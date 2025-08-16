Trump i-a propus lui Zelenski garanții de securitate pentru Ucraina echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO

11:30

Vânzările de bijuterii în Statele Unite se mențin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa și China. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brățările cu talismane și bijuteriile din argint, a raportat o creștere de 8% a vânzărilor pe piața americană în trimestrul al doilea, în timp ce în China acestea au scăzut cu 15%, iar în marile piețe europene s-au înregistrat declinuri de o singură cifră, transmite CNBC.