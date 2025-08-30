Cum o simplă infecție în gât poate afecta creierul copiilor: durere și suferință greu de imaginat

08:15

Culorile de toamnă pentru manichiură aduc de obicei o schimbare totală. Gata cu galbenul pastel sau rozul neon, acum e momentul pentru nuanțe de vișiniu, bleumarin sau gri ceață. În această toamnă, experții spun că tonurile calde, visătoare și culorile inspirate din natură vor domina trendurile.