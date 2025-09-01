Guvernul și-a angajat răspunderea pe Pachetul 2 de reforme, cu modificări de ultim moment

10:10

Din această toamnă, în Londra vor circula primele autobuze urbane Volvo BZL Electric echipate cu City Brake, un nou sistem de frânare de urgență. Frânarea de urgență este deja o obișnuință la camioanele și autocarele Volvo, dar până acum nu a fost oferită la autobuze, din cauza complexității operațiunilor cu pasageri care călătoresc în picioare. „Am […]