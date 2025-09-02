Ronald Binkofski, managing director CTP pentru România
CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și administrator de spații industriale și logistice listat din Europa, după suprafaţa închiriabilă (GLA), l-a numit pe Ronald Binkofski în funcția de managing director pentru România. Această măsură vine în concordanță cu obiectivul ambițios al companiei, de a atinge în 2027 un venit anualizat din chirii de 1 miliard
Agenția SUA pentru siguranța auto a declarat că va investiga întârzierile Tesla în depunerea rapoartelor de accidente care implică sisteme avansate de asistență a șoferului sau vehicule autonome. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier a declarat că a identificat numeroase rapoarte de accidente de la Tesla, care au sosit la câteva luni sau chiar mai
Construiți un spațiu de depozitare? Gândiți mai departe: creați un nod logistic eficient. Care sunt începuturile companiei Frisomat? Frisomat SA este parte a unui grup internațional fondat în Belgia, în 1978, cu rădăcini solide în inginerie și inovație. Activă în România din 1996, compania a devenit un partener strategic în construcția de hale metalice pentru
Renault Trucks România a livrat prima flotă de camioane electrice din țara noastră: 7 unități Renault Trucks E-TECH C. Flota livrată recent cuprinde 5 unități E-TECH C P6x2 și 2 unități E-TECH C P4x2. Acestea sunt echipate cu câte 4 sau 6 pachete de baterii, fiecare cu o capacitate de 90 kWh. Acestea sunt și
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), alături de Patronatul ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați, atrage atenția asupra modului în care s-a decis majorarea rovinietei. În mai puțin de 35 de zile, tariful de o zi pentru camioanele de mare tonaj (categoria F) a urcat de la 11 euro la 28,5 euro –
Chiar dacă de la 1 septembrie s-au mărit doar tarifele rovinietei pentru autoturisme, transportatorii comerciali nu scapă nici ei de creșterea costurilor. În Monitorul Oficial din 29 august au fost publicate noile tarife pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri, care cuprinde creșteri mari și pentru transportul comercial. Spre exemplificare vom lua cea mai populară categorie,
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, la 1 septembrie, pe Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Au fost operate modificări de ultim moment în proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite,
Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) are o nouă pagină de Facebook, creată la început de septembrie. Iar ziua lansării, 1 septembrie, a fost marcată de conducerea FORT cu o întâlnire de lucru la sediul Autorității de Supravegjhere Financiară (ASF), cu președintele instituției, Alexandru Petrescu, și vicepreședintele Sorin Mititelu, la care s-a dezbătut scumpirea
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, la 1 septembrie, pe Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Una dintre ele este Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite, taxe și alte măsuri fiscale
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru (S1), cu 7,9%, până la 12.770.800 pasageri, comparativ cu perioada similară din anul trecut (11.839.500 pasageri), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile „Henri Coandă" – București, cu 3.971.800
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de călătorii gratuite cu trenul. Acestea se pot efectua în baza carnetului / legitimației de elev cu viza pentru anul școlar în curs sau a adeverinței școlare valabilă pentru anul școlar în curs. CFR călători eliberează bilete de călătorie gratuite în trafic
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va lansa în această lună Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante „Rabla Auto", conform OUG 41/2025. Noul Ghid de finanțare se află în consultare publică, până pe 5 septembrie, și include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului. Astfel, cuantumul sprijinului financiar este
Din 25 septembrie, DAN AIR, companie aeriană privată 100% românească, începe efectuarea de zboruri regulate către un nou oraș din Siria, Aleppo. Operatorul aerian își extinde astfel operațiunile în țara din Orientul Mijlociu, care au debutat odată cu inaugurarea rutei București-Damasc-București, pe 15 iunie. DAN AIR este prima companie din Uniunea Europeană care operează zboruri
Producătorul vietnamez de vehicule electrice VinFast va dezvălui primele sale modele de autobuze electrice în Europa la Busworld 2025, care va avea loc la Bruxelles în octombrie anul acesta. Modelele EB 8 și EB 12 sunt proiectate să respecte standardele UE. Lansarea marchează intrarea VinFast pe piața europeană a transportului public. Potrivit producătorului, EB 12
Fenomenul infracționalității din transporturi și expediții devine din ce în ce mai sofisticat. Furturile de identitate și documentele falsificate din ce în ce mai bine și metodele bine fundamentate psihologic fac uneori până și firme cu experiență să pice în capcană. De aceea, dezvoltarea unor instrumente de protecție cât mai eficiente este esențială. Despre aceasta
„Experiența ne-a făcut să schimbăm regulile, astfel încât să reducem riscurile pe care ni le asumăm. Realitatea bate, astăzi, filmul, iar noi trebuie să încercăm să protejăm cât mai bine angajații și, în final, compania", mi-a mărturisit Iulia Hribal, director general al Atlas Express & Logistic, după ce mi-a explicat cum s-au desfășurat câteva evenimente
Presa franceză scria, la finalul lunii iulie, despre achitarea unui șofer român, în a cărui semiremorcă inspectorii vamali descoperiseră 24 de kilograme de cocaină. Conducătorul auto risca 10 ani de închisoare și o amendă de 7,5 milioane de euro, iar după câteva luni de detenție provizorie, nu mai avea nicio speranță că va scăpa. Avocatul
TAPA Chapter Romania a elaborat o primă formă a unui Ghid de bune practici în securitate (SC25), destinat actorilor industriei transporturilor: cărăuși (transportatori efectivi), companii transportatoare, case de expediții și clienți (expeditori/beneficiari). Documentul este structurat pe niveluri de responsabilitate (Top Management, Operațional) pentru a combate principalele riscuri curente în domeniu. Pe parcursul mai multor ediții
Cunoscuți mai degrabă pentru rețelele de crimă organizată, care acționează la nivelul lanțurilor de distribuție, românii își transformă imaginea, devenind specialiști implicați direct în susținerea creșterii securității în regiune. Schimbarea de paradigmă pe care Gino Laios, vicepreședinte TAPA, o propunea, cu ocazia conferinței ZIUA CARGO de la Poiana Brașov, se întâmplă în acest moment. Anterior,
Parcul care face transport intern este îmbătrânit. O știm cu toții. Dar, recent, am văzut, în județul Buzău, camioane cum nu mai credeam că există în trafic. Flota folosită, în această perioadă, pe teritoriul României, reflectă tarife mici (execrabile aș spune). Sunt sume care nu par să poată acomoda un cost minim de transport, construit
Din 24 iulie, semnalul de autentificare OSNMA este activ pe toate tahografele inteligente de a doua generație, deschizând calea versiunii finale G2V2. Din noiembrie, toate vehiculele noi de peste 3,5 tone vor fi echipate cu tahografe G2V2 versiunea finală, cu semnal OSNMA. Vestea bună pentru transportatori este că NU există obligativitatea de actualizare de soft
La începutul lunii august, peste 90% dintre camioanele românești folosite la transportul comunitar erau echipate cu tahograf inteligent de a doua generație. Cei care nu și-au completat retroechiparea riscă amenzi mari, după 19 august. Conform datelor Registrului Auto Român, la 1 august existau, în țara noastră, un număr de 53.768 de vehicule din categoriile N2
Era un joc tâmpit pe care îl jucam în copilărie… probabil pentru că nu prea aveam ce face, în lipsa telefoanelor mobile, a internetului… nici măcar „cablul" nu apăruse încă și nici prea multe televizoare color nu erau (oricum, programul TV era scurt și total neatractiv, la unicul post existent). „Verde stop!" se juca în
Volvo Trucks a făcut echipă, pentru o nouă campanie, cu mult apreciatul bucătar la nivel global Marcus Samuelsson. Care este provocarea? Pregătirea unui meniu gourmet cu ingrediente transportate cu un camion fără emisii sau reduse
Renault Trucks a deschis, în această vară, un nou centru de service și camioane, la Craiova, cu scopul de a oferi servicii de înaltă calitate în zona de sud a României, unde are cea mai mare cotă de piață. Renault Trucks România pune la dispoziția clienților săi un nou centru pentru vânzarea și asistența gamei […] The post RENAULT TRUCKS ROMÂNIA: Nou centru de service și vânzări, la Craiova appeared first on ZIUA CARGO.
Comisia Europeană a aprobat o finanțare de aproape 2,8 miliarde de euro, pentru 94 de proiecte strategice de transport în întreaga UE, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE). Proiectele selectate au fost alese din 258 de cereri, depuse până la 21 ianuarie 2025. Chiar dacă majoritatea investițiilor sunt direcționate către infrastructura feroviară și maritimă, […] The post UE investește în drumuri mai sigure appeared first on ZIUA CARGO.
Goana după bani, AI-ul și viteza cu care se desfășoară tranzacțiile… mediul perfect pentru o nouă generație de escroci… Escrocii hackeri! Mărfuri furate sau curse efectuate care nu mai sunt niciodată plătite reprezintă „țepe” cunoscute în piața de transport. Însă tehnologia modernă a transformat o boală de care te puteai feri, dacă respectai anumite măsuri […] The post Frauda ia proporții appeared first on ZIUA CARGO.
Un camion IVECO, alimentat cu bioLNG, a finalizat o călătorie de 5.000 km, subliniind rolul-cheie pe care îl au biocombustibilii în transportul sustenabil. IVECO anunță cu mândrie finalizarea cu succes a traseului său în Turul Europei, o călătorie de aproximativ 5.000 km cu un camion greu, alimentat cu bioLNG. Etapele turului IVECO S-Way LNG a […] The post IVECO: Turul Europei 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
Pornit de la o glumă, un camion aproape de casare a ajuns, cu pasiune și multă muncă de voluntariat, unul dintre cele doar 2.000 de vehicule acceptate la Truckstar, cel mai mare festival de camioane tunate din Europa. Fost transportator, acum antreprenor în construcții și lucrător în logistică, Vlad Pandele a avut mereu de-a face […] The post TROACA DE AUR. Melcul Turbo, de la troacă, la Truckstar appeared first on ZIUA CARGO.
Vito, utilitara versatilă care a reprezentat o soluție adaptată nevoilor antreprenorilor, comercianților și furnizorilor de servicii, a sărbătorit 30 de ani de la lansarea primei generații. Trei decenii, trei generații De la debut, în 1995, utilitara de dimensiuni medii a adus disponibilitate fără compromisuri pentru sarcinile de zi cu zi, versatilitate impresionantă și tehnologie inovatoare, […] The post MERCEDES-BENZ: 30 de ani de Vito appeared first on ZIUA CARGO.
Între 11-13 septembrie, stațiunea Băile Felix devine din nou locul unde profesioniștii din logistică și transport se reunesc pentru câteva zile de idei, dialog și conexiuni valoroase. „Antreprenorul, altfel” este tema care definește ediția din 2025. Având în vedere contextul economic și legislativ în continuă schimbare, conferința din acest an se desfășoară sub tema „Antreprenorul, […] The post A 8-A EDIȚIE DEDICATĂ TRANSPORTATORILOR DE MĂRFURI EXPRES. Conferința Express revine în 2025, la Lotus Therm appeared first on ZIUA CARGO.
Compania Vectra International și-a relocat, din acest an, toate activitățile la noul sediu, situat în Codlea. Acesta îi deschide noi posibilități de extindere a serviciilor oferite, într-un campus desfășurat pe 4 hectare, ce cuprinde un centru logistic, care acomodează și zona de birouri, un service modern, cu 10 porți, o stație de alimentare combustibil și […] The post VECTRA INTERNATIONAL: Un nou calibru appeared first on ZIUA CARGO.
Indiferent că este vorba despre liberalizarea transportului de călători, RCA sau TollRo, patronatele traversează o perioadă aglomerată, cu miză importantă pentru piața pe care o reprezintă. Am discutat despre activitatea patronală cu Vasile Ștefănescu, președinte COTAR și președinte UGIR 1903. ZIUA CARGO: Cum ați perceput liberalizarea transportului interjudețean, în această primă etapă? Vasile Ștefănescu: Evident […] The post Patronatele nu și-au luat vacanță appeared first on ZIUA CARGO.
Anotimp vibrant și energizant, vara, instalată cu o intensitate sporită, întețește bucuria activităților, vacanțelor și a explorărilor. Ea intensifică diversitatea experiențelor și dă posibilitatea de recreere și de a recrea. Și, se pare că vara recreează nonetic contexte profesionale, lăsând loc… ofertelor și consecințelor. Teoretic, o ofertă este o propunere făcută de o persoană altei […] The post ANTICORUPȚIE. Oferte de vară…! appeared first on ZIUA CARGO.
Transportatorii rutieri pot solicita ajutor de stat de până la 18 milioane de euro, din fonduri nerambursabile, pentru achiziționarea de vehicule grele 100% electrice. Ordinul MTI 756/2025 a fost publicat în Monitorul Oficial 723 din 4 august. Sprijinul este asigurat prin Programul-cheie 9 – Eficiență energetică în transporturi, finanțat din Fondul pentru Modernizare, gestionat de […] The post Undă verde pentru finanțarea camioanelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a finalizat renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu oficialii Comisiei Europene. Principalul rezultat este menținerea integrală a fondurilor nerambursabile și obținerea unor finanțări suplimentare destinate proiectelor aflate în implementare. Un an de discuții Reprezentanții europeni au semnalat, în cursul anului trecut, întârzieri în implementarea unor […] The post INFRASTRUCTURĂ. Renegocierea PNRR, finalizată appeared first on ZIUA CARGO.
… dar în condițiile unui parc în creștere. Numărul caselor de expediție a crescut ușor, în ultimul an, conform celor mai recente date ARR, prezentate cu ocazia conferinței USER, ajungând la 3.690 la nivel lunii mai 2025, față de 3.523, cu un an mai devreme. Cele mai multe case de expediție (701, față de 659 […] The post Mai multe case de expediție… mai puțini cărăuși… appeared first on ZIUA CARGO.
Potrivit celor mai noi statistici Eurostat, valabile pentru anul 2024, camioanele românești au transportat mai multă marfă, pe mai mulți kilometri, la nivel internațional, dar mai ales în transportul național, față de 2023. 2024 confirmă, însă, schimbări anunțate deja. În timp ce cursele de 150-299 de kilometri au consemnat cea mai bună evoluție, cursele lungi, […] The post STATISTICILE EUROSTAT ANUNȚĂ SCHIMBĂRI DE STRUCTURĂ. România, încă pe plus appeared first on ZIUA CARGO.
Discuția despre pregătirea primului traseu național, realizat cu un camion electric, a fost una extrem de pragmatică. Despre nevoi, oportunități și costuri. Directorul general RARA Logistic a fost clar: „Pentru ca peste 5 ani, când se vor juca partidele importante, să am lecțiile învățate, soluțiile trebuie construite încă de acum.” Dar, pentru a reuși, ai […] The post CTP & RARA LOGISTIC. Timișoara-București, 100% electric appeared first on ZIUA CARGO.
Primul Porsche 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” a fost livrat unui client din România. Mașina este echipată cu un pachet de opțiuni dedicat celei de-a 50-a aniversări a drumului care leagă regiunile istorice Muntenia și Transilvania. Ediția limitată este dedicată drumurilor și comunității Porsche din România, fiind anunțată, încă de anul trecut, drept […] The post „Tribute to Transfăgărășan” appeared first on ZIUA CARGO.
La Bruxelles, între 4-9 octombrie, se va desfășura Busworld Europe 2025, unde Daimler Buses va expune opt vehicule. Producătorul își va expune inovațiile și va sublinia rolul de lider, atât în electromobilitate, cât și în dezvoltarea unui transport sigur și sustenabil. Premiera mondială Mercedes-Benz eIntouro Prin lansarea acestui model, Daimler Buses prezintă în premieră un […] The post Daimler Buses se pregătește de Busworld appeared first on ZIUA CARGO.
Guvernul a aprobat, în ședința din 29 august, cinci din cele șase proiecte de lege cuprinse în Pachetul 2 de reforme, inclusiv cea care cuprinde noi majorări de impozite, taxe și măsuri fiscale. Singurul proiect amânat este cel privind reforma administrației publice centrale și locale, prin care premierul Ilie Bolojan anunțase că va reduce 40.000 […] The post Guvernul a aprobat Pachetul 2 fiscal; urmează angajarea răspunderii în Parlament appeared first on ZIUA CARGO.
AIC Trucks anunță semnarea contractului pentru achiziționarea de către Primăria Reșița a 14 autobuze electrice marca Otokar, model e-Kent Generația 2, de 12 m, 3 uși, alături de 12 stații de încărcare și sisteme e-ticket pentru 42 de stații. Achiziționarea a fost făcută în urma unei licitații publice prin finanțare PNRR. Cele 14 autobuze vor […] The post AIC Trucks: 14 autobuze electrice Otokar, la Reșița appeared first on ZIUA CARGO.
Cea de-a cincea locomotivă ELASMO modernizată de compania RELOC Craiova (membră a GRAMPET Group) a încheiat cu succes proba de performanță efectuată pe ruta București-Cernavodă și retur. Pe 25 august, vehiculul de tracțiune cu o putere de 6000 kW a tractat 16 vagoane de călători, confirmând astfel parametrii tehnici și operaționali ai proiectului de modernizare, […] The post Locomotiva electrică ELASMO 005, modernizată de RELOC Craiova appeared first on ZIUA CARGO.
VGP, furnizor european de spații logistice și semi-industriale de înaltă calitate, a anunțat rezultatele pentru primul semestru încheiat la 30 iunie 2025. • Profit înainte de impozitare de 208,6 milioane EUR (creștere de 35% față de S1 2024), reflectând venituri nete din chirii și energie regenerabilă de 40,9 milioane EUR (+24,3%), venituri din taxe de […] The post Rezultate financiare VGP pentru primul semestru 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
Grupul TTS anunță că, începând cu data de 21 august 2025, Mircea Mihăilescu și-a încheiat mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație. În semn de respect și recunoaștere a contribuției sale și a rolului său în crearea și dezvoltarea companiei, Consiliul de Administrație a decis acordarea titlului de Președinte de onoare al TTS domnului Mihăilescu. […] The post Grupul TTS confirmă reușita tranziției de guvernanță appeared first on ZIUA CARGO.
O nouă exemplificare a erei mașinilor electrice vine de la compania VW, care oferă acum un upgrade de putere de 20 kW pentru ID.3 Pro. Baza tehnică pentru modelul de abonament controversat se întoarce, în esență, la modificările pe care VW le-a introdus la ID.3 în mai 2025: puterea modelului ID.3 Pro S (cu bateria […] The post Abonament pentru upgrade, la VW appeared first on ZIUA CARGO.
Generația Z nu se distanțează de ideea biroului, ci propune o redefinire profundă a acestuia. Pentru tinerii profesioniști din România, locul de muncă nu mai este doar un spațiu funcțional, ci unul care trebuie să ofere oportunități reale de învățare, conexiuni autentice și un sentiment de apartenență, arată consultanții Colliers. Născuți între 1997 și 2012, […] The post Colliers: Doar 1% dintre tinerii din Generația Z sunt motivați de munca de la distanță appeared first on ZIUA CARGO.
Industria de transport și logistică, un sector vital pentru economie, dar adesea ignorat inclusiv în peisajul comunicării, are, începând din această toamnă, o agenție dedicată: DRIVION. Proiectul este fondat de Claudia Barbu și Roxana Hurducaș, două profesioniste recunoscute, cu aproape 40 de ani de experiență cumulată în marketing, comunicare și proiecte B2B. „După aproape două […] The post DRIVION, marketing strategic pentru industria de transport și logistică appeared first on ZIUA CARGO.
