Etapa din această lună a Circuitului „Oradea Joacă Padel” îl va avea ca invitat pe vicepreședintele ANS

După un an și jumătate de lucrări, pe 2 septembrie a.c., Biblioteca județeană Gheorghe Șincai se va redeschide pentru bihoreni cu o înfățișare complet nouă, obținută după investiții de 4 milioane de euro. Toate spațiile bibliotecii au fost modernizate, iar cititorii vor fi invitați în bibliotecă nu doar ca să împrumute cărți, ci și să lucreze, să se relaxeze ori să bea o cafea printre rafturile cu volume noi. „Vrem să devenim o versiune cât mai prietenoasă a unei biblioteci publice”, explică directoarea Ancuța Șchiop.