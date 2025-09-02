Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet

15:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, după întâlnirea cu sindicatele desfășurată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că în prezent economia reală nu are suficiente resurse pentru a susține întreaga țară. Șeful Executivului a recunoscut că unele dintre măsurile asumate de Guvern sunt dificile, însă ele vor contribui la dezvoltarea României: „În momentul … Articolul Premierul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară / Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă