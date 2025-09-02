Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025

15:20

Astăzi, 28 august a.c., ora 11.25, am fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că pe DN2 – E85,în localitatea Garoafa s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală ușoară a 5 persoane. Din primele cercetări ar rezulta faptul că șoferul unui […] Cine se face vinovat de producerea accidentului rutier de la Garoafa în care au fost răniți trei copii și doi adulți