Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Concerte în piețele centrale și filme în Parcul Cetății

Guvernul va renunța la proiectele finanțate prin PNRR pentru care nu există încă un ordin de începere a lucrărilor și suspendă proiectele care sunt la un grad fizic de 30% și, astfel, riscă să nu se termine la timp, până în vara anului viitor. Totodată, Executivul vrea să blocheze toate noile investiții Anghel Saligny, aceste măsuri fiind cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență care joi a fost analizat în ședință de Guvern.