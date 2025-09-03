Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe
MainNews.ro, 3 septembrie 2025 03:40
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „La … Articolul Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 2 ore
03:40
Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # MainNews.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „La … Articolul Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:30
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie”, Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect”, a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta … Articolul Avertismentul lui fost judecător CSM: Reforma pensiilor speciale ar putea pica la CCR apare prima dată în Main News.
21:30
Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # MainNews.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „La … Articolul Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
20:50
Revoluție la Garda de mediu. Filmările şi fotografiile realizate de inspectori vor putea fi utilizate în instanță # MainNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că executivul va adopta o Ordonanță de urgență care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă. Diana Buzoianu a declarat, marţi, la Europa FM, că Guvernul stabilit, printr-o HG, condiţiile în care sunt … Articolul Revoluție la Garda de mediu. Filmările şi fotografiile realizate de inspectori vor putea fi utilizate în instanță apare prima dată în Main News.
20:20
BREAKING Ilie Bolojan amenință cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu va fi aprobată # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la Digi24, că ar putea demisiona dacă reforma administrației locale nu va fi adoptată, susținând că fără această schimbare pachetul fiscal ar fi incomplet și ineficient. „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade … Articolul BREAKING Ilie Bolojan amenință cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu va fi aprobată apare prima dată în Main News.
19:10
Protocol pentru extinderea magistralei de metrou M2. Primăria Sectorului 2 va finanța investiția # MainNews.ro
Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 2 și Metrorex au semnat marți protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani. Documentul a fost parafat de Ciprian Șerban, ministrul transporturilor, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, și Mariana Miclăuș, director general Metrorex. Proiectul prevede prelungirea liniei cu 1,6 kilometri de cale dublă și … Articolul Protocol pentru extinderea magistralei de metrou M2. Primăria Sectorului 2 va finanța investiția apare prima dată în Main News.
17:50
Premierul Bolojan cere prefecturilor să verifice raportările privind numărul de angajați din administrația locală. Primarii ar fi transmis date eronate # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene referitoare la personalul din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, a anunțat marți Guvernul, într-un comunicat oficial. Executivul precizează că primarii și președinții de consilii județene … Articolul Premierul Bolojan cere prefecturilor să verifice raportările privind numărul de angajați din administrația locală. Primarii ar fi transmis date eronate apare prima dată în Main News.
16:50
O hartă din spatele generalului Gherasimov arată intențiile Federației Ruse: Învecinarea cu România # MainNews.ro
Pe 30 august, șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a prezentat situația de pe frontul ucrainean. În spatele său au fost proiectate mai multe hărți, dintre care una a trecut aproape neobservată în presa din România. Activistul și analistul de război Radu Hossu a semnalat însă pe rețelele sociale importanța acesteia: o hartă … Articolul O hartă din spatele generalului Gherasimov arată intențiile Federației Ruse: Învecinarea cu România apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
15:30
Oficialii guvernului au publicat lista care prevede ce ar însemna implementarea planului premierului Ilie Bolojan de a reduce posturile din administrația publică locală cu 40%. Astfel, aproximativ 10% dintre locurile de muncă ocupate în prezent ar urma să fie desființate. În prezent, în administrația locală ar figura 189.777 de angajați, potrivit documentului prezentat de către … Articolul DOCUMENT Guvernul a publicat simularea de tăieri de posturi în fiecare județ apare prima dată în Main News.
15:10
Primarul Sectorului 3 a găsit soluția pentru a fenta reforma anunțată de Ilie Bolojan. Negoiță anunță că va face angajări de personal contractual # MainNews.ro
Reforma anunțată de Ilie Bolojan în administrația publică este sabotată chiar înainte să fie oficial aprobată. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat marți că va înlocui funcționarii publici la care va fi nevoit să renunțe cu personal contractual. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, într-o conferință de presă, intenția de a elimina 40% dintre … Articolul Primarul Sectorului 3 a găsit soluția pentru a fenta reforma anunțată de Ilie Bolojan. Negoiță anunță că va face angajări de personal contractual apare prima dată în Main News.
14:50
Cinci persoane, trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani bolnav de Alzheimer cu sute de mii de euro # MainNews.ro
Cinci persoane au ajuns în fața instanței după ce ar fi profitat de un bărbat de 93 de ani, căruia i-au câștigat încrederea executând lucrări la mormântul soției și profitând de faptul că acesta fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă”. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la câteva sute de mii de euro. … Articolul Cinci persoane, trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani bolnav de Alzheimer cu sute de mii de euro apare prima dată în Main News.
14:10
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că formațiunea sa politică se alătură demersului AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de către Ilie Bolojan. Executivul și-a asumat răspunderea în parlament asupra a patru proiecte de lege din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Politiciana a justificat poziția partidului său … Articolul POT se alătură demersului AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură apare prima dată în Main News.
13:00
Președintele Nicușor Dan a început o întâlnire cu liderii celor patru partide care formează coaliția de guvernare. Reuniunea are loc în contextul tensiunilor cauzate de reforma administrației locale, premierul Ilie Bolojan amenințând că demisionează dacă planul său nu este adoptat. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a fost confirmată de către președintele UDMR, Kelemen Hunor. Totuși, … Articolul Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare apare prima dată în Main News.
12:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliția de guvernare nu au discutat despre o posibilă creștere a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Șeful Executivului a subliniat că este esențial să fie păstrat echilibrul între venituri și cheltuieli și a reiterat necesitatea reducerii cheltuielilor statului. Întrebat marți într-o conferință de presă dacă se ia … Articolul Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA” apare prima dată în Main News.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria după angajarea răspunderii guvernului asupra celor cinci proiecte de legi din al doilea pachet de măsuri. Liderul executivului a prezentat necesitatea efectuării reformei în administrația locală, după ce PSD s-a opus adoptării proiectului de lege. Premierul: „Am constatat că situația deficitului era mult … Articolul Ilie Bolojan prezintă necesitatea reformei în administrația locală apare prima dată în Main News.
10:50
Cod galben de caniculă în 16 județe și București: temperaturi foarte ridicate și disconfort termic # MainNews.ro
Meteorologii au emis pentru marți o atenționare Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă pentru București și 16 județe din Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală, unde se vor înregistra valori între 33 și 35 de grade. Miercuri, avertizarea de caniculă se va extinde, … Articolul Cod galben de caniculă în 16 județe și București: temperaturi foarte ridicate și disconfort termic apare prima dată în Main News.
10:10
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” # MainNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a anunțat sprijinul pentru protestul organizat pe 8 septembrie de federațiile sindicale din învățământul preuniversitar, afirmând că „împărtășesc același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate” impuse de Guvern, care afectează întregul sistem educațional. Într-un apel către studenți, ANOSR îi încurajează să participe atât la mitingul … Articolul Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” apare prima dată în Main News.
09:30
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # MainNews.ro
Oficialii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au anunțat efectuarea a 60 de percheziții în sudul țării în cadrul unui dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor, grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și spălare de bani în proporții deosebit de mari, relatează NewsMaker.md. Perchezițiile, care au avut loc în jurul orei … Articolul Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în Main News.
09:20
Ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prévot, a anunțat recunoașterea Palestinei în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Evenimentul este marcat de interzicerea de către SUA a prezenței președintelui Palestinei, Mahmoud Abbas, relatează Reuters. Decizia recunoașterii Palestinei nu va fi oficializată momentan printr-un decret regal Decizia de recunoaștere a statului palestinian … Articolul Belgia va recunoaște Palestina la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU apare prima dată în Main News.
08:50
Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet # MainNews.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta … Articolul Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet apare prima dată în Main News.
Ieri
22:10
Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat, a anunțat, luni seara, Primăria Capitalei. „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la … Articolul Primăria Capitalei a anulat avizul pentru mitingul grupării extremiste „Noua Dreaptă” apare prima dată în Main News.
20:40
BREAKING Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă. Ilie Bolojan: „Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri” # MainNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă: pensiile speciale ale magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate. Premierul Ilie Bolojan a descris în Parlament „tabloul funcționării statului”, pe care l-a calificat drept marcat de privilegii, excepții și risipă. „Unii își angajează rudele, alții își măresc … Articolul BREAKING Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă. Ilie Bolojan: „Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri” apare prima dată în Main News.
20:10
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, se află la Roma, deşi are interdicţie în Schengen impusă de România # MainNews.ro
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflat sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de 5 ani, a anunțat duminică, printr-o postare video pe rețelele sociale, că se află la Roma. Vizita survine în plină campanie electorală a partidului său, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-un context în care basarabenii din Italia … Articolul Primarul Chişinăului, Ion Ceban, se află la Roma, deşi are interdicţie în Schengen impusă de România apare prima dată în Main News.
19:20
Ursula von der Leyen: „România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa” / „Aţi combătut cu succes încercări de manipulare” # MainNews.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, că România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa şi a combătut cu succes încercări de manipulare. Ea a declarat că ţara noastră rezistă în faţa intimidărilor care fac parte din jocul Moscovei şi a lăudat România pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. Ursula von der … Articolul Ursula von der Leyen: „România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa” / „Aţi combătut cu succes încercări de manipulare” apare prima dată în Main News.
18:20
BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate # MainNews.ro
Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, că România își dorește ca Hubul European de Securitate să fie localizat pe teritoriul său, la Marea Neagră. În contextul actual de tensiune regională, președintele a subliniat importanța solidarității europene și a colaborării … Articolul BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate apare prima dată în Main News.
17:20
Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan # MainNews.ro
Sunt probleme tot mai mari în coaliția de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe măsură ce reformele asumate de premierul Ilie Bolojan încep să vizeze aparatul public. Reuniți duminică într-o ședință la Palatul Victoria, liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește reforma în … Articolul Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
16:50
Deputatul SOS România Raisa Enachi a anunţat, luni, conducerea Camerei Deputaţilor, că a demisionat din partidul condus de Diana Șoșoacă „Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. … Articolul O deputată aleasă pe listele SOS România a demisionat din partid apare prima dată în Main News.
15:50
AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” # MainNews.ro
Reprezentanții AUR au criticat asumarea răspunderii guvernului pentru patru proiecte de lege în aceeași zi, catalogând demersul drept „terorism legislativ”. În replică, ei au anunțat că formațiunea lor va depune patru moțiuni de cenzură, unicul proiect care nu va fi vizat fiind cel referitor la pensiile magistraților. În cadrul unei conferințe de presă, senatorul Petrișor … Articolul AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” apare prima dată în Main News.
15:50
Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” # MainNews.ro
Zeci de organizații civice și personalități publice au făcut apel la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un reprezentant care să monitorizeze manifestația anti-migranți programată marți în fața Primăriei Capitalei. Semnatarii consideră că prezența unui raportor „ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii” ce transformă migranții, aflați într-o poziție … Articolul Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” apare prima dată în Main News.
15:00
Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria # MainNews.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rămas fără sistem de navigație GPS în apropierea aeroportului din Plovdiv, duminică, într-un incident pe care autoritățile europene și bulgare îl tratează drept o posibilă operațiune de interferență rusească. Pilotul a fost obligat să survoleze zona aproape o oră și să aterizeze … Articolul Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria apare prima dată în Main News.
14:20
Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” # MainNews.ro
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de … Articolul Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” apare prima dată în Main News.
13:50
Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală # MainNews.ro
Sindicaliştii din domeniul Educaţiei au anunţat că, pe 8 septembrie, prima zi a noului an şcolar, vor organiza o pichetare a Guvernului, urmată de un marş până la Palatul Cotroceni. ”Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a … Articolul Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală apare prima dată în Main News.
13:10
Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko # MainNews.ro
Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a anunțat desemnarea Iwonei Piorko drept reprezentantă diplomatică a blocului comunitar în Republica Moldova. Ambasadoarea a sosit deja în statul vecin, însoțindu-l într-o vizită de lucru pe Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen, relatează Moldpres. Iwona Piorko îi va succeda în funcție lui Janis Mazeiks. În prezent, ea îndeplinește … Articolul Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko apare prima dată în Main News.
12:20
Peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă din cauza lucrărilor de modernizare la rețeaua termică # MainNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile vor fi efectuate lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din Sectorul 4 al Capitalei. În acest context, peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din zonă vor rămâne fără apă caldă. Durata intervențiilor diferă în funcție de complexitatea … Articolul Peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă din cauza lucrărilor de modernizare la rețeaua termică apare prima dată în Main News.
11:50
Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului # MainNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării lui Andrii Parubii, fost președinte al legislativului de la Kiev, relatează The Guardian. „Suspectul a depus o mărturie inițială. În prezent, sunt în curs de desfășurare acțiuni de anchetă urgente pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a declarat liderul statului vecin. Fostul … Articolul Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului apare prima dată în Main News.
11:10
Explozie la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprinsă de camere. Martor: Era o problemă mecanică – VIDEO # MainNews.ro
O explozie puternică a zguduit fabrica Kronochem din Sebeş, ridicând în aer o coloană impresionantă de flăcări și fum vizibilă de la distanțe considerabile. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care flăcările au ajuns la câţiva metri înălţime. Petru Trif, un tânăr aflat în fabrică în timpul incidentului, a explicat că deflagraţia a fost … Articolul Explozie la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprinsă de camere. Martor: Era o problemă mecanică – VIDEO apare prima dată în Main News.
10:30
Oficialii Israelului iau în calcul anexarea Cisiordaniei drept răspuns la recunoașterea Palestinei de către mai multe state. Teritoriul este ocupat ilegal încă din 1967, relatează Reuters. Potrivit unui membru al cabinetului de securitate, pe agenda reuniunii de duminică seara a forului a figurat și subiectul „extinderii suveranității” asupra Cisiordaniei – un termen folosit de către … Articolul Israelul ia în calcul anexarea Cisiordaniei drept răspuns la recunoașterea Palestinei apare prima dată în Main News.
10:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina, relatează Reuters. „În acest sens, apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze soluţionarea crizei ucrainene”, a … Articolul Putin susține că summitul din Alaska deschide o „cale către pace” în Ucraina apare prima dată în Main News.
09:20
Alba: Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru răniți, transferați la Iași și București. A fost activat Planul Roșu de intervenție # MainNews.ro
Patru persoane au fost rănite luni, în urma unei explozii urmate de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, județul Alba. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), două dintre victime au suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului, iar alte două au fost diagnosticate cu traumatisme. Alarma a fost … Articolul Alba: Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru răniți, transferați la Iași și București. A fost activat Planul Roșu de intervenție apare prima dată în Main News.
09:10
Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, iar reforma administrației locale a fost amânată # MainNews.ro
Ședința liderilor coaliției de duminică s-a încheiat fără ajungerea la un acord privind reforma administrației locale. Motivul de dispută între cele patru partide este reprezentat de procentul posturilor care să fie tăiate – respectiv posturi ocupate și neocupate. În cadrul reuniunii, premierul Ilie Bolojan a amenințat inclusiv cu demisia, relatează HotNews. Întâlnirea a fost precedată … Articolul Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, iar reforma administrației locale a fost amânată apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping în marja summit-ului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu omologul său din China, Xi Jinping, la Tianjin, unde cei doi lideri iau parte duminică și luni la summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), relatează The Guardian. SCO este o organizație politică, economică și de securitate formată din China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, … Articolul Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping în marja summit-ului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai apare prima dată în Main News.
15:50
Sondaj AVANGARDE: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt principalii favoriți pentru funcția de primar al Bucureștiului # MainNews.ro
Primarii sectoarelor 4 și 6, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), sunt principalii favoriți în cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului, potrivit celui mai recent sondaj al Avangarde. Cei doi sunt cotați cu câte 25 de procente în barometrul publicat duminică, fiind urmați de Cătălin Drulă (USR), cu 20% dintre opțiuni și … Articolul Sondaj AVANGARDE: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt principalii favoriți pentru funcția de primar al Bucureștiului apare prima dată în Main News.
14:00
SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Primăria a autorizat manifestația # MainNews.ro
Partidul SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Manifestația a fost autorizată de către primăria generală, ceea ce a stârnit nemulțumirea unei părți a societății civile. Asociația extremistă și formațiunea politică a Dianei Șoșoacă au anunțat organizarea protestului pe 2 septembrie, pentru a-și arăta … Articolul SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Primăria a autorizat manifestația apare prima dată în Main News.
13:00
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partidul co-fondat de Dacian Cioloș # MainNews.ro
Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a fost ales sâmbătă în funcția de președinte al REPER, partidul co-fondat de către Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari. El este totodată și candidatul formațiunii politice pentru funcția de primar al Bucureștiului. Precum Dacian Cioloș, și Octavian Berceanu a fost membru al USR, candidând pentru șefia … Articolul Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partidul co-fondat de Dacian Cioloș apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, în cadrul celei de-a treia vizite efectuate în statul vecin. Cei doi șefi de stat au participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Limbii Române. Liderul României a fost primit de dimineață la Reședința de Stat din Chișinău de către președinta statului vecin. După … Articolul Nicușor Dan a mers la Chișinău de Ziua Limbii Române apare prima dată în Main News.
11:20
Diana Buzoianu intervine în scandalul privind protejarea Pădurii Băneasa. Ministra mediului anunță organizarea unei dezbateri publice # MainNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că vineri va fi organizată o dezbatere publică cu privire la protejarea Pădurii Băneasa. Statutul suprafeței forestiere este disputat între ONG-urile de mediu, care solicită declararea ei drept arie naturală protejată, și reprezentanții locuitorilor cartierului Greenfield, care cer deschiderea circulației auto pe un drum forestier pentru a facilita transportul … Articolul Diana Buzoianu intervine în scandalul privind protejarea Pădurii Băneasa. Ministra mediului anunță organizarea unei dezbateri publice apare prima dată în Main News.
30 august 2025
17:40
Fostul președinte al parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, a fost împușcat mortal în Lvov. Autoritățile îl caută pe asasin, relatează Reuters. Potrivit reprezentanților Biroului Procurorului General, politicianul de 54 de ani a murit pe loc în urma împușcăturii. Autoritățile au început căutarea vinovatului, care a fugit imediat de la fața locului. El a ocupat funcția de … Articolul Fostul președinte al parlamentului Ucrainei a fost asasinat în Lvov apare prima dată în Main News.
16:10
Vladimir Putin începe o vizită de o săptămână în China. Războiul din Ucraina este așteptat să fie printre cele mai importante subiecte discutate cu Xi Jinping # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, începe o vizită de aproape o săptămână în China, unde se va întâlni cu omologul său, Xi Jinping. Sosirea liderului de la Kremlin la Beijing are loc într-un moment important pentru discuțiile pentru pace în Ucraina, relatează The Guardian. Vizita a fost descrisă drept „cu adevărat fără precedent” de către oficialii … Articolul Vladimir Putin începe o vizită de o săptămână în China. Războiul din Ucraina este așteptat să fie printre cele mai importante subiecte discutate cu Xi Jinping apare prima dată în Main News.
14:10
WhatsApp a lansat o actualizare critică pentru aplicațiile sale de iOS și macOS, menită să repare o vulnerabilitate de tip zero-click (CVE-2025-55177) descoperită chiar de echipa sa de securitate internă. Problema era legată de mecanismul de sincronizare a dispozitivelor conectate (linked devices) și putea permite unui atacator să compromită telefonul sau laptopul fără ca utilizatorul … Articolul WhatsApp a lansat o actualizare pentru o vulnerabilitate zero-click pe iOS și macOS apare prima dată în Main News.
13:50
O curte de apel din SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de către Donald Trump. Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă # MainNews.ro
Judecătorii unei curți de apel din SUA au decis că majoritatea taxelor vamale impuse de către președintele Donald Trump sunt ilegale. Verdictul subminează utilizarea de către liderul de la Casa Albă a tarifelor drept instrument cheie de politică economică internațională, relatează Reuters. Ce prevede verdictul magistraților americani? Deși magistrații au stabilit că majoritatea taxelor vamale … Articolul O curte de apel din SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de către Donald Trump. Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.