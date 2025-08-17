Incendii puternice în Turcia, sute de oameni evacuați VIDEO
Profit.ro, 17 august 2025 16:30
Peste 250 de persoane au fost evacuate din provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui incendiu de vegetație.
• • •
Un Duster „hardcore 4x4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # Profit.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road.
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia.
O nouă metodă de furt, cea a îmbrățișării, este tot mai des întâlnită în România.
Nicușor Dan, cu copilul în spate, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca VIDEO # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.
Italienii de la Alerion primesc în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice # Profit.ro
Grupul italian Alerion va primi în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice.
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post.
Meteorologii au lansat o nouă alertă pentru România.
Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțăcă va fi alături de liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, luni, la întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă.
Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiștii prezentându-i problemele cu care se confruntă.
Meta pregătește a patra restructurare a diviziei sale de inteligență artificială din ultimele șase luni # Profit.ro
Meta Platforms intenționează să își reorganizeze pentru a patra oară, în doar șase luni, activitățile din domeniul inteligenței artificiale, a relatat publicația The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.
Un nou tren Alstom a plecat din Germania spre a fi livrat României.
ANUNȚ Veți putea reclama într-un formular dacă sunteți trimiși abuziv din spital de stat la privat # Profit.ro
Ministerul Sănătății va lansa un formular online prin intermediul căruia pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat.
Bolojan: Riscul de faliment este foarte mare. Pregătiri pentru vânzarea pe bursă de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie # Profit.ro
Pregătirile pentru vânzarea de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie vor începe în acest an, listarea putând avea loc chiar din 2026, conform premierului Ilie Bolojan.
Guvernul canadian a decis să intervină pentru a încerca să pună capăt unei greve a însoțitorilor de zbor ce paralizează activitățile Air Canada.
Rezerva Federală a Statelor Unite renunță la programul special de supraveghere a băncilor privind activitățile crypto și fintech # Profit.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunța la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităților băncilor în domeniul criptomonedelor și tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuții în procesul obișnuit de control bancar, transmite Reuters.
Premierul Ilie Bolojan explică necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.
VIDEO Bolojan: Proiectele de investiții vor fi planificate multianual. ”Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi” # Profit.ro
Guvernul are în vedere ca pentru toate programele de investiții cu finanțare de la buget, inclusiv pentru Programul ”Anghel Saligny”, să stabilească un buget multianual, având în vedere că România nu își mai permite să finanțeze de la buget orice proiect, a arătat premierul Bolojan.
Perioada de corecții luate de Guvern se va finaliza foarte probabil spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, iar după jumătatea anului viitor pot fi create condiții de relansare economică, susține premierul Bolojan.
Nici anul acesta Google nu a reușit să păstreze secretul privind specificațiile tehnice ale dispozitivelor pe care urmează să le lanseze, astfel că acestea ajung, din nou, să fie cunoscute înainte de lansarea oficială.
De anul viitor, pe lista sistemelor de operare create de Apple, pe care se găsesc iOS, iPadOS și macOS, printre altele, se va adăuga un nou sistem, care poartă, deocamdată, numele de cod Charismatic.
Gestionarea unui cont personal și a unuia de brand pe același dispozitiv poate genera deconectări și mixarea conținutului în inbox. iOS îți permite să alternezi conturile fluid dacă definești sesiuni separate și stabilești protocoale clare de upload.
Deși ChatGPT produce texte convingătoare, acuratețea factuală nu este garantată. Verificarea riguroasă devine crucială, mai ales când redactezi materiale cu impact juridic, medical ori financiar.
VIDEO&FOTO Experiment extrem la Academia Titi Aur: Cum să ieși dintr-o mașină răsturnată chiar dacă situația a luat o turnură neașteptată # Profit.ro
Trainerii cunoscutei Academii Titi Aur au realizat un experiment inedit, dar util, pentru a le oferi românilor o lecție extrem de importantă: Cum să ieși dintr-o mașină răsturnată.
Vinul zilei: un asamblaj alb din Châteauneuf-du-Pape, cu note de flori albe, fructe cu sâmburi, alune de pădure, miere și coacăze albe. Perfect ca aperitiv sau alături de salate, pește, foie gras, homar, pui la cuptor ori deserturi cu mere # Profit.ro
Vinul de duminică, Les Hauts de Barville Châteauneuf-du-Pape Blanc 2022, un vin elegant din inima Văii Ronului, este cotat cu 93 puncte Wine Spectator si 91 puncte Vinous.
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali și poliție în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
Radu Burnete: Salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă # Profit.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Potrivit acestuia, avem nevoie de legea salarizării unice, pentru că e obligație în PNRR dar a fost amânată pentru că ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. ”Cred că aveam deficitul nu știu, 20%”, a mai spus Burnete.
Radu Burnete, consilier prezidențial: Statul român nu are probleme cu banii și în niciun caz nu are probleme în a se finanța. E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii și salarii # Profit.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că statul român nu are probleme cu banii și în niciun caz nu are probleme în a se finanța și este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii și salarii, dar, dacă nu facem nimic și nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu e de joacă. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit și destul de repede, a mai spus Burnete, el precizând că anumite investiții publice vor trebui amânate, fazate sau să intre în conservare.
INEDIT Documente uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska arată detalii despre summitul Trump-Putin # Profit.ro
Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, prezentate ca fiind găsite vineri dimineață în centrul de business al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii până acum necunoscute și potențial sensibile despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin, de la Anchorage, relatează npr.org.
Președintele Nicușor Dan va participa mâine la formatul de discuție al Coaliției de Voință, coaliția țărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât și în procesul ulterior de reconstrucție.
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să își recâștige participațiile în proiectul petrolier și de gaze Sahalin-1, relatează Reuters.
Volkswagen și-a depășit cu mult țintele de acum șapte ani și a livrat 1,5 milioane de mașini electrice # Profit.ro
Un automobil VW ID.7 Tourer Pro, fabricat în uzina din Emden, Germania, a fost mașina electrică cu numărul 1,5 milioane produsă de marca germană. În urmă cu șapte ani, VW anunța că vrea să ajungă la un milion de BEV în 2025, o țintă care la acel moment părea lipsită de realism.
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheța linia frontului în Herson și Zaporojie, dacă primește regiunea Donețk # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea renunța la unele pretenții teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Donețk, a relatat sâmbătă Financial Times, citând patru persoane cu cunoștință directă despre discuții.
SUA discută intern folosirea spărgătoarelor de gheață rusești pentru proiecte de gaze în Alaska – surse # Profit.ro
Statele Unite au purtat discuții interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheață nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze și LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul.
Lanțul de magazine cu produse alimentare Iceland, din Marea Britanie, oferă o recompensă de 1 liră sterlină, încărcată pe cardul de fidelitate, clienților care semnalează un hoț.
Constructorul italian WeBuild a adus 900 de muncitori și 150 de utilaje pe secțiunea 3, parte a tronsonului montan, a Autostrăzii Sibiu-Pitești.
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat înecat, pe plaja Delta, din stațiunea Jupiter.
Trump i-a propus lui Zelenski garanții de securitate pentru Ucraina echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, i-a propus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.
Guvernul american vrea să preia o cotă din Intel.
Mii de dosare penale deschise la investigarea criminalității economice. Aproape 14.000 sunt de evaziune. Peste 6.600 persoane cercetate # Profit.ro
Poliția Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracțiuni din sfera criminalității economice, de la evaziune fiscală la înșelăciune și de la fraude în achiziții publice până la contrabandă.
DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți # Profit.ro
Peste 55.000 de studenți străini au absolvit, în ultimii 5 ani universitari complet încheiați (2019-2024), cursuri de licență, masterat și doctorat la universități din România, conform datelor oficiale consultate de Profit.ro. Cele mai căutate studii sunt cele de medicină, iar, exceptând Republica Moldova, care domină de departe numărul studenților străini, țările care au chiar mii de studenți în România sunt Israel, Franța, Germania, Italia, Serbia, Tunisia, Maroc, Ungaria, Grecia și Ucraina.
Sute de zboruri operate de Air Canada au fost suspendate în toată lumea.
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, 3 autoturisme semnalate ca fiind căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia.
Vânzările de retail din SUA cresc, dar piața muncii slăbită și tarifele amenință consumul # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susținute de cererea pentru automobile și de promoțiile agresive derulate de Amazon și Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerțului, citate de Reuters.
Dezvăluiri după discuția din Alaska: Putin nu vrea un armistițiu, ci un acord de pace complet, cât mai repede # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, le-a transmis președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, și liderilor NATO, pe drumul de întoarcere din Alaska, că Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de pace complet, obținut cât mai repede.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, merge luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american, Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, transmite premierul ungar Viktor Orban.
Voice Access a trecut în 2025 la modelul Gemini Nano, oferind recunoaștere rapidă offline și comenzi naturale: „deschide ultima poză și trimite-o pe Telegram” este înțeles ca un singur flux, fără numerotarea elementelor UI.
După upload, unele clipuri rămân blocate în stadiul „Processing” și nu se publică. Problema este legată de metadatele corupte sau de un flux variabil de cadre. Android permite conversia rapidă fără aplicații terțe, astfel încât să obții un fișier compatibil.
