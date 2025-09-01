BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate
MainNews.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, că România își dorește ca Hubul European de Securitate să fie localizat pe teritoriul său, la Marea Neagră. În contextul actual de tensiune regională, președintele a subliniat importanța solidarității europene și a colaborării … Articolul BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
18:20
BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate # MainNews.ro
Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, că România își dorește ca Hubul European de Securitate să fie localizat pe teritoriul său, la Marea Neagră. În contextul actual de tensiune regională, președintele a subliniat importanța solidarității europene și a colaborării … Articolul BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
17:20
Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan # MainNews.ro
Sunt probleme tot mai mari în coaliția de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe măsură ce reformele asumate de premierul Ilie Bolojan încep să vizeze aparatul public. Reuniți duminică într-o ședință la Palatul Victoria, liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește reforma în … Articolul Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
16:50
Deputatul SOS România Raisa Enachi a anunţat, luni, conducerea Camerei Deputaţilor, că a demisionat din partidul condus de Diana Șoșoacă „Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. … Articolul O deputată aleasă pe listele SOS România a demisionat din partid apare prima dată în Main News.
15:50
AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” # MainNews.ro
Reprezentanții AUR au criticat asumarea răspunderii guvernului pentru patru proiecte de lege în aceeași zi, catalogând demersul drept „terorism legislativ”. În replică, ei au anunțat că formațiunea lor va depune patru moțiuni de cenzură, unicul proiect care nu va fi vizat fiind cel referitor la pensiile magistraților. În cadrul unei conferințe de presă, senatorul Petrișor … Articolul AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” apare prima dată în Main News.
15:50
Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” # MainNews.ro
Zeci de organizații civice și personalități publice au făcut apel la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un reprezentant care să monitorizeze manifestația anti-migranți programată marți în fața Primăriei Capitalei. Semnatarii consideră că prezența unui raportor „ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii” ce transformă migranții, aflați într-o poziție … Articolul Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:00
Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria # MainNews.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rămas fără sistem de navigație GPS în apropierea aeroportului din Plovdiv, duminică, într-un incident pe care autoritățile europene și bulgare îl tratează drept o posibilă operațiune de interferență rusească. Pilotul a fost obligat să survoleze zona aproape o oră și să aterizeze … Articolul Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria apare prima dată în Main News.
14:20
Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” # MainNews.ro
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de … Articolul Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” apare prima dată în Main News.
13:50
Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală # MainNews.ro
Sindicaliştii din domeniul Educaţiei au anunţat că, pe 8 septembrie, prima zi a noului an şcolar, vor organiza o pichetare a Guvernului, urmată de un marş până la Palatul Cotroceni. ”Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a … Articolul Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală apare prima dată în Main News.
13:10
Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko # MainNews.ro
Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a anunțat desemnarea Iwonei Piorko drept reprezentantă diplomatică a blocului comunitar în Republica Moldova. Ambasadoarea a sosit deja în statul vecin, însoțindu-l într-o vizită de lucru pe Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen, relatează Moldpres. Iwona Piorko îi va succeda în funcție lui Janis Mazeiks. În prezent, ea îndeplinește … Articolul Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:20
Peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă din cauza lucrărilor de modernizare la rețeaua termică # MainNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile vor fi efectuate lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din Sectorul 4 al Capitalei. În acest context, peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din zonă vor rămâne fără apă caldă. Durata intervențiilor diferă în funcție de complexitatea … Articolul Peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă din cauza lucrărilor de modernizare la rețeaua termică apare prima dată în Main News.
11:50
Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului # MainNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării lui Andrii Parubii, fost președinte al legislativului de la Kiev, relatează The Guardian. „Suspectul a depus o mărturie inițială. În prezent, sunt în curs de desfășurare acțiuni de anchetă urgente pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a declarat liderul statului vecin. Fostul … Articolul Volodimir Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului apare prima dată în Main News.
11:10
Explozie la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprinsă de camere. Martor: Era o problemă mecanică – VIDEO # MainNews.ro
O explozie puternică a zguduit fabrica Kronochem din Sebeş, ridicând în aer o coloană impresionantă de flăcări și fum vizibilă de la distanțe considerabile. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care flăcările au ajuns la câţiva metri înălţime. Petru Trif, un tânăr aflat în fabrică în timpul incidentului, a explicat că deflagraţia a fost … Articolul Explozie la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprinsă de camere. Martor: Era o problemă mecanică – VIDEO apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
10:30
Oficialii Israelului iau în calcul anexarea Cisiordaniei drept răspuns la recunoașterea Palestinei de către mai multe state. Teritoriul este ocupat ilegal încă din 1967, relatează Reuters. Potrivit unui membru al cabinetului de securitate, pe agenda reuniunii de duminică seara a forului a figurat și subiectul „extinderii suveranității” asupra Cisiordaniei – un termen folosit de către … Articolul Israelul ia în calcul anexarea Cisiordaniei drept răspuns la recunoașterea Palestinei apare prima dată în Main News.
10:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina, relatează Reuters. „În acest sens, apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze soluţionarea crizei ucrainene”, a … Articolul Putin susține că summitul din Alaska deschide o „cale către pace” în Ucraina apare prima dată în Main News.
09:20
Alba: Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru răniți, transferați la Iași și București. A fost activat Planul Roșu de intervenție # MainNews.ro
Patru persoane au fost rănite luni, în urma unei explozii urmate de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, județul Alba. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), două dintre victime au suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului, iar alte două au fost diagnosticate cu traumatisme. Alarma a fost … Articolul Alba: Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru răniți, transferați la Iași și București. A fost activat Planul Roșu de intervenție apare prima dată în Main News.
09:10
Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, iar reforma administrației locale a fost amânată # MainNews.ro
Ședința liderilor coaliției de duminică s-a încheiat fără ajungerea la un acord privind reforma administrației locale. Motivul de dispută între cele patru partide este reprezentat de procentul posturilor care să fie tăiate – respectiv posturi ocupate și neocupate. În cadrul reuniunii, premierul Ilie Bolojan a amenințat inclusiv cu demisia, relatează HotNews. Întâlnirea a fost precedată … Articolul Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, iar reforma administrației locale a fost amânată apare prima dată în Main News.
Ieri
17:50
Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping în marja summit-ului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu omologul său din China, Xi Jinping, la Tianjin, unde cei doi lideri iau parte duminică și luni la summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), relatează The Guardian. SCO este o organizație politică, economică și de securitate formată din China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, … Articolul Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping în marja summit-ului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai apare prima dată în Main News.
15:50
Sondaj AVANGARDE: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt principalii favoriți pentru funcția de primar al Bucureștiului # MainNews.ro
Primarii sectoarelor 4 și 6, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), sunt principalii favoriți în cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului, potrivit celui mai recent sondaj al Avangarde. Cei doi sunt cotați cu câte 25 de procente în barometrul publicat duminică, fiind urmați de Cătălin Drulă (USR), cu 20% dintre opțiuni și … Articolul Sondaj AVANGARDE: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt principalii favoriți pentru funcția de primar al Bucureștiului apare prima dată în Main News.
14:00
SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Primăria a autorizat manifestația # MainNews.ro
Partidul SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Manifestația a fost autorizată de către primăria generală, ceea ce a stârnit nemulțumirea unei părți a societății civile. Asociația extremistă și formațiunea politică a Dianei Șoșoacă au anunțat organizarea protestului pe 2 septembrie, pentru a-și arăta … Articolul SOS România și Asociația Noua Dreaptă vor organiza un protest împotriva strategiei de incluziune a migranților în București. Primăria a autorizat manifestația apare prima dată în Main News.
13:00
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partidul co-fondat de Dacian Cioloș # MainNews.ro
Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a fost ales sâmbătă în funcția de președinte al REPER, partidul co-fondat de către Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari. El este totodată și candidatul formațiunii politice pentru funcția de primar al Bucureștiului. Precum Dacian Cioloș, și Octavian Berceanu a fost membru al USR, candidând pentru șefia … Articolul Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partidul co-fondat de Dacian Cioloș apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, în cadrul celei de-a treia vizite efectuate în statul vecin. Cei doi șefi de stat au participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Limbii Române. Liderul României a fost primit de dimineață la Reședința de Stat din Chișinău de către președinta statului vecin. După … Articolul Nicușor Dan a mers la Chișinău de Ziua Limbii Române apare prima dată în Main News.
11:20
Diana Buzoianu intervine în scandalul privind protejarea Pădurii Băneasa. Ministra mediului anunță organizarea unei dezbateri publice # MainNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că vineri va fi organizată o dezbatere publică cu privire la protejarea Pădurii Băneasa. Statutul suprafeței forestiere este disputat între ONG-urile de mediu, care solicită declararea ei drept arie naturală protejată, și reprezentanții locuitorilor cartierului Greenfield, care cer deschiderea circulației auto pe un drum forestier pentru a facilita transportul … Articolul Diana Buzoianu intervine în scandalul privind protejarea Pădurii Băneasa. Ministra mediului anunță organizarea unei dezbateri publice apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Fostul președinte al parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, a fost împușcat mortal în Lvov. Autoritățile îl caută pe asasin, relatează Reuters. Potrivit reprezentanților Biroului Procurorului General, politicianul de 54 de ani a murit pe loc în urma împușcăturii. Autoritățile au început căutarea vinovatului, care a fugit imediat de la fața locului. El a ocupat funcția de … Articolul Fostul președinte al parlamentului Ucrainei a fost asasinat în Lvov apare prima dată în Main News.
16:10
Vladimir Putin începe o vizită de o săptămână în China. Războiul din Ucraina este așteptat să fie printre cele mai importante subiecte discutate cu Xi Jinping # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, începe o vizită de aproape o săptămână în China, unde se va întâlni cu omologul său, Xi Jinping. Sosirea liderului de la Kremlin la Beijing are loc într-un moment important pentru discuțiile pentru pace în Ucraina, relatează The Guardian. Vizita a fost descrisă drept „cu adevărat fără precedent” de către oficialii … Articolul Vladimir Putin începe o vizită de o săptămână în China. Războiul din Ucraina este așteptat să fie printre cele mai importante subiecte discutate cu Xi Jinping apare prima dată în Main News.
14:10
WhatsApp a lansat o actualizare critică pentru aplicațiile sale de iOS și macOS, menită să repare o vulnerabilitate de tip zero-click (CVE-2025-55177) descoperită chiar de echipa sa de securitate internă. Problema era legată de mecanismul de sincronizare a dispozitivelor conectate (linked devices) și putea permite unui atacator să compromită telefonul sau laptopul fără ca utilizatorul … Articolul WhatsApp a lansat o actualizare pentru o vulnerabilitate zero-click pe iOS și macOS apare prima dată în Main News.
13:50
O curte de apel din SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de către Donald Trump. Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă # MainNews.ro
Judecătorii unei curți de apel din SUA au decis că majoritatea taxelor vamale impuse de către președintele Donald Trump sunt ilegale. Verdictul subminează utilizarea de către liderul de la Casa Albă a tarifelor drept instrument cheie de politică economică internațională, relatează Reuters. Ce prevede verdictul magistraților americani? Deși magistrații au stabilit că majoritatea taxelor vamale … Articolul O curte de apel din SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de către Donald Trump. Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă apare prima dată în Main News.
12:40
Guvernul își va asuma răspunderea luni pe proiectele din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale # MainNews.ro
Guvernul își va angaja răspunderea în fața parlamentului pe cele cinci proiecte din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale în cadrul unei ședințe comune a Senatului și a Camerei Deputaților, care va începe luni la ora 19:00. Conform deciziei adoptate de către conducerea legislativului, amendamentele la proiectele de lege vor putea fi depuse … Articolul Guvernul își va asuma răspunderea luni pe proiectele din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale apare prima dată în Main News.
11:40
Decizie controversată a Consiliului Local al Sectorului 2. A fost aprobată îmbunătățirea monumentului dictatorului azer Heydar Aliyev în cadrul unui proiect sponsorizat de Ambasada Azerbaidjanului # MainNews.ro
Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat după o ceartă aprinsă între membrii săi proiectul care prevede îmbunătățirea monumentului dictatorului azer Heydar Aliyev din Parcul Tei. Lucrările sunt sponsorizate de către Ambasada Azerbaidjanului în România. Heydar Aliyev a condus cu mână de fier Azerbaidjanul după obținerea independenței după ce anterior a avut o îndelungată carieră … Articolul Decizie controversată a Consiliului Local al Sectorului 2. A fost aprobată îmbunătățirea monumentului dictatorului azer Heydar Aliyev în cadrul unui proiect sponsorizat de Ambasada Azerbaidjanului apare prima dată în Main News.
29 august 2025
21:40
SUA anunță revocarea vizelor pentru oficiali palestinieni înainte de începutul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU # MainNews.ro
Oficialii Departamentului de Stat al SUA au anunțat respingerea sau revocarea vizelor pentru reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Autorității Palestiniene înainte de începutul în septembrie al celei de-a 80-a sesiuni a Adunări Generale a ONU, relatează Reuters. Autoritățile americane nu au publicat o listă a persoanelor vizate de noile restricții. Nu este clar … Articolul SUA anunță revocarea vizelor pentru oficiali palestinieni înainte de începutul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU apare prima dată în Main News.
20:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea de către guvern cinci dintre cele cinci dintre proiectele legislative care fac parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale, a fost scos din pachet și urmează să fie discutat duminică în cadrul coaliției. După câteva săptămâni … Articolul Guvernul a adoptat parțial cel de-al doilea pachet de reforme apare prima dată în Main News.
19:30
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE după atacul asupra Kievului în urma căruia a fost avariat sediul Delegației UE în Ucraina # MainNews.ro
Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica protestul României față de atacurile asupra Kievului din noaptea de 27/28 august, soldate inclusiv cu avarierea gravă a sediilor Delegației Uniunii Europene în Ucraina și ale British Council. Decizia convocării diplomatului a fost luată de … Articolul Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE după atacul asupra Kievului în urma căruia a fost avariat sediul Delegației UE în Ucraina apare prima dată în Main News.
18:50
Dacian Cioloș neagă zvonurile potrivit cărora ar putea fi numit la conducerea unui serviciu secret din România # MainNews.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Dacian Cioloș a negat zvonurile potrivit cărora ar putea fi propus de către președintele Nicușor Dan pentru a prelua conducerea SRI sau SIE. Într-o declarație la Euronews România, politicianul a dezmințit informațiile vehiculate în presă în legătură cu posibilitatea nominalizării sale pentru a prelua șefia unuia dintre cele două servicii … Articolul Dacian Cioloș neagă zvonurile potrivit cărora ar putea fi numit la conducerea unui serviciu secret din România apare prima dată în Main News.
17:50
Agenţia Cocktail Holidays, acuzată că nu a plătit colaboratorii, iar zeci de turişti riscă să fie daţi afară din hotel, deşi au plătit # MainNews.ro
Agenția turistică Cocktail Holidays, una dintre cele mai vechi din România, a fost acuzată de alte companii din domeniu că nu și-a plătit colaboratorii (de exemplu, companiile aviatice și hotelurile din stațiunile turistice). În urma acestei situații, mai mulți cetățeni români nu s-au putut bucura de pachetele pentru vacanță achiziționate. Cauza aceste situații ar fi … Articolul Agenţia Cocktail Holidays, acuzată că nu a plătit colaboratorii, iar zeci de turişti riscă să fie daţi afară din hotel, deşi au plătit apare prima dată în Main News.
17:00
Începând din această toamnă, televizoarele și monitoarele Samsung din gama 2025 vor integra Copilot, asistentul AI de la Microsoft. Anunțul marchează un nou pas în transformarea ecranelor mari din casele noastre în hub-uri inteligente. Nu mai e nevoie să cauți manual un film, ci poți să întrebi direct inteligența artificială ce îți recomandă pentru vizionat. … Articolul Copilot, AI-ul Microsoft, ajunge pe „marile ecrane” Samsung apare prima dată în Main News.
16:50
Rusia şi-a revizuit pretenţiile teritoriale din Ucraina, afirmă şeful diplomaţiei turce # MainNews.ro
Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat joi seara şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, într-un interviu acordat postului de televiziune TGRT Haber, relatează AFP. Armata rusă ocupă aproximativ … Articolul Rusia şi-a revizuit pretenţiile teritoriale din Ucraina, afirmă şeful diplomaţiei turce apare prima dată în Main News.
16:40
Ministrul iranian de externe anunță disponibilitatea țării sale pentru noi negocieri privind programul nuclear # MainNews.ro
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat disponibilitatea țării sale de a relua negocieri „corecte” cu privire la programul nuclear. Declarația sa a fost făcută după ce Franța, Germania și Marea Britanie au decis activarea mecanismului de reintroducere automată a sancțiunilor ONU împotriva Iranului, relatează Reuters. Într-o scrisoare adresată Înaltei Reprezentante a UE … Articolul Ministrul iranian de externe anunță disponibilitatea țării sale pentru noi negocieri privind programul nuclear apare prima dată în Main News.
16:20
Primăria Sectorului 6 preia în administrare Calea Crângași pentru realizarea unui amplu proiect de regenerare urbană # MainNews.ro
Consiliul General a hotărât vineri să transmită Calea Crângași în administrare către Primăria Sectorului 6 proiect de regenerare urbană. Potrivit unui amendament introdus de primarul general interimat, Stelian Bujduveanu, administrația locală poate începe lucrările doar cu avizul arhitectului șef de la Primăria Generală, respectiv avize de la STB și Comisia Tehnica de Circulație a PMB. … Articolul Primăria Sectorului 6 preia în administrare Calea Crângași pentru realizarea unui amplu proiect de regenerare urbană apare prima dată în Main News.
16:10
Schimb de replici între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu privind un candidat comun la Primăria București. Social-democratul susține că a venit rândul susținerii unui reprezentant al PSD # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care este cotat cu cele mai mari șanse să devină edilul Bucureștiului în cel mai recent sondaj CURS, a cerut susținerea de către PNL a unui candidat din partea PSD la alegerile anticipate care vor fi organizate în capitală. În replică, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis că susținerea … Articolul Schimb de replici între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu privind un candidat comun la Primăria București. Social-democratul susține că a venit rândul susținerii unui reprezentant al PSD apare prima dată în Main News.
16:10
Ministrul transporturilor cere „toleranță zero” față de companiile de handling care deteriorează bagajele pasagerilor # MainNews.ro
Ministrul transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat miercuri că va solicita Autorității Aeronautice Civile și Poliției Transporturi să intensifice inspecțiile la companiile de handling, după ce a primit mai multe plângeri de la pasageri privind bagaje deteriorate sau cu bunuri lipsă. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă … Articolul Ministrul transporturilor cere „toleranță zero” față de companiile de handling care deteriorează bagajele pasagerilor apare prima dată în Main News.
15:20
Premierul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară / Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, după întâlnirea cu sindicatele desfășurată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că în prezent economia reală nu are suficiente resurse pentru a susține întreaga țară. Șeful Executivului a recunoscut că unele dintre măsurile asumate de Guvern sunt dificile, însă ele vor contribui la dezvoltarea României: „În momentul … Articolul Premierul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară / Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă apare prima dată în Main News.
14:40
BREAKING Caz șocant în Otopeni: Copil de aproape 3 ani, omorât în bătaie de tatăl său vitreg / Bărbatul s-a baricadat în apartament și amenință că se sinucide # MainNews.ro
Un caz cutremurător a zguduit orașul Otopeni. Un bărbat în vârstă de 28 ani este acuzat că ar fi ucis, sâmbăta trecută, copilul de doi ani și opt luni al partenerei sale. Vineri dimineață, polițiștii au mers la locuința acestuia pentru a-l reține, însă suspectul s-a baricadat în apartament, refuzând să se predea, notează Observator … Articolul BREAKING Caz șocant în Otopeni: Copil de aproape 3 ani, omorât în bătaie de tatăl său vitreg / Bărbatul s-a baricadat în apartament și amenință că se sinucide apare prima dată în Main News.
13:40
Rectorul Politehnicii Timișoara: „Respect nemulțumirile profesorilor, dar să nu uităm bucuria copiilor în prima zi de școală” # MainNews.ro
Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a lansat un apel către cadrele didactice din învățământul preuniversitar, subliniind importanța deschiderii anului școlar pentru elevi, în ciuda nemulțumirilor existente și a tensiunilor dintre profesori și autorități. Într-un comunicat transmis vineri, Drăgan a atras atenția asupra valorii primei zile de școală pentru copii. „Înţeleg şi respect nemulţumirile tuturor … Articolul Rectorul Politehnicii Timișoara: „Respect nemulțumirile profesorilor, dar să nu uităm bucuria copiilor în prima zi de școală” apare prima dată în Main News.
13:30
Sindicaliștii din Educație au protestat vineri pentru a 21-a zi în fața Ministerului Educației și Cercetării aceștia cerând demisia ministrului Daniel David și abrogarea Legii 141/2025 care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare, relatează Agerpres. „Astăzi, 29 august 2025, am ajuns la a 21-a zi de protest în fața Ministerului Educației. 21 de zile în care am … Articolul Sindicaliștii din educație continuă protestele apare prima dată în Main News.
12:20
Vreme extremă în vestul țării: trei județe sub cod galben de caniculă vineri, iar sâmbătă căldura intensă se extinde la șase județe din sud și București # MainNews.ro
Trei județe din vestul României se află vineri sub avertizare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, valul de căldură se va extinde în zona de sud și în Capitală, afectând șase județe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, între orele 12:00 și 21:00, județele Timiș, Arad și Bihor vor fi afectate de temperaturi … Articolul Vreme extremă în vestul țării: trei județe sub cod galben de caniculă vineri, iar sâmbătă căldura intensă se extinde la șase județe din sud și București apare prima dată în Main News.
11:30
BREAKING Atac asupra navei ucrainene Simferopol la doar câțiva metri de apele românești ale Dunării # MainNews.ro
O navă ucraineană de tip Laguna, destinată culegerii de informații (SIGINT), a fost atacată și avariată grav în apropierea gurii Dunării, extrem de aproape de apele teritoriale ale României, relatează Naval News. Potrivit The Kyiv Independent, atacul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului și rănirea altora, informație confirmată de purtătorul de cuvânt al … Articolul BREAKING Atac asupra navei ucrainene Simferopol la doar câțiva metri de apele românești ale Dunării apare prima dată în Main News.
11:20
Posibil candidat la conducerea SRI respinge categoric propunerea: „Nu înțeleg de unde provine” # MainNews.ro
Profesorul și expertul în relații internaționale Valentin Naumescu a clarificat, vineri, că nu a fost contactat pentru preluarea conducerii Serviciului Român de Informații și că nu are niciun interes pentru această funcție. Anunțul său vine după ce mai multe publicații au menționat numele său ca posibilă opțiune pentru șefia SRI, alături de avocatul Gabriel Zbârcea, … Articolul Posibil candidat la conducerea SRI respinge categoric propunerea: „Nu înțeleg de unde provine” apare prima dată în Main News.
10:40
Ministrul sănătății cere ca Flavia Groșan să rămână fără drept de liberă practică: „Această dezinformare face rău pacienților” # MainNews.ro
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobere, consideră că mediul Flavia Groșan ar trebui lăsată fără dreptul de liberă practică. „Din punctul meu de vedere, dna doctor ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică. Pentru că această dezinformare face rău pacienților, face rău sistemului, face rău tuturor”, a spus ministrul sănătății. Groșan a afirmat săptămâna trecută … Articolul Ministrul sănătății cere ca Flavia Groșan să rămână fără drept de liberă practică: „Această dezinformare face rău pacienților” apare prima dată în Main News.
10:40
POLITICO: Plan european pentru crearea unei zone tampon de 40 km la granița Ucraina–Rusia, între speranțe de pace și controverse # MainNews.ro
Liderii europeni analizează posibilitatea înființării unei zone-tampon de aproximativ 40 de kilometri între frontul ucrainean și liniile rusești, ca parte a unui potențial acord de pace, scrie Politico.com. Propunerea, considerată de ultimă instanță și acceptată de Moscova, ar putea presupune suplimentarea trupelor de menținere a păcii pe continent. Diplomați europeni citați de publicație susțin că … Articolul POLITICO: Plan european pentru crearea unei zone tampon de 40 km la granița Ucraina–Rusia, între speranțe de pace și controverse apare prima dată în Main News.
09:00
Administrația Trump ia în considerare sancțiuni suplimentare asupra „flotei din umbră” de petroliere ale Rusiei # MainNews.ro
Administrația lui Donald Trump ia în considerare sancțiuni suplimentare asupra „flotei din umbră” de petroliere rusești dacă președintele Vladimir Putin nu este de acord cu o încetare a focului în Ucraina până vineri. Două persoane la curent cu deliberările de la Casa Albă au declarat pentru Financial Times că sancțiunile suplimentare ale SUA asupra “flotei din … Articolul Administrația Trump ia în considerare sancțiuni suplimentare asupra „flotei din umbră” de petroliere ale Rusiei apare prima dată în Main News.
09:00
Agenția Federală pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și România, începând cu data de 5 august, din cauza focarelor de variolă ovină şi caprină din aceste țări, transmite serviciul de presă al agenției. Rosselhoznadzor a invocat datele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, potrivit cărora, începând … Articolul Rusia a interzis importul de ovine și caprine din România apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.