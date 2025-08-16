DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate
Stiripesurse.ro, 16 august 2025 23:30
Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul care îl vizează pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul în rezervă Cătălin Zisu, dar și pe generalul Alexandru Nedelcu, cel care administra Cimitirul Ghencea Militar 3. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
23:40
Posibil moment istoric: Zelenski și Putin față în față! Când ar putea avea loc întâlnirea? # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN, conform News.ro. Citește mai departe...
23:40
Tinerii plătesc ca să meargă la 'job fals'. Fenomenul cucerește orașele mari: plătesc ca să pară angajați # Stiripesurse.ro
În China, un fenomen tot mai ciudat prinde rădăcini printre tinerii șomeri: aceștia achită bani ca să meargă la birou și să dea impresia că lucrează, în contextul unei economii lente și a unei piețe a muncii extrem de dificile, scrie BBC. Citește mai departe...
Acum 10 minute
23:30
Acum 30 minute
23:10
Clipe tragice la Marea Neagră! Trei bărbați au murit înecați pe litoralul românesc: doi copii, în pericol de a se îneca # Stiripesurse.ro
Trei bărbați au murit sâmbătă în sudul litoralului, iar alte patru persoane, dintre care doi copii, au fost în pericol de a se îneca, informează IPJ Constanța, scrie Mediafax. Citește mai departe...
Acum o oră
23:00
Consilierul prezidenţial Radu Burnete anunță planurile pentru bugetari: Salarizarea e o zăpăceală, sporurile trebuie să dispară # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înţelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Citește mai departe...
22:40
VIDEO Explozie puternică în Rusia, la o uzină militară: sunt peste zece morți și în jur de 130 de răniți # Stiripesurse.ro
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea Riazan (Rusia) s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au anunţat sâmbătă autorităţile ruse, care pun accidentul pe seama nerespectării standardelor de siguranţă, transmite AFP, scrie Agerpres. Citește mai departe...
Acum 2 ore
22:30
De la Cotroceni se cer concedieri de bugetari: 'Aceste decizii e cel mai bine dacă sunt luate la cel mai jos nivel posibil' # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar iar dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului. Citește mai departe...
22:10
'Păpușarii' lui Zelenski în negocierile cu Trump: 'Vom oferi câteva sfaturi bune!' # Stiripesurse.ro
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP, scrie Citește mai departe...
22:00
Consilierul lui Nicușor Dan demontează mesajul alarmist al lui Bolojan: Statul român nu are probleme în a se finanța / Sunt prea multe investiții publice # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii, dar, dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo Citește mai departe...
21:40
22 de palestinieni, inclusiv copii, au fost uciși în urma atacurilor israeliane din Fâșia Gaza în ultima săptămână, potrivit Apărării Civile, citată de AFP, scrie Mediafax. Citește mai departe...
21:40
'Rusia îi respectă doar pe cei puternici şi Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos': premierul polonez Donald Tusk # Stiripesurse.ro
Premierul liberal polosnez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia, scire agenția EFE, relatează Citește mai departe...
Acum 4 ore
21:30
AUR îl acuză pe Ilie Bolojan: Fiecare român se naște cu o datorie de 12.000 de euro din cauza lui # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR, Călin Matieş, declară că Ilie Bolojan este direct responsabil de creşterea datoriei publice a României şi avertizează că, atunci când actualul prim-ministru lucra la Ministerul de Finanţe, a semnat împrumuturi care, astăzi, pun pe umerii fiecărui român o povară de Citește mai departe...
21:10
'POO-tihn' – Documente 'uitate' într-un hotel după întâlnirea Trump-Putin: ce relevă? (presă) # Stiripesurse.ro
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA au fost găsite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, scriu jurnaliștii americani de la NPR. Citește mai departe...
21:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de Citește mai departe...
20:40
Vacanță cu peripeții la Sinaia: Elena Udrea, față în față cu un urs, salvată de câine # Stiripesurse.ro
Fosta ministră Elena Udrea a trăit clipe de panică, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva, în vacanța petrecută la Sinaia. Relaxarea familiei a fost tulburată de apariția unui urs sălbatic, care s-a apropiat amenințător de cabana în care erau cazați. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Putin, în fața rușilor, după discuția cu Trump: 'Ne apropiem de deciziile necesare!' # Stiripesurse.ro
Revenit de la summitul pe care l-a avut vineri în Alaska cu preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă la o şedinţă cu oficiali ruşi la Moscova că a abordat cu omologul său american modalităţi de a pune capăt conflictului din Ucraina Citește mai departe...
20:10
Atac halucinant al celui mai controversat preot din București: Îl umilește pe PF Daniel, dorește moartea unor ierarhi și șterge pe jos cu colegii de altar # Stiripesurse.ro
Preotul Radu Preda, cleric al Arhiepiscopiei Bucureștilor și profesor de teologie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cunoscut pentru pozițiile sale scandaloase și declarațiile controversate, lovește din nou cu un atac furibund la adresa Preafericitului Părinte Patriarh Citește mai departe...
20:10
Pacienții câștigă teren: 120 de milioane de euro pentru ambulatorii moderne și acces rapid la tratament # Stiripesurse.ro
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Citește mai departe...
19:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk, scrie sâmbătă Financial Times, potrivit Reuters, relatează Agerpres. Citește mai departe...
19:40
Cinci concluzii tari de la Mircea Geoană despre întâlnirea Trump–Putin: pace amânată, Zelenski slăbit, Rusia tot mai aproape de China # Stiripesurse.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a prezentat pe Facebook cinci concluzii după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, Alaska. Citește mai departe...
Acum 6 ore
19:20
VIDEO În Rusia oficialii au 'deschis șampania' după întrevederea Putin-Trump: Moscova revine în joc pe plan mondial # Stiripesurse.ro
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri, chiar dacă întâlnirea nu a dus la un acord privind războiul din Ucraina, transmite Reuters, scrie Citește mai departe...
19:10
Un râs de companie, adus de un bărbat din Iași care se afla în vizită la rude, a fost văzut plimbându-se prin orașul Fălticeni, după ce a scăpat din lesă, relatează Mediafax. Citește mai departe...
19:10
Aventura unor moldoveni s-a terminat la poliție: din gara din Chișinău, la cazino în București, la un furt de mii de euro # Stiripesurse.ro
Un tânăr cetăţean moldovean a fost reţinut de poliţiştii capitalei pentru furt calificat după ce i-a sustras, în Bucureşti, unui alt cetăţean moldovean o borsetă în care se aflau peste 4.000 de euro. Citește mai departe...
18:50
Putin îl 'gâdilă' pe Trump acolo unde îi place: decret semnat pentru revenirea unui gigant american din industrie în Rusia # Stiripesurse.ro
Un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin deschide calea pentru revenirea gigantului american Exxon la proiectul Sahalin-1, informează Reuters, conform News.ro. Citește mai departe...
18:40
Nicușor Dan, după summitul Trump–Putin din Alaska: Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat sâmbătă, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), la summitul desfășurat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că reuniunea reprezintă „o primă etapă pentru a începe negocierile de pace” și că Citește mai departe...
18:30
Emmanuel Macron, avertisment după summitul Trump - Putin. Le cere liderilor europeni să nu se lase păcăliți # Stiripesurse.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei''. Citește mai departe...
18:10
VIDEO Dan Negru readuce în atenție un român uitat după summitul din Alaska: 'A schimbat istoria Americii' # Stiripesurse.ro
Dan Negru a postat un filmuleț pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre George Pomuț, uitat de mulți români. Citește mai departe...
17:50
Zelenski atacă în Rusia, în pline negocieri Trump-Putin: doi oameni au murit, printre care un copil de 13 ani # Stiripesurse.ro
Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 13 ani, au fost ucise sâmbătă într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk din Rusia, a declarat guvernatorul acesteia, potrivit The Guardian, relatează Mediafax. Citește mai departe...
17:50
Tragedie la Marea Neagră: bărbat înecat la Jupiter / A intrat în apă să salveze doi copii # Stiripesurse.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter, informează News.ro.El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. Citește mai departe...
17:40
Nicușor Dan, convocat de urgență după summitul Trump-Putin. Discuții cruciale între liderii europeni # Stiripesurse.ro
Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita "coaliţie a voluntarilor" vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă, după summitul desfăşurat vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Citește mai departe...
Acum 8 ore
17:20
Ce i-a propus Trump lui Zelenski la telefon? Are legătură cu articolul 5 din NATO (surse) # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord (dar fără aderarea formală la NATO), relatează Agerpres. Citește mai departe...
17:10
VIDEO Se lucrează intens la autostrada prin munți: 900 de persoane și 150 de utilaje între Cornetu și Tigveni # Stiripesurse.ro
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane şi 150 de utilaje pe secţiunea 3, parte a tronsonului montan, a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Citește mai departe...
17:10
Ultimă oră: Explozie într-un apartament din Cernavodă. Zeci de locatari s-au evacuat din imobil # Stiripesurse.ro
O explozie s-a produs, sâmbătă, într-un apartament din oraşul Cernavodă, informează News.ro.Un bărbat a fost rănit de suflul deflagraţiei.Zeci de locatari aflaţi în bloc la acel moment s-au evacuat din imobil. Citește mai departe...
16:50
Dmitri Medvedev intervine tranșant după întâlnirea din Alaska: Deocamdată, Trump se abține! # Stiripesurse.ro
Rusia reacționează tranșant după întâlnirea dintre președintele SUA și omologul său rus, pe tema păcii din Ucraina. Subiectul e comentat de lumea întreagă, și nici Dmitri Medvedev nu a putut sta deoparte. Citește mai departe...
16:40
Zi națională de importanță imensă în România: Se comemorează violențele la care au fost supuși creștinii # Stiripesurse.ro
Zi extrem de importantă pentru creștinii din România. Astăzi, 16 august, e Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Citește mai departe...
16:30
Garry Kasparov îl face praf pe Trump după ce a văzut imaginile din Alaska: 'Găzduiești și aplauzi un dictator criminal' # Stiripesurse.ro
Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, a făcut un scurt comentariu după ce a văzut imaginile cu Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Marele maestru nu s-a abținut și l-a criticat pe președintele SUA pentru gesturile făcute. Citește mai departe...
16:20
Sâmbătă, un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de tatăl său în timp ce acesta manevra un autoturism, anunță IPJ Bistrița Năsăud, informează Mediafax.La fața locului au intervenit polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi. Citește mai departe...
16:20
Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit sâmbătă în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează Salvamont Prahova, relatează Mediafax. Citește mai departe...
16:10
Luis Enrique a declarat sâmbătă că obiectivul său în acest sezon este să "continue să facă istorie" şi să câştige pentru a doua oară Liga Campionilor, după succesul din sezonul trecut, primul pentru clubul francez în cea mai importantă competiţie Citește mai departe...
16:10
În perioada 4-10 august, polițiștii rutieri au reținut aproximativ 2.300 de permis pentru viteză, în cadrul acțiunii derulate sub coordonarea ROADPOL, anunță IGPR, potrivit mediafax.Conform comunicatului emis de IGPR, au fost reținute 2. Citește mai departe...
16:10
Poliția Română taie fața ANAF: Mii de dosare penale au fost deschise pentru evaziune fiscală # Stiripesurse.ro
Poliția Română taie fața ANAF și rezolvă caz după caz de evaziune fiscală. Asta în condițiile în care România are un deficit uriaș și probleme cu colectarea taxelor la stat. Citește mai departe...
16:10
Mii de dosare penale, deschise în acest an de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice - Aproape 14.000 visează evaziunea fiscală # Stiripesurse.ro
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Citește mai departe...
16:10
Sute de turişti şi localnici au asistat, sâmbătă, în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia, la ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum - Ad Portas!, ajuns la cea de-a XII-a ediţie, la care participă peste 300 de reenactori din Bulgaria, Croaţia, Serbia, Malta şi Citește mai departe...
16:00
Viktor Orban exultă după discuțiile dintre Trump și Putin: Asta e istorie! Lumea e un loc mai sigur! # Stiripesurse.ro
Cea mai importantă întâlnire politică a acestui an continuă să nască reacții. După negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea din Ucraina, Orban spune că lumea e un loc mai sigur. Citește mai departe...
16:00
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva, potrivit news. Citește mai departe...
16:00
Un bărbat din comuna Predești, județul Dolj, și-a pierdut viața, vineri, după ce a căzut într-un bazin din curtea locuinței sale, anunță IPJ Dolj, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:00
O firmă din Hunedoara este cercetată penal după ce polițiștii au găsit mii de litri de deșeuri periculoase stocate fără respectarea legii, anunță IPJ Hunedoara, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:00
Gigi Becali anunță un nou transfer, după ce vedeta care a sosit în această vară l-a dezamăgit # Stiripesurse.ro
Gigi Becali este pregătit să mi aducă un atacant. Asta după ce Denis Alibec a fost urmărit de ghinion după sosirea la FCSB. S-a accidentat la începutul sezonului și nu a jucat decât 97 de minute, în care nu a avut niciun șut pe portă. Citește mai departe...
15:40
Galatasaray, ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # Stiripesurse.ro
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato. Citește mai departe...
15:40
Fiica unui fost internațional a dat lovitura în afaceri. Ar putea să devină una dintre cele mai bogate femei din România # Stiripesurse.ro
Fiica lui Adrian Ilie este implicată într-o afacere de sute de milioane de euro. Milana Ilie (24 de ani) se pare că deține 25% dintr-o afacere în care este parte și un holding din Turcia.Compania va realiza unul dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. Citește mai departe...
