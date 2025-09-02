Incendiu de proporții la Odobești! O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări
Jurnal de Vrancea, 2 septembrie 2025 15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea acționează în aceste momente cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o gospodărie din localitatea Unirea, orașul Odobești, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. În sprijin acționează și o autospecială […]
Acum o oră
15:50
15:40
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 3 septembie, începând cu ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare ce se va desfășura online, prin platforma de video conferință/teleconferință Zoom. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 33.200.000 de lei de la […]
Acum 4 ore
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primul cutremur, cu magnitudinea de 3.3 grade pe Scara Richter, a avut loc la ora 11:50:41 (ora locală a României) și a avut epicentrul pe raza comunei Reghiu. Produs la adâncimea de 63 de kilometri, seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 29 km V de Focșani, 71km N de Buzău, 81km SV de […]
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni au fost sesizați de către numitul Clapon Neculai, din comuna Păunești, cu privire la faptul că soția sa, CLAPON OLGA, în vârstă de 63 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun, în dimineața zilei de 01 septembrie a.c., ora 09:00, și nu a mai revenit. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată […]
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în jurul orei 12.30, pe DN 2 Focșani-Bacău, în zona orașului Adjud.Din primele informații, în urma impatului au fost rănite trei persoane, care au primit îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, și se estimează […]
Acum 6 ore
11:40
ULTIMA ORĂ! Bărbat DECEDAT la Poiana Cristei, strivit de un acoperiș pe care încerca să-l dărâme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Intervenție de ultimă oră la Poiana Cristei. Mai multe echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate să intervină în urma unui apel la 112 care anunța că un bărbat ar fi fost surprins sub un acoperiș. La fața locului au fost trimise două echipaje din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere cu […]
11:10
Grefierii își reduc programul de lucru cu publicul cu o oră! Nemulțumirile pornesc de la proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Grefierii sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, proiect pus în transparență decizională de Ministerul Muncii pe 14 august 2025. Ei consideră că le sunt încălcate mai multe drepturi asta în timp ce sustemul de justiție se confruntă de zeci de ani […]
Acum 8 ore
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru echipaje din cadrul Secției de Pompieri Vidra intervin, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție, în cooperare cu SVSU Vizantea Livezi, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Vizantea Livezi, sat Vizantea Mănăstirească. La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta, generalizat, pe […]
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Astăzi ești plin de energie și dorință de acțiune. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar vei reuși să te adaptezi rapid. În dragoste, e momentul să clarifici neînțelegeri mai vechi. Taur – Ziua aduce un plus de stabilitate, mai ales în plan financiar. O oportunitate de câștig apare, dar […]
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a declarat în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, că România este marcată de „privilegii, risipă și sinecuri". Premierul a afirmat că reformele propuse „aduc echitate, taie sinecuri și restabilesc dreptatea" (Hotnews). Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii […]
Acum 24 ore
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un alt accident s-a produs în această seară, în jurul orei 19.00, pe centura Focșaniului, între Onassis și Carrefour. Deși impactul a fost destul de puternic, nimeni nu a fost rănit, evenimentul rutier fiind soldat doar cu pagube materiale.
19:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 19.00, pe DN 2D, între Tulnici și Focșani. Șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea părții carosabile. La fața locului a intervenit o autospecială a pompierilor de la Tulnici și un SMURD de la Vidra. Din […]
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului şcolar, în baza carnetului/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs, de mai multe facilități. Este vorba de bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), […]
17:00
Programul Rabla pentru persoane fizice în linie dreaptă. Care este valoarea tichetelor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice, valoarea tichetelor fiind actualizată. "Administraţia Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport […]
Ieri
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 1 septembrie 2025, Jandarmeria Română marchează 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, structură creată prin „Legea asupra Gendarmeriei Rurale", promulgată la 1 septembrie 1893 prin Decret Regal de către Regele Carol I. Acest moment a reprezentat un pas esențial în dezvoltarea și modernizarea instituțiilor statului român, consolidând rolul Jandarmeriei în garantarea ordinii […]
12:40
ANUNȚ de vânzare prin licitație publică a bunului mobil excavator Atlas Terex – Tip TC225LC # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ de vânzare prin licitație publică a bunului mobil excavator Atlas Terex – Tip TC225LC apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
ANUNȚ de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului mobil concasor „cu fălci” Terex Finlay # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului mobil concasor „cu fălci” Terex Finlay apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După o pauză de o lună, timp în care a fost închis pentru lucrări de întreținere și modernizare, bazinul de înot din cartierul Sud al Focșaniului și-a redeschis astăzi, 1 septembrie, porțile pentru cei mici și cei mari, în egală măsură. Lucrările amintite – Golire și curățare completă, dezinfecție și tratare apă, reparații tehnice și […]
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ultimul weekend de vară a adus o sărbătoare specială pentru iubitorii de natură. Pe 30 august, în pitoreasca Vale a Tișiței, a fost marcată Ziua Parcului Natural Putna-Vrancea, un eveniment dedicat biodiversității, tradițiilor și comunității locale. Cei care au ales să petreacă ziua în parc au avut parte de experiențe variate și captivante. Ei au […]
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de meteorlologi, mai multe județe din țară (inclusiv Vrancea) vor intra marți (2 septembrie) sub incidența unui cod galben de caniculă valabil în intervalul orar 12.00 – 21.00. Sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic Codul galben este valabil. Așa cum se vede și pe harta de mai jos în […]
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Ai parte de energie și curaj, însă e bine să-ți temperezi impulsivitatea. O discuție sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce claritate. Taur – Ziua aduce stabilitate și un sentiment de siguranță. E un moment bun pentru a rezolva chestiuni financiare sau pentru a te bucura de confortul casei. Gemeni […]
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ultimul proiect pe care Guvernul ar trebui să-și angajeze răspunderea, cel privind reforma administrației locale, a rămas fără acord în coaliție deoarece premierul Bolojan a solicitat modificarea acestuia astfel încât să fie reduse 45% din posturile administrației locale, față de 25% cât stabilise anterior coaliția, au declarat surse dn cadrul coaliției. Ca urmare, în […]
31 august 2025
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 18.00, un accident de circulație s-a produs pe DN 2D la ieșire din Focșani spre Bolotești. Din informațiile pe care le deținem, șoferul unui autoturism marca Dacia Logan a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea drumului. Tot […]
19:20
ULTIMA ORĂ VIDEO BMW răsturnat în șanț la Bolotești! Mai multe persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 18.00, un accident de circulație s-a produs pe DN 2D la ieșire din Focșani spre Bolotești. Din informațiile pe care le deținem, șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și s-a răsturnat pe cupolă în șanțul de la marginea drumului. Din ce […]
19:00
SCANDAL în parcarea unui supermarket din Focșani: o tânără de 19 ani a provocat haos după ce a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă seară, într-o parcare a unui supermarket din municipiul Focșani, a izbucnit un scandal de proporții, după ce o tânără de 19 ani a pierdut controlul volanului în timp ce făcea drifturi, lovind trei autoturisme parcate. Incidentul a generat reacții violente din partea celor prezenți, iar poliția și jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
VIDEO! Intervenție rapidă a jandarmilor vrânceni la un incendiu izbucnit în timpul competiției „Vrancea Montană Run” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 31.08.2025, pe timpul asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică la evenimentul sportiv „Vrancea Montană Run", jandarmii vrânceni au observat izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată în zona Dealul Morii. Aceștia au acționat de urgență pentru limitarea și stingerea incendiului, intervenția rapidă contribuind la prevenirea extinderii focului către zonele împădurite și către traseele pe […]
12:50
SCANDAL în parcarea unui supermarket din Focșani: o tânără de 19 ani a provocat haos după ce a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă seară, într-o parcare a unui supermarket din municipiul Focșani, a izbucnit un scandal de proporții, după ce o tânără de 19
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Donald Trump este în discuții cu aliații europeni pentru a permite companiilor militare americane private să ajute la construirea de fortificații pentru protejarea intereselor americane în Ucraina. Planul ar veni să ocolească promisiunea președintelui SUA că trupe americane nu vor fi desfășurate, la sol, în țara aflată în război. In acest fel americanii ar […] Articolul Cronica dimineții – 31.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Perioada de utilizare a tichetelor educaționale de 500 lei a fost prelungită până la 31 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, anunță prelungirea termenului de utilizare a tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, acordate elevilor din medii defavorizate pentru anul școlar 2024–2025. Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern de joi și extinde perioada de valabilitate a sumelor […] Articolul Perioada de utilizare a tichetelor educaționale de 500 lei a fost prelungită până la 31 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Finanțelor a anunțat printr-un comunicat de presă adoptarea în ședința de Guvern de joi a Ordonanței care modifică semnificativ Codul Fiscal, cu impact direct asupra întreprinderilor mici. Cea mai importantă măsură vizează majorarea plafonului național de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu 1 septembrie 2025. Modificarea […] Articolul Plafonul de scutire de TVA crește la 395.000 lei din 1 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: BerbecAstăzi simți un val de energie și determinare. Este momentul perfect să începi proiecte noi sau să iei inițiativa la muncă. Ai grijă totuși să nu fii prea impulsiv în relații. TaurZiua aduce o atmosferă calmă, ideală pentru reflecție și planificare pe termen lung. Este posibil să primești vești bune legate de finanțe sau de […] Articolul Horoscopul zilei de 31 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30 august 2025
10:20
GALERIE FOTO: Sute de copii au participat la activitățile desfășurate în cadrul programelor „BiblioVacanța” și „Biblioteca de Vacanță” din vara acestui an # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a desfășurat numeroase activități, ateliere, cluburi și cursuri în cadrul programelor BiblioVacanța și Biblioteca de Vacanță, în lunile iulie și august 2025. Acestea au avut loc la toate secțiile bibliotecii noastre, iar un eveniment special s-a desfășurat în incinta Muzeului Satului din Crângul Petrești. Cele două […] Articolul GALERIE FOTO: Sute de copii au participat la activitățile desfășurate în cadrul programelor „BiblioVacanța” și „Biblioteca de Vacanță” din vara acestui an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Conflictul financiar dintre CFR SA și operatorii feroviari, încheiat temporar | Compania nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC de la 1 septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum fusese anunțat inițial pentru data de 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro. (DETALII AICI) Decizia a venit în urma efectuării unor plăți parțiale de către cei doi operatori feroviari, care aveau datorii […] Articolul Conflictul financiar dintre CFR SA și operatorii feroviari, încheiat temporar | Compania nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC de la 1 septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
101 ani de viață la Pufești, omagiu pentru cel mai vârstnic cetățean al comunei – Ilieana Manea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Pufești a trăit ieri acestea un moment cu adevărat special: aniversarea celei mai vârstnice persoane din comună, Ilieana Manea, care a împlinit venerabila vârstă de 101 ani. Vorbim despre nu mai puțin de un secol de existență, parcurs cu bucurii și încercări de de doamnei Manea, născută în 1924. Cei o sută de […] Articolul 101 ani de viață la Pufești, omagiu pentru cel mai vârstnic cetățean al comunei – Ilieana Manea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Cum va fi vremea în luna septembrie | ANM: Temperaturile rămân ridicate, în special în sudul țării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo valabilă pentru perioada 1 – 29 septembrie 2025. Potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, prima lună de toamnă va debuta cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în sudul țării. Săptămâna 1 – 8 septembrie: început […] Articolul Cum va fi vremea în luna septembrie | ANM: Temperaturile rămân ridicate, în special în sudul țării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:40
De la muncitori necalificați la ingineri și medici: AJOFM Vrancea anunță sute de locuri de muncă disponibile în județ și în străinătate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a dat publicității lista actualizată a locurilor de muncă vacante, disponibile atât în județ, cât și în cadrul Comunității Economice Europene (CEE). Potrivit instituției, în această perioadă sunt disponibile 218 posturi în Vrancea și 331 de locuri de muncă în străinătate, prin rețeaua EURES. Oferte variate […] Articolul De la muncitori necalificați la ingineri și medici: AJOFM Vrancea anunță sute de locuri de muncă disponibile în județ și în străinătate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:30
VIDEO: Jandarmi, pompieri și polițiști, la datorie în tot județul, în ultimul weekend de vară # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea: În perioada 30 – 31 august 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea va acționa cu efective mărite pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică la evenimentele cu public numeros, organizate în zona de competență, cu ocazia ultimului weekend de vară. Întrucât aceste zile […] Articolul VIDEO: Jandarmi, pompieri și polițiști, la datorie în tot județul, în ultimul weekend de vară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:00
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, după adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale: „România are nevoie de reforme profunde!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a salutat public adoptarea celui de-al doilea Pachet de măsuri fiscale de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Parlamentarul liberal atrage atenția asupra necesității unor reforme autentice, care să corecteze dezechilibrele și privilegiile acumulate în deceniile trecute. „România are nevoie de reforme […] Articolul Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, după adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale: „România are nevoie de reforme profunde!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
03:50
VIDEO: Guvernul României a adoptat Pachetul 2 de măsuri fiscale: Cinci din cele șase reforme, aprobate în ședința de vineri seara # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat vineri seara, în ședință extraordinară, cinci din cele șase componente ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, un demers legislativ amplu care vizează reforma structurală a unor sectoare-cheie din România. Singura parte amânată pentru o ședință viitoare este cea care vizează administrația publică locală, așteptată să fie discutată […] Articolul VIDEO: Guvernul României a adoptat Pachetul 2 de măsuri fiscale: Cinci din cele șase reforme, aprobate în ședința de vineri seara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: BerbecAstăzi energia ta este la cote maxime. E momentul perfect să începi proiecte noi sau să rezolvi probleme care te-au tot amânat. Fii atent la comunicare, evită conflictele inutile. TaurZiua aduce o oportunitate financiară neașteptată. Ai încredere în instinctele tale și analizează bine orice propunere. Relațiile personale se vor îmbunătăți dacă dai dovadă de mai […] Articolul Horoscopul zilei de 30 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 august 2025
23:00
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 29 august – 4 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 29 august – 4 septembrie 2025: BALD IS THE NEW BLACK, 2D, COMEDIE 2D 90′ […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 29 august – 4 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22:00
DGASPC Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului „Școala părinților” cu tema ’Vindecarea traumelor și rănilor emoționale’ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea continuă seria de întâlniri educative din cadrul programului „Școala părinților”, invitând comunitatea la un workshop cu tema „Vindecarea traumelor și rănilor emoționale”. Evenimentul își propune să ofere părinților și tuturor celor interesați o perspectivă practică și profundă asupra felului în care experiențele dificile ne modelează viața […] Articolul DGASPC Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului „Școala părinților” cu tema ’Vindecarea traumelor și rănilor emoționale’ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Accident la Săhăteni! O femeie din Vrancea a fost rănită în urma coliziunii dintre un camion și un autoturism # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 17:00, pe Drumul Național 1B, în localitatea Săhăteni, județul Buzău. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, incidentul a implicat un camion de mare tonaj și un autoturism, soldându-se cu rănirea unei pasagere. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit […] Articolul Accident la Săhăteni! O femeie din Vrancea a fost rănită în urma coliziunii dintre un camion și un autoturism apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Poșta Română sprijină consumatorii vulnerabili în depunerea cererilor pentru tichetele de energie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând de astăzi, Poșta Română pune la dispoziția consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunitățile poștale din întreaga țară. Prin cele peste 5.000 de subunități poștale, Compania facilitează accesul la acest sprijin financiar pentru cetățenii fără internet sau din localitățile mai greu accesibile, […] Articolul Poșta Română sprijină consumatorii vulnerabili în depunerea cererilor pentru tichetele de energie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei, prelungită până pe 31 octombrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat vineri că Guvernul a adoptat decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025, bani folosiţi pentru rechizite, îmbrăcăminte, papetărie şi alte produse necesare şcolii. În acest an şcolar, MIPE a virat peste […] Articolul Perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei, prelungită până pe 31 octombrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
O adolescentă de 14 ani a apelat 112 susținând că a fost răpită. Ce au descoperit polițiștii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou ”trend” pe rețele îndeamnă la apeluri false la 112! O minoră în vîrstă de 14 ani a sunat la serviciul de urgență, sesizând că a fost răpită de un bărbat! Cum a decurs conversația Operator 112: Sunteți pe stradă acolo? Apelantă: Alo! Operator 112: Sunteți singură pe stradă? Alo! Apelantă: Da! Operator 112: […] Articolul O adolescentă de 14 ani a apelat 112 susținând că a fost răpită. Ce au descoperit polițiștii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Un restaurant unde se desfășura o petrecere de majorat a ars aproape din temelii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incendiu puternic a izbucnit joi seară la restaurantul Levant din municipiul Galați, afectând grav construcția și forțând autoevacuarea a aproximativ 70 de persoane. Din primele informații, în momentul izbucnirii incendiului în local se desfășura o petrecere de majorat. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, iar pompierii au stins focul abia în jurul orei 1:00. […] Articolul Un restaurant unde se desfășura o petrecere de majorat a ars aproape din temelii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Bugetul statului a înregistrat în primele șapte luni ale anului 2025 un deficit de 76,44 miliarde lei, respectiv 4,04% din PIB, față de deficitul de 71,04 miliarde lei, respectiv de 4,04% din PIB aferent celor șapte luni ale anului 2024. Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele șapte luni ale anului 2025, […] Articolul Cronica dimineții – 29.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
29 august: Zi de post și rugăciune la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 29 august, credincioșii ortodocși marchează o mare sărbătoare din anul bisericesc, anume Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Marcată cu o cruce roșie în calendar, în această zi se ține post și tradiția ne spune să respectăm unele restricții: nu se lucrează, nu se spală și nu se lucrează câmpul. Potrivit unor credințe mai vechi, […] Articolul 29 august: Zi de post și rugăciune la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Concurs pentru funcția de inspector-șef al Gărzii Forestiere Focșani | Ministerul Mediului anunță un proces transparent de selecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat oficial scoaterea la concurs a funcției de inspector-șef al Gărzii Forestiere Focșani, unul dintre cele mai importante posturi de conducere din structura de control silvic din România. Selecția se desfășoară în cadrul unui proces mai amplu, care vizează ocuparea funcțiilor de conducere și în alte gărzile forestiere teritoriale […] Articolul Concurs pentru funcția de inspector-șef al Gărzii Forestiere Focșani | Ministerul Mediului anunță un proces transparent de selecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
