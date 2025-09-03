Ce economii ar aduce la buget concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. Explicațiile lui Ilie Bolojan

15:50

Reprezentanții AUR au criticat asumarea răspunderii guvernului pentru patru proiecte de lege în aceeași zi, catalogând demersul drept „terorism legislativ”. În replică, ei au anunțat că formațiunea lor va depune patru moțiuni de cenzură, unicul proiect care nu va fi vizat fiind cel referitor la pensiile magistraților. În cadrul unei conferințe de presă, senatorul Petrișor … Articolul AUR va depune patru moțiuni de cenzură. Care este unicul proiect care nu va fi vizat? Petrișor Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ” apare prima dată în Main News.