Exclusiv | Președintele canin al lumii: Terrier sau maidanez, cine merită votul? / Răzvan Gavrilă ne spune ce câine ar câștiga alegerile (VIDEO)
G4Media, 17 august 2025 22:40
Te-ai întrebat vreodată ce câine ar fi cel mai potrivit să conducă lumea? Ei bine, instructorul canin Răzvan Gavrilă a răspuns exact acestei întrebări în... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
23:00
Australia și Vanuatu au încheiat un acord de 328 de milioane de dolari în domeniul securității și al afacerilor # G4Media
Australia și Vanuatu au convenit asupra unui acord pe 10 ani, menit să consolideze legăturile economice și de securitate, în valoare de 500 de milioane... G4Media.ro.
23:00
Ministrul Oana Ţoiu: România este într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni în privința programului Visa Waiver pentru SUA # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi „suntem într-un loc mult mai... G4Media.ro.
23:00
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă... G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:40
Exclusiv | Președintele canin al lumii: Terrier sau maidanez, cine merită votul? / Răzvan Gavrilă ne spune ce câine ar câștiga alegerile (VIDEO) # G4Media
Te-ai întrebat vreodată ce câine ar fi cel mai potrivit să conducă lumea? Ei bine, instructorul canin Răzvan Gavrilă a răspuns exact acestei întrebări în... G4Media.ro.
22:40
Ministrul de Externe Oana Ţoiu se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei dintre Nicuşor Dan și Donald Trump # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul... G4Media.ro.
Acum o oră
22:30
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Evo Morales, vizat de un mandat de arestare și cu candidatura respinsă, acuză scrutinul de listă de legitimitate # G4Media
Fostul preşedinte al Boliviei, Evo Morales, înlăturat din cursa prezidenţială şi vizat de un mandat de arestare, a denunţat duminică un scrutin „lipsit de legitimitate”,... G4Media.ro.
22:30
IGSU a prezentat bilanţul fenomenelor meteo care s-au manifestat, duminică, în şapte judeţe din ţară, în urma cărora 5 copaci prăbuşiţi au fost degajaţi, s-a... G4Media.ro.
22:10
Pompierii români RO GFFF-V încep prima zi operativă în Grecia, alături de colegii francezi # G4Media
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri,... G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:00
Tentativă de proteste plătite în Republica Moldova, orchestrate de Ilan Şor. Un număr de 69 de persoane reținute de poliție # G4Media
După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă... G4Media.ro.
22:00
Ducii de Sussex au anunțat că vor prelungi contractul cu Netflix pentru filme și seriale TV, scrie BBC. Acesta a fost descris ca un „contract... G4Media.ro.
22:00
Un bărbat riscă închisoarea în SUA pentru că a transportat 850 de broaște țestoase în șosete către Hong Kong # G4Media
Un cetățean chinez a pledat vinovat în fața unui tribunal districtual din SUA pentru exportul a aproximativ 850 de broaște țestoase protejate, învelite în șosete... G4Media.ro.
21:50
Liderii europeni, la Casa Albă pentru discuţiile Trump-Zelenski privind un posibil acord de pace # G4Media
O serie de lideri europeni de prim-plan, între care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor fi prezenţi... G4Media.ro.
21:40
William și Kate, prințul și prințesa de Wales, se mută într-o nouă reședință la Windsor până la sfârșitul anului # G4Media
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN, transmite News.ro. William şi Kate... G4Media.ro.
21:20
Videoclip postat de președintele Nicușor Dan, cu Mirabela și cei doi copii, în drumețiile din munții Făgăraș, cu bocanci, cămașă și rucsac în spate în care îl ține pe fiul său: „România are locuri excepţionale” – VIDEO # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a postat duminică seară pe rețelele de socializare un filmuleț cu imagini realizate în drumețiile cu familia la munte, din vacanța... G4Media.ro.
21:10
Germania vrea una dintre cele mai mari flote de drone din Europa / 8.000 de aparate vor fi gata până în 2029 # G4Media
Armata germană pregătește una dintre cele mai ambițioase modernizări din istoria sa recentă: creșterea flotei de drone de la puțin peste 600, câte are în... G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:50
FOTO | Coloane de mașini și blocaj de aproape o oră pe A2, dinspre litoral spre Capitală, posibil din cauza taxei de pod de la Fetești – Cernavodă / Se poate plăti prin SMS la numărul 7577 (trimis în avans sau până la miezul nopții după trecere) # G4Media
Pe autostrada A2 pe sensul spre București dinspre litoral, înainte de traversarea podului de la Cernavodă s-a format, duminică seara, o coadă de zeci de... G4Media.ro.
20:30
Alimentul comun care îți face cățelul mai fericit. Recomandările unui specialist în comportamentul și psihologia câinilor (VIDEO) # G4Media
Petre Roman, specialist în comportare și psihologie canină, recomandă includerea iaurtului în alimentația cățelului. El însuși îi oferă iaurt lui Thor, cățelul său de talie mare. Petre... G4Media.ro.
20:00
Ieşeanul care a săpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul # G4Media
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea... G4Media.ro.
19:40
Conceptul Elevated Velocity îți măsoară pulsul și nivelul de oxigenare, însă ar putea arăta mult mai mult: Viitorul Cadillac # G4Media
La prima vedere, Cadillac Elevated Velocity este exact ca orice concept: uși gull-wing, interior roșu, volan retractabil pentru sesiunile de condus autonom și un aranjament... G4Media.ro.
19:30
Nicuşor Dan a participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei: România sprijină oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii... G4Media.ro.
19:30
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # G4Media
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani,... G4Media.ro.
19:20
Furtuni în centrul și nordul României: drumuri blocate în Bistrița-Năsăud, copac doborât în Cluj și pene de curent în Harghita – FOTO # G4Media
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit... G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:00
Șicane în trafic în București: un șofer sancționat pentru frânări periculoase pe Drumul Osiei # G4Media
Un bărbat de 29 de ani a fost sancționat de Brigada Rutieră după ce a provocat un accident minor pe Drumul Osiei, printr-un comportament agresiv... G4Media.ro.
18:40
Cercetătorii de la Caltech dezvoltă o memorie cuantică pe bază de sunet, de 30 de ori mai durabilă decât qubiții # G4Media
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) au dezvoltat o memorie cuantică hibridă care reușește să păstreze informațiile de până la 30 de ori... G4Media.ro.
18:20
NASA revoluționează industria aerospațială cu un aliaj imprimabil 3D ce rezistă la peste 1.000°C și care are o durată de viață de 1.000 de ori mai mare decât materialele actuale # G4Media
Centrul de Cercetare NASA Glenn a câștigat premiul Commercial Invention of the Year pentru dezvoltarea unui material care promite să schimbe regulile jocului în aviație... G4Media.ro.
18:20
Peste 2.200 de utilizatori, din patru localităţi, au rămas nealimentaţi cu energie electrică, din cauza furtunii care a afectat posturile de transformare. Potrivit informaţiilor furnizate... G4Media.ro.
18:10
Piața asigurărilor pentru animale de companie din SUA explodează: Noi parteneriate și lansări care fac asigurările pentru câini și pisici mai accesibile # G4Media
Două companii de asigurări pentru animale de companie fac pași importanți pentru a oferi acces mai facil proprietarilor de animale la acoperire medicală veterinară. G4Media.ro.
17:40
A șasea „zonă albastră” din lume: De ce Singapore prețuiește atât cantitatea, cât și calitatea vieții # G4Media
Când vine vorba de longevitate, puține locuri din lume au înregistrat o creștere atât de drastică a speranței de viață precum orașul-stat Singapore, din Asia... G4Media.ro.
17:40
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, citată de News.ro.... G4Media.ro.
17:30
Paté de măsline negre, o rețetă de bază și trei variante cu un plus de arome și cremozitate: cu capere, cu ton sau cu ricotta # G4Media
Încep să apară tot mai des cutii cu paté de măsline în locațiile comerciale, dar în realitate este ceva care se poate prepara foarte rapid... G4Media.ro.
17:30
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului / Liderii europeni se consultă duminică cu Zelenski, înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington, la care vor participa # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia trebuie să pornească de la actuala linie a frontului... G4Media.ro.
17:20
Anthropic introduce o funcție prin care modelele Claude pot opri conversațiile considerate abuzive # G4Media
Anthropic introduce o nouă funcționalitate în modelele Claude, care le permite să încheie conversații considerate „dăunătoare sau abuzive”. Compania precizează că această măsură se aplică... G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
Avertizări meteo de vreme extremă, duminică după-amiază: Cod roșu de furtuni și grindină în două județe din România # G4Media
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale,... G4Media.ro.
16:50
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken – CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # G4Media
Meciul Hacken – CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich... G4Media.ro.
16:50
Protocoalele Înțelepților Sionului – un fals antisemit demascat acum peste 100 de ani care continuă să circule în mai multe colțuri ale lumii, în special în statele musulmane # G4Media
Pe 17 august 1921 cotidianul The Times din Londra dezvăluia că Protocoalele sunt copiate în mare parte dintr-o satiră politică franceză: Dialogul în iad între... G4Media.ro.
16:40
FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia – martor # G4Media
Circulația trenurilor a fost afectată duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit după stația CFR Medgidia, retalează pentru G4Media un martor la evenimente. Cinci... G4Media.ro.
16:40
Marc Marquez continuă sezonul de senzație și câștigă Marele Premiu al Austriei pentru prima dată în carieră # G4Media
Marc Marquez (Ducati) s-a impus în Marele Premiu al Austriei, duminică, pe circuitul Red Bull Ring pentru prima dată în carieră, oprind cronometrul la 42:11.006,... G4Media.ro.
16:20
Tentativă de omor la Călărași: o femeie înjunghiată de fostul concubin într-un centru maternal # G4Media
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ... G4Media.ro.
16:10
BMW investește 30 de milioane de euro într-un centru care va combina producția de serie cu vopsirea manuală # G4Media
BMW investește 30 de milioane de euro pentru extinderea atelierului de vopsitorie de la uzina sa din Dingolfing (totodată cea mai mare uzină BMW din... G4Media.ro.
16:10
Alimentația potrivită pentru animalele cu afecțiuni renale: Adaptarea în funcție de stadiul bolii, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Boala cronică de rinichi este destul de frecventă la animale, mai ales la cele în vârstă. Rinichii sunt organe esențiale, responsabile de excretarea toxinelor și... G4Media.ro.
16:10
Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea... G4Media.ro.
16:00
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului, după avertizările meteo de Cod Portocaliu și Galben. Zonele vizate de ploi torenţiale și inundaţii # G4Media
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu... G4Media.ro.
16:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Ciprian Rău, proprietar român de restaurant din Zaragoza: „Un preparat comun ambelor bucătării? Chiftelele cu sos. Și spaniolii și românii au acest fel de mâncare” # G4Media
Ciprian, proprietarul român al unui restaurant fusion din Zaragoza, prepară și mâncare românească și din cea spaniolă. Când e întrebat de un preparat comun al... G4Media.ro.
15:50
Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a urmat sâmbătă traseul de creastă de pe Valea Sâmbetei, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde... G4Media.ro.
15:40
În 1954, la doar câțiva ani după introducerea pe scară largă a antibioticelor, medicii erau deja conștienți de problema rezistenței. Selecția naturală însemna că folosirea... G4Media.ro.
15:20
Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța # G4Media
Peste 2.500 de migranți au traversat Canalul Mânecii în bărci mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu pentru... G4Media.ro.
15:10
Avionul spațial al armatei americane, X-37B, vehicul orbital de test, urmează să își înceapă cel de-al optulea zbor în spațiu pe 21 august 2025. O... G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:00
Hamas respinge planul Israelului de relocare a populației din Gaza: „O înșelătorie flagrantă” # G4Media
Gruparea teroristă Hamas a declarat, duminică faptul că planul Israelului de a reloca locuitorii din Gaza City constituie „un nou val de genocid și strămutare”... G4Media.ro.
15:00
VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare # G4Media
Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate... G4Media.ro.
14:50
Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului # G4Media
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.