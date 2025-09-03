ATENȚIE! Restricții de circulație în această dimineață la giratoriul din Brăilei cu DN 2! Se asfaltează!

11:10

Grefierii sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, proiect pus în transparență decizională de Ministerul Muncii pe 14 august 2025. Ei consideră că le sunt încălcate mai multe drepturi asta în timp ce sustemul de justiție se confruntă de zeci de ani