Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

08:50

Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator" şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta …