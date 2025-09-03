Doliu pentru artileriștii vrânceni! Generalul de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu a trecut la cele veșnice
Jurnal de Vrancea, 3 septembrie 2025 17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu adâncă durere, comunitatea militară și locală anunță trecerea la cele veșnice a generalului de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu, personalitate respectată pentru devotament, curaj și profesionalism. Fost comandant al Brigăzii 8 Artilerie Mixtă „Al.I.Cuza” în perioada 15 mai 2002 – 1 iulie 2005, generalul Dascălu a rămas în memoria celor care l-au cunoscut drept un […] Articolul Doliu pentru artileriștii vrânceni! Generalul de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu a trecut la cele veșnice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 10 minute
17:40
VIDEO Tânăr reţinut de poliţişti pentru comiterea a cinci infracţiuni. El mergea cu motocicleta, beat, deși era în arest la domiciliu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din localitatea Măgura, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce a comis cinci infracţiuni diferite, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. Acesta este acuzat de vătămare corporală din culpă, punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat, conducere fără permis, conducere […] Articolul VIDEO Tânăr reţinut de poliţişti pentru comiterea a cinci infracţiuni. El mergea cu motocicleta, beat, deși era în arest la domiciliu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
A făcut un milion de lei după ce a convins două femei să practice prostituția. Bărbatul a fost arestat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi determinat două femei să practice prostituţia în cluburi din Europa, câştigând în activităţilor infracţionale suma de peste un milion de lei. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziţii domiciliare, […] Articolul A făcut un milion de lei după ce a convins două femei să practice prostituția. Bărbatul a fost arestat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 30 minute
17:20
Doliu pentru artileriștii vrânceni! Generalul de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu a trecut la cele veșnice # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu adâncă durere, comunitatea militară și locală anunță trecerea la cele veșnice a generalului de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu, personalitate respectată pentru devotament, curaj și profesionalism. Fost comandant al Brigăzii 8 Artilerie Mixtă „Al.I.Cuza” în perioada 15 mai 2002 – 1 iulie 2005, generalul Dascălu a rămas în memoria celor care l-au cunoscut drept un […] Articolul Doliu pentru artileriștii vrânceni! Generalul de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu a trecut la cele veșnice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
15:50
Doliu în lumea afacerilor din Focșani! A murit patronul firmei Cepter Company, Radu Crăciun # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patronul cunoscutei firmei Cepter Company SRL, Radu Crăciun, s-a stins din viață fulgerător, la doar 48 de ani, în urma unui infarct miocardic. Radu, un om plin de viață, și-a început cariera ca fotoreporter al Ziarului Diplomatic, alegând ulterior un alt drum în viață. Plecarea sa prematură lasă în urmă un gol imens în sufletul […] Articolul Doliu în lumea afacerilor din Focșani! A murit patronul firmei Cepter Company, Radu Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
14:20
VIDEO Piața strugurilor de la Panciu – sprijin pentru viticultori și tradiția locală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Panciu, fiecare strugure spune o poveste. O poveste despre munca viticultorilor, despre pământul roditor al Vrancei și despre tradiții care nu s-au pierdut, ci s-au transmis din generație în generație. De acum, această poveste are și un loc aparte: piața strugurilor din Obor, amenajată cu sprijinul Primăriei Orașului Panciu. Aici, producătorii locali, dar și […] Articolul VIDEO Piața strugurilor de la Panciu – sprijin pentru viticultori și tradiția locală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Industria textilelor în declin? Marile firme de confecții din Vrancea, profit de peste 7 milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit datelor statistice, în ultimul an industria textilelor a pierdut aproximativ 40.000 de locuri de muncă în România, iar procesul nu pare să se oprească. Totodată, majorările de taxe și impozite, creșterea costurilor de producție și cheltuielilor cu salariile au determinat închiderea multor unități de producție, unele cu o tradiție de câteva decenii. Doar între […] Articolul Industria textilelor în declin? Marile firme de confecții din Vrancea, profit de peste 7 milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
13:00
Duminică, 7 septembrie, are loc o nouă ediție a festivalului folcloric de la Andreiașu de Jos # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Andreiașu de Jos și Consiliul Local Andreiașu de Jos, organizează o nouă ediție a Festivalului Folcloric Focul Viu, duminică, 07 septembrie 2025, ora 11.00. Evenimentul promovează tradițiile populare vrâncenești într-o zonă bine-cunoscută de interes geologic și peisagistic a localității, considerată monument al naturii și obiectiv rar al României prin […] Articolul Duminică, 7 septembrie, are loc o nouă ediție a festivalului folcloric de la Andreiașu de Jos apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Apel umanitar pentru familia Vlaicu din Unirea – Odobești, rămasă pe drumuri în urma unui incendiu distrugător # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul zilei de ieri (2 septembrie), un incendiu puternic a devastat gospodăria familiei Vlaicu din Unirea, orașul Odobești. Agoniseala de-o viață a oamenilor s-a transformat în cenușă și lemn ars în doar câteva ore, doi adulți și doi copii minori rămânând în drum acum, când sezonul rece bate la ușă. Din fericire, sătenii din […] Articolul Apel umanitar pentru familia Vlaicu din Unirea – Odobești, rămasă pe drumuri în urma unui incendiu distrugător apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Se deschide primul restaurant Burger King din Focșani! Surprize pentru primii 100 de vizitatori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Burger King își extinde prezența în România și aduce faimosul gust flame-grilled în Focșani, odată cu deschiderea primului restaurant din oraș, mâine, 4 septembrie. Cu un decor modern și prietenos, noul restaurant de tip drive-thru promite să ofere vizitatorilor experiența autentică Burger King. Pentru a marca prima deschidere din oraș, primii 100 de vizitatori din […] Articolul Se deschide primul restaurant Burger King din Focșani! Surprize pentru primii 100 de vizitatori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
11:30
Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Suntem tot mai aproape de a începe efectiv construcția noului spital județean, un proiect major pentru sănătatea vrâncenilor, atât de mult așteptat de comunitatea noastră. Astăzi, după câteva modificări solicitate de SEAP (sistemul care gestionează achizițiile publice din România), Consiliul Județean Vrancea a lansat licitația publică privind ”Execuția lucrărilor de construcții, instalații și echipamente tehnologice […] Articolul Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Doi foști lideri ai PSD și ex premieri ai României, prezenți în China alături de Putin și Kim Jong Un # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, se află în capitala Chinei, la Beijing, pentru a participa la grandioasă paradă organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi (Năstase alături de soția sa) apar într-o fotografie de grup în care […] Articolul Doi foști lideri ai PSD și ex premieri ai României, prezenți în China alături de Putin și Kim Jong Un apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
08:40
Premierul Ilie Bolojan a cerut verificarea urgentă a datelor privind personalul din administrațiile publice locale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a solicitat marți, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, ca toate prefecturile din țară să verifice cu celeritate datele transmise până acum de primării și consilii județene privind numărul de angajați din aparatele proprii. Decizia vine în contextul pregătirii unei ample reforme a administrației publice locale. Potrivit unui comunicat oficial emis de Executiv, […] Articolul Premierul Ilie Bolojan a cerut verificarea urgentă a datelor privind personalul din administrațiile publice locale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Schimbări în structurile de conducere ale IPJ Vrancea: Comisarii Zorel Burlan și Dragoș Nedeloiu împuterniciți la șefia Poliției Focșani și Serviciului de Ordine Publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a operat noi schimbări în structurile de conducere, odată cu începutul lunii septembrie. Două dintre cele mai importante funcții din cadrul instituției au fost preluate de ofițeri cu experiență în structurile MAI. Comisarul Dragoș Nedeloiu, până acum șef al Poliției Municipiului Focșani, a fost împuternicit la conducerea Serviciului de […] Articolul Schimbări în structurile de conducere ale IPJ Vrancea: Comisarii Zorel Burlan și Dragoș Nedeloiu împuterniciți la șefia Poliției Focșani și Serviciului de Ordine Publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Două persoane din Vrancea date dispărute: O adolescentă de 14 ani și o femeie de 77 de ani sunt căutate de poliție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni desfășoară ample activități de căutare pentru găsirea a două persoane dispărute în ultimele zile în județul Vrancea. Este vorba despre o minoră de 14 ani din comuna Urechești și o femeie în vârstă de 77 de ani din municipiul Adjud. Minora Costin Melisa, în vârstă de 14 ani, a fost dată dispărută după […] Articolul Două persoane din Vrancea date dispărute: O adolescentă de 14 ani și o femeie de 77 de ani sunt căutate de poliție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit ISU Galaţi, incendiul a izbucnit pe strada Ciobanului, la una din locaţiile de lucru ale Tunele S.A, mai exact la fostele barăci ale constructorilor care lucrau la tunel. Acolo au intervenit mai multe autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor. Nu au fost raportate victime. Incendiul se […] Articolul VIDEO Incendiu puternic la barăcile unor muncitori de pe șantier apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025 se ridică la 1,5 miliarde de euro, respectiv 0,6% din PIB-ul anului 2021, arată Consiliul Fiscal într-un răspuns adresat europarlamentarului Gheorghe Piperea. Consiliul Fiscal explică că structura bugetului României nu include o secțiune explicită privind asistența internațională, iar […] Articolul Cronica dimineții – 03.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Astăzi vei simți nevoia să iei inițiativa, mai ales în plan profesional. O discuție deschisă cu cineva apropiat poate aduce o soluție la o problemă mai veche. În plan personal, surprizele vin de unde nu te aștepți. Taur – Răbdarea îți este pusă la încercare, dar vei reuși să obții rezultate […] Articolul Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
ATENȚIE! Restricții de circulație în această dimineață la giratoriul din Brăilei cu DN 2! Se asfaltează! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria anunță că începând din această dimineață (3 septembrie) de la ora 6.00, vor începe lucrările de asfaltare a sensului giratoriu de la intersecția Bulevardului Brăilei cu DN 2. Din aceast motiv vor fi introduse restricții de circulație în această zonă, ceea ce va genera o circulația îngreunată la primele ore. „Lucrările derulate fac parte […] Articolul ATENȚIE! Restricții de circulație în această dimineață la giratoriul din Brăilei cu DN 2! Se asfaltează! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
19:00
„Vrancea Med” – Prima conferință științifică medicală din județ organizată de Colegiul Medicilor Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Medicilor Vrancea are plăcerea de a anunța organizarea primei ediții a Conferinței Științifice Medicale Vrancea Med, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală din județ și din întreaga regiune. Manifestarea științifică se va desfășura în perioada 15–17 octombrie 2025, la Laguna Resort, Focșani, și este creditată cu 18 puncte EMC. Evenimentul marchează un moment […] Articolul „Vrancea Med” – Prima conferință științifică medicală din județ organizată de Colegiul Medicilor Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, la ora 17:41, un apel 112 a redat momente tensionate pentru o familie din Biliești. Fetița lor de numai 5 ani a părăsit locuința într-o direcție necunoscută, lăsând în și teamă. Echipele noastre de intervenție au pornit imediat în căutarea ei. Fiecare minut a fost o clipă de suspans, până când micuța a fost […] Articolul Fetiță din Biliești, dispărută de acasă, găsită rapid de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru părinți, începutul unui nou an școlar e mereu un moment plin de emoții, dar și de responsabilitate. Îți dorești ca cel mic să fie pregătit, să aibă tot ce îi trebuie și să pornească la drum cu încredere. Între listele de rechizite, uniformă și manuale, există câteva obiecte esențiale care fac diferența între o […] Articolul 5 lucruri esențiale pentru copilul tău în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, preocuparea pentru mediul înconjurător devine din ce în ce mai importantă, iar soluțiile de încălzire ecologice sunt tot mai căutate. Centralele termice pe peleți se prezintă ca o alternativă inovatoare și eficientă pentru cei care doresc să-și reducă amprenta de carbon fără a renunța la confort. Peleții, o resursă regenerabilă, reprezintă un combustibil curat […] Articolul Centralele pe peleți – soluția modernă și ecologică pentru încălzirea locuinței apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Un singur proiect pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 3 septembie, începând cu ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare ce se va desfășura online, prin platforma de video conferință/teleconferință Zoom. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 33.200.000 de lei de la […] Articolul Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Un singur proiect pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
17:40
Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Suntem tot mai aproape de a începe efectiv construcția noului spital județean, un proiect major pentru sănătatea vrâncenilor, atât de mult așteptat de comunitatea noastră. Astăzi, după câteva modificări solicitate de SEAP (sistemul care gestionează achizițiile publice din România), Consiliul Județean Vrancea a lansat licitația publică privind ”Execuția lucrărilor de construcții, instalații și echipamente tehnologice […] Articolul Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea acționează în aceste momente cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o gospodărie din localitatea Unirea, orașul Odobești, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. În sprijin acționează și o autospecială […] Articolul Incendiu de proporții la Odobești! O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 3 septembie, începând cu ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare ce se va desfășura online, prin platforma de video conferință/teleconferință Zoom. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 33.200.000 de lei de la […] Articolul Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primul cutremur, cu magnitudinea de 3.3 grade pe Scara Richter, a avut loc la ora 11:50:41 (ora locală a României) și a avut epicentrul pe raza comunei Reghiu. Produs la adâncimea de 63 de kilometri, seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 29 km V de Focșani, 71km N de Buzău, 81km SV de […] Articolul Două cutremure cu epicentrul în Vrancea s-au produs marți, la prânz apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni au fost sesizați de către numitul Clapon Neculai, din comuna Păunești, cu privire la faptul că soția sa, CLAPON OLGA, în vârstă de 63 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun, în dimineața zilei de 01 septembrie a.c., ora 09:00, și nu a mai revenit. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată […] Articolul Femeie din Păunești dispărută de acasă. Autoritățile au demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în jurul orei 12.30, pe DN 2 Focșani-Bacău, în zona orașului Adjud.Din primele informații, în urma impatului au fost rănite trei persoane, care au primit îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, și se estimează […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Adjud! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
ULTIMA ORĂ! Bărbat DECEDAT la Poiana Cristei, strivit de un acoperiș pe care încerca să-l dărâme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Intervenție de ultimă oră la Poiana Cristei. Mai multe echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate să intervină în urma unui apel la 112 care anunța că un bărbat ar fi fost surprins sub un acoperiș. La fața locului au fost trimise două echipaje din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere cu […] Articolul ULTIMA ORĂ! Bărbat DECEDAT la Poiana Cristei, strivit de un acoperiș pe care încerca să-l dărâme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Grefierii își reduc programul de lucru cu publicul cu o oră! Nemulțumirile pornesc de la proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Grefierii sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, proiect pus în transparență decizională de Ministerul Muncii pe 14 august 2025. Ei consideră că le sunt încălcate mai multe drepturi asta în timp ce sustemul de justiție se confruntă de zeci de ani […] Articolul Grefierii își reduc programul de lucru cu publicul cu o oră! Nemulțumirile pornesc de la proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru echipaje din cadrul Secției de Pompieri Vidra intervin, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție, în cooperare cu SVSU Vizantea Livezi, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Vizantea Livezi, sat Vizantea Mănăstirească. La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta, generalizat, pe […] Articolul ULTIMA ORĂ Gospodărie cuprinsă de flăcări la Vizantea Livezi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Astăzi ești plin de energie și dorință de acțiune. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar vei reuși să te adaptezi rapid. În dragoste, e momentul să clarifici neînțelegeri mai vechi. Taur – Ziua aduce un plus de stabilitate, mai ales în plan financiar. O oportunitate de câștig apare, dar […] Articolul Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a declarat în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, că România este marcată de „privilegii, risipă și sinecuri”. Premierul a afirmat că reformele propuse „aduc echitate, taie sinecuri și restabilesc dreptatea” (Hotnews). Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii […] Articolul Cronica dimineții – 02.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
1 septembrie 2025
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un alt accident s-a produs în această seară, în jurul orei 19.00, pe centura Focșaniului, între Onassis și Carrefour. Deși impactul a fost destul de puternic, nimeni nu a fost rănit, evenimentul rutier fiind soldat doar cu pagube materiale. Articolul Accident pe centura orașului Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 19.00, pe DN 2D, între Tulnici și Focșani. Șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea părții carosabile. La fața locului a intervenit o autospecială a pompierilor de la Tulnici și un SMURD de la Vidra. Din […] Articolul ULTIMA ORĂ! Autoutilitară răsturnată între Tulnici și Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului şcolar, în baza carnetului/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs, de mai multe facilități. Este vorba de bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), […] Articolul Facilităţi pentru elevi la călătoria cu trenul în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Programul Rabla pentru persoane fizice în linie dreaptă. Care este valoarea tichetelor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice, valoarea tichetelor fiind actualizată. ”Administraţia Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport […] Articolul Programul Rabla pentru persoane fizice în linie dreaptă. Care este valoarea tichetelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 1 septembrie 2025, Jandarmeria Română marchează 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, structură creată prin „Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, promulgată la 1 septembrie 1893 prin Decret Regal de către Regele Carol I. Acest moment a reprezentat un pas esențial în dezvoltarea și modernizarea instituțiilor statului român, consolidând rolul Jandarmeriei în garantarea ordinii […] Articolul S-au împlinit 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
ANUNȚ de vânzare prin licitație publică a bunului mobil excavator Atlas Terex – Tip TC225LC # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ de vânzare prin licitație publică a bunului mobil excavator Atlas Terex – Tip TC225LC apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
ANUNȚ de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului mobil concasor „cu fălci” Terex Finlay # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului mobil concasor „cu fălci” Terex Finlay apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După o pauză de o lună, timp în care a fost închis pentru lucrări de întreținere și modernizare, bazinul de înot din cartierul Sud al Focșaniului și-a redeschis astăzi, 1 septembrie, porțile pentru cei mici și cei mari, în egală măsură. Lucrările amintite – Golire și curățare completă, dezinfecție și tratare apă, reparații tehnice și […] Articolul Astăzi s-a redeschis bazinul de înot din cartierul Sud al municipiului Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ultimul weekend de vară a adus o sărbătoare specială pentru iubitorii de natură. Pe 30 august, în pitoreasca Vale a Tișiței, a fost marcată Ziua Parcului Natural Putna-Vrancea, un eveniment dedicat biodiversității, tradițiilor și comunității locale. Cei care au ales să petreacă ziua în parc au avut parte de experiențe variate și captivante. Ei au […] Articolul Ziua Parcului Natural Putna-Vrancea, o sărbătoare în inima naturii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de meteorlologi, mai multe județe din țară (inclusiv Vrancea) vor intra marți (2 septembrie) sub incidența unui cod galben de caniculă valabil în intervalul orar 12.00 – 21.00. Sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic Codul galben este valabil. Așa cum se vede și pe harta de mai jos în […] Articolul Vrancea, cod galben de caniculă pentru marți, 2 septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Ai parte de energie și curaj, însă e bine să-ți temperezi impulsivitatea. O discuție sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce claritate. Taur – Ziua aduce stabilitate și un sentiment de siguranță. E un moment bun pentru a rezolva chestiuni financiare sau pentru a te bucura de confortul casei. Gemeni […] Articolul Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ultimul proiect pe care Guvernul ar trebui să-și angajeze răspunderea, cel privind reforma administrației locale, a rămas fără acord în coaliție deoarece premierul Bolojan a solicitat modificarea acestuia astfel încât să fie reduse 45% din posturile administrației locale, față de 25% cât stabilise anterior coaliția, au declarat surse dn cadrul coaliției. Ca urmare, în […] Articolul Cronica dimineții – 01.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
31 august 2025
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 18.00, un accident de circulație s-a produs pe DN 2D la ieșire din Focșani spre Bolotești. Din informațiile pe care le deținem, șoferul unui autoturism marca Dacia Logan a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea drumului. Tot […] Articolul ULTIMA ORĂ VIDEO Logan răsturnat în șanț la ieșirea din Focșani spre Bolotești! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:20
ULTIMA ORĂ VIDEO BMW răsturnat în șanț la Bolotești! Mai multe persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 18.00, un accident de circulație s-a produs pe DN 2D la ieșire din Focșani spre Bolotești. Din informațiile pe care le deținem, șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea drumului. Din ce […] Articolul ULTIMA ORĂ VIDEO BMW răsturnat în șanț la Bolotești! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
SCANDAL în parcarea unui supermarket din Focșani: o tânără de 19 ani a provocat haos după ce a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă seară, într-o parcare a unui supermarket din municipiul Focșani, a izbucnit un scandal de proporții, după ce o tânără de 19 ani a pierdut controlul volanului în timp ce făcea drifturi, lovind trei autoturisme parcate. Incidentul a generat reacții violente din partea celor prezenți, iar poliția și jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru […] Articolul SCANDAL în parcarea unui supermarket din Focșani: o tânără de 19 ani a provocat haos după ce a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
VIDEO! Intervenție rapidă a jandarmilor vrânceni la un incendiu izbucnit în timpul competiției „Vrancea Montană Run” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 31.08.2025, pe timpul asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică la evenimentul sportiv „Vrancea Montană Run”, jandarmii vrânceni au observat izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată în zona Dealul Morii. Aceștia au acționat de urgență pentru limitarea și stingerea incendiului, intervenția rapidă contribuind la prevenirea extinderii focului către zonele împădurite și către traseele pe […] Articolul VIDEO! Intervenție rapidă a jandarmilor vrânceni la un incendiu izbucnit în timpul competiției „Vrancea Montană Run” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.