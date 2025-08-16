Crezul mărturisitorului Dumitru Bordeianu († 16 august 2002) și sfinții din închisorile comuniste
Mărturisitorul Dumitru Bordeianu, despre sfinții întâlniți în închisorile comuniste: „Cel mai impresionant lucru, încă de la începutul încarcerării mele, a fost coeziunea noastră. Personal m-am atașat de frații mei de suferință – și nu doar de legionari
ANTENA 3 E AICI? Luminița Arhire: UN TRICOU CU MESAJ ȘI O SEDINȚĂ DE SPIRITISM ÎN ALASKA # ActiveNews.ro
Dragă Mihaela Bârzilă... dacă mata crezi că-i ceva de râs aici sau dacă nu ai înțeles ce-a vrut să spună ministrul rus de Externe cu inscripția de pe tricou, eu zic să te adresezi unui expert, adică intelectualului public Teodor Baconschi, care îl „citește” pe Lavrov cu aceeași precizie cu care descifrează textele geniale ale lui Andrei Caramitru.
Ion Cristoiu: În Alaska, deși nu s-a oficializat, s-a ajuns la un Acord privind Ucraina # ActiveNews.ro
Victorie pe linie a lui Vladimir Putin
Adevărul Bisericii: PS Ambrozie - "Astăzi, copiii, la pseudo-concerte, își înjură morții. Sau participă la evenimente unde crucea e întoarsă pe dos, cu simboluri sataniste. Cineva ar trebui să vegheze la educația copiilor!" # ActiveNews.ro
„Totul este fluid – construcțiile politice, alianțele, ordinea lumii; totul este numai zăpăceală și război, orgolii pentru hegemonie. Și, în tot acest context, omul este atât de fragil…”
Proclamare oficială la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus: Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător, două flori din grădina Maicii Domnului. Nicușor Dan: Aici veneam cu părinții # ActiveNews.ro
Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnulu
"Sintagma care, in opinia mea, surprinde chintesential ceea s-a petrecut ieri in Alaska este "culmea penibilului”. O pierdere de vreme dominata de un descreierat amoral si de un monstru genocidar. Acel covor rosu a fost parte din dramoleta regizata de un estetician al infamiei"...
Comentariile de după întâlnirea Trump-Putin au fost marcate de dezamăgire, scepticism și critici față de lipsa rezultatelor concrete, deși foarte puțini se așteptau la un deznodământ spectaculos, cu multe artificii.
Cum au murit Brâncovenii. Sfârșitul jertfelnic al Sfinților Martiri Brâncoveni descris de Andrea Memno, ambasadorul venețian de la Constantinopol, obligat să asiste la execuție. RAPORT CĂTRE DOGE # ActiveNews.ro
Sfârșitul lor jertfelnic din 15 august 1714, chiar în ziua când domnitorul împlinea 60 de ani, este descris astfel de Andrea Memno, ambasadorul venețian de la Constantinopol, obligat să asiste la execuție, într-un raport către Doge
Familia Ortodoxă: Maria Brâncoveanu, Sfântă, Mamă, Soție și Doamnă a Țării Românești # ActiveNews.ro
Izvoarele istorice nu au multe informații despre personalitatea Doamnei Maria, dar virtuțile ei, firea ei, răzbat din faptele sale consemnate în cronicile acelor vremuri. Radu Greceanu îi consacra un capitol în cronica voievodului Brâncoveanu, unde ne vorbește despre cele patru ctitorii ale ei:
Cum și-a dat singur Elon Musk cu Tesla. Pionierul mașinilor electrice devine azi frâna vânzărilor # ActiveNews.ro
Mult timp perceput ca fiind figura emblematică a decarbonizării automobilelor, Elon Musk vede cum imaginea sa afectează chiar cauza „virajului verde” la care a contribuit promovând-o.
Ce mai zice Trump după întâlnirea cu Putin: "O zi minunată și foarte reușită în Alaska!" # ActiveNews.ro
"Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul va decurge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!"
Declarațiile prudente și ambigue ale lui Donald Trump și Vladimir Putin după summit-ul din Alaska nu trebuie să ne înșele: în Ucraina s-a schimbat totul.
Prof. Ilie Bădescu: Profeții ale martiriului Sfinților Brâncoveni. Semnificația universală # ActiveNews.ro
Domnitorul reușise o performanță uluitoare, cum s-a precizat deja: înlocuise războaiele cu pacea, armele morții cu artele și cu opera ecclesiei și cu diplomația culturii și astfel inventase un tip nou de frontieră pe care o împinsese spre miezul imperiului, frontiera Duhului,
ACORD SECRET - "VOM OPRI UCIDERILE DE OAMENI!". Putin primit cu aplauze de Trump în Alaska. În drum spre "pacea mondială" Putin s-a oprit la o fabrică de ulei de pește. Jurnaliștii ruși au mâncat Pui Kiev - VIDEO # ActiveNews.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat cu aplauze de Donald Trump în SUA!, titrează Știripesirse. Cei doi lideri sunt acum față în față, într-un summit care trebuie să pună - cel puțin teoretic - capăt războiului din Ucraina
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni, pilde de martiraj pentru neamul românesc și întreaga creștinătate. Uciși de turci de Adormirea Maicii Domnului, când Domnitorul împlinea 60 de ani și de ziua onomastică a soției sale # ActiveNews.ro
Pe 15 August 1714, acum 310 ani, de Adormirea Maicii Domnului, la Constantinopol/Istanbul, au pierit tragic, după luni întregi de chinuri, domnitorul Constantin Brancoveanu, cei patru fii ai săi și ginerele său, sfetnicul Ianache. Martiriul lor a fost recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, care 15 august 1992, i-a declarat sfinți.
Sfinții de la Văratec: Sf. Cuvios Iosif și Sf. Moș Gheorghe Pelerinul (16 august - 17 august). Minunata și pilduitoarea lor viață # ActiveNews.ro
După marele hram de Adormirea Maicii Domnului,Sfânta Mănăstire Văratec îl sărbătorește astăzi, 16 august, alături de Sfinții Martiri Brâncoveni, pe Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec și mâine, 17 august, pe Sfântul Moș Gheorghe Pelerinul.
La Casieni va fi prezentată prima icoană în care Sfânta Maria Brâncoveanu este pictată împreună cu soțul și băieții ei, icoana Familiei Românești! # ActiveNews.ro
Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Curtea Brâncovenească vă invită cu drag să sărbătorim împreună Hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii noștri spirituali, la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian din inima Dobrogei, sâmbătă, 16 august 2025.
Mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu: Eminescu, fratele din închisoare, ne-a salvat din mlaștina deznădejdii cu a lui Rugăciune către Maica Domnului
Președintele Mercedes avertizează în legătură cu trecerea totală la mașini electrice în UE, în 2035. „Ne îndreptăm cu viteză maximă spre un dezastru” # ActiveNews.ro
Președintele Mercedes este îngrijorat de efectul catastrofal al obligației de a trece la vânzări de mașini 100% electrice în 2035.
A ÎNCEPUT! ALASKA: 0 MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău # ActiveNews.ro
Cu doar 5 ore înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska (care începe la orele 22.30 - ora României - n.n.), imaginea pe care ne-o oferă mass-media este extrem de clară: globaliștii belicoși din UE se străduie să împiedice orice acord ruso-american care ar pune regimul Zelensky într-o situație dificilă. Taberele pro-pace și pro-război
Domul de Aur dorit de Trump: primele detalii despre scutul antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Are legătură și cu Alaska # ActiveNews.ro
Patru „straturi” de protecție, dintre care unul în spațiu: Pentagonul dezvăluie primele detalii despre „Domul de Aur”, viitorul scut antirachetă în valoare de 175 de miliarde de dolari.
Uluitorul efect Alaska: Trump l-a sunat pe Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin – Liderul american a acceptat invitația de a merge la Minsk cu familia # ActiveNews.ro
Simplulfapt că întâlnirea Trump-Putin din Alaska are loc pare să fi schimbat osumedenie de aspecte și prejudecăți în planul relațiilor internaționale.
Părintele Arsenie Papacioc, blândețea și bunătatea întruchipată. 111 ani de la nașterea Duhovnicului de la Marea Neagră (15 august 1914) # ActiveNews.ro
O întrebare care i se punea în mod constant Părintelui Arsenie era aceea dacă, dată fiind experiența bogată a vieții sale, cu ani grei de închisoare și cu perioade de retragere în pustie, nu cumva s-a făcut vreo minune cu el.
Avioane franceze Rafale dotate cu arme nucleare, în Europa de Est? Răspunsul Rusiei la declarațiile lui Emmanuel Macron # ActiveNews.ro
Lăsând deschisă posibilitatea trimiterii de arme nucleare cu avioane franceze Rafale, Emmanuel Macron a surprins Rusia. Kremlinul l-a avertizat pe liderul de la Palatul Elysee.
Doar în România: Patriarhia interzice Liturghia. IPS Teodosie plasat în ”arest” de către Patriarh sau de către o ”gardă pretoriană” din BOR. PF DANIEL MANIPULAT LA FEL CA CEAUȘESCU? # ActiveNews.ro
„Marea iubire nu știe ce înseamnă renunțarea, n-o cunoaște. Ea nu se resemnează niciodată, căci resemnarea, la fel ca eșecul, e pentru mediocri.” – Eugen Ionescu în „Însinguratul”
Milioane de ucraineni fug de mobilizarea pe front, 650.000 au plecat din țară. De ce refuză să lupte pentru Zelenski # ActiveNews.ro
Divizați, din ce în ce mai mulți ucraineni refuză să lupte pentru Volodimir Zelenski.
VIDEO: Cum a fost la Parada de Ziua Marinei la Constanța - Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: ”Ajută-ne, Maica Domnului!” # ActiveNews.ro
Ziua Marinei a adus laolaltă mii de marinari, turiști șilocalnici, uniți de dragostea pentru mare, Maica Domnului și de respectul față de tradițiilenavale românești.
Cozmin Gușă: România și Moldova sub presiunea negocierilor Putin-Trump. Maia Sandu tremură # ActiveNews.ro
Ultimele vești referitoare la întâlnirea Putin-Trump din Alaska indică un interes mondial mult peste așteptări. Jurnaliștii trimiși în ultimul moment la Anchorage sunt deja cazați în campinguri sau chiar pe stadion.
Nicușor Dan, surprins cu familia de Sfânta Maria la mănăstirea Sfântului Arsenie Boca și a haiducului anticomunist Ion Gavrilă Ogoranu - FOTO # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan și familia lui s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, să asiste la o slujbă la o mănăstire. Imaginile au fost obținute în exclusivitate de antena3.ro.
Tragedie în Timiș: învățătoare decedată după ce a aflat că rămâne fără catedră din cauza noilor norme ale lui Daniel David # ActiveNews.ro
Decizia Ministerului Educației de a modifica structura normelor didactice și de a crește numărul de ore necesare pentru completarea unei catedre provoacă un val de instabilitate și disperare în școlile din România.
Un polițist din București a murit subit la doar 34 de ani. Sindicatul Europol lansează acuzații grave # ActiveNews.ro
Este doliu la Secția 19 Poliție din București, după moartea fulgerătoare a lui Dragoș, agent de poliție în vârstă de doar 34 de ani. Tânărul, care își desfășura activitatea în cadrul secției de mai bine de șapte ani, s-a prăbușit brusc.
Toată lumea cu ochii pe Trump: Ce a postat pe rețelele sociale înainte de a pleca spre Alaska # ActiveNews.ro
Donald Trump a plecat spre Alaska în urmă cu câteva momente, informează Sky News. Înainte de a părăsi Casa Albă, președintele american a scris două cuvinte pe platforma sa, Truth Social.
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a susținut o conferință de presă la Broșteni.
Cristian Preda după ce a aflat că Iohannis e dator la ANAF de 9 ani: "Nu regret că l-am votat" # ActiveNews.ro
Klaus Iohannis fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe.
În continuare: - niciun cuvânt despre mega-tunurile financiare date în pandemie sau despre falimentarea a mii și mii de firme, - niciun cuvânt despre asistența financiară acordată în continuare Ucrainei, - nicio aluzie, măcar, la o...
Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu # ActiveNews.ro
Delegația rusă a aterizat la baza din Alaska. Lavrov a sosit la summit purtând un hanorac cu inscripția ”URSS” # ActiveNews.ro
O aeronavă a guvernului rus a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august, la ora 22:00.
