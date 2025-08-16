Elena Udrea și familia ei, salvați de un EROU neașteptat când un urs a dat buzna peste cabana în care erau cazați / „Este cel mai puternic și curajos”

12:50

După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ideea unui armistițiu pare a nu fi pe placul liderului de la Kremlin. Numai că până la un acord de încetare definitivă a focului mai este multă vreme, consideră analiștii și strategii militari, iar scenariul este unul foarte complicat. Vladimir Putin a declarat că a avut […]