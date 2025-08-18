Vicecampioana CSM CSU Oradea a demarat pregătirile pentru noul sezon (FOTO)
Bihoreanul, 18 august 2025 21:40
Baschetbaliștii de la CSM CSU Oradea s-au reunit pentru a începe pregătirile colective în vederea abordării noului sezon competițional. Antrenorul Cristian Achim îi are la dispoziție pe marea majoritate a componenților lotului, cu excepția căpitanului Bobe Nicolescu, căruia i-au fost acordate câteva zile libere, după programul de la echipa națională. Conducerea clubului mai dorește să aducă însă un jucător la poziția 3.
• • •
Baschetbaliștii de la CSM CSU Oradea s-au reunit pentru a începe pregătirile colective în vederea abordării noului sezon competițional. Antrenorul Cristian Achim îi are la dispoziție pe marea majoritate a componenților lotului, cu excepția căpitanului Bobe Nicolescu, căruia i-au fost acordate câteva zile libere, după programul de la echipa națională. Conducerea clubului mai dorește să aducă însă un jucător la poziția 3.
Gospodărie cuprinsă de flăcări în Bihor: au ars o bucătărie de vară, o magazie, un coteț cu 40 de găini și un tractor (FOTO) # Bihoreanul
Un incendiu violent a izbucnit luni la o gospodărie din satul Hidișel, comuna Dobrești, și a mistuit mai multe anexe, animale și utilaje agricole. Potrivit purtătoarei de cuvânt a ISU Crișana, plt. Alina Butaci, focul a pornit la bucătăria de vară a gospodăriei, cel mai probabil din cauza scânteilor provenite de la soba aprinsă în interior.
Vreme schimbătoare în Crișana: ploi și răcire temporară, urmate de un nou val de căldură # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției vremii pentru intervalul 18 – 31 august, inclusiv în regiunea Crișana, din care face parte și județul Bihor.
Marele câștigător al Festivalului viorii cu goarnă „Dorel Codoban” este un tânăr de 15 ani din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a XII-a ediție a Festivalului-concurs al viorii cu goarnă „Dorel Codoban” s-a desfășurat duminică, 17 august, în comuna Roșia din județul Bihor, reunind pe aceeași scenă tineri instrumentiști și artiști invitați. Marele câștigător a fost desemnat un tânăr de doar 15 ani din Oradea.
Patru tâlhari din Bihor, condamnați definitiv după un jaf violent la Cluj. Liderul grupului – peste 16 ani de închisoare # Bihoreanul
Patru bărbaţi din Bihor, acuzaţi de un jaf violent comis la Cluj-Napoca, unde au intrat, noaptea, peste o femeie în casă, au legat-o, au bătut-o, iar apoi i-au furat banii din locuinţă, au fost condamnaţi definitiv la închisoare cu executare. Liderul grupului, deja aflat în spatele gratiilor pentru alte furturi, a primit o pedeapsă de peste 16 ani de detenţie.
150 de intervenții ale pompierilor, în Bihor. Bilanțul minivacanței de Sfânta Maria (FOTO) # Bihoreanul
Zeci de hectare de vegetaţie pârjolite, o stupină mistuită de flăcări, maşini distruse şi animale salvate sunt doar câteva dintre cele 150 de misiuni la care au intervenit pompierii bihoreni în minivacanţa de Sfânta Maria.
Cea mai veche lucrare a CJ Bihor: de ce modernizarea DJ 795 Salonta – Tinca durează mai bine de 3 ani, costă cu 50% mai mult și va fi gata doar la primăvară (FOTO) # Bihoreanul
Scoasă la licitație în 2019, blocată trei ani în contestații și pornită abia în 2022, modernizarea DJ 795 pe cei peste 22 kilometri dintre Salonta și Tinca a ajuns la un stadiu de execuție de 80% și a ajuns să coste cu aproape 50% mai mult decât la începerea proiectului. Motivul? Lucrările au fost întârziate de primăriile de pe traseu, care și-au înființat rețele de canalizare și de gaze naturale, așa că „am ținut drumul în loc ca să nu trebuiască spart apoi”, a explicat președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, într-o vizită pe șantierul întins pe șase localități - Salonta, Tulca Nouă, Tulca, Gurbediu și Tinca.
31.500 de lei pe lună, venitul minim necesar pentru a închiria o locuință de lux în România. În Bihor chiria medie a unei proprietăți de lux este de 1.864 euro # Bihoreanul
Închirierea unei locuințe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei și depășește 44.000 de lei pentru proprietățile din București, în cazul în care chiriașul alocă 30% din venit pentru plata chiriei.
Cursa nebună a unui șofer din Bihor: prins cu 153 km/h, beat turtă, cu permisul suspendat, a abandonat maşina şi a fugit pe câmp # Bihoreanul
Un bărbat de 30 de ani din Bihor a ajuns pentru o noapte în Arestul Poliţiei după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost prins gonind cu 153 km/h, beat turtă şi cu permisul suspendat. La semnalul poliţiştilor, şoferul a apăsat accelerația, a abandonat maşina și a rupt-o la fugă pe câmp, unde a fost prins în final.
Oradea celebrează anual comunitatea maghiară locală printr-un eveniment dedicat tradițiilor culturale și artistice ale acesteia, precum și istoriei comune pe care o împărtășim. Manifestarea oferă un cadru ideal pentru ca oameni din diferite comunități să descopere și să aprecieze obiceiurile și patrimoniul cultural maghiar, contribuind la consolidarea legăturilor interculturale și la promovarea înțelegerii și respectului reciproc.
Un cetăţean german în vârstă de 53 de ani a ajuns pentru 24 de ore în arestul Poliției Bihor după ce, duminică, a fost prins conducând beat criță și a refuzat recoltarea de probe biologice.
Cinci medalii pentru arcaşii de la Menumorut Biharia la Campionatul Național de Field de la Aninoasa # Bihoreanul
Arcaşii Cubului bihorean CS Menumorut Biharia s-au întors cu cinci medalii de la Campionatul Național de Field care a avut loc în weekend la Aninoasa. La numai 14 ani, Karina Koteles a urcat pe primul loc al podiumului şi a cucerit aurul, la fel Daniel Ruha, care, chiar în ziua în care a împlinit 17 ani şi-a făcut cadou titlul naţional. Cei doi au mai cucerit medalia de aur şi la categoria Barebow U21 Mixt.
În gaşcă la furat: Cinci tineri din Bihor au fost reținuți după ce au sustras peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier # Bihoreanul
Cinci tineri cu vârste între 19 și 28 de ani, din comunele Tăuteu, Balc și Abram, au fost reţinuţi pentru 24 ore şi sunt anchetaţi pentru furt calificat în formă continuată după ce, într-o singură săptămână, au golit rezervoarele utilajelor de pe un șantier și au plecat acasă cu peste 2.000 de litri de motorină. Pe lângă combustibilul furat, gaşca de hoţi a luat şi bateriile utilajelor și chiar ulei hidraulic.
Aparatură de circa 2,3 milioane euro pentru dotarea Secției de Neonatologie de la Maternitatea din Oradea # Bihoreanul
Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, din cadrul Staționarului III (fosta Maternitate), se modernizează pe fonduri europene, prin PNRR. Primăria Oradea a semnat contractele pentru achiziţia de aparatură în valoare de 2,3 milioane euro pentru dotarea acestei secții.
Ministerul Educației a afișat, luni, rezultatele inițiale pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an, sesiune în care doar 30% din candidații din Bihor au luat notă de promovare. Cea mai mare medie din Bihor, în această sesiune, este 8,7.
Carele alegorice din Debrețin ajung la Oradea: posibile restricții de circulație pe traseu # Bihoreanul
Orădenii vor putea admira, în acest an, patru care alegorice aduse din Debrețin, în cadrul Zilelor Culturii Maghiare, însă prezența lor în oraș ar putea îngreuna circulația. Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Oradea, Comisia municipală de circulație a aprobat traseele pe care se va face accesul și returul caravanei florale.
Lucrările de toaletare a arborilor din Oradea, executate de firma RER Vest, vor continua în intervalul 18 – 24 august în cartierul Nufărul. Echipele de intervenție se vor afla în zona delimitată de străzile Noica, Bumbacului, Morii și Nufărului. Municipalitatea orădeană face apel la proprietarii de autovehicule să nu parcheze în perimetrul afectat de lucrări.
Etapa din această lună a Circuitului „Oradea Joacă Padel” îl va avea ca invitat pe vicepreședintele ANS # Bihoreanul
Padel Arena va găzdui în acest weekend o nouă etapă din cadrul Circuitului „Oradea Joacă Padel”. Este vorba despre runda aferentă lunii august, care va avea loc sâmbătă şi duminică şi la care şi-a anunţat prezenţa şi vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Gabriel Toncean. Înscrierile se pot face până vineri, 22 august, la ora 17.
De la condamnare la achitare: Cumnatul interlopului Romi Neguş a scăpat de dosarul tentativei de incendiere a vilei lui Grecu’ # Bihoreanul
Deznodământ surprinzător în procesul în care Laviniu Olar, cumnat şi naş de cununie al interlopului orădean Romulus Markovics, a fost inițial condamnat la un an și patru luni de închisoare cu executare, pentru că ar fi fost complicele incendiatorului care a încercat să dea foc vilei afaceristului Mihai Gabor, alias Grecu': Curtea de Apel Oradea a constatat că probele nu susțin acuzația și l-a achitat.
Pui de barză, salvat în Oradea după ce s-a intoxicat cu gunoaie pe care părinții lui le-au confundat cu mâncarea (FOTO) # Bihoreanul
Un pui de barză a fost timp de câteva săptămâni în grija unor ornitologi voluntari, după ce s-a intoxicat cu deșeuri pe care părinții i le-au adus de la groapa de gunoi a orașului, confundându-le cu mâncare. Din fericire, povestea este una cu happy-end, pentru că pasărea s-a însănătoșit și a fost eliberată, însă trebuie tras un semnal de alarmă: deșeurile pe care noi le generăm fac mult rău mediului înconjurător.
Cinema în parc: Oradea Summer Film, o călătorie intensă prin cinematografia Americii Latine # Bihoreanul
De la satul brazilian care dispare de pe hărți la străzile fierbinți ale Havanei văzute prin ochii unui burghez rătăcit și până la povestea emoționantă a unei femei din Chile care se confruntă cu prejudecățile unei societăți conservatoare, Oradea Summer Film promite, între 20 și 24 august, o călătorie intensă prin cinematografia Americii Latine. Ediția 2025 nu mizează pe blockbustere, ci pe povești profunde, iar publicul va fi invitat s-o voteze pe cea preferată.
Primar din Bistrița-Năsăud, „darnic” pe vreme de austeritate: 80.000 de euro pe un festival cu maneliști și o diplomă de excelență pentru Dani Mocanu (VIDEO) # Bihoreanul
În timp ce Guvernul cere administrațiilor locale cumpătare la cheltuirea banului public, o comună din județul Bistrița-Năsăud a pus la bătaie 80.000 de euro pentru un festival în care cap de afiș au fost maneliștii Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul. Mai mult, edilul localității Lunca Ilvei, Flaviu Lupșan, i-a oferit lui Mocanu o „diplomă de excelență” pe scena evenimentului.
Umbla o vorbă lansată de activiștii de partid nemulțumiți în 1990 că au pierdut puterea, cum că nu vom putea noi zugrăvi cât a construit Ceaușescu. Acum orădenii sunt în aceeași situație: constată că urmașii lui Bolojan nu pot duce la bun sfârșit toate lucrările începute de actualul prim-ministru.
Fratelli la învârteli: Grădina zoo ilegală de la Șinteu s-a deschis sub ochii inspectorilor DSVSA Bihor # Bihoreanul
Grădina zoologică privată de la Șinteu, co-deținută de consilierul PNL din Oradea Mihai Torjoc și închisă săptămâna trecută de Garda de Mediu, după ce BIHOREANUL a arătat că funcționează fără autorizație, nu a fost un subiect de interes pentru Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instituție care trebuia să știe prima că în Bihor funcționează un parc zoo ilegal.
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Concerte în piețele centrale și filme în Parcul Cetății # Bihoreanul
Orădenii au parte, și în săptămâna ce vine, de o agendă culturală și de divertisment încărcată: poezie, ateliere, concerte în aer liber, filme premiate, tururi ghidate și seri de socializare. De la o ediție specială „Pragul Vaida” dedicată poeziei, până la Carnavalul Florilor și proiecțiile din cadrul Oradea Summer Film, programul este variat și promite experiențe pentru toate gusturile.
Vara aduce temperaturi ridicate, iar acestea accelerează procesul de descompunere a resturilor menajere. Rezultatul? Coșul de gunoi sau pubela pot deveni rapid surse de mirosuri neplăcute. Cu câteva măsuri simple, însă, problema poate fi prevenită.
Viitorii tehnicieni din industria cimentului beneficiază de 2 ani de formare gratuită prin programul educațional Școala Tehnică Holcim din Aleșd - înscrieri deschise până pe 31 august # Bihoreanul
Holcim România formează viitoarele generații de specialiști în industria construcțiilor prin Școala Tehnică Holcim, un program educațional gratuit care asigură pregătirea tinerilor absolvenți de liceu și îi transformă în angajați ai companiei.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Bolovan explică de ce trebuie să blocheze banii din pensiile private # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț: Bolovan, nemulțumit de reacția poporului cu privire la blocarea banilor din pensiile private. „Treaba asta trebuia rezolvată acum 15 ani, când s-a introdus Pilonul 2. A căzut măgăreața pe mine”. „Dar de ce ar fi tragic să-și ia oamenii toți banii deodată?”. „Păi, dacă își iau din Pilonul 2, o să vrea să-și ia și din Pilonul 1. Să vezi cum fac praf toată pensia în două luni, după care trec pe modul asistat social până la moarte”.
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Suspiciuni de corupție la nivel înalt... în Primăria Oradea # Bihoreanul
Luni, 18 august, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Un director din Primăria Oradea face afaceri dubioase cu o firmă care lucrează pe bani mulți pentru oraș; Un medic șef din Spitalul Județean și-a transformat secția într-un loc de cinci stele; O orădeancă repatriată din Marea Britanie excelează într-o meserie dominată de bărbați; Apicultorii se lasă de meserie fiindcă albinele le mor pe capete și mierea e tot mai ieftină.
Europa intră în jocul negocierilor Trump–Putin: Zelenski merge la Casa Albă însoțit de mai mulți lideri europeni # Bihoreanul
Europa încearcă să întărească poziţia Ucrainei, în negocierile de pace cu Rusia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că, alături de mai mulți lideri europeni, îl va însoți pe președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea programată luni, la Casa Albă, cu președintele american Donald Trump.
Noutăți de toamnă: 1 septembrie aduce modificări ale zilelor de colectare a deșeurilor în Oradea și Zona Metropolitană # Bihoreanul
Din 1 septembrie, RER Vest face o serie de modificări în programul de colectare a deșeurilor, atât în Oradea, cât și în mai multe comune din Zona Metropolitană. Schimbările au fost necesare în contextul unui proces amplu de optimizare a traseelor de colectare.
Premierul Bolojan le promite primarilor că va face un buget multi-anual pentru investiții: „Trebuie să prioritizăm proiectele” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul pregăteşte introducerea unui sistem de bugete multi-anuale pentru investiţii. Acesta ar urma să fie aplicat în perioada 2026-2028 şi să le permită autorităţilor locale şi judeţene să îşi planifice lucrările de infrastructură pe termen de trei ani. Anunțul vine în contextul în care primari de comune din toată țara au fost nemulțumiți de tăierea investițiilor prin PNRR și Anghel Saligny.
Intervenție contra-cronometru a pompierilor bihoreni, duminică, în comuna Pietroasa. Un motociclist a fost rănit după ce peste el s-au prăbușit crengile unui copac.
La începutul secolului XX, în Oradea se căutau soluții ca teatrul să nu lipsească din urbe între stagiuni. În lunile de vară, spectacolele se țineau în Parcul Rhédey (azi Bălcescu) și în teatrul de vară din capătul străzii Fő (unde ulterior a fost construit complexul Mercur).
Primăria Oradea a semnat contractele de lucrări pentru reabilitarea și modernizarea energetică a șapte blocuri de locuințe de pe străzile Dimitrie Cantemir și Lugojului. Investițiile, care vizează creșterea confortului termic și reducerea consumului de energie, au o valoare totală de peste 11,4 milioane lei (fără TVA).
125 de ani de Teatru Szigligeti: se pun în vânzare abonamentele pentru următoarea stagiune, una aniversară # Bihoreanul
Sub deviza „125 de ani împreună. Încă e bine să mergi la teatru!”, Teatrul Szigligeti își anunță publicul fidel, dar și pe viitorii curioși că luni se pun în vânzare abonamentele pentru stagiunea următoare, care va fi una aniversară. Cele 3 trupe Szigligeti, Lilliput și Nagyvárad pregătesc 14 premiere, dar vor fi și spectacole invitate și reprezentații în cadrul unor festivaluri.
1. Ilie Bolojan a fost văzut umblând cu vestă antiglonț și cască. Semn că în curând vor exploda prețurile. 2. Mugur Isărescu și-a luat o linguriță de argint. Deci nu va mai mânca icre negre cu polonicul. 3. Sorin Grindeanu zboară din nou cu avionul privat la Monaco, să nu-i mănânce inflația averea. 4. La cât de prost merge economia românească, Viktor Orban a declarat că nu mai vrea Ardealul.
Un bihorean căutat în Germania pentru agresiune sexuală asupra unui minor, prins de polițiști în Lugașu de Jos # Bihoreanul
Un bărbat de 31 de ani din Lugașu de Jos, urmărit internațional de autoritățile germane, a fost prins de polițiștii bihoreni. Acesta este acuzat că ar fi comis o agresiune sexuală asupra unui minor, faptă săvârșită pe teritoriul Germaniei.
Fața orașului: Cum arată prima stație de tramvai din Oradea acoperită cu plante? (FOTO) # Bihoreanul
Prima staţie verde de tramvai din oraş a fost amenajată lângă piaţa Rogerius. Este acoperită cu plante care, pe măsură ce se vor dezvolta, vor asigura umbră. Diverse flori au fost plantate și pe pereții refugiului, proiectul fiind unul pilot, câștigător în programul de bugetare participativă de anul trecut.
„Universul Gemenilor” la Oradea: expoziție internațională de fotografie cu frați și surori din întreaga lume (FOTO) # Bihoreanul
Cum arată gemenii din India, Japonia, Ucraina, Ungaria sau România? Răspunsul îl vor putea descoperi orădenii la expoziția internațională „Universul Gemenilor”, care se deschide joi, la Muzeul Orașului Oradea.
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea îşi vor începe de luni, 18 august, antrenamentele colective, în vederea pregătirii noului sezon competiţional. Reunirea este programată la Arena Antonio Alexe, iar pregătirile leilor roşii din această vară sunt programate pe plan local. Primele jocuri amicale vor avea loc la începutul lunii septembrie, în Ungaria.
Atenție, părinți: banii de pe cardurile educaționale mai pot fi folosiți până la 31 august # Bihoreanul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Educației reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024 - 2025 pot fi folosite până la data de 31 august 2025.
Bravo, Celia! O adolescentă din Oradea este dublă campioană națională la echitație, deși săptămânal face naveta la Sibiu, pentru antrenamente (FOTO) # Bihoreanul
Celia Chiriac, o copilă în vârstă de 14 ani din Oradea, își face un nume într-un sport mai rar praticat: echitație. Recent, adolescenta a devenit dublă campioană națională la sărituri peste obstacole și se pregătește pentru participarea la două concursuri internaționale, programate în septembrie. Rezultatele ei sunt cu atât mai spectaculoase cu cât practică acest sport doar de doi ani, iar antrenamentele le face săptămânal la sute de kilometri depărtare de casă.
Tradiția Carnavalului florilor va continua și în acest an în Oradea, pentru a 25-a oară. Carele alegorice din Debrețin vor ajunge în oraș joi, 21 august, iar orădenii le vor putea admira în Piața Unirii, de dimineața până la ora 18.30, iar seara, de la ora 21, se vor putea delecta cu un concert de muzică clasică.
Paula Seling și alți artiști renumiți vor urca pe scena din Piața Unirii din Oradea la concertul „Pop Simfonic la Catedrală”. Intrarea este liberă # Bihoreanul
Iubitorii de muzică și de relaxare, seara, sub cerul liber, sunt invitați să se lase purtați de emoție, sub bagheta maestrului Andrei Tudor. La fel ca în alți ani, noua ediție a concertului Pop Simfonic la Catedrală va aduce, marți, pe scena din Piața Unirii artiști apreciați ca Paula Seling, Roxana Mureșan sau Adrienn Kiss, precum și Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea și Corul de copii „Enjoy Music”. Intrarea la eveniment este liberă.
Alegeri în Republica Moldova: Ilan Șor cheamă oamenii la proteste plătite cu 3.000 de dolari pe lună # Bihoreanul
Alegerile din Republica Moldova, care urmează să se desfășoare în această toamnă, agită spiritele tot mai tare. De la Moscova, oligarhul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani închisoare, a lansat un apel pentru un protest permanent în centrul Chișinăului, oferind participanților 3.000 de dolari pe lună pentru a se alătura.
Gândit ca un spațiu de relaxare în aer liber, acoperișul pieței Rogerius este verde doar din greșeală. Printre dalele pavate, ies nestingherite buruieni, pentru că locul nu este defel valorificat.
CSM CSU Oradea l-a legitimat pe jucătorul Ionuţ Berceanu, care a evoluat la Rapid Bucureşti # Bihoreanul
Conducerea clubului CSM Oradea a anunţat legitimarea unui nou jucător român în cadrul echipei de baschet. Este vorba despre Ionuţ Berceanu, fiul fostului antrenor al echipei Dinamo Oradea din anii 80-90, Dan Berceanu. În vârstă de 27 de ani şi jucător de poziţia 5, Ionuţ Berceanu vine la roş-albaştrii de la Rapid Bucureşti, unde a evoluat în sezonul anterior.
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă duminică, 17 august, între orele 13 și 21, în zona montană a județului Bihor și nu numai.
„Muzeograf pentru o zi”: Copiii sunt așteptați să descopere lucruri inedite și locuri mai puțin accesibile ale Muzeului Țării Crișurilor # Bihoreanul
Copiii cu vârste între 10 și 15 ani sunt invitați la Muzeul Țării Crișurilor la un nou atelier: „Muzeograf pentru o zi”. La sfârșit de august, timp de 3 zile, aceștia vor putea descoperi felul în care este organizat un muzeu modern, cum se înregistrează piesele, vor avea șansa să intre în locuri mai puțin accesibile publicului larg și vor putea vizita expoziția secției de Istorie.
