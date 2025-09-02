În cele cîteva zile de la introducerea transportului metropolitan s-au vîndut 10.000 de bilete. Problema este că traseele sînt mai multe, iar TPL Suceava nu are voie să angajeze șoferi fără dezlegare de la Guvern
Radio Top Suceava, 2 septembrie 2025 11:20
La cîteva zile de la introducerea transportului public în Zona Metropolitană Suceava, directorul societății Transport Public Local – TPL, Gabriel Petruc, spune că lucrurile merg bine. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Petruc a declarat că s-au înregistrat cam 10.000 de călători pe toate rutele Suceava – localitățile limitrofe care au fost puse în
• • •
Acum 15 minute
11:40
FITT ”Grigore Vasiliu Birlic” și ”Draga Film Fest” – o săptămînă de teatru și film la Fălticeni. Preotul Liviu Mihăilă: Se pregătește o generație de mari actori # Radio Top Suceava
În perioada 25 – 31 august, la Fălticeni, a avut loc Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineri . În aceeași perioadă, tot la Fălticeni, s-a desfășurat și a V-a ediție a Festivalului de Film . Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Cultural, a spus la Radio Top că "e greu de
Acum o oră
11:20
11:20
Marți, 9 septembrie, vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, la Muzeul de Istorie din Suceava # Radio Top Suceava
Marți, 9 septembrie 2025, începînd cu ora 13.00, la Muzeul de Istorie din Suceava, va avea loc vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din București, transmite Muzeul Național al Bucovinei. Potrivit instituției muzeale, "expoziția propune publicului o selecție amplă de lucrări realizate în tehnici variate – tapiserie, acuarelă,
Acum 2 ore
10:20
USV, burse de pînă la 10.000 de lei pentru acest an, pentru studenții afectați de inundațiile din Suceava și Neamț # Radio Top Suceava
Senatul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava a aprobat un pachet financiar pentru sprijinirea studenţilor săi originari din judeţele Suceava şi Neamţ, afectaţi de inundaţiile de la finele lunii iulie. Acesta include burse anuale în valoare de pînă la 10.000 lei fiecare. Sprijinul financiar acordat de USV poate fi utilizat pentru achitarea cheltuielilor de cazare, masă
10:00
TPL, rugăminte adresată școlilor pentru a trimite listele cu numele elevilor, pentru eliberarea de abonamente gratuite. În această perioadă, elevii pot circula fără griji cu autobuzele electrice # Radio Top Suceava
Societatea Transport Public Local Suceava – TPL face apel la școli să trimită cît mai repede tabelele cu numele elevilor pe care îi au, pentru a le fi eliberate abonamentele gratuite, care în prezent au expirat. În același timp, directorul TPL, Gabriel Petruc, a dat asigurări că elevii nu vor fi amendați dacă nu își
Acum 4 ore
09:00
Concursul județean de suplinire calificată și necalificată, astăzi, la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava # Radio Top Suceava
Concursul județean de suplinire calificată și necalificată este organizat și coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Secția Resurse umane, astăzi, 2 septembrie 2025, la Colegiul Tehnic „Al. I.Cuza" Suceava. La Concursul județean de suplinire calificată s-au înscris 255 candidați, iar pentru testarea județeană, în vederea suplinirii necalificate, s-au înscris 303 candidați. Purtătoarea de cuvînt a
08:40
Transfer la Spitalul Clinic Județean Suceava: Vlad Gheorghiu, medic specialist de Anestezie și Terapie Intensivă. Medicul a lucrat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” București # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean de Urgență " Sf. Ioan cel Nou" Suceava anunță transferul dr. Vlad Gheorghiu, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, de la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu" București. Conform purtătoarei de cuvînt a Spitalului, dr. Monica Terteliu, "acest transfer răspunde dorinței SJU Suceava de a dezvolta noi
Acum 6 ore
07:20
Pe 8 august 2025, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, declara că "Primăria Sectorului 2 ne va sprijini cu 500.000 de lei, iar Consiliul Județean Vaslui cu 200.000 de lei. Sînt profund recunoscător tuturor celor care aleg să ne fie alături: primari, președinți de consilii județene, oameni de afaceri, voluntari și români de pretutindeni. Cu
Acum 24 ore
19:00
CSU Suceava încheie pregătirile cu un meci interesant împotriva campioanei Ucrainei, Motor Zaporojie. Partida va avea loc pe 3 septembrie în sala LPS # Radio Top Suceava
Ultimul meci de verificare pentru CSU Suceava înaintea startului sezonului 2025–2026 va avea loc miercuri, 3 septembrie, de la ora 17:30, în sala „Dumitru Bernicu" din Suceava, împotriva formației ucrainene Motor Zaporojie. Adversara echipei sucevene este campioana en-titre a Ucrainei, cu un parcurs perfect în sezonul trecut al Superligii (28 de victorii din 28 de
15:10
Doi șoferi, unul de 19 și altul de 23 de ani, s-au ales cu dosare penale. Ambii au fost depistați în noaptea de duminică spre luni, unul la Rădăuți, iar celălalt pe raza comunei Cornu Luncii. La Rădăuți, echipajul de serviciu a reperat în trafic un autoturism care avea plăcuțe provizorii de înmatriculare expirate. La
13:20
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a anunțat că municipalitatea demarează un amplu proiect de modernizare a 34 de străzi și de reabilitare a altor 8. A spus primarul: "Foarte important! Dacă locuiți pe una dintre străzile vizate și intenționați să vă racordați la apă, canalizare sau gaz, vă rugăm să faceți acest lucru înainte de începerea
13:10
Liliana Agheorghicesei: Dacă eu ca primar nu sînt în stare și am nevoie să fiu consiliat, atunci să îmi plătesc din salariul meu oamenii, nu din banul public # Radio Top Suceava
Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM din Suceava. a fost prezentă la Guvernul României vineri, 29 august, împreună cu colegii din țară, la discuțiile pe baza celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, format din șase pachete mai mici. Potrivit doamnei Agheorghicesei, după discuțiile de la București, unul dintre cele șase subpuncte nu a trecut și
12:50
Cîmpulung Moldovenesc. Împrumut necesar pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene, unul vizînd construirea de locuințe pentru tineri # Radio Top Suceava
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a aprobat cu 15 voturi "pentru" un proiect care prevede contractarea de la Ministerul Finanțelor, prin Trezoreria Statului, a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 10 milioane de lei pe o perioadă de 10 ani, din care 12 luni perioadă de grație. Proiectul a fost inițiat de
Ieri
11:40
Președinta Patronatelor IMM Suceava, Liliana Agheorghicesei: Antreprenorul român e supus la niște încercări neașteptate # Radio Top Suceava
Mediul de afaceri "încearcă să reziste", într-o perioadă în care "antreprenorul român e supus la niște încercări neașteptate", a declarat la Radio Top Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM din Suceava. Potrivit acesteia, pachetele de măsuri ale Guvernului, venite "unul după altul", pun mediul de afaceri și poporul român să contribuie la plata unei "datorii consolidate
11:40
USV, locul II pe țară, după numărul de proiecte cîștigate în competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” # Radio Top Suceava
În competiția „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova", cercetătorii Universității "Ștefan cel Mare" Suceava au șase din cele 62 de proiecte selectate pentru finanțare, consolidând parteneriatul. În cadrul competiției, 128 de universități și institute de cercetare au depus 290 de proiecte. Raportat la numărul de proiecte cîștigate, USV se situează pe locul II la nivel
10:50
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț: Sînt profesori care nu sînt de acord cu boicotarea începutului de an școlar, dar care vor grevă generală # Radio Top Suceava
Pe 5 septembrie după-amiază se va ști dacă va fi boicotat începutul de an școlar. Totodată, rămîne valabil apelul celor două centrale sindicale din învățămînt adresat politicienilor și autorităților locale de a nu participa la deshiderea anului școlar din 8 septembrie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă mai este valabil apelul lansat la
09:10
Liderul Pro Educația se va întîlni cu șeful Inspectoratului Școlar Suceava pe 5 septembrie. Traian Pădureț: Nu boicotăm întîlnirea cu inspectorul general # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, a acceptat invitația șefului Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, de a se întîlni la Inspectorat pe 5 septembrie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă va merge la întîlnire, domnul Pădureț a declarat: "Da, am vorbit cu domnul inspector general. Pe 5 septembrie voi fi la acea întîlnire. Fiecare,
07:20
Așa da. E altceva. Se vede că s-a schimbat administrația municipiului Suceava și lucrurile au început să se miște într-o direcție bună. S-a făcut Parcul Șipote, străzile se mătură și…. A, și blocurile din centrul municipiului arată acum frumos, după ce au fost reabilitate din punct de vedere termic. Sînt cetățeni care chiar cred că
31 august 2025
14:40
În trei luni de zile, Poliția Suceava a avut aproape 6.000 de intervenții. Printre altele, au fost depistate 39 de persoane urmărite la nivel național sau internațional # Radio Top Suceava
În perioada iunie – august, polițiștii suceveni au acționat în cadrul Planului de Măsuri Estival pentru siguranța cetățeanului. La nivelul Inspectoratului Poliției Județului Suceava, în perioada 1 iunie – 30 august 2025, polițiștii au intervenit la 5.959 de evenimente, dintre care 4.601 sesizate prin 112. Polițiștii au constatat 2.388 de infracțiuni, dintre care 358 la
12:00
Primarul Cîmpulungului Moldovenesc, Mihăiță Negură: O parte din oraș este sub buldozere și excavatoare, o parte din oraș este cu mașini de așternut covor asfaltic # Radio Top Suceava
În contextul planurilor Guvernului Bolojan de a pune în așteptare unele proiecte finanțate prin PNRR și Anghel Saligny, îndeosebi cele cu un grad scăzut de realizare, primarul de Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a declarat că municipiul "stă foarte bine" la "tot ce înseamnă derularea prin PNRR", în timp ce prin Anghel Saligny va fi afectat
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Dr. Sorin Hîncu, despre actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: Față de fostul ministru este incomparabil mai bun și mult mai eficient # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu are cuvinte de apreciere la adresa tînărului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Domnul Hîncu a fost director al Spitalului Județean Suceava și președinte al Colegiului Medicilor Suceava, iar în prezent acordă consultații și tratamente la o clinică privată. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Hîncu a declarat referitor la actualul ministru:
30 august 2025
15:00
Pe 31 august începe Liga a IV-a. Echipele din Putna, Vicovu de Sus, Fălticeni și Liteni ”vor da culoare” acestei ediții de campionat # Radio Top Suceava
Duminică, 31 august, se reia campionatul Ligii a IV-a, care va avea 13 echipe. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a spus care sînt principalele candidate la promovare, după ce în ediția precedentă a urcat în Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava. A declarat domnul Anton: "Liga
10:10
Aproximativ 50.000 de persoane, la evenimentele organizate în august la Cetate. Emil Ursu: Asta arată faptul că Suceava are nevoie de evenimente și că turismul de eveniment rămîne încă, poate, una din opțiunile cele mai importante, dacă dorim ca orașul să devină destinație turistică # Radio Top Suceava
, și , evenimente organizate de Muzeul Național al Bucovinei în luna august la Cetatea de Scaun a Sucevei, au adunat în jur de 40.000 de persoane, a anunțat Emil Ursu, directorul instituției, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. A precizat
07:50
Sindicatele din învățămînt strîng semnături pentru boicotarea activităților didactice începînd din 9 septembrie. Pe 3, 4 și 5 septembrie vor fi proteste la Prefectura Suceava și la Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
Se strîng semnături pentru boicotarea activităților didactice. În același timp continuă acțiunile de protest. Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, prezintă calendarul acțiunilor care a fost stabilit de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET". Pentru început, iată care sînt nemulțumirile profesorilor: Creșterea normei didactice de predare cu 2-4
07:40
Sindicatele din învățămînt, mesaj către politicieni și autoritățile locale: Nu veniți la deschiderea anului școlar! Sărbătorirea deschiderii anului școlar, alături de profesori și elevi, ar fi o ofensă și o ipocrizie de neiertat # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, a transmis pe adresa redacției un mesaj în care li se solicită politicienilor și reprezentanților administrației locale să evite unitățile de învățămînt pe 8 septemberie, atunci cînd va începe noul an școlar. Mesajul aparține Federației Sindicatelor Libere din Învățămînt și Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET". Cele două
29 august 2025
19:10
Diana Clepș, de la Colegiul ”Petru Rareș” Suceava, premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză. La această ediție au participat elevi din 12 țări # Radio Top Suceava
Diana Clepș, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză. Este vorba despre o competiție de prestigiu aflată la cea de-a III-a ediție, desfășurată la inițiativa și sub coordonarea Ministerului Educației. Conform șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, "eleva, care începând cu luna septembrie va fi
18:20
Lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean Suceava, finalizate. Totodată, a fost instalată o centrală termică pe gaz care funcționează în cogenerare și au fost amplasate două stații de încărcare pentru vehicule electrice (Foto) # Radio Top Suceava
Proiectul de renovare energetică a Spitalului Județean de Urgență „Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava a ajuns la final, iar astăzi a avut loc recepția în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Nicolae Robu. Spitalul se află în subordinea Consiliului Județean. Managerul Spitalului este dr. Ionuț Jurchiș. Investiția, în valoare totală de aproximativ 66.000.000 de lei, cu TVA,
15:30
Marți, 2 septembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava începe sesiunea de toamnă a concursului de admitere 2025, cu un total de 763 de locuri bugetate și 1.539 de locuri cu taxă, pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat. Din cele 763 de locuri bugetate, 486 sînt disponibile pentru studiile de licență, […] Articolul USV, admiterea de toamnă: 763 de locuri bugetate și 1.539 de locuri cu taxă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Olari din țară și din străinătate, la Rădăuți, la ”Ochi de Păun”. Primarul Bogdan Loghin: Mă bucur că, în continuare, indiferent de vremurile care sînt sau care se preconizează a fi am reușit să organizăm acest eveniment (Foto) # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți găzduiește, în perioada 29-31 august, cea de-a 42-a ediție a Tîrgului Olarilor „Ochiul de Păun”, un eveniment pentru promovarea artei populare și a meșteșugurilor tradiționale. Pe bulevardul principal din Rădăuți, zeci de meșteri olari din centre renumite de olărit, din țară și din străinătate, își expun creațiile. La ediția din acest an participă […] Articolul Olari din țară și din străinătate, la Rădăuți, la ”Ochi de Păun”. Primarul Bogdan Loghin: Mă bucur că, în continuare, indiferent de vremurile care sînt sau care se preconizează a fi am reușit să organizăm acest eveniment (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Antrenorul Ioan Tcaciuc regretă dispariția centrelor de excelență pentru tinerii handbaliști: Erau buni acești bani, pentru că eu cred că s-au văzut și roadele, adică mulți copii care au trecut pe aici, pe la CSU, au ajuns jucători importanți la seniori # Radio Top Suceava
Centrele de excelență pentru copiii și juniorii care practică handbalul, înființate în țară în urmă cu cîțiva ani, nu mai funcționează, deși finanțarea, nu foarte consistentă, era de ajutor, potrivit antrenorului echipei de handbal juniori II a CSU Suceava, Ioan Tcaciuc. A subliniat acesta în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Erau buni acești bani, […] Articolul Antrenorul Ioan Tcaciuc regretă dispariția centrelor de excelență pentru tinerii handbaliști: Erau buni acești bani, pentru că eu cred că s-au văzut și roadele, adică mulți copii care au trecut pe aici, pe la CSU, au ajuns jucători importanți la seniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Elevii suceveni au obținut un premiu II, două premii III și două mențiuni la Concursul național de creație literară „Tinere condeie”. Concursul a fost organizat în perioada 24-29 august 2025 la Călimănești, județul Vâlcea, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării – Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Concursul național are scopul de a valorifica activitatea cluburilor și […] Articolul Elevii suceveni, premii și mențiuni la ”Tinere condeie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Analiză WeLoveSport.ro: CSU Suceava, cea mai tînără echipă de handbal masculin din prima ligă # Radio Top Suceava
Conform unei analize publicate de jurnalistul Marius Huțu pe site-ul WeLoveSport.ro, ediția 2025/2026 a Ligii Zimbrilor aduce o schimbare de tendință importantă: creșterea procentului de jucători români în loturile echipelor din primul eșalon. În total, 74,4% dintre handbaliștii înscriși la startul campionatului sînt români, în timp ce doar trei formații – Dinamo București, Poli Timișoara […] Articolul Analiză WeLoveSport.ro: CSU Suceava, cea mai tînără echipă de handbal masculin din prima ligă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Un mînz pierdut a alergat dezorientat pe străzile din Suceava, încurcînd traficul și-așa foarte aglomerat. Mînzul a fost preluat de Asociația ”Casa lui Patrocle” # Radio Top Suceava
Un mînz pierdut a alergat dezorientat, vineri dimineață, pe mai multe străzi importante din Suceava, încurcînd traficul rutier, care și așa este foarte aglomerat, mai ales că este și mare sărbătoare: Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul. Mînzul a ajuns de pe strada Traian Vuia pînă în zona Primăriei municipiului Suceava, unde a fost prins și […] Articolul Un mînz pierdut a alergat dezorientat pe străzile din Suceava, încurcînd traficul și-așa foarte aglomerat. Mînzul a fost preluat de Asociația ”Casa lui Patrocle” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Sala polivalentă a Sucevei. Ioan Tcaciuc, antrenorul echipei de juniori 2 a CSU Suceava: Ar fi ceva extraordinar pentru noi. La Brașov au polivalenta, care-i cea mai mare, plus alte săli mai mici, gen LPS. Pentru noi, o sală din asta ar fi mană cerească # Radio Top Suceava
Echipa de handbal de juniori 2 a CS Universitatea Suceava s-a pregătit vara aceasta mai mult la Școala Generală din oraș, iar meciurile de acasă le va juca tot acolo. Pe viitor, pregătirile ”se vor împărți între LPS și ”, funcție de orarul copiilor, care învață preponderent după-amiaza. Declarațiile îi aparțin antrenorului […] Articolul Sala polivalentă a Sucevei. Ioan Tcaciuc, antrenorul echipei de juniori 2 a CSU Suceava: Ar fi ceva extraordinar pentru noi. La Brașov au polivalenta, care-i cea mai mare, plus alte săli mai mici, gen LPS. Pentru noi, o sală din asta ar fi mană cerească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Un loc I și un loc III, pentru handbaliștii juniori II de la CSU Suceava, la turneele de la Brașov. După jumătatea lunii septembrie începe noul campionat. Ioan Tcaciuc: N-am putut chiar să arătăm, să zicem așa, extraordinar. Au fost două turnee de pregătire, sperăm să arătăm bine # Radio Top Suceava
Deși ”nu s-a mers cu tot lotul”, ”o parte din copii fiind accidentați”, iar la Brașov unii dintre handbaliștii suceveni ”au avut probleme medicale”, formația de handbal juniori II a Clubului Sportiv Universitar Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc, a reușit să cîștige și să se claseze pe locul III la . Turneele […] Articolul Un loc I și un loc III, pentru handbaliștii juniori II de la CSU Suceava, la turneele de la Brașov. După jumătatea lunii septembrie începe noul campionat. Ioan Tcaciuc: N-am putut chiar să arătăm, să zicem așa, extraordinar. Au fost două turnee de pregătire, sperăm să arătăm bine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, la trecerea la veșnice a profesorului Gheorghe Gutt: Rămîne în memoria comunității academice nu doar ca un dascăl de o mare erudiție, ci și ca un mentor care a știut să inspire, să motiveze și să ghideze # Radio Top Suceava
Profesorul universitar Gheorghe Gutt a trecut la cele veșnice, iar Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a transmis un comunicat pe care îl prezentăm integral: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice a domnului prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt, personalitate marcantă a mediului academic și științific românesc, profesor […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare”, la trecerea la veșnice a profesorului Gheorghe Gutt: Rămîne în memoria comunității academice nu doar ca un dascăl de o mare erudiție, ci și ca un mentor care a știut să inspire, să motiveze și să ghideze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe pagina de Facebook a Primăriei Suceava o doamnă sau o domnișoară a publicat un mesaj foarte elegant și foarte tăios în același timp. Titlul mesajului este: ”Când oare se va vorbi și despre Burdujeni-Sat?”. Iată că se vorbește acum. Doamna sau domnișoara Bianca Alexandra Duțuc spune: ”Pe strada Victor Babeș, un timp de aproape […] Articolul Cartierul Burdujeni Sat merită transformat în Burdujeni Oraș apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 august 2025
19:30
Echipa de fotbal feminin a Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă pregătirile. Primul meci al nou înființatei echipe va avea loc pe 14 septembrie, pe ”Areni”. Echipa evoluează în Liga a III-a # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal feminin a Clubului Sportiv Universitar Suceava continuă pregătirile pentru primul sezon în Liga a III-a. Echipa clubului Universității ”Ștefan cel Mare” antrenată de Marcel Irimie, cu sprijinul lui Adrian Dănilă și a lui Cristian Tărăbuță, a disputat, astăzi, un meci amical pe terenul divizionarei secunde ACSM Politehnica Iași, desfășurat pe durata a […] Articolul Echipa de fotbal feminin a Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă pregătirile. Primul meci al nou înființatei echipe va avea loc pe 14 septembrie, pe ”Areni”. Echipa evoluează în Liga a III-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei # Radio Top Suceava
În perspectiva debutului noului an școlar, ”în ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc, potrivit primarului Mihăiță Negură. A precizat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Totul este pus la punct: săli, dotări, digitalizare, toalete, curățenie”. Referitor la creșa inaugurată în iulie 2025, aceasta ”este în […] Articolul Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Șofer de Bolt din Suceava, plătit pentru o cursă cu o bancnotă falsă de 50 de euro # Radio Top Suceava
Miercuri, în jurul orei 12.00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un bărbat din Suceava, cu privire la faptul că a fost înșelat în timp ce efectua o cursa prin intermediul Bolt. Bărbatul a relatat că a transportat doi bărbați din comuna Șcheia în cartierul Burdujeni, iar la finalul cursei unul dintre cei doi […] Articolul Șofer de Bolt din Suceava, plătit pentru o cursă cu o bancnotă falsă de 50 de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Din cauza datoriilor de 41,4 milioane de lei pe care CFR Călători le are la CFR SA în contul taxei de utilizare a infrastructurii feroviare, începînd de luni, 1 septembrie, sînt anunțate alte zeci de trenuri anulate. Măsura afectează și sucevenii, fiind anulată o pereche de trenuri Suceava – Bacău, o pereche Suceava – Pașcani […] Articolul Trenuri anulate și la Suceava, din cauza datoriilor CFR Călători către CFR SA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Rețeaua de transport metropolitan se extinde și la Ipotești. Societatea de Transport Public Local – TPL a anunțat că, de la 1 septembrie, vor circula autobuze și pe două trasee care pleacă din comuna Ipotești. Este vorba de cursa M 104 Ipotești – Colegiul Ștefan cel Mare Suceava, respectiv Tișăuți – Colegiul Ștefan cel Mare. […] Articolul Transport metropolitan, și la Ipotești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Clădirea Primăriei Comunei Șcheia ar putea fi reabilitată cu bani europeni, la fel și Căminul Cultural Mihoveni, care în plus ar putea avea parte și de lucrări de extindere. Proiectele care vizează ”Reabilitarea, extinderea şi creşterea eficienței energetice a Căminului Cultural Mihoveni” și ”Reabilitarea şi creşterea eficienței energetice a sediului Primăriei Şcheia” au fost aprobate […] Articolul Proiect pentru reabilitarea clădirii Primăriei Șcheia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
200.000 de euro din partea fundației Coca-Cola HBC România, pentru restaurarea caselor familiilor din zona Broșteni, afectate de inundații. Vor primi sprijin 878 de persoane # Radio Top Suceava
Fundația Coca-Cola HBC anunță că va oferi ”un nou grant de 200.000 de euro Asociației Habitat for Humanity, de data aceasta pentru refacerea zonelor afectate de inundații din Broșteni, județul Suceava”. Prin acest proiect, în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, se dorește restaurarea caselor familiilor afectate de inundații. De asemenea, se vor organiza ”sesiuni […] Articolul 200.000 de euro din partea fundației Coca-Cola HBC România, pentru restaurarea caselor familiilor din zona Broșteni, afectate de inundații. Vor primi sprijin 878 de persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Dr. Sorin Hîncu: Cei care îi sfătuiesc pe studenții de la Medicină să nu se specializeze în medicina de urgență sînt inconștienți, nu pot să le spun altfel # Radio Top Suceava
În opinia medicului chirurg Sorin Hîncu, nu este normal ca studenților de la Medicină să li se spună ca nu cumva să specializeze în medicina de urgență, pentru că ar avea viață grea. Recent, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, declara că, încă de pe băncile facultăţii, tinerilor care studiază medicina li se […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Cei care îi sfătuiesc pe studenții de la Medicină să nu se specializeze în medicina de urgență sînt inconștienți, nu pot să le spun altfel apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Dr. Sorin Hîncu: Nu este normal să iei și pensie, și salariu de la stat. Dacă iei pensie, atunci ar trebui să poți primi salariu doar dacă lucrezi în privat # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu nu este de acord ca medicii pensionari să primească și pensie, și salariu de la o unitate medicală de stat. Domnul Hîncu are pensie și lucrează la o clinică privată. Premierul Ilie Bolojan susţine că Guvernul a renunţat, doar pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat. […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Nu este normal să iei și pensie, și salariu de la stat. Dacă iei pensie, atunci ar trebui să poți primi salariu doar dacă lucrezi în privat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
11:20
”Vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Skywalk-ul de pe Piatra Șoimului, ”un punct de atracție extraordinar de mare” # Radio Top Suceava
Pe final de sezon estival, primarul de la Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, spune că ”vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru municipiul pe care îl conduce. ”Un punct de atracție extraordinar de mare” l-a reprezentat skywalk-ul de la Piatra Șoimului, din Masivul Rarău. Pentru turiștii iubitori de adrenalină, se lucrează în această […] Articolul ”Vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Skywalk-ul de pe Piatra Șoimului, ”un punct de atracție extraordinar de mare” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Traian Pădureț, donație de 25 de ghiozdane în cadrul campaniei IȘJ Suceava de sprijinire a copiilor din zonele lovite de inundații # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava transmite că liderul Pro-Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, s-a alăturat campaniei sale de colectare de rechizite necesare începutului de an școlar. Domnul Pădureț a donat 25 de ghiozdane pentru copii din localitățile Broșteni, Frasin, Ostra și Stulpicani, grav afectate de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. IȘJ Suceava reamintește că ”în […] Articolul Traian Pădureț, donație de 25 de ghiozdane în cadrul campaniei IȘJ Suceava de sprijinire a copiilor din zonele lovite de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Echipă de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Cîmpulung Moldovenesc, locul I la un concurs național antidrog # Radio Top Suceava
Proiectul antidrog al județului Suceava a obținut premiul I la etapa națională a Concursului național de proiecte antidrog „Împreună”, concurs cuprins în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară a Ministerului Educației. Etapa națională s-a desfășurat în perioada 23-28 august la Centrul de agrement „Luminița” Eforie Nord și la Centrul de agrement „New Paradise” Eforie Sud. Premiul […] Articolul Echipă de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Cîmpulung Moldovenesc, locul I la un concurs național antidrog apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
