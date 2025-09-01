Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală

17:20

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi după agresarea unui livrator străin în Capitală. Șeful statului a subliniat că atacul asupra tânărului reprezintă un act de violență xenofobă ce nu poate fi tolerat și a cerut ca autoritățile să trateze cazul cu maximă seriozitate. "Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în