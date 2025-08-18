VIDEO Trump vorbește cu liderii europeni la Casa Albă, după ce l-a primit pe Zelenski în Biroul Oval

19:50

Premierul Ilie Bolojan i-a asigurat pe primarii de municipii că proiectele pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026 vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.