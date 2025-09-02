Ipotești. Sala pentru sporturi de contact, finalizată

12:30

În opinia medicului chirurg Sorin Hîncu, nu este normal ca studenților de la Medicină să li se spună ca nu cumva să specializeze în medicina de urgență, pentru că ar avea viață grea. Recent, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, declara că, încă de pe băncile facultăţii, tinerilor care studiază medicina li se […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Cei care îi sfătuiesc pe studenții de la Medicină să nu se specializeze în medicina de urgență sînt inconștienți, nu pot să le spun altfel apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.