Ce economii ar aduce la buget concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. Explicațiile lui Ilie Bolojan
MainNews.ro, 3 septembrie 2025 19:00
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual, relatează Agerpres. Bolojan a menționat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice
După ani și ani de tergiversări, compania națională Nuclearelectrica a demarat miercuri lucrările de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă. La eveniment au participat președintele Nicușor Dan, alături de ambasadorii Canadei, Coreei de Sud și Italiei, ministrul energiei, Bogdan Ivan, ministra mediului, Diana Buzoianu, și ministra de externe, Oana Țoiu.
Undă verde pentru trenul metropolitan. Primăria Capitalei a emis certificatele de urbanism pentru primele trei stații și un depou # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat miercuri semnarea certificatelor de urbanism pentru construirea a trei stații și a unui depou pe ruta București Nord – Scroviștea. Stațiile vizate sunt Pajura, Basarab și Carpați, iar depoul va fi amplasat la Triaj.
Un director din MIPE a organizat o deplasare pe Coasta de Azur din bani publici. Dragoș Pîslaru a anunțat că l-a demis # MainNews.ro
Directorul unei structuri din cadrul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a organizat o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur, la Nisa, iar cealaltă la Larnaca, în Cipru. Cheltuielile totale pentru 30 de persoane au fost de 535.000 lei. Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat demiterea sa.
Nicuşor Dan, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China: „Nu au acționat în numele statului român” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român. „Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român", a spus Nicuşor Dan, la Cernavodă, întrebat
Sorin Grindeanu reafirmă direcția pro-europeană a PSD după vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat direcția pro-europeană a partidului după controversa generată de participarea la parada militară din Beijing a foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. La evenimentul din China au luat parte și Vladimir Putin și Kim Jong-un. „Au mers în nume personal, e treaba lor, n-am ce să
Bulgaria anunţă că nu desfăşoară nicio anchetă cu privire la bruierea avionului Ursulei von der Leyen # MainNews.ro
Bulgaria nu va deschide o anchetă privind bruiajele GPS care au afectat avionul cu care călătorea duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat președintele Parlamentului bulgar, Rosen Jeliazkov, precizând că incidentul nu a fost clasificat drept „amenințare hibridă sau cibernetică". Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a rămas fără sistem
Viorica Dăncilă răspunde criticilor, după ce s-a fotografiat cu Putin și Kim Jong Un: „Să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți” # MainNews.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a răspuns, marți, declarațiilor Oanei Țoiu, actualul ministru de Externe, care o criticase dur pentru apariția la parada militară din China, unde a fost prezent și Vladimir Putin. „Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa
Fostul premier Adrian Năstase a transmis că vizita sa în China a fost făcută în calitate privată și că nu are influența de a determina pe cine invită liderul de la Beijing, Xi Jinping. Reacția sa a fost făcută după ce ministra de externe Oana Țoiu a criticat prezența acestuia și a fostei prim-ministre Viorica
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul pentru decorarea post-mortem a doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu cu Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler. Distincția i-a fost conferită „în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la
Mai mulți europarlamentari vor să introducă o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca ratificarea acordului de liber schimb cu Mercosur # MainNews.ro
Mai mulți europarlamentari de stânga pregătesc introducerea unei rezoluții prin care cer solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul de liber schimb încheiat între Uniunea Europeană și Mercosur. Măsura ar bloca procesul de ratificare a tratatului, relatează Euronews. Inițiativa este condusă de către eurodeputații Majdouline Sbai (Franța)
MAE critică dur fotografia cu Năstase și Dăncilă alături de Putin și alți lideri controversați: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!” # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dur după ce foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în China, unde președintele Xi l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu, gest care a stârnit critici puternice. Oana Țoiu, ministrul român de Externe, i-a criticat într-o replică pentru Digi24 pe cei doi pentru fotografia realizată alături
Parada militară de la Beijing: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au luat parte la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial # MainNews.ro
Autoritățile din China au organizat o uriașă paradă militară pentru a comemora 80 de ani de la semnarea de către Japonia a actului de capitulare necondiționată, eveniment care a marcat finalul celui de-al Doilea Război Mondial. La evenimentul găzduit de către președintele chinez Xi Jinping au luat parte omologul său rus, Vladimir Putin, liderul nord-coreean
Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite a făcut publice peste 30.000 de pagini de documente legate de dosarul lui Jeffrey Epstein, potrivit AFP. James Comer, președintele influent al Comisiei și republican, a explicat marţi la Capitoliu că scopul publicării este de a asigura „transparenţă completă", „pentru ca toată lumea în America să
Procurorii DNA au efectuat 47 de percheziții în nouă județe în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro, relatează G4Media. Descinderile în cadrul anchetei coordonate de structura centrală a parchetului au fost făcute la persoane fizice și juridice din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași,
Locuitorii cartierului Greenfield sunt acuzați de folosirea drumului forestier prin Pădurea Băneasa. Federația Greenfield anunță validarea contractului de peaj cu Romsilva de către Tribunalul București # MainNews.ro
Doi activiști de mediu i-au acuzat marți pe locuitorii cartierului Greenfield că folosesc drumul forestier prin Pădurea Băneasa, a cărui deschidere pentru circulație a stârnit controverse în spațiul public. În replică, reprezentanții Federației Greenfield au transmis că judecătorii Tribunalului București au validat contractul de peaj cu Romsilva, relatează Buletin de București.
Sondaj UE: Sub 50% dintre români au o percepție pozitivă asupra Uniunii, dar majoritatea recunosc beneficiile aderării # MainNews.ro
Mai puțin de jumătate dintre români privesc Uniunea Europeană într-o lumină favorabilă, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru realizat la solicitarea Parlamentului European în luna mai. Totuși, 67% dintre participanți apreciază că apartenența țării la UE a adus beneficii, iar 61% susțin ideea ca fondurile europene să fie acordate condiționat de respectarea statului de drept
Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # MainNews.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator" şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie", Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect", a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta
Revoluție la Garda de mediu. Filmările şi fotografiile realizate de inspectori vor putea fi utilizate în instanță # MainNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că executivul va adopta o Ordonanță de urgență care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă. Diana Buzoianu a declarat, marţi, la Europa FM, că Guvernul stabilit, printr-o HG, condiţiile în care sunt
BREAKING Ilie Bolojan amenință cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu va fi aprobată # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la Digi24, că ar putea demisiona dacă reforma administrației locale nu va fi adoptată, susținând că fără această schimbare pachetul fiscal ar fi incomplet și ineficient. „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade
Protocol pentru extinderea magistralei de metrou M2. Primăria Sectorului 2 va finanța investiția # MainNews.ro
Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 2 și Metrorex au semnat marți protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani. Documentul a fost parafat de Ciprian Șerban, ministrul transporturilor, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, și Mariana Miclăuș, director general Metrorex. Proiectul prevede prelungirea liniei cu 1,6 kilometri de cale dublă și
Premierul Bolojan cere prefecturilor să verifice raportările privind numărul de angajați din administrația locală. Primarii ar fi transmis date eronate # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene referitoare la personalul din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, a anunțat marți Guvernul, într-un comunicat oficial. Executivul precizează că primarii și președinții de consilii județene
O hartă din spatele generalului Gherasimov arată intențiile Federației Ruse: Învecinarea cu România # MainNews.ro
Pe 30 august, șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a prezentat situația de pe frontul ucrainean. În spatele său au fost proiectate mai multe hărți, dintre care una a trecut aproape neobservată în presa din România. Activistul și analistul de război Radu Hossu a semnalat însă pe rețelele sociale importanța acesteia: o hartă
Oficialii guvernului au publicat lista care prevede ce ar însemna implementarea planului premierului Ilie Bolojan de a reduce posturile din administrația publică locală cu 40%. Astfel, aproximativ 10% dintre locurile de muncă ocupate în prezent ar urma să fie desființate. În prezent, în administrația locală ar figura 189.777 de angajați, potrivit documentului prezentat de către
Primarul Sectorului 3 a găsit soluția pentru a fenta reforma anunțată de Ilie Bolojan. Negoiță anunță că va face angajări de personal contractual # MainNews.ro
Reforma anunțată de Ilie Bolojan în administrația publică este sabotată chiar înainte să fie oficial aprobată. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat marți că va înlocui funcționarii publici la care va fi nevoit să renunțe cu personal contractual. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, într-o conferință de presă, intenția de a elimina 40% dintre
Cinci persoane, trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani bolnav de Alzheimer cu sute de mii de euro # MainNews.ro
Cinci persoane au ajuns în fața instanței după ce ar fi profitat de un bărbat de 93 de ani, căruia i-au câștigat încrederea executând lucrări la mormântul soției și profitând de faptul că acesta fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă”. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la câteva sute de mii de euro. … Articolul Cinci persoane, trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani bolnav de Alzheimer cu sute de mii de euro apare prima dată în Main News.
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că formațiunea sa politică se alătură demersului AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de către Ilie Bolojan. Executivul și-a asumat răspunderea în parlament asupra a patru proiecte de lege din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Politiciana a justificat poziția partidului său … Articolul POT se alătură demersului AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a început o întâlnire cu liderii celor patru partide care formează coaliția de guvernare. Reuniunea are loc în contextul tensiunilor cauzate de reforma administrației locale, premierul Ilie Bolojan amenințând că demisionează dacă planul său nu este adoptat. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a fost confirmată de către președintele UDMR, Kelemen Hunor. Totuși, … Articolul Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliția de guvernare nu au discutat despre o posibilă creștere a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Șeful Executivului a subliniat că este esențial să fie păstrat echilibrul între venituri și cheltuieli și a reiterat necesitatea reducerii cheltuielilor statului. Întrebat marți într-o conferință de presă dacă se ia … Articolul Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA” apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria după angajarea răspunderii guvernului asupra celor cinci proiecte de legi din al doilea pachet de măsuri. Liderul executivului a prezentat necesitatea efectuării reformei în administrația locală, după ce PSD s-a opus adoptării proiectului de lege. Premierul: „Am constatat că situația deficitului era mult … Articolul Ilie Bolojan prezintă necesitatea reformei în administrația locală apare prima dată în Main News.
Cod galben de caniculă în 16 județe și București: temperaturi foarte ridicate și disconfort termic # MainNews.ro
Meteorologii au emis pentru marți o atenționare Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă pentru București și 16 județe din Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală, unde se vor înregistra valori între 33 și 35 de grade. Miercuri, avertizarea de caniculă se va extinde, … Articolul Cod galben de caniculă în 16 județe și București: temperaturi foarte ridicate și disconfort termic apare prima dată în Main News.
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” # MainNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a anunțat sprijinul pentru protestul organizat pe 8 septembrie de federațiile sindicale din învățământul preuniversitar, afirmând că „împărtășesc același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate” impuse de Guvern, care afectează întregul sistem educațional. Într-un apel către studenți, ANOSR îi încurajează să participe atât la mitingul … Articolul Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” apare prima dată în Main News.
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # MainNews.ro
Oficialii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au anunțat efectuarea a 60 de percheziții în sudul țării în cadrul unui dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor, grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și spălare de bani în proporții deosebit de mari, relatează NewsMaker.md. Perchezițiile, care au avut loc în jurul orei … Articolul Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în Main News.
Ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prévot, a anunțat recunoașterea Palestinei în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Evenimentul este marcat de interzicerea de către SUA a prezenței președintelui Palestinei, Mahmoud Abbas, relatează Reuters. Decizia recunoașterii Palestinei nu va fi oficializată momentan printr-un decret regal Decizia de recunoaștere a statului palestinian … Articolul Belgia va recunoaște Palestina la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU apare prima dată în Main News.
Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet # MainNews.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta … Articolul Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet apare prima dată în Main News.
Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat, a anunțat, luni seara, Primăria Capitalei. „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la … Articolul Primăria Capitalei a anulat avizul pentru mitingul grupării extremiste „Noua Dreaptă” apare prima dată în Main News.
BREAKING Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă. Ilie Bolojan: „Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri” # MainNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă: pensiile speciale ale magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate. Premierul Ilie Bolojan a descris în Parlament „tabloul funcționării statului”, pe care l-a calificat drept marcat de privilegii, excepții și risipă. „Unii își angajează rudele, alții își măresc … Articolul BREAKING Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de reformă. Ilie Bolojan: „Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri” apare prima dată în Main News.
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, se află la Roma, deşi are interdicţie în Schengen impusă de România # MainNews.ro
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflat sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de 5 ani, a anunțat duminică, printr-o postare video pe rețelele sociale, că se află la Roma. Vizita survine în plină campanie electorală a partidului său, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-un context în care basarabenii din Italia … Articolul Primarul Chişinăului, Ion Ceban, se află la Roma, deşi are interdicţie în Schengen impusă de România apare prima dată în Main News.
Ursula von der Leyen: „România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa” / „Aţi combătut cu succes încercări de manipulare” # MainNews.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, că România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa şi a combătut cu succes încercări de manipulare. Ea a declarat că ţara noastră rezistă în faţa intimidărilor care fac parte din jocul Moscovei şi a lăudat România pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. Ursula von der … Articolul Ursula von der Leyen: „România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa” / „Aţi combătut cu succes încercări de manipulare” apare prima dată în Main News.
BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate # MainNews.ro
Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, că România își dorește ca Hubul European de Securitate să fie localizat pe teritoriul său, la Marea Neagră. În contextul actual de tensiune regională, președintele a subliniat importanța solidarității europene și a colaborării … Articolul BREAKING Nicuşor Dan anunță intenția României de a găzdui Hubul european de securitate apare prima dată în Main News.
Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan # MainNews.ro
Sunt probleme tot mai mari în coaliția de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe măsură ce reformele asumate de premierul Ilie Bolojan încep să vizeze aparatul public. Reuniți duminică într-o ședință la Palatul Victoria, liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește reforma în … Articolul Tensiuni majore în coaliție: Paul Stănescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare / Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
Deputatul SOS România Raisa Enachi a anunţat, luni, conducerea Camerei Deputaţilor, că a demisionat din partidul condus de Diana Șoșoacă „Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. … Articolul O deputată aleasă pe listele SOS România a demisionat din partid apare prima dată în Main News.
AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” # MainNews.ro
Reprezentanții AUR au criticat asumarea răspunderii guvernului pentru patru proiecte de lege în aceeași zi, catalogând demersul drept „terorism legislativ”. În replică, ei au anunțat că formațiunea lor va depune patru moțiuni de cenzură, unicul proiect care nu va fi vizat fiind cel referitor la pensiile magistraților. În cadrul unei conferințe de presă, senatorul Petrișor … Articolul AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” apare prima dată în Main News.
Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” # MainNews.ro
Zeci de organizații civice și personalități publice au făcut apel la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un reprezentant care să monitorizeze manifestația anti-migranți programată marți în fața Primăriei Capitalei. Semnatarii consideră că prezența unui raportor „ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii” ce transformă migranții, aflați într-o poziție … Articolul Organizații civice și figuri publice cer CNCD să trimită un raportor la protestul anti-migranți de marți: „Ar fi un sprijin instituțional împotriva propagării urii” apare prima dată în Main News.
Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria # MainNews.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rămas fără sistem de navigație GPS în apropierea aeroportului din Plovdiv, duminică, într-un incident pe care autoritățile europene și bulgare îl tratează drept o posibilă operațiune de interferență rusească. Pilotul a fost obligat să survoleze zona aproape o oră și să aterizeze … Articolul Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj pus pe seama Rusiei, la aterizarea în Bulgaria apare prima dată în Main News.
Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” # MainNews.ro
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de … Articolul Judecătoria Sectorului 1 i-a prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu: „Singura mea armă de apărare este legea. Justiția își va face datoria” apare prima dată în Main News.
Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală # MainNews.ro
Sindicaliştii din domeniul Educaţiei au anunţat că, pe 8 septembrie, prima zi a noului an şcolar, vor organiza o pichetare a Guvernului, urmată de un marş până la Palatul Cotroceni. ”Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a … Articolul Sindicaliştii din Educaţie pregătesc protest la Guvern și marș până la Cotroceni în prima zi de școală apare prima dată în Main News.
Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko # MainNews.ro
Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a anunțat desemnarea Iwonei Piorko drept reprezentantă diplomatică a blocului comunitar în Republica Moldova. Ambasadoarea a sosit deja în statul vecin, însoțindu-l într-o vizită de lucru pe Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen, relatează Moldpres. Iwona Piorko îi va succeda în funcție lui Janis Mazeiks. În prezent, ea îndeplinește … Articolul Kaja Kallas a desemnat noua reprezentantă diplomatică a UE în Republica Moldova. Cine este Iwona Piorko apare prima dată în Main News.
