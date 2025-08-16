De la Cotroceni se cer concedieri de bugetari: 'Aceste decizii e cel mai bine dacă sunt luate la cel mai jos nivel posibil'

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar iar dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului. Citește mai departe...

