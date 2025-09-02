Tesla funcționează încet și pe ocolite

16:00

Generația Z nu se distanțează de ideea biroului, ci propune o redefinire profundă a acestuia. Pentru tinerii profesioniști din România, locul de muncă nu mai este doar un spațiu funcțional, ci unul care trebuie să ofere oportunități reale de învățare, conexiuni autentice și un sentiment de apartenență, arată consultanții Colliers. Născuți între 1997 și 2012, […] The post Colliers: Doar 1% dintre tinerii din Generația Z sunt motivați de munca de la distanță appeared first on ZIUA CARGO.