VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – George Moț, fondator desprepensiiprivate.ro: Nu are ce să caute statul în a stabili pensia ta. Statul trebuie să creeze doar cadrul, nu să decidă în locul tău. La pensiile viagere nu o să existe interes

Emitenții de carduri și băncile sunt de acord, de principiu, cu o reducere a costurilor la plățile efectuate cu cardul la POS-uri, potrivit informațiilor Profit.ro, în contextul în care Ministerul Finanțelor pregătește o serie de măsuri, cum ar fi eliminarea plafonului de încasări minime de 50.000 de lei care impune obligația unui comerciant să accepte și plata cu cardul, ceea ce înseamnă că orice comerciant, chiar și cei mai mici, vor trebui să dispună de un mijloc de plată electronic.