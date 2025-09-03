1.000 de ghiozdane, pentru copiii din zonele sinistrate, adunate în cadrul unei campanii a Inspectoratului Școlar Suceava. Rechizitele vor fi pe băncile copiilor pe 7 septembrie

11:50

Deși "nu s-a mers cu tot lotul", "o parte din copii fiind accidentați", iar la Brașov unii dintre handbaliștii suceveni "au avut probleme medicale", formația de handbal juniori II a Clubului Sportiv Universitar Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc, a reușit să cîștige și să se claseze pe locul III la . Turneele […] Articolul Un loc I și un loc III, pentru handbaliștii juniori II de la CSU Suceava, la turneele de la Brașov. După jumătatea lunii septembrie începe noul campionat. Ioan Tcaciuc: N-am putut chiar să arătăm, să zicem așa, extraordinar. Au fost două turnee de pregătire, sperăm să arătăm bine