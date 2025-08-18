INTERNETUL A BUBUIT: Statul vrea să ne numere fiecare kilometru. Monitorizarea mașinilor noastre se va face continuu, "în permanență", prin satelit. Pași majori pentru Controlul Total, prin PNRR
ActiveNews.ro, 18 august 2025 02:50
Când ActiveNews averiza că se va ajunge aici, dezvăluind proiectele "marii resetări", cu ani în urmă, retardații sistemului ne făceau "conspiraționiști". Iată ca sistemul ne plagiază "conspirațiile" și scrie, cu AI-ul slujitorilor lui următoarele prevederi pentru mașina Dvs:
• • •
Acum 30 minute
02:50
Când ActiveNews averiza că se va ajunge aici, dezvăluind proiectele "marii resetări", cu ani în urmă, retardații sistemului ne făceau "conspiraționiști". Iată ca sistemul ne plagiază "conspirațiile" și scrie, cu AI-ul slujitorilor lui următoarele prevederi pentru mașina Dvs:
Acum o oră
02:40
Acum 2 ore
01:30
Mama Sica, o Sfântă a Generației Mărturisitorilor - Profesoara care a reintrodus religia în România. 30 de ani de la adormire # ActiveNews.ro
„La 14 august 1995 - la privegherea Adormirii Maicii Domnului -, pleca la Ceruri profesoara Anastasia Popescu, pe care toți cei ce o iubeam o numeam MAMA SICA.”, amintește doamna Mona Șerbănescu, directoarea și fondatoarea Gradinițelor ARC-EN-CIEL a Școlii "Anastasia Popescu” și a Liceului Pedagogic Ortodox ”Anastasia Popescu”
Acum 6 ore
22:30
Corneliu Munteanu, autorul volumului de istorie modernă a României - ISTORIA MIȘCĂRII LEGIONARE - , anunță o nouă apariție de senzație, pe blogul său, Mizeria Istoriei:
Acum 8 ore
21:00
Ioan Slavici: Cum arăta o ședință de redacție cu Eminescu și Caragiale la ziarul Timpul # ActiveNews.ro
Eminescu, Slavici și Caragiale au lucrat o vreme în redacția ziarului „Timpul”, care avea sediul în București.
20:00
IOAN SLAVICI STUDENT LA BUDAPESTA. În 17 august 1925 a murit Ioan Slavici - 100 DE ANI # ActiveNews.ro
Unul din preoții din Cumlăuș, veche cunoștință a lui Savu Slavici, stărui pe lîngă Alexa Popovici, notarul comunei, și Slavici este primit în slujbă mai curînd decît se aștepta.
19:30
Dumnezeu îșiscutură praful de pe umeri / și cerul crapăca un tanc în slow motion./ păsările cad cuzgomot de bile,/ copiii întreabădacă soarele a făcut infarct,/ iarfântânile bolborosesc seceta.
Acum 12 ore
19:10
"Trump e un prost!" - "Trebuia să-l aresteze pe criminalul Putin în Alaksa". Paul Gabriel Andrei despre "elitele" țării: Ăilalți sunt proști. Ăilalți, niciodată ei # ActiveNews.ro
"Trump ar fi trebuit să îl aresteze pe criminalul de Putin în Alaska, de la primul pas pus pe pâmânt american. Aducea pacea instant!" Pe ce lume trăiesc ăștia, mă? Dacă-i auzi pe unii, ăilalți sunt proști. Ăilalți, niciodată ei."
18:30
Ion Cristoiu: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, pe mătușa Ursula și o mătușică. Întâlnirea din Alaska nu a fost cerută de Putin. Unde e gospodina din Ucraina care dobora drone cu borcanul de murături # ActiveNews.ro
Unde sunt vremurile când gospodina din Ucraina dobora drone cu borcanul de murături?
16:40
Valerian Stan aruncă bomba: Spre cinstea lui, Nicușor Dan are intenția de a renunța la un mandat nelegitim “de o natură și o gravitate fără precedent” # ActiveNews.ro
Peste zece zile se fac trei luni de când Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni. Ce s-a întâmplat în acest timp răstimp cu primul demnitar al țării e o uriașă și sumbră enigmă. În care eu prefer să întrevăd deja, totuși, intenția acestuia de a renunța la un mandat nelegitim. Nicușor Dan nu este omul care să poată purta povara unui uriaș abuz...
15:50
"Dacă vrei să înțelegi de ce mare parte dintre români au ajuns să regrete pe cei mai proști activiști de partid comunist este suficient să asculți aberațiile lui Bostan, un fost ministru țărănist. Apoi mai vorbim la temă, bine?!"
15:20
Lili Ruse: „Un moment de creștere a tensiunii... iată-l pe Donald Trump... iese din Air Force One, coboară... pe... scara... pusă... CHIAR PENTRU ASTA... (da, era o scară pusă CHIAR PENTRU ASTA, adică pentru ca să coboare ăla și să ajungă la sol... deși, desigur, puteau să-i dea o parapantă, că era mai spectaculos și mai palpitant...
Acum 24 ore
13:30
dumnezeu îșiscutură praful de pe umeri / și cerul crapăca un tanc în slow motion./ păsările cad cuzgomot de bile,/ copiii întreabădacă soarele a făcut infarct,/ iarfântânile bolborosesc seceta.
13:30
17 august: Sfântul Gheorghe Lăzăr Pelerinul de la Văratec, românul care a unit prin drumurile sale Ardealul, Moldova, Dobrogea, locurile sfinte și Muntele Athos. Și-a cunoscut ziua trecerii la Domnul și a tămăduit multe trupuri și suflete. FOTO # ActiveNews.ro
Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor, prin viață și prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și vindecări,
13:20
Sfântul Alipie este unul din primii și cei mai buni iconografi din Rusia, care a pictat icoane doar pentru a sluji lui Dumnezeu. Sfântul a fost cunoscut pentru minuni chiar din timpul vieții sale.
13:20
Duminica a zecea după Rusalii: Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, nimic nu va fi vouă cu neputință! Predica fostului deținut politic și vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania # ActiveNews.ro
În duminica a zecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Matei un fragment din capitolul al XVII-lea, versetele 14-23, în care Domnul Iisus Hristos mântuiește pe fiul demonizat al unui om, care pătimea cumplit și nu putuse fi vindecat
13:00
Dosarele Epstein (III): Lui Donald Trump îi este frică. Cheia s-ar putea să fie în rochia albastră a lui Bill Clinton – MEGA, MAGA și Mossad # ActiveNews.ro
Reproducem un nouepisod, tradus integral, din serialul realizat de ziarista americană CandaceOwens despre misterele care continuă să plutească în jurul pedofilului spionJeffrey Epstein.
Ieri
23:50
Crezul mărturisitorului Dumitru Bordeianu († 16 august 2002) și sfinții din închisorile comuniste # ActiveNews.ro
Mărturisitorul Dumitru Bordeianu, despre sfinții întâlniți în închisorile comuniste: „Cel mai impresionant lucru, încă de la începutul încarcerării mele, a fost coeziunea noastră. Personal m-am atașat de frații mei de suferință – și nu doar de legionari
23:20
ANTENA 3 E AICI? Luminița Arhire: UN TRICOU CU MESAJ ȘI O SEDINȚĂ DE SPIRITISM ÎN ALASKA # ActiveNews.ro
Dragă Mihaela Bârzilă... dacă mata crezi că-i ceva de râs aici sau dacă nu ai înțeles ce-a vrut să spună ministrul rus de Externe cu inscripția de pe tricou, eu zic să te adresezi unui expert, adică intelectualului public Teodor Baconschi, care îl „citește” pe Lavrov cu aceeași precizie cu care descifrează textele geniale ale lui Andrei Caramitru.
23:00
Ion Cristoiu: În Alaska, deși nu s-a oficializat, s-a ajuns la un Acord privind Ucraina # ActiveNews.ro
Victorie pe linie a lui Vladimir Putin
21:40
Adevărul Bisericii: PS Ambrozie - "Astăzi, copiii, la pseudo-concerte, își înjură morții. Sau participă la evenimente unde crucea e întoarsă pe dos, cu simboluri sataniste. Cineva ar trebui să vegheze la educația copiilor!" # ActiveNews.ro
„Totul este fluid – construcțiile politice, alianțele, ordinea lumii; totul este numai zăpăceală și război, orgolii pentru hegemonie. Și, în tot acest context, omul este atât de fragil…”
20:50
Proclamare oficială la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus: Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător, două flori din grădina Maicii Domnului. Nicușor Dan: Aici veneam cu părinții # ActiveNews.ro
Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnulu
20:40
19:40
19:10
"Sintagma care, in opinia mea, surprinde chintesential ceea s-a petrecut ieri in Alaska este "culmea penibilului”. O pierdere de vreme dominata de un descreierat amoral si de un monstru genocidar. Acel covor rosu a fost parte din dramoleta regizata de un estetician al infamiei"...
19:10
19:00
18:50
16:50
Cum au murit Brâncovenii. Sfârșitul jertfelnic al Sfinților Martiri Brâncoveni descris de Andrea Memno, ambasadorul venețian de la Constantinopol, obligat să asiste la execuție. RAPORT CĂTRE DOGE # ActiveNews.ro
Sfârșitul lor jertfelnic din 15 august 1714, chiar în ziua când domnitorul împlinea 60 de ani, este descris astfel de Andrea Memno, ambasadorul venețian de la Constantinopol, obligat să asiste la execuție, într-un raport către Doge
16:40
Familia Ortodoxă: Maria Brâncoveanu, Sfântă, Mamă, Soție și Doamnă a Țării Românești # ActiveNews.ro
Izvoarele istorice nu au multe informații despre personalitatea Doamnei Maria, dar virtuțile ei, firea ei, răzbat din faptele sale consemnate în cronicile acelor vremuri. Radu Greceanu îi consacra un capitol în cronica voievodului Brâncoveanu, unde ne vorbește despre cele patru ctitorii ale ei:
14:40
Cum și-a dat singur Elon Musk cu Tesla. Pionierul mașinilor electrice devine azi frâna vânzărilor # ActiveNews.ro
Mult timp perceput ca fiind figura emblematică a decarbonizării automobilelor, Elon Musk vede cum imaginea sa afectează chiar cauza „virajului verde” la care a contribuit promovând-o.
14:30
Ce mai zice Trump după întâlnirea cu Putin: "O zi minunată și foarte reușită în Alaska!" # ActiveNews.ro
"Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul va decurge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!"
12:10
Declarațiile prudente și ambigue ale lui Donald Trump și Vladimir Putin după summit-ul din Alaska nu trebuie să ne înșele: în Ucraina s-a schimbat totul.
09:50
Prof. Ilie Bădescu: Profeții ale martiriului Sfinților Brâncoveni. Semnificația universală # ActiveNews.ro
Domnitorul reușise o performanță uluitoare, cum s-a precizat deja: înlocuise războaiele cu pacea, armele morții cu artele și cu opera ecclesiei și cu diplomația culturii și astfel inventase un tip nou de frontieră pe care o împinsese spre miezul imperiului, frontiera Duhului,
Mai mult de 2 zile în urmă
02:50
ACORD SECRET - "VOM OPRI UCIDERILE DE OAMENI!". Putin primit cu aplauze de Trump în Alaska. În drum spre "pacea mondială" Putin s-a oprit la o fabrică de ulei de pește. Jurnaliștii ruși au mâncat Pui Kiev - VIDEO # ActiveNews.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat cu aplauze de Donald Trump în SUA!, titrează Știripesirse. Cei doi lideri sunt acum față în față, într-un summit care trebuie să pună - cel puțin teoretic - capăt războiului din Ucraina
02:10
02:00
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni, pilde de martiraj pentru neamul românesc și întreaga creștinătate. Uciși de turci de Adormirea Maicii Domnului, când Domnitorul împlinea 60 de ani și de ziua onomastică a soției sale # ActiveNews.ro
Pe 15 August 1714, acum 310 ani, de Adormirea Maicii Domnului, la Constantinopol/Istanbul, au pierit tragic, după luni întregi de chinuri, domnitorul Constantin Brancoveanu, cei patru fii ai săi și ginerele său, sfetnicul Ianache. Martiriul lor a fost recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, care 15 august 1992, i-a declarat sfinți.
02:00
Sfinții de la Văratec: Sf. Cuvios Iosif și Sf. Moș Gheorghe Pelerinul (16 august - 17 august). Minunata și pilduitoarea lor viață # ActiveNews.ro
După marele hram de Adormirea Maicii Domnului,Sfânta Mănăstire Văratec îl sărbătorește astăzi, 16 august, alături de Sfinții Martiri Brâncoveni, pe Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec și mâine, 17 august, pe Sfântul Moș Gheorghe Pelerinul.
01:40
01:30
La Casieni va fi prezentată prima icoană în care Sfânta Maria Brâncoveanu este pictată împreună cu soțul și băieții ei, icoana Familiei Românești! # ActiveNews.ro
Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Curtea Brâncovenească vă invită cu drag să sărbătorim împreună Hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii noștri spirituali, la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian din inima Dobrogei, sâmbătă, 16 august 2025.
01:00
00:30
Mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu: Eminescu, fratele din închisoare, ne-a salvat din mlaștina deznădejdii cu a lui Rugăciune către Maica Domnului
15 august 2025
23:50
23:20
23:00
Președintele Mercedes avertizează în legătură cu trecerea totală la mașini electrice în UE, în 2035. „Ne îndreptăm cu viteză maximă spre un dezastru” # ActiveNews.ro
Președintele Mercedes este îngrijorat de efectul catastrofal al obligației de a trece la vânzări de mașini 100% electrice în 2035.
22:50
A ÎNCEPUT! ALASKA: 0 MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău # ActiveNews.ro
Cu doar 5 ore înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska (care începe la orele 22.30 - ora României - n.n.), imaginea pe care ne-o oferă mass-media este extrem de clară: globaliștii belicoși din UE se străduie să împiedice orice acord ruso-american care ar pune regimul Zelensky într-o situație dificilă. Taberele pro-pace și pro-război
22:50
Domul de Aur dorit de Trump: primele detalii despre scutul antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Are legătură și cu Alaska # ActiveNews.ro
Patru „straturi” de protecție, dintre care unul în spațiu: Pentagonul dezvăluie primele detalii despre „Domul de Aur”, viitorul scut antirachetă în valoare de 175 de miliarde de dolari.
21:30
ALASKA: 100 DE MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău # ActiveNews.ro
Cu doar 5 ore înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska (care începe la orele 22.30 - ora României - n.n.), imaginea pe care ne-o oferă mass-media este extrem de clară: globaliștii belicoși din UE se străduie să împiedice orice acord ruso-american care ar pune regimul Zelensky într-o situație dificilă. Taberele pro-pace și pro-război
21:20
Uluitorul efect Alaska: Trump l-a sunat pe Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin – Liderul american a acceptat invitația de a merge la Minsk cu familia # ActiveNews.ro
Simplulfapt că întâlnirea Trump-Putin din Alaska are loc pare să fi schimbat osumedenie de aspecte și prejudecăți în planul relațiilor internaționale.
21:10
Părintele Arsenie Papacioc, blândețea și bunătatea întruchipată. 111 ani de la nașterea Duhovnicului de la Marea Neagră (15 august 1914) # ActiveNews.ro
O întrebare care i se punea în mod constant Părintelui Arsenie era aceea dacă, dată fiind experiența bogată a vieții sale, cu ani grei de închisoare și cu perioade de retragere în pustie, nu cumva s-a făcut vreo minune cu el.
