'Păpușarii' lui Zelenski în negocierile cu Trump: 'Vom oferi câteva sfaturi bune!'

14:40

Rusia exultă după ani de zile de jigniri și acuze primite. Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie. Citește mai departe...