Radu Burnete: Salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă

08:30

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că statul român nu are probleme cu banii și în niciun caz nu are probleme în a se finanța și este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii și salarii, dar, dacă nu facem nimic și nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu e de joacă. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit și destul de repede, a mai spus Burnete, el precizând că anumite investiții publice vor trebui amânate, fazate sau să intre în conservare.