INTELECTUALII LUI ILF ȘI... PETROV. Luminița Arhire: O AUTOSATISFACERE INTELECTUALĂ PRACTICATĂ ÎN PUBLIC
ActiveNews.ro, 18 august 2025 18:40
Deși nu pot fi suspectată de naivitate, recunosc că aștept de mulți ani să apară o umbră de roșeață pe obrazul gros al intelectualilor noștri publici... așa... ceva ca un semn că în sufletul lor îndoiala cu privire la justețea judecăților personale ar prinde contur..
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 5 minute
18:40
Concedieri ilegale în timpul pandemiei Covid-19. Gigantul aerian Qantas, condamnat să plătească zeci de milioane de euro despăgubiri # ActiveNews.ro
Compania australiană Qantas a fost condamnată să plătească 50 de milioane de euro pentru că a concediat 1.800 de membri ai personalului său de la sol pentru a apela la subcontractanți în august 2020.
18:40
INTELECTUALII LUI ILF ȘI... PETROV. Luminița Arhire: O AUTOSATISFACERE INTELECTUALĂ PRACTICATĂ ÎN PUBLIC # ActiveNews.ro
Deși nu pot fi suspectată de naivitate, recunosc că aștept de mulți ani să apară o umbră de roșeață pe obrazul gros al intelectualilor noștri publici... așa... ceva ca un semn că în sufletul lor îndoiala cu privire la justețea judecăților personale ar prinde contur..
Acum o oră
18:00
Trump atacă standardele privind emisiile de CO2. Revin marile motoare V8: producătorii americani de mașini termice se bucură, Tesla plânge # ActiveNews.ro
Odată cu adoptarea legii numite „One Big Beautiful Bill”, la 4 iulie, Donald Trump finalizează eliminarea sancțiunilor pentru depășirea normelor CAFE privind emisiile de CO2 ale autovehiculelor.
17:50
Taxa pe kilometru și controlul total: modelul Marii Resetări din România aplicat și în SUA. Massachusetts pregătește o lege care ar putea limita distanța pe care o poți parcurge cu mașina # ActiveNews.ro
În Massachusetts, se încearcă adoptarea unei legi care ar putea schimba radical modul în care americanii își pot folosi mașinile. Proiectul de lege S.2246, propus de liderul majorității din Senat, Cynthia Creem, pregătește terenul...
Acum 4 ore
16:10
Taxa pe kilometru: model românesc preluat în SUA? Massachusetts pregătește o lege care ar putea limita distanța pe care o poți parcurge cu mașina # ActiveNews.ro
În Massachusetts, se încearcă adoptarea unei legi care ar putea schimba radical modul în care americanii își pot folosi mașinile. Proiectul de lege S.2246, propus de liderul majorității din Senat, Cynthia Creem, pregătește terenul...
15:40
Paul Gabriel Andrei: Se pregătește terenul pentru instaurarea cenzurii. Declic și conturi false, la lucru pentru a combate cu boți "propaganda rusă" # ActiveNews.ro
Un detaliu aparent minor arată cum, sub pretextul luptei cu propaganda, se testează terenul pentru o formă de cenzură mascată. Jurnalistul Paul Gabriel Andrei explică ce a descoperit:
15:40
Sfântul Ioan de Rila este cinstit ca ocrotitor al bulgarilor de pretutindeni și cel mai mare sfânt al vecinilor noștri. Sfantul Ioan este reprezentat pe reversul monedei bulgare de o leva incepand cu anul 2002.
15:20
Un detaliu aparent minor arată cum, sub pretextul luptei cu propaganda, se testează terenul pentru o formă de cenzură mascată. Jurnalistul Paul Gabriel Andrei explică ce a descoperit:
Acum 6 ore
14:20
Austeritatea e doar pentru fraieri: Ministrul Daniel David are 17 consilieri onorifici, dublu cât premierul # ActiveNews.ro
Austeritatea nu se aplică pentru vârful țării! Ministrul Educației, Daniel David, are 17 consilieri onorifici, in timp ce educația este la pământ și profesorii amenință cu greva.
14:00
Pe urmele lui Tapalagă și Pantazi - Manelistul Dani Mocanu, recompensat cu diplomă de excelență de primarul unei comune, după ce i s-a prescris și condamnarea pentru proxenetism. Peste 80.000 de euro cheltuiți în plină austeritate # ActiveNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat peste 80.000 de euro.
13:50
Pe urmele lui Tapalagă și Pantazi - Manelistul Dani Mocanu, recompensat cu diplomă de excelență de primarul unei comune, după ce i s-a prescris condamnarea pentru proxenetism. Peste 80.000 de euro cheltuiți în plină austeritate # ActiveNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat peste 80.000 de euro.
13:50
Scandal în Franța: Nestlé și alți producători de apă minerală, acuzați că folosesc aceleași tratamente ca la apa de la robinet # ActiveNews.ro
Scandal incredibil în Franța, după ce s-a aflat că brandul Nestle tratează apele minerale vâdute consumatorilor cu aceleași substanțe și tehnici folosite pentru apa de la robinet.
13:40
Potrivit estimărilor citatede Times of Israel, peste 500.000 de oameni au ieșit duminică în stradă la TelAviv. Proteste de amploare au fost și la Ierusalim, Haifa, Bersheeba și în alteorașe mai mici.
13:20
Colapsul moral al BigTech: Regulile Meta permiteau AI să poarte conversații "senzuale" cu copii # ActiveNews.ro
Potrivit unui document intern al grupului lui Mark Zuckerberg, consultat de Reuters, politicile privind comportamentul chatbot-urilor ar fi permis răspunsuri inadecvate. Controversa se amplifică, în contextul în care inteligența artificială este utilizată de Meta AI și de chatbot-urile disponibile pe Facebook, WhatsApp, Messenger și Instagram.
Acum 8 ore
12:30
Este o întrebare pe care, așa cum este și firesc, și-o pun mulți. În ritm accelerat, după destrămarea Uniunii Sovietice, despre care Vladimir Putin spune că a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”, puterea politică a...
12:10
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Peste 80.000 de euro cheltuiți în plină austeritate # ActiveNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat peste 80.000 de euro.
11:50
„«Esteceva demonic», i-a spus Devon Woods de la Office of the Director of NationalIntelligence (ODNI) lui Luis Elizondo. Vorbim aici, totuși, de fenomenul OZNdin perspectiva unui studiu desfășurat de Pentagon! «Nu avem niciun motiv săcercetăm așa ceva. Știm deja ce sunt [aceste entități] și de unde vin. Suntmarii înșelători. Demoni.» (Elizondo, 2024, p. 85)Demoniși [OZN-uri] la Pentagon?! Pe bune? Este iminentă o apocalipsă [OZN] laPentagon?!” - TedPeters, Public Theology, 13 ianuarie 2025
11:10
Poziția AUR față de întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin # ActiveNews.ro
AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, și sprijină eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina care aduce atâta suferință poporului vecin și generează atâtea distrugeri statutului ucrainean.
Acum 12 ore
10:20
Călin Georgescu, mesaj de forță la sediul IPJ Ilfov: ”Va fi o toamnă grea, nu în necazuri, ci în adevăr. Macron va pleca din România cu coada între picioare” # ActiveNews.ro
Calin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, unde a fost intampinat de zeci de oameni care scandau "Calin Georgescu presedinte" si "Va iubim, domnule presedinte".
10:10
Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar - LIVE VIDEO # ActiveNews.ro
Calin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, unde a fost intampinat de zeci de oameni care scandau "Calin Georgescu presedinte" si "Va iubim, domnule presedinte".
09:40
Președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia ”aproape imediat.
09:30
Călin Georgescu ajunge din nou la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar - LIVE VIDEO # ActiveNews.ro
Calin Georgescu va face, luni dimineață, anunțul momentului. Acesta va ajunge la poliție ca să semneze controlul judiciar.
08:50
”Războinica” Ursula s-a sucit: ”Trebuie să oprim uciderile. Asta este cel mai important” - VIDEO # ActiveNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pare să fi renunțat la retorica războinică care a marcat intervențiile sale anterioare în criza ucraineană. Duminică, ea a afirmat fără echivoc că „efectul trebuie să fie oprirea...
08:30
Liderii europeni, chemați astăzi la raport la Casa Albă. Zelenski intră primul în Biroul Oval - care este programul întâlnirii # ActiveNews.ro
Donald Trump a decis să îl primească mai întâi singur pe liderul de la Kiev, urmând ca abia ulterior să li se alăture și înalții oficiali europeni și secretarul general al NATO.
08:10
Liderii europeni, chemați astăzi la raport la Casa Albă. Zelenski intră primul în Biroul Oval # ActiveNews.ro
Donald Trump a decis să îl primească mai întâi singur pe liderul de la Kiev, urmând ca abia ulterior să li se alăture și înalții oficiali europeni și secretarul general al NATO.
Acum 24 ore
03:30
Din culisele summit-ului de la Ialta: Diplomați beți, cozi la toaletă, ploșnițe, stacane de vodcă, prizonieri români de război pe post de grădinari. # ActiveNews.ro
Celebra reuniune din februarie 1945 de pe malul Mării Negre, în cadrul căreia Iosif Stalin, Winston Churchill și Franklin D. Roosevelt au decis soarta lumii după cel de-al Doilea Război Mondial, a avut și altfel de momente, nu numai cele din fotografiile de protocol.
03:30
Ministerul.rus al Afacerilor Externe a publicat o informare făcută de președintele rus, Vladimir Putin, cadrelor specializate, cu privire la întâlnirea din Alaska cu președintele american Donald Trump:
02:50
INTERNETUL A BUBUIT: Statul vrea să ne numere fiecare kilometru. Monitorizarea mașinilor noastre se va face continuu, "în permanență", prin satelit. Pași majori pentru Controlul Total, prin PNRR # ActiveNews.ro
Când ActiveNews averiza că se va ajunge aici, dezvăluind proiectele "marii resetări", cu ani în urmă, retardații sistemului ne făceau "conspiraționiști". Iată ca sistemul ne plagiază "conspirațiile" și scrie, cu AI-ul slujitorilor lui următoarele prevederi pentru mașina Dvs:
02:40
INTERNETUL A BUBUIT: Statul vrea să ne numere fiecare kilometru. Monitorizarea mașinilor se va face continuu, "în permanență", prin satelit. Pași majori pentru Controlul Total, prin PNRR # ActiveNews.ro
Când ActiveNews averiza că se va ajunge aici, dezvăluind proiectele "marii resetări", cu ani în urmă, retardații sistemului ne făceau "conspiraționiști". Iată ca sistemul ne plagiază "conspirațiile" și scrie, cu AI-ul slujitorilor lui următoarele prevederi pentru mașina Dvs:
01:30
Mama Sica, o Sfântă a Generației Mărturisitorilor - Profesoara care a reintrodus religia în România. 30 de ani de la adormire # ActiveNews.ro
„La 14 august 1995 - la privegherea Adormirii Maicii Domnului -, pleca la Ceruri profesoara Anastasia Popescu, pe care toți cei ce o iubeam o numeam MAMA SICA.”, amintește doamna Mona Șerbănescu, directoarea și fondatoarea Gradinițelor ARC-EN-CIEL a Școlii "Anastasia Popescu” și a Liceului Pedagogic Ortodox ”Anastasia Popescu”
17 august 2025
22:30
Corneliu Munteanu, autorul volumului de istorie modernă a României - ISTORIA MIȘCĂRII LEGIONARE - , anunță o nouă apariție de senzație, pe blogul său, Mizeria Istoriei:
21:00
Ioan Slavici: Cum arăta o ședință de redacție cu Eminescu și Caragiale la ziarul Timpul # ActiveNews.ro
Eminescu, Slavici și Caragiale au lucrat o vreme în redacția ziarului „Timpul”, care avea sediul în București.
20:00
IOAN SLAVICI STUDENT LA BUDAPESTA. În 17 august 1925 a murit Ioan Slavici - 100 DE ANI # ActiveNews.ro
Unul din preoții din Cumlăuș, veche cunoștință a lui Savu Slavici, stărui pe lîngă Alexa Popovici, notarul comunei, și Slavici este primit în slujbă mai curînd decît se aștepta.
19:30
Dumnezeu îșiscutură praful de pe umeri / și cerul crapăca un tanc în slow motion./ păsările cad cuzgomot de bile,/ copiii întreabădacă soarele a făcut infarct,/ iarfântânile bolborosesc seceta.
19:10
"Trump e un prost!" - "Trebuia să-l aresteze pe criminalul Putin în Alaksa". Paul Gabriel Andrei despre "elitele" țării: Ăilalți sunt proști. Ăilalți, niciodată ei # ActiveNews.ro
"Trump ar fi trebuit să îl aresteze pe criminalul de Putin în Alaska, de la primul pas pus pe pâmânt american. Aducea pacea instant!" Pe ce lume trăiesc ăștia, mă? Dacă-i auzi pe unii, ăilalți sunt proști. Ăilalți, niciodată ei."
Ieri
18:30
Ion Cristoiu: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, pe mătușa Ursula și o mătușică. Întâlnirea din Alaska nu a fost cerută de Putin. Unde e gospodina din Ucraina care dobora drone cu borcanul de murături # ActiveNews.ro
Unde sunt vremurile când gospodina din Ucraina dobora drone cu borcanul de murături?
16:40
Valerian Stan aruncă bomba: Spre cinstea lui, Nicușor Dan are intenția de a renunța la un mandat nelegitim “de o natură și o gravitate fără precedent” # ActiveNews.ro
Peste zece zile se fac trei luni de când Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni. Ce s-a întâmplat în acest timp răstimp cu primul demnitar al țării e o uriașă și sumbră enigmă. În care eu prefer să întrevăd deja, totuși, intenția acestuia de a renunța la un mandat nelegitim. Nicușor Dan nu este omul care să poată purta povara unui uriaș abuz...
15:50
"Dacă vrei să înțelegi de ce mare parte dintre români au ajuns să regrete pe cei mai proști activiști de partid comunist este suficient să asculți aberațiile lui Bostan, un fost ministru țărănist. Apoi mai vorbim la temă, bine?!"
15:20
Lili Ruse: „Un moment de creștere a tensiunii... iată-l pe Donald Trump... iese din Air Force One, coboară... pe... scara... pusă... CHIAR PENTRU ASTA... (da, era o scară pusă CHIAR PENTRU ASTA, adică pentru ca să coboare ăla și să ajungă la sol... deși, desigur, puteau să-i dea o parapantă, că era mai spectaculos și mai palpitant...
13:30
dumnezeu îșiscutură praful de pe umeri / și cerul crapăca un tanc în slow motion./ păsările cad cuzgomot de bile,/ copiii întreabădacă soarele a făcut infarct,/ iarfântânile bolborosesc seceta.
13:30
17 august: Sfântul Gheorghe Lăzăr Pelerinul de la Văratec, românul care a unit prin drumurile sale Ardealul, Moldova, Dobrogea, locurile sfinte și Muntele Athos. Și-a cunoscut ziua trecerii la Domnul și a tămăduit multe trupuri și suflete. FOTO # ActiveNews.ro
Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor, prin viață și prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și vindecări,
13:20
Sfântul Alipie este unul din primii și cei mai buni iconografi din Rusia, care a pictat icoane doar pentru a sluji lui Dumnezeu. Sfântul a fost cunoscut pentru minuni chiar din timpul vieții sale.
13:20
Duminica a zecea după Rusalii: Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, nimic nu va fi vouă cu neputință! Predica fostului deținut politic și vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania # ActiveNews.ro
În duminica a zecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Matei un fragment din capitolul al XVII-lea, versetele 14-23, în care Domnul Iisus Hristos mântuiește pe fiul demonizat al unui om, care pătimea cumplit și nu putuse fi vindecat
13:00
Dosarele Epstein (III): Lui Donald Trump îi este frică. Cheia s-ar putea să fie în rochia albastră a lui Bill Clinton – MEGA, MAGA și Mossad # ActiveNews.ro
Reproducem un nouepisod, tradus integral, din serialul realizat de ziarista americană CandaceOwens despre misterele care continuă să plutească în jurul pedofilului spionJeffrey Epstein.
16 august 2025
23:50
Crezul mărturisitorului Dumitru Bordeianu († 16 august 2002) și sfinții din închisorile comuniste # ActiveNews.ro
Mărturisitorul Dumitru Bordeianu, despre sfinții întâlniți în închisorile comuniste: „Cel mai impresionant lucru, încă de la începutul încarcerării mele, a fost coeziunea noastră. Personal m-am atașat de frații mei de suferință – și nu doar de legionari
23:20
ANTENA 3 E AICI? Luminița Arhire: UN TRICOU CU MESAJ ȘI O SEDINȚĂ DE SPIRITISM ÎN ALASKA # ActiveNews.ro
Dragă Mihaela Bârzilă... dacă mata crezi că-i ceva de râs aici sau dacă nu ai înțeles ce-a vrut să spună ministrul rus de Externe cu inscripția de pe tricou, eu zic să te adresezi unui expert, adică intelectualului public Teodor Baconschi, care îl „citește” pe Lavrov cu aceeași precizie cu care descifrează textele geniale ale lui Andrei Caramitru.
23:00
Ion Cristoiu: În Alaska, deși nu s-a oficializat, s-a ajuns la un Acord privind Ucraina # ActiveNews.ro
Victorie pe linie a lui Vladimir Putin
21:40
Adevărul Bisericii: PS Ambrozie - "Astăzi, copiii, la pseudo-concerte, își înjură morții. Sau participă la evenimente unde crucea e întoarsă pe dos, cu simboluri sataniste. Cineva ar trebui să vegheze la educația copiilor!" # ActiveNews.ro
„Totul este fluid – construcțiile politice, alianțele, ordinea lumii; totul este numai zăpăceală și război, orgolii pentru hegemonie. Și, în tot acest context, omul este atât de fragil…”
20:50
Proclamare oficială la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus: Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător, două flori din grădina Maicii Domnului. Nicușor Dan: Aici veneam cu părinții # ActiveNews.ro
Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnulu
20:40
Proclamare oficială la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus: Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător, două flori din grădina Maicii Domnului # ActiveNews.ro
Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnulu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.