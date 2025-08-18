VW scumpește mașinile cu combustie în timp ce electricele rămân pe loc
Profit.ro, 18 august 2025 08:00
Automobilele mărcii Volkswagen se vor scumpi în perioada următoare, pentru a ține pasul cu inflația, dar și pentru a echilibra raportul de vânzări în favoarea modelelor electrice. Acestea din urmă nu se scumpesc și au în continuare parte de oferte care susțin creșterea vânzărilor.
Acum 5 minute
08:20
Ministerul Energiei a pregătit proiectul de OUG pentru înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Salariile specialiștilor în domeniu pot ajunge în medie la 20.000 de euro brut lunar # Profit.ro
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind înființarea și operaționalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie.
Acum 10 minute
08:10
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Cosmin Drăgoi, CEO FINACON: Cei mai ieftini bani sunt cei pe care îi economisești # Profit.ro
Cosmin Drăgoi, CEO al companiei de consultanță de investiții FINACON, explică, la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV, importanța finanțării verzi și a certificării ESG. Potrivit lui, investițiile verzi generează economii care susțin dezvoltarea companiilor și comunităților, răspund presiunilor financiare și ale consumatorilor, și devin o necesitate pentru creșterea sustenabilă a societății.
Acum 30 minute
08:00
07:50
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – George Moț, fondator desprepensiiprivate.ro: Nu are ce să caute statul în a stabili pensia ta. Statul trebuie să creeze doar cadrul, nu să decidă în locul tău. La pensiile viagere nu o să existe interes # Profit.ro
Sistemul public de pensii se află sub o presiune majoră în România, din cauza scăderii natalității și a creșterii speranței de viață, ceea ce înseamnă că un număr redus de salariați susține un număr tot mai mare de pensionari. În acest context, pensiile private devin esențiale, pentru că permit fiecăruia să își finanțeze propria pensie, din contribuții individuale investite pe termen lung.
07:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunțe la Crimeea și să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO # Profit.ro
În pragul discuțiilor extrem de importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o delegație numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeților săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN
Acum o oră
07:40
Banca Națională a României (BNR) a corectat prognoza de inflație pentru anul în curs, de la 4,6% la 8,8%, iar guvernatorul BNR Mugur Isărescu avertizează public că doar o îmbunătățire a absorbției fondurilor europene ne poate salva de la recesiune. Redresarea din această cădere economică va lua timp și va costa. Populația se va lupta cu prețuri din ce în ce mai mari, vârful de inflație anunțat de guvernatorul băncii centrale urmând să se arate în luna septembrie, undeva spre 9,7%.
07:40
Producătorul de hârtie, carton și ambalaje Vrancart, unde sunt acționari Lion Capital și fondatorii Dedeman, a raportat pentru primele 6 luni un câștig pretaxare EBITDA de 30,28 milioane lei, în creșterecu 35,84% față de cel de 22,29 milioane lei față de perioada similară a anului trecut, însă la nivelul rezultatului net societatea este pe pierdere.
07:30
Mercedes-Benz a început livrările noului camion electric eActros 600. „Din Germania în Norvegia, din Franța în România!” # Profit.ro
Industria transporturilor comerciale din Europa a început deja electrificarea, iar mai multe mărci de camioane produc și vând în regiune vehicule cu baterii. Mercedes rămâne în acest moment cel mai avansat producător de camioane EV, cu seria eActros, care a început să livreze în acest an companiilor de transport din țările europene cel mai mare model, 600, primul camion de cursă lungă electric, conform analizei Profit.ro.
Acum 2 ore
07:20
VIDEO Profit.ro Live TV – Mihai Găvan, CEO FoodFix.Tech: Planul nostru este să devenim top of mind în gătit, cu o investiție de 1,5 milioane euro pentru extindere globală # Profit.ro
FoodFix.Tech, platformă globală pentru monetizarea rețetelor video, pregătește o rundă de finanțare de 1,5 milioane de euro pentru a intra pe piețele din Europa de Vest, SUA, Canada și Orientul Mijlociu. După trei pivotări de business și investiții totale de 400.000 de euro, compania condusă de Mihai Găvan mizează pe procesul „watch – plan – cook” și pe algoritmi de profilare a gustului, cu obiectivul de a deveni sursa principală de „food knowledge” la nivel global.
07:10
Profit Energy.forum Ediția a IX-a - „Greaua moștenire″a plafonării prețurilor, datoriilor statului față de furnizori și supraimpozitării producătorilor și traderilor, Cum remunerăm corect investițiile fără să explodeze facturile # Profit.ro
Marii consumatori din industria românească–cum își gestionează costurile energetice, Greaua moștenire″a plafonării prețurilor, datoriilor statului față de furnizori și supraimpozitării producătorilor și traderilor–situația la zi, Care sunt cele mai urgente investiții în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, Cum remunerăm corect investițiile în rețele fără să facem să explodeze facturile consumatorilor, Care sunt cele mai urgente investiții în infrastructura de transport și distribuțiea gazelor naturale reprezintă doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
07:10
Furnizorii de carduri și băncile sunt deschise, de principiu, pentru reducerea comisioanelor la plata cu cardul, dacă Finanțele vor obliga și comercianții cu vânzări foarte mici să accepte plăți la POS - surse # Profit.ro
Emitenții de carduri și băncile sunt de acord, de principiu, cu o reducere a costurilor la plățile efectuate cu cardul la POS-uri, potrivit informațiilor Profit.ro, în contextul în care Ministerul Finanțelor pregătește o serie de măsuri, cum ar fi eliminarea plafonului de încasări minime de 50.000 de lei care impune obligația unui comerciant să accepte și plata cu cardul, ceea ce înseamnă că orice comerciant, chiar și cei mai mici, vor trebui să dispună de un mijloc de plată electronic.
Acum 4 ore
06:10
Orange și Arctic Stream câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:50
Retailerul german Kaufland, cea mai mare rețea de hipermarketuri din România, și dezvoltatorul imobiliar Cometex, parte a grupului Altex, vor să înceapă anul acesta construcția unui parc de retail, în locul unei foste ferme zootehnice din Pantelimon, chiar lângă magazinul Selgros funcțional, ceea ce va transforma zona într-un nou pol de retail, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:50
Discuțiile pe marginea introducerii unei motorizări hibride pe actuala generație a modelului Dacia Sandero, inclusiv pe modelele înrudite, Jogger și Logan, s-au intensificat în ultima perioadă, deși compania nu a confirmat deocamdată care va fi propulsorul ales pentru acest model. O nouă informație obținută de Profit.ro arată însă că producătorul de la Mioveni poate anunța în acest an un motor hibrid complet nou.
00:50
ULTIMA ORĂ Guvernul a ajuns cu împrumuturile la 176 miliarde lei. Cât s-a împrumutat de la instalarea Cabinetului Bolojan # Profit.ro
Guvernul a împrumutat în total, în primele șapte luni din acest an, circa 176 miliarde lei, semnificativ peste cele 153,5 miliarde lei atrase în primele șapte luni din 2024, potrivit calculelor Profit.ro.
00:40
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:30
FOTO - BIPA, rețeaua de magazine cu prețuri mici, a început angajările în București, Planul pentru România. Ce produse veți găsi în magazine # Profit.ro
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, a început acum angajările, deocamdată pentru București.
20:40
Președintele Nicușor Dan a transmis, după participarea la videoconferința Coaliției de Voință, că și-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate.
20:30
O avarie majoră s-a produs în București, pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1.000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.
19:40
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primește aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH # Profit.ro
Novo Nordisk a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată disfuncției metabolice (MASH), transmite Reuters.
Acum 24 ore
19:10
Gigantul indian Mahindra a lansat primul „Batmobil oficial” din lume.
18:50
Două posturi tv, parte a Clever Group, au fost pe data de 16 august în prime time, în primele 10 poziții pe categoria de vârstă 21-59, la nivel național.
18:50
Se apropie momentul să ne revedem la Bobâlna! Vibe-ul de anul trecut a fost absolut electric, iar anul acesta vom duce totul la un nou nivel, alături de partenerii noștri.
18:30
Angajați ai OpenAI vor să vândă acțiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank și alți investitori # Profit.ro
Angajați actuali și foști ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenționează să vândă acțiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank Group, Thrive Capital și Dragoneer Investment Group, a declarat pentru Reuters o sursă familiară cu discuțiile.
18:10
Reacții în presa din Rusia: Trump și Putin au discutat în Alaska despre cooperare economică în energie # Profit.ro
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare investițional-economică cu statele străine, Kirill Dmitriev, a subliniat importanța faptului că președintele SUA, Donald Trump, la negocierile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a evidențiat potențialul semnificativ din sfera economică dintre cele două țări, scrie agenția rusă Ria Novosti, care preia mai multe comentarii despre acest fapt de la actori economici locali.
17:20
Guvernul american a cheltuit 1.000 de miliarde de dolari pentru plata dobânzilor în primele zece luni ale anului fiscal 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă.
16:50
FOTO BMW investește 30 milioane euro pentru „o afacere profitabilă”: va vopsi mașinile clienților în dungi # Profit.ro
BMW Group a confirmat o investiție de peste 30 de milioane de euro în extinderea a atelierului de vopsitorie din uzina principală din Dingolfing. Va fi construit un centru de culori speciale dedicat comenzilor ieșite din comun ale clienților.
16:30
Peste 250 de persoane au fost evacuate din provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui incendiu de vegetație.
16:10
Un Duster „hardcore 4x4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # Profit.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road.
15:50
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia.
15:40
O nouă metodă de furt, cea a îmbrățișării, este tot mai des întâlnită în România.
15:30
Nicușor Dan, cu copilul în spate, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca VIDEO # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.
15:20
Italienii de la Alerion primesc în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice # Profit.ro
Grupul italian Alerion va primi în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice.
15:00
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post.
14:30
Meteorologii au lansat o nouă alertă pentru România.
14:00
Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.
13:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțăcă va fi alături de liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, luni, la întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă.
13:30
Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiștii prezentându-i problemele cu care se confruntă.
13:10
Meta pregătește a patra restructurare a diviziei sale de inteligență artificială din ultimele șase luni # Profit.ro
Meta Platforms intenționează să își reorganizeze pentru a patra oară, în doar șase luni, activitățile din domeniul inteligenței artificiale, a relatat publicația The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.
12:50
Un nou tren Alstom a plecat din Germania spre a fi livrat României.
12:30
ANUNȚ Veți putea reclama într-un formular dacă sunteți trimiși abuziv din spital de stat la privat # Profit.ro
Ministerul Sănătății va lansa un formular online prin intermediul căruia pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat.
12:20
Bolojan: Riscul de faliment este foarte mare. Pregătiri pentru vânzarea pe bursă de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie # Profit.ro
Pregătirile pentru vânzarea de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie vor începe în acest an, listarea putând avea loc chiar din 2026, conform premierului Ilie Bolojan.
12:20
Guvernul canadian a decis să intervină pentru a încerca să pună capăt unei greve a însoțitorilor de zbor ce paralizează activitățile Air Canada.
11:50
Rezerva Federală a Statelor Unite renunță la programul special de supraveghere a băncilor privind activitățile crypto și fintech # Profit.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunța la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităților băncilor în domeniul criptomonedelor și tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuții în procesul obișnuit de control bancar, transmite Reuters.
11:50
Premierul Ilie Bolojan explică necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.
11:40
VIDEO Bolojan: Proiectele de investiții vor fi planificate multianual. ”Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi” # Profit.ro
Guvernul are în vedere ca pentru toate programele de investiții cu finanțare de la buget, inclusiv pentru Programul ”Anghel Saligny”, să stabilească un buget multianual, având în vedere că România nu își mai permite să finanțeze de la buget orice proiect, a arătat premierul Bolojan.
11:30
Perioada de corecții luate de Guvern se va finaliza foarte probabil spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, iar după jumătatea anului viitor pot fi create condiții de relansare economică, susține premierul Bolojan.
11:20
Nici anul acesta Google nu a reușit să păstreze secretul privind specificațiile tehnice ale dispozitivelor pe care urmează să le lanseze, astfel că acestea ajung, din nou, să fie cunoscute înainte de lansarea oficială.
10:50
De anul viitor, pe lista sistemelor de operare create de Apple, pe care se găsesc iOS, iPadOS și macOS, printre altele, se va adăuga un nou sistem, care poartă, deocamdată, numele de cod Charismatic.
10:10
Gestionarea unui cont personal și a unuia de brand pe același dispozitiv poate genera deconectări și mixarea conținutului în inbox. iOS îți permite să alternezi conturile fluid dacă definești sesiuni separate și stabilești protocoale clare de upload.
