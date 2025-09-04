Un monument al constructorului necunoscut, lăsat de izbeliște

11:50

Echipa de handbal de juniori 2 a CS Universitatea Suceava s-a pregătit vara aceasta mai mult la Școala Generală din oraș, iar meciurile de acasă le va juca tot acolo. Pe viitor, pregătirile "se vor împărți între LPS și ", funcție de orarul copiilor, care învață preponderent după-amiaza. Declarațiile îi aparțin antrenorului Ioan Tcaciuc, antrenorul echipei de juniori 2 a CSU Suceava: Ar fi ceva extraordinar pentru noi. La Brașov au polivalenta, care-i cea mai mare, plus alte săli mai mici, gen LPS. Pentru noi, o sală din asta ar fi mană cerească