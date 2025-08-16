INEDIT Lanț de magazine dă recompense clienților care semnalează un hoț
Profit.ro, 16 august 2025 18:00
Lanțul de magazine cu produse alimentare Iceland, din Marea Britanie, oferă o recompensă de 1 liră sterlină, încărcată pe cardul de fidelitate, clienților care semnalează un hoț.
Acum 5 minute
18:00
Acum o oră
17:30
Constructorul italian WeBuild a adus 900 de muncitori și 150 de utilaje pe secțiunea 3, parte a tronsonului montan, a Autostrăzii Sibiu-Pitești.
Acum 2 ore
16:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat înecat, pe plaja Delta, din stațiunea Jupiter.
16:30
Trump i-a propus lui Zelenski garanții de securitate pentru Ucraina echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, i-a propus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.
16:20
Guvernul american vrea să preia o cotă din Intel.
Acum 4 ore
15:40
Mii de dosare penale deschise la investigarea criminalității economice. Aproape 14.000 sunt de evaziune. Peste 6.600 persoane cercetate # Profit.ro
Poliția Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracțiuni din sfera criminalității economice, de la evaziune fiscală la înșelăciune și de la fraude în achiziții publice până la contrabandă.
15:10
DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți # Profit.ro
Peste 55.000 de studenți străini au absolvit, în ultimii 5 ani universitari complet încheiați (2019-2024), cursuri de licență, masterat și doctorat la universități din România, conform datelor oficiale consultate de Profit.ro. Cele mai căutate studii sunt cele de medicină, iar, exceptând Republica Moldova, care domină de departe numărul studenților străini, țările care au chiar mii de studenți în România sunt Israel, Franța, Germania, Italia, Serbia, Tunisia, Maroc, Ungaria, Grecia și Ucraina.
14:40
Sute de zboruri operate de Air Canada au fost suspendate în toată lumea.
14:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, 3 autoturisme semnalate ca fiind căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia.
Acum 6 ore
13:50
Vânzările de retail din SUA cresc, dar piața muncii slăbită și tarifele amenință consumul # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susținute de cererea pentru automobile și de promoțiile agresive derulate de Amazon și Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerțului, citate de Reuters.
13:20
Dezvăluiri după discuția din Alaska: Putin nu vrea un armistițiu, ci un acord de pace complet, cât mai repede # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, le-a transmis președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, și liderilor NATO, pe drumul de întoarcere din Alaska, că Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de pace complet, obținut cât mai repede.
13:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, merge luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american, Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.
13:00
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, transmite premierul ungar Viktor Orban.
12:30
Voice Access a trecut în 2025 la modelul Gemini Nano, oferind recunoaștere rapidă offline și comenzi naturale: „deschide ultima poză și trimite-o pe Telegram” este înțeles ca un singur flux, fără numerotarea elementelor UI.
12:10
După upload, unele clipuri rămân blocate în stadiul „Processing” și nu se publică. Problema este legată de metadatele corupte sau de un flux variabil de cadre. Android permite conversia rapidă fără aplicații terțe, astfel încât să obții un fișier compatibil.
Acum 8 ore
11:50
Faptul că ChatGPT poate prelua un „rol” clar definit îți permite să creezi răspunsuri cu o voce unitară, potrivită audienței și contextului. Role-prompting nu înseamnă doar adăugarea unui titlu de job în text, ci o descriere complexă a stilului, nivelului de expertiză și atitudinii pe care modelul trebuie să le adopte.
11:30
Americanii continuă să cheltuie pe bijuterii, în pofida tarifelor și a încetinirii consumului global # Profit.ro
Vânzările de bijuterii în Statele Unite se mențin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa și China. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brățările cu talismane și bijuteriile din argint, a raportat o creștere de 8% a vânzărilor pe piața americană în trimestrul al doilea, în timp ce în China acestea au scăzut cu 15%, iar în marile piețe europene s-au înregistrat declinuri de o singură cifră, transmite CNBC.
10:50
Vânzările Shein în Marea Britanie au urcat anul trecut la 2,8 miliarde dolari, pe fondul cererii pentru modă ieftină # Profit.ro
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creștere cu 32,3% față de anul precedent, potrivit unui raport financiar citat de Reuters.
10:20
Un american de 60 de ani a făcut bromism și a fost spitalizat trei săptămâni, după ce, timp de trei luni, acesta a consumat bromură de sodiu la recomandarea ChatGPT.
Acum 12 ore
09:50
De când are aplicații pentru Android și iPhone, chatbot-ul ChatGPT a înregistrat câștiguri de peste două miliarde de dolari, conform unui studiu realizat de Appfigures.
09:20
Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, față de primele trei luni ale anului, depășind prognozele analiștilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite, transmite CNBC.
09:10
FOTO Record mondial de autonomie cu o mașină electrică: 1.700 kilometri cu o singură încărcare # Profit.ro
Un automobil complet electric care are o autonomie standard, potrivit certificărilor oficiale, de 780 km a reușit să depășeașcă toate recordurile mondiale în materie de consum, în cadrul unui test realizat în condiții de trafic real.
09:10
Vinul zilei: un Pinot Gris în ediție ultra-limitată. Notele sale amintesc de o grădină aromată și o livadă de sfârșit de vară. Savuros alături de tartar de somon, risotto cu sparanghel sau fructe de mare la grătar # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Pelerin Ramato 2024, este un Pinot Gris elegant, proaspăt și echilibrat, alegerea ideală pentru cinele ușoare de vară și preparatele cu influențe mediteraneene sau asiatice.
09:00
O cabană din Cisnădioara, județul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, anunță pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime.
Acum 24 ore
02:50
ULTIMA ORĂ VIDEO Trump și Putin anunță un acord privind Ucraina, care va fi prezentat NATO și lui Zelenski. Nu există însă un armistițiu, iar un punct important încă este discutat # Profit.ro
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin anunță, fără clarificări, că au ajuns la un acord în direcția instaurării păcii în Ucraina - cu excepția unui punct important aflat încă în discuție - ale cărui detalii vor fi prezentate membrilor NATO și pentru care se speră că nu va fi blocat de Europa și Ucraina.
02:20
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin anunță, fără detalii, că au ajuns la un acord în direcția instaurării păcii în Ucraina, ale cărui detalii vor fi prezentate membrilor NATO și pentru care se speră că nu va fi blocat de Europa și Ucraina.
00:30
INTERVIU CNA: România e atacată în haită. Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # Profit.ro
Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidențiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei rusești în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreședinte al instituției, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală niște obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat pe schimbarea opțiunilor strategice ale poporului român.
00:20
Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmã încrederea în mãsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscalã fațã de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilitãții finanțelor publice, transmite ministrul Finanțelor.
00:10
ULTIMA ORĂ Fitch menține ratingul României în categoria recomandată pentru investitori, dar avertizează în privința deficitului bugetar și a riscurilor politice # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut astăzi ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.
00:10
VIDEO Primele imagini de la întâlnirea în care Trump și Putin discută încetarea războiului din Ucraina # Profit.ro
Au fost prezentate primele imagini de la întâlnirea în care președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, discută încetarea războiului din Ucraina.
15 august 2025
23:10
VIDEO&FOTO Veste proastă pe Autostrada Bucureștiului. Chinezii nu pot finaliza în 2025 un punct critic din prima lor mare lucrare în România. Anterior au fost avertizați că nu lucrează ca Umbrărescu # Profit.ro
Pasajul de la DN3, un punct critic de pe Autostrada Bucureștiului, nu mai poate fi finalizat anul acesta de către constructor, anunță autoritățile.
22:40
VIDEO Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska pentru o discuție istorică. Trump l-a aplaudat la coborârea din avion # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit în Alaska, unde vor discuta încetarea războiului din Ucraina.
21:30
Președintele american, Donald Trump, a anunțat, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oțel și cipuri, în săptămânile următoare.
20:10
Autoritățile suedeze au solicitat populației din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa.
19:30
Colaborarea dintre Xpeng și grupul Volkswagen se va extinde, potrivit unui anunț făcut de cele două companii, care au semnat un acord de implementare a noii arhitecturi electronice pe o gamă mai largă de automobile, ICE și hibrid.
19:00
Zeci de mașini electrice, inclusiv două de la Dacia, vor fi lansate în următorii patru ani și vor tripla piața globală de BEV # Profit.ro
Producătorii auto europeni, chinezi și americani au pregătite peste 40 de mașini complet electrice ce vor fi lansate în perioada 2025 – 2029. Cu ajutorul acestora, segmentul electric va începe marea ofensivă în industria auto globală care va aduce aproape 30 de milioane de mașini electrice anual. Doar în 2025 sunt fixate în calendar cel puțin 15 premiere 100% electrice.
18:30
În ciuda faptului că telefoanele pliabile au devenit prioritatea principală a unor producători precum Samsung sau Google, această piață nu pare să crească în ritmul dorit de aceștia.
Ieri
17:50
FOTO Unii abonații Voyo - recompensați cu prelungirea gratuită cu 5 luni a abonamentului în urma problemelor de la transmisia Drita-FCSB # Profit.ro
Proprietarul Voyo, PRO TV SRL, membră a grupului ceh CME, a decis să prelungească gratuit cu 5 luni abonamente, în urma incidentului de joi seară, când platforma care transmitea meciul de fotbal dintre FCSB și Drita a picat.
17:20
Premierul Ilie Bolojan a mers la Baza Sportivă a clubului de fotbal Farul Constanța și a Academiei Hagi.
16:40
Minivacanța de Sfânta Maria: Hoteluri la capacitate maximă, ambuteiaje pe drumuri, trenuri insuficiente. Cu cât scad de luni tarifele # Profit.ro
Minivacanța de Sfânta Maria (15–17 august 2025) va fi cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, cu litoralul românesc în prim-plan și aproximativ 352.000 de turiști în toată țara, estimează Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).
16:20
Un moment mult așteptat: Locomotiva Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei, anunță autoritățile.
15:50
Google încearcă să ascundă sumele de bani investite în lobby.
15:20
Investigație - Meta permite chatbotului AI din Messenger să inventeze povești, să mintă că e real și chiar să poarte conversații romantice # Profit.ro
Gigantul Meta permite chatbotului său AI din aplicația Messenger să inventeze povești, să mintă că este o persoană reală și chiar să poarte conversații romantice.
15:00
Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internațional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic.
14:30
Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din municipiul Iași, aflat în apropierea unei hale pentru reparații auto.
14:30
Circulația trenurilor de călători spre litoral este puternic întârziată la acest moment de probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă.
14:10
Fondul suveran al Arabiei Saudite, lovit de o pierdere de 8 miliarde dolari din cauza ”gigaproiectelor” # Profit.ro
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investițiilor în așa-numitele ”gigaproiecte”, precum Neom, potrivit raportului anual al instituției, citat de CNBC.
13:50
Platforma online de închirieri turistice Airbnb a introdus o nouă opțiune, demult așteptată de clienți.
13:30
Integrarea capacității de citire a fișierelor în ChatGPT a simplificat drastic pașii preliminari dintr-un proiect de data analysis. În loc să exporți datele într-un IDE separat, poți încărca direct fișierul CSV, XLSX ori JSON și să ceri modelului să extragă statistici descriptive, să identifice anomalii sau să genereze vizualizări.
13:00
Android 15 îți dă control fin asupra performanței jocurilor. „Game Dashboard” se deschide printr-un gest de la marginea ecranului și afișează FPS-ul, temperatura și un comutator pentru „Performance boost”.
