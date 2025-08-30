Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Adevarul.ro, 30 august 2025 18:30
Numeroși români se declară convinși că numărul tot mai ridicat de furturi semnalate pe plajele și în stațiunile din Grecia este din cauza românilor și turiștilor din Balcani și mai puțin vina localnicilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
18:45
Arta contemporană purtanilă. Cum a devenit :bijuteria legătură între natură și civilizație # Adevarul.ro
O întâlnire cu artista bijutier Alice Protopopescu devine o incursiune în lumea bijuteriei contemporane – o artă purtabilă care se naște din fragilitatea sticlei, forța metalului și inspirația naturii urbane.
18:45
Accident grav pe Autostrada București - Pitești. Două dintre cele opt persoane implicate sunt încarcerate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la km 35, între localitățile Florești și Stoenești. Opt persoane au fost implicate, iar două dintre acestea au rămas încarcerate. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Acum o oră
18:30
Cum o simplă infecție în gât poate afecta creierul copiilor: durere și suferință greu de imaginat # Adevarul.ro
Infecția streptococică a gâtului este o boală obișnuită a copilăriei, dar la câțiva copii această infecție bacteriană poate duce la modificări alarmante și de durată ale comportamentului.
18:30
Numeroși români se declară convinși că numărul tot mai ridicat de furturi semnalate pe plajele și în stațiunile din Grecia este din cauza românilor și turiștilor din Balcani și mai puțin vina localnicilor.
18:15
Un deputat PNL îl acuză pe George Simion că pune în pericol securitatea României: „Sub masca unui fals patriotism, face jocul Rusiei agresoare” # Adevarul.ro
Alexandru Muraru s-a dezlănţuit în ultima săptămână împotriva AUR şi a liderului George Simion, pe care îl acuză acum că „face jocul Rusiei agresoare” şi pune în pericol securitatea României.
Acum 2 ore
17:45
Şoferul care „a plimbat” un prieten pe plafonul maşinii pe o stradă din Gorj nu avea nici permis # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani din Gorj a ajuns în atenția poliției după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care conducea un autoturism, având pe plafon un prieten. Aventura sa i-a adus un dosar penal și o amendă consistentă.
17:45
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în România, cât și în țări din UE # Adevarul.ro
Un fermier din județul Arad a adus acasă inovația după experiența muncii în străinătate. Ionuț Ursa, în vârstă de 31 de ani, cultivă un hectar de pepeni cu gust de pară, un soi exotic originar din Coreea de Sud, cunoscut sub denumirea de Cucumis melo, varietatea Makuva.
17:15
Schimbare de strategie: Donald Trump va pune la dispoziția Kievului „capacități de lovire în profunzime.” „Cel mai probabil, ucrainenii le vor folosi” # Adevarul.ro
Donald Trump schimbă strategia față de războiul din Ucraina. Prin ambasadorul SUA la NATO, fostul președinte american a anunțat că va furniza Kievului „capacități de lovire în profunzime”.
Acum 4 ore
17:00
Zelenski propune „trei piloni” ai garanțiilor de securitate pentru Ucraina în negocierile de pace. Reacția Rusiei: „Este o utopie” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat vineri, 29 august, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce a numit „trei piloni” ai garanțiilor de securitate necesare țării sale pentru a descuraja viitoare acte de agresiune rusă.
16:45
Răspunsul dat de ministrul Justiţiei, întrebat despre dosarele Revoluţiei şi Mineriadei: Vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu? # Adevarul.ro
Moartea fostului președinte Ion Iliescu, la începutul lunii august, la vârsta de 95 de ani, a readus în prim-plan întrebarea dacă dosarele Revoluției și Mineriadei vor mai continua.
16:15
Zelenski avertizează că Rusia pregătește o nouă ofensivă masivă în Donbas: „Concentrarea trupelor acolo ajunge la 100.000” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că forțele ruse se pregătesc pentru o ofensivă de amploare în regiunea Donbas, estul țării, în special în zona orașului Pokrovsk.
16:00
Incendiu lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră, după un atac cu drone al Ucrainei. Au fost mobilizaţi peste 400 de pompieri # Adevarul.ro
Peste 400 de pompieri ruși intervin pentru a stinge un incendiu incendiu declanșat de fragmente ale unei drone ucrainene lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră.
15:30
Producătorii dronei-vedetă „Flamingo”, vizați de o anchetă de corupție. Cine se află în spatele companiei # Adevarul.ro
Compania Fire Point, producătorul dronelor cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, este obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU), pe fondul suspiciunilor că ar fi indus în eroare guvernul în ceea ce privește prețurile și livrările.
15:30
Filmul evenimentelor în crima din Otopeni. Agenții SIAS l-au capturat pe suspect abia după 12 ore. „Dacă aveam mai multe elemente, am fi ajuns mai repede” # Adevarul.ro
Întreaga acțiune a durat 12 ore. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sâmbătă.
Acum 6 ore
15:00
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă # Adevarul.ro
Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă) între 2016 și 2019, a fost ucis sâmbătă, 30 august, la Liov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
15:00
O tânără de 27 de ani acuză că a fost sechestrată, bătută şi obligată să practice prostituția chiar de partenerul de viaţă. Bărbatul a fost reţinut # Adevarul.ro
O tânără din Hunedoara a trăit un coșmar timp de aproape două luni, fiind sechestrată, bătută și obligată să practice prostituția chiar de către concubinul său.
14:30
Ministrul Justiției a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților.
14:15
Constantin Tănase, artistul care s-a ridicat din sărăcie și a inventat hazul de necaz. „În fiecare dimineață îmi puneam în ghete niște cartoane, care țineau loc de talpă“ # Adevarul.ro
Constantin Tănase a fost omul vremurilor sale. Și-a trăit mare parte a tinereții în mizerie și sărăcie, fără mâncare și fără căldură, doar pentru a-și putea ține în viață visul de a fi actor.
14:00
Blocaj financiar temporar sau înşelătorie? Celulă de criză pentru 677 de români blocaţi în Grecia, Cipru şi Spania, din cauza unei agenţii de turism # Adevarul.ro
A fost activată o celulă de criză pentru repatrierea a peste 670 de turişti români blocați în Grecia, Cipru și Spania, după ce o agenție de turism nu le-a achitat cazarea și biletele de avion. Ministrul Radu Miruță califică situația drept „o înșelătorie”.
13:45
Un șofer a lovit intenționat un grup de oameni, în fața unui bar din Franța. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite # Adevarul.ro
Un șofer a lovit „deliberat” un grup de persoane, în centrul orașului Evreux, Franța, în urma unei altercații într-un bar. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, a anunțat parchetul francez.
13:15
Incident în Aeroportul Henri Coandă. Un bărbat a fost prins cu bani falși asupra sa, după ce a încercat să îi folosească într-un magazin # Adevarul.ro
Un român a fost prins cu bani falși în Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce a încercat să folosească valuta într-unul din magazine.
13:15
Bărbatul din Ilfov, suspectat că a ucis copilul concubinei sale, a fost reținut. El este acuzat de omor calificat # Adevarul.ro
Bărbatul de 28 de ani, suspectat că ar fi omorât copilul concubinei sale, a fost reținut pentru 24 de ore. Individul, care se baricadase într-un apartament din Otopeni pentru a scăpa de polițiști, este acuzat de omor calificat.
Acum 8 ore
12:45
CNAS face precizări despre noile reguli de compensare. Lista completă a celor 13 medicamente vizate # Adevarul.ro
CNAS a venit cu precizări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora pacienții ar putea să plătească sute de lei în plus pentru medicamentele compensate.
12:30
Coșmarul fiicei lui Gigi Becali, urmărită de câțiva ani de un obsedat. „Dumnezeu i-a zis că îi va fi soție” # Adevarul.ro
Alexandra Becali a trecut prin clipe de teroare.
12:30
BIAS 2025, a doua zi de spectacole aeriene. Peste 200 de piloți vor încânta publicul în cele trei zile de evenimente # Adevarul.ro
Ediția din 2025 a Bucharest International Air Show (BIAS) este în desfășurare la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și în incinta ROMAERO, reunind peste 200 de piloți și aparate de zbor din țară și din străinătate.
12:15
Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe noul pachet fiscal-bugetar pe 1 septembrie. Reforma administrației publice a fost amânată # Adevarul.ro
Guvernul își va asuma, luni, de la ora 19:00, răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Cele privind administrația publică urmează să fie discutate separat, după ce au fost amânate în ședința Executivului.
11:30
PSD Iași critică premierul: „Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi”. De ce nu veniţi voi la guvernare? # Adevarul.ro
PSD nu este de acord cu pachetele de măsuri adoptate de guvernul Bolojan şi care vor fi propuse parlamentului pentru asumarea prin răspunderea guvernului.
11:30
Kim Jong Un le promite „o viaţă frumoasă” familiilor soldaţilor nord-coreeni morţi pe frontul din Ucraina # Adevarul.ro
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a organizat o întâlnire solemnă la Phenian cu o parte a familiile soldaţilor care au murit pe frontul din Ucraina, cărora le-a făcut mai multe promisiuni.
11:30
Țara europeană care introduce radare „antifrânare”: la cât ajung amenzile pentru șoferii care reduc brusc viteza în apropierea aparatelor # Adevarul.ro
Șoferii care conduc pe străzile din Spania și încetinesc doar pentru a evita sancțiunile în apropierea radarelor riscă acum amenzi de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere.
Acum 12 ore
11:00
Imagini uluitoare după explozia de la Amara: craterul perfect rotund se întinde pe zeci de metri # Adevarul.ro
Explozia violentă produsă în localitatea Amara, județul Ialomița, în timpul forării unui puț, a lăsat în urmă un crater uriaș, perfect rotund, care se întinde pe câteva zeci de metri, vegetaţia fiind total distrusă.
11:00
Sfârșit de săptămână cu furtuni și vijelii, dar și caniculă. Județele care intră sub cod galben # Adevarul.ro
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis sâmbătă, 30 august, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, dar și o atenționare de caniculă, valabile în acest sfârșit de săptămână pentru mai multe regiuni ale țării.
10:45
Povestea de Nobel a puștiului din România care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Giganții tech se bat pe el și are o companie în SUA # Adevarul.ro
Doctor în Informatică Avansată la Cambridge, unde a fost declarat cel mai bun student Mphil (n.e. – Master of Philosophy, un fel de titlu de masterat acordat de către britanici), Cristian Bodnar a câștigat Premiul Nobel pentru juniori în 2018.
10:30
Trump contraatacă, după ce o curte de apel federală a decis că taxele vamale impuse de el sunt ilegale: „Toate sunt încă în vigoare” # Adevarul.ro
Donald Trump reacţionează pe reţele de socalizare după ce o curte de apel federală a decis că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele american sunt ilegale.
10:30
Crimă cu sânge rece în Cluj. Un bărbat și-a ucis soția și a fugit spre Lacul Tarnița. Polițiștii îl caută # Adevarul.ro
O crimă șocantă a avut loc vineri seară, 29 august, în județul Cluj. Un bărbat și-a ucis soția, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, pe fondul unor conflicte familiale. Criminalul este căutat.
10:15
Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei. Cel puțin un mort și zeci de răniți la Zaporojie # Adevarul.ro
Rusia a bombardat intens mai multe regiuni ucrainene sâmbătă dimineață, 30 august. În urma atacului au rezultat cel puțin un mort și 22 de răniți, dintre care trei copii, în orașul Zaporojie, potrivit autorităților locale citate de presa internațională.
09:45
Adrian Câciu critică eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a lansat critici la adresa deciziei Guvernului de a elimina impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, prevăzut în Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare.
09:45
Consilierul local din Aiud care anunţa că-şi donează indemnizaţia a uitat să spună că are poprire pe bani. „E absurd" # Adevarul.ro
Gestul de solidaritate al unui consilier local din Aiud, care anunţa în iulie că renunță la indemnizația sa, rămâne în continuare controversat, după ce a ieşit la iveală că acesta avea o poprire pe bani pentru o datorie.
09:30
FCSB, disperată. Timp de două săptămâni, Charalambous și Pintilii nu mai au pe cine să antreneze # Adevarul.ro
Mihai Stoica își strigă nemulțumirea.
09:15
În cursul zilei de sâmbătă, temperaturile ajung chiar şi până la 37 de grade, dar pe seară apar reprize de ploi torenţiale.
09:00
Visul patronului, împlinit pe jumătate. FCSB are 5 adversari de Champions League în grupa Europa League # Adevarul.ro
Elevii lui Elias Charalambous s-au calificat pentru a doua oară în grupele Europa League.
09:00
Aglomerație la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce rute alternative pot folosi șoferii # Adevarul.ro
Poliția Română anunță, sâmbătă, 30 august, că traficul este aglomerat pe sensul de ieșire din țară prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse, din cauza lucrărilor de reparații desfășurate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei.
08:45
Incendiul din Amara a fost stins. Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului de forare # Adevarul.ro
Incediul din localitatea ialomiţeană Amara a fost stins în cursul nopţii şi erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului de forare.
08:45
Panică la bordul unui zbor Londra–Bacău, după ce un geam spart a fost „reparat” cu scoci înainte de decolare # Adevarul.ro
Au fost momente de panică printre pasagerii unei curse Londra–Bacău, după ce unul dintre geamurile avionului a fost descoperit spart chiar înainte de decolare.
08:30
Sorin Ghionea, episod necunoscut cu Mihai Stoica. „A fost nașul meu, dar nu mai este, de 17 ani. Nu mai există” # Adevarul.ro
Relația de prietenie dintre fostul fundaș și actualul manager general al FCSB s-a rupt de ani buni.
08:15
Culorile de toamnă pentru manichiură aduc de obicei o schimbare totală. Gata cu galbenul pastel sau rozul neon, acum e momentul pentru nuanțe de vișiniu, bleumarin sau gri ceață. În această toamnă, experții spun că tonurile calde, visătoare și culorile inspirate din natură vor domina trendurile.
08:00
Creierul uman a devenit principalul câmp de luptă în epoca reţelelor sociale şi a inteligenţei artificiale. Bombardamentele militare clasice, care ţin prima pagină prin caracterul lor atroce, sunt situaţiile excepţionale la care se ajunge în războiul contemporan.
08:00
Miodrag Belodedici și-a ales favorita din duelul FCSB - Steaua Roșie Belgrad: „Cum cu cine țin?” # Adevarul.ro
Fostul mare internațional a câștigat Cupa Campionilor cu ambele formații.
07:15
Parfumurile cu miros de desert, tot mai căutate pe fondul boomului medicamentelor pentru slăbit # Adevarul.ro
Parfumurile „gourmand”, cu note de biscuiți, vanilie sau cireșe, câștigă teren rapid, mai ales în rândul tinerilor consumatori activi online. Potrivit firmei de cercetare Mintel, această tendință ar putea fi legată de utilizarea în creștere a medicamentelor pentru pierderea în greutate.
07:15
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat # Adevarul.ro
Alb-albaștrii au reușit să se impună în dubla de foc cu Bașakșehir și s-au calificat în gruepele Conference League.
06:15
All inclusive vs. a la carte. Ce e mai avantajos pentru turiști și ce poate fi profitabil pentru afaceri ANALIZĂ # Adevarul.ro
O mare parte dintre turiștii români preferă sejururile all inclusive, atât în țară, cât și în străinătate, în timp ce alții optează pentru meniuri a la carte, considerând că acestea le oferă mai multă flexibilitate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.