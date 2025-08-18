În gaşcă la furat: Cinci tineri din Bihor au fost reținuți după ce au sustras peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier

13:10

Un pui de barză a fost timp de câteva săptămâni în grija unor ornitologi voluntari, după ce s-a intoxicat cu deșeuri pe care părinții i le-au adus de la groapa de gunoi a orașului, confundându-le cu mâncare. Din fericire, povestea este una cu happy-end, pentru că pasărea s-a însănătoșit și a fost eliberată, însă trebuie tras un semnal de alarmă: deșeurile pe care noi le generăm fac mult rău mediului înconjurător.