea 2024/2025. Un pas înainte, doi pași înapoi apare prima dată în Contributors.
27 iulie 2025
10:30
Ne este dat, în ultima vreme, să trăim sentimentul că datoria față de cetate și față de semeni a cam rămas pe ultimul loc. Mai mult, odată cu naufragiul cuviinței, a-i pretinde dreptății să rămână rațională, fără a recunoaște riscurile mâniei generale, pare o ingenuitate îndrăzneață, dacă nu complet deplasată. „Suntem hipnotizați de zeități derizorii, […] Articolul Aproapele apare prima dată în Contributors.
26 iulie 2025
10:50
Într-o lume în care tehnologia nu mai este doar un instrument, ci un partener de conversație, spațiul domestic devine scena unei transformări subtile, dar radicale. Inteligența artificială nu mai sălășuiește doar în laboratoare sau servere îndepărtate, ci și în camerele sau mașinile noastre, în vocile care ne răspund la comenzile verbale, în traseele automate care ne înlesnesc […] Articolul Postumanismul domestic: AI, roboți și intimitatea algoritmică apare prima dată în Contributors.
